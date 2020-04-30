Упитанный болельщик не постеснялся своего тела. Разделся по пояс прямо во время матча НХЛ

В каждом хоккейном матче любой перерыв, даже небольшой — перед очередным вбрасыванием, сопровождается музыкальными вставками. В этих паузах игры болельщикам на трибунах не дают скучать девушки-чирлидеры — привычное зрелище на спортивных соревнованиях. Танцоры уже несколько десятилетий являются частью хоккейных матчей.

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Но есть отдельное шоу на трибунах, которое устраивают сами болельщики. Фанаты НХЛ в этом плане идут впереди планеты всей. Люди очень тщательно готовятся к играм своей любимой команды: наряжаются, раскрашиваются, готовят красочные баннеры, желая привлечь внимание игроков и других болельщиков.

Кевин Шрёдер — один из самых креативных болельщиков заокеанской лиги, но более известный фанатам «Коламбуса», как упитанный «Танцующий Кевин». Этот парень, в своё время, весил более 160 кг, но относился к этому без всяких комплексов, сумев без лишнего стеснения превратить свой «багаж» в достоинство.



Он стал настоящей звездой благодаря тому, что стягивал с себя майку и устраивал танцы, крутя своим животом, на котором красовались различные надписи, адресованные игрокам «синих жакетов» и болельщикам. Ещё многим запомнились его танцы с медведем и обливание себя пивом.

Своим креативом Кевин очень разгрузил работу организаторам шоу. Шрёдер на протяжении многих лет веселил публику своими зажигательными танцами. У него появилось много поклонников, а рекламодатели использовали живот толстяка в качестве билборда.

Но те времена уже позади. Шрёдер решил изменить свою жизнь: начал посещать спортзал, перешёл на систему питания здоровыми порциями, ходил на собрания социальных групп поддержки. В итоге Кевин сбросил 72 кг, но он также развлекает публику, хотя, конечно, потерял свою фишку. Но главное — стал отличным медийным примером для тех, кто долго борется с лишним весом.



Шрёдер потерял вес, но не утратил страсти болеть за «Коламбус». На фото выше заметно, как Кевин выглядит прямо сейчас.