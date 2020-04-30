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Упитанный болельщик разделся во время матча НХЛ, видео

Упитанный болельщик разделся во время матча НХЛ
Андрей Гуров
Упитанный болельщик не постеснялся своего тела. Разделся по пояс прямо во время матча НХЛ
«Танцующий Кевин» — персональный болельщик российского хоккеиста Артёма Анисимова. Раньше он весил около 160 килограмм.
Хоккей / НХЛ 0

В каждом хоккейном матче любой перерыв, даже небольшой — перед очередным вбрасыванием, сопровождается музыкальными вставками. В этих паузах игры болельщикам на трибунах не дают скучать девушки-чирлидеры — привычное зрелище на спортивных соревнованиях. Танцоры уже несколько десятилетий являются частью хоккейных матчей.

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Но есть отдельное шоу на трибунах, которое устраивают сами болельщики. Фанаты НХЛ в этом плане идут впереди планеты всей. Люди очень тщательно готовятся к играм своей любимой команды: наряжаются, раскрашиваются, готовят красочные баннеры, желая привлечь внимание игроков и других болельщиков.

Кевин Шрёдер — один из самых креативных болельщиков заокеанской лиги, но более известный фанатам «Коламбуса», как упитанный «Танцующий Кевин». Этот парень, в своё время, весил более 160 кг, но относился к этому без всяких комплексов, сумев без лишнего стеснения превратить свой «багаж» в достоинство.

Он стал настоящей звездой благодаря тому, что стягивал с себя майку и устраивал танцы, крутя своим животом, на котором красовались различные надписи, адресованные игрокам «синих жакетов» и болельщикам. Ещё многим запомнились его танцы с медведем и обливание себя пивом.

Своим креативом Кевин очень разгрузил работу организаторам шоу. Шрёдер на протяжении многих лет веселил публику своими зажигательными танцами. У него появилось много поклонников, а рекламодатели использовали живот толстяка в качестве билборда.

Но те времена уже позади. Шрёдер решил изменить свою жизнь: начал посещать спортзал, перешёл на систему питания здоровыми порциями, ходил на собрания социальных групп поддержки. В итоге Кевин сбросил 72 кг, но он также развлекает публику, хотя, конечно, потерял свою фишку. Но главное — стал отличным медийным примером для тех, кто долго борется с лишним весом.

Шрёдер потерял вес, но не утратил страсти болеть за «Коламбус». На фото выше заметно, как Кевин выглядит прямо сейчас.

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