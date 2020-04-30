Перемены по-уфимски. Цулыгина убрали, теперь он будет помощником Лямся

Довольно долго мы ждали новостей из стана «Салавата Юлаева». Башкирский клуб, ставший благодаря своим многочисленным болельщикам обладателем виртуального Кубка Гагарина-2020, вызывал живой интерес, так как контракты в Уфе заканчивались у всех основных руководителей и главного тренера Николая Цулыгина. Неопределённость, конечно, мешала «Салавату» начинать полноценную подготовку к следующему сезону, но за сутки до открытия в КХЛ трансферного окна ситуация разрешилась. Гендиректор клуба Александр Курносов и спортивный директор уфимцев Василий Чижов подписали новые двухлетние соглашения с уфимцами, а вот Николай Цулыгин своё место потерял. Тренер не покинул «Салават», но был разжалован в помощники финскому специалисту Томи Лямся, который ранее входил в штаб Эркки Вестерлунда, а затем и самого Цулыгина.

Относиться к таким перестановкам в «Салавате» можно по-разному, потому что Николай Цулыгин был, пожалуй, самым противоречивым тренером в КХЛ. При нём уфимцы провели две невыразительные регулярки, зато в плей-офф «Салават» за два года проиграл лишь одну серию из четырёх, неизменно опрокидывая в кубковых матчах фаворитов. Возможно, в минувшем сезоне Цулыгин мог бы вывести уфимцев в финал Восточной конференции или даже в финал Кубка Гагарина, и тогда бы к оценке его работы подходили совершенно иначе. Но пандемия коронавируса досрочно остановила чемпионат, и мы так и не узнали, на что действительно был способен «Салават» с прежним тренером.

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Наверное, понижение в статусе Цулыгина именно сейчас, после уверенной победы его «Салавата» в первом раунде над «Авангардом», для многих выглядит странным. Николая Леонидовича не уволили ни в прошлой регулярке, ни в нынешней, хотя команда, порой, откровенно сыпалась. То есть Цулыгина сместили не после поражений, а на волне относительного успеха. При этом добиться большего в этом сезоне Цулыгин по понятным причинам просто не мог.

Фото: vk.com/hcsalavat

Однако, защищая Цулыгина, необходимо задаться важным вопросом: насколько велика была роль тренера в кубковых преображениях «Салавата»? Уфимцы зажигались в плей-офф, но был ли именно Цулыгин той спичкой, что поджигала фитиль в нужный момент? Или игроки «Салавата» сами в важных матчах переставали валять дурака и показывали свой лучший хоккей? Ведь мотивацию и эмоции на главный отрезок сезона дополнительно искать не нужно.

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За последние два года постоянно возникало ощущение, что хоккеисты «Салавата», в особенности иностранные лидеры, играли как бы сами по себе. Захотели – собрались на матч и хлопнули фаворита. Не захотели – вышли «повозить трусы» и безвольно проиграли. Цулыгин сильно не вмешивался, не пытался показать, кто здесь главный, и просто плыл по течению, веря, что в решающий-то момент его подопечные не подведут. Они и не подводили, но при таком раскладе ни о какой главенствующей роли наставника в «Салавате» не могло идти и речи. В плей-офф уфимцы не перевоплощались благодаря тренерскому гению, а просто бились за собственные имена и будущие контракты. А так как хоккеисты в столице Башкортостана всё-таки собрались весьма мастеровитые и духовитые, получалось здорово.



Так что оценивать работу Цулыгина в «Салавате» лишь по результатам плей-офф было бы неправильно. Необходим комплексный подход. Николай Леонидович хорошо приспособился к уфимским реалиям, быстро понял, как ему надо себя вести, чтобы стать хорошим для всех в команде. Но как главный тренер Цулыгин себя не проявил. Постоянно выезжать на голом мастерстве игроков и «чудесном» преображении в плей-офф нельзя, да и кубки такими методами всё-таки не выигрываются.

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Новым наставником уфимцев стал финн Томи Лямся, которого в Уфу привёл ещё Эркка Вестерлунд. Лямся работал в тренерском штабе Цулыгина, но он не был единомышленником российского специалиста. Николай Леонидович больше общался с другим своим помощником Виталием Ячменёвым. Но важно понимать, что Лямся не подсиживал Цулыгина, а просто выполнял свою работу, заключавшуюся в основном во взаимодействии с легионерами «Салавата».



Кстати, при Цулыгине финский тренер управлял значительной частью тренировочного процесса, больше спрашивал с игроков, и по отзывам игроков, работа с Лямся была качественно другого уровня, чем с российским специалистом. В принципе, это неудивительно. Томи хоть и молодой, но достаточно опытный наставник, успевший в Финляндии поработать главным тренером в «Йокерите» и «Пеликанс». Не просто так Вестерлунд взял его с собой в Уфу. Цулыгин же первые шишки набивал только в «Салавате».

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Фото: vk.com/hcsalavat

Кандидатура Лямся у многих вызывает вопросы, и он действительно сейчас выглядит котом в мешке. У «Салавата» было достаточно возможностей, чтобы пригласить в клуб специалиста с именем, но нынешнее руководство решило сделать ставку на своего тренера.



Менеджерам юлаевцев на месте главного тренера нужен наставник, который не будет никуда лезть, никогда не пойдёт на конфликт. Собственно, под эти критерии прекрасно подходил и Цулыгин, но после двух сезонов, которые высшим руководством «Салавата» были признаны неудачными, в клубе нужно было что-то менять.

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В этом вся суть уфимской мини-революции. Коренным образом после неё в «Салавате» ничего не изменится, а если смотреть чисто со спортивной точки зрения, то вряд ли Лямся будет хуже Цулыгина. Но далеко не факт, что лучше. Не удивлюсь, если эта замена ничего не даст «Салавату» и клуб и в следующем сезоне продолжит топтаться на одном месте.