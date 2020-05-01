Исход за океан. Какие хоккеисты из России и Европы уже подписали контракты в НХЛ

Неопределённость с продолжением сезона в НХЛ и отсутствие ориентиров по потолку зарплат в следующем заокеанском сезоне вносит свои коррективы. Генеральные менеджеры клубов НХЛ пока не торопятся официально подписывать контракты с европейцами — слишком велик риск потом получить массу проблем с освобождением пространства «под кепкой». Но, учитывая финансовые реалии в Старом Свете, желающих отправиться пытать счастья на той стороне Атлантики будет с каждым днём всё больше.

Кто из россиян официально подписал контракт в НХЛ

н. Андрей Алтыбармакян (ХК «Сочи» — «Чикаго Блэкхоукс»)



Алтыбармакян был одним из первых, кто решился на переход их КХЛ за океан, приняв предложение «Чикаго» в начале апреля. Он подписал двухлетний контракт новичка на $ 817 тыс. в год, и вполне вероятно, что пробиваться в основу «чёрных ястребов» ему придётся через фарм-клуб. Впрочем, Андрей к этому готов, по крайней мере по его собственным заверениям.



«Считаю, что мы подписали хороший контракт. Я еду туда не за деньгами, а чтобы доказать, что могу там играть. Если ли у меня пункт в соглашении о возможном возвращении в Россию? Нет, такого пункта нет. Мне не очень важен был этот пункт, я не намереваюсь в ближайшие два года возвращаться в КХЛ. Если я буду ехать туда с мыслями о второй команде, то там можно и застрять. Готов ли к выступлению в АХЛ? Да, готов. У меня всё нормально с психологией», — отметил форвард в интервью Sport24.

Алтыбармакян: я не намереваюсь в ближайшие два года возвращаться в КХЛ

н. Александр Барабанов (СКА — «Торонто Мэйпл Лифс»)



У 25-летнего Барабанова — однолетний контракт с «Торонто», поэтому засиживаться в фарме у него нет времени, да и возраст не вполне подходит для того, чтобы биться в «минорах». В нападении состав «Мэйпл Лифс» укомплектован очень неплохо, поэтому у Александра стоит задача закрепиться в третьем-четвёртом звене вместе с Ильёй Михеевым. В начале сезона, вероятно, Барабанов сыграет несколько матчей в АХЛ, потом ему дадут шанс попробовать силы в основе, и его будущее в «кленовых листьях» будет зависть от того, как он себя проявит.

В погоне за мечтой. Кто из русских хоккеистов КХЛ скоро уедет в Америку? Отток российских хоккеистов в НХЛ должен продолжиться. Среди кандидатов на отъезд десятки игроков.

в. Василий Демченко («Металлург» — «Монреаль Канадиенс»)



Самому дорогому голкиперу лиги Кэри Прайсу нужен стабильный сменщик, поскольку Прайс в последние годы достаточно часто травмируется. 26-летний Демченко подписал контракт на один сезон, и шансов пробиться за спину Прайсу у него не так уж много, поскольку кроме него на контрактах в системе «хабов» есть Чарли Линдгрен и Кейден Примо. Дать шанс вратарю сложнее, чем защитнику или тем более нападающему, которого можно выпускать на небольшие отрезки при комфортном счёте, поэтому возможностей проявить себя у Василия будет не так уж много. С другой стороны, примеры Францоуза или Коскинена показывают, что ничего невозможного тут нет.

Василий Демченко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

н. Михаил Григоренко (ЦСКА — «Коламбус Блю Джекетс»)



Контракт Григоренко с «мундирами» пока не зарегистрирован лигой, но эта случайность вряд ли помешает форварду вернуться в НХЛ, куда он приедет гораздо более опытным хоккеистом. В «Коламбусе» у Григоренко есть хороший шанс проявить себя и закрепиться в топ-6 форвардов команды, а годы, проведённые в России помогут адаптироваться к требованиям Джона Тортореллы.

з. Артём Зуб (СКА — «Оттава Сенаторз»)

Зуб подписал однолетний договор с «Оттавой», у которой на следующий сезон была ровно одна вакансия в обороне. Контракт с 39-летним ветераном Роном Хэйнси вряд ли будет продлён и Зуб вполне может побороться за попадание в топ-4. Вряд ли Артёма будут ставить в одно сочетание с Никитой Зайцевым, поскольку два праворуких оборонца в одной паре — это редкость, но все шансы проявить себя и закрепиться в НХЛ у Зуба есть.

Ещё не подписали контракты, но близки к этому

в. Илья Сорокин («Айлендерс»), н. Кирилл Капризов («Миннесота»), з. Александр Романов («Монреаль»), з. Вячеслав Войнов, н. Григорий Денисенко («Флорида»), з. Алексей Марченко, з. Никита Трямкин («Ванкувер»), в. Алексей Мельничук («Сан-Хосе»), н. Максим Шалунов («Чикаго»), з. Артём Сергеев («Флорида»).



Отъезд большинства игроков из этого списка — дело решённое. Карты могут спутать непонятки относительно того, смогут ли подписанты принимать участие в доигровке сезона-2019/2020 и финансовая неопределённость с потолком зарплат, но те, кто действительно хотел уехать и у кого был реальный интерес из-за океана, сделают это.

«Монреаль» выжидает окончания ситуации с Александром Романовым, которого хотят попробовать в деле уже грядущим летом, контракты Сорокина и Капризова — пустая формальность, поскольку этих игроков уже давно ждут. С Вячеславом Войновым всё зависит от не вполне хоккейных факторов, поскольку испорченная репутация делает подписание этого защитника слишком рискованным с точки зрения общественного мнения. В Никите Трямкине пока не уверен «Ванкувер», поскольку россиянин уже претендует на твёрдое место в основе и не согласен с вариантами временного понижения до АХЛ. Перспективы Денисенко и Сергеева во «Флориде» пока оценивать тяжело — это игроки на будущее. Марченко готов играть в НХЛ сразу, но вряд ли поначалу сможет подняться выше третьей пары. По словам скаута «Чикаго» Андрея Николишина, у «ястребов» нет особого интереса к Максиму Шалунову, а что касается Алексея Мельничука, то в «Шаркс» будет свободна вакансия второго вратаря, но помимо него на неё могут претендовать молодые Зак Эмонд и чех Йозеф Коренарж.

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Ключевые подписания из Европы

Финляндия:

н. Йессе Илонен («Пеликанс» — «Монреаль»), з. Маркус Ниемелайнен («Эссят» — «Эдмонтон»), в. Юстус Аннунен («Кярпят» — «Колорадо»).



Наибольшие шансы проявить себя у 20-летнего обладателя золота МЧМ Илонена, который был выбран «Монреалем» под 35-м номером на драфте-2018. Два сезона во взрослом чемпионате Финляндии — достаточный опыт, чтобы по ходу следующего сезона претендовать на место в основе «Канадиенс», где не так много ярких нападающих.



Вероятное подписание: з. Микко Лехтонен («Йокерит» — «Нью-Джерси»).



Чехия:



н. Радим Зогорна («Млада Болеслав» — «Питтсбург»).



24-летний брат Томаша и Гинека Зогорны не блистал в чемпионате Чехии и вряд ли будет заметным героем в АХЛ, где ему предстоит начать следующий сезон



Швеция:



н. Нильс Хёгландер («Рёгле» — «Ванкувер»), н. Линус Сандин (ХВ-71 — «Филадельфия»), з. Теодор Леннстрём («Фрёлунда» — «Эдмонтон»), з. Йоханнес Кинвалль (ХВ-71 — «Калгари»), н. Маттиас Броме («Эребру» — «Детройт»).



Динамичный невысокий Хёгландер может «выстрелить» в «Ванкувере», где шведы традиционно легко приживаются. Брату Расмуса Сандина Линусу придётся пробиваться в основу «Флайерз» через фарм-клуб, 25-летний Броме был неплох в чемпионате Швеции и может закрепиться в «Детройте».



Швейцария:



з. Тим Берни («Цюрих» — «Коламбус»), н. Дамьен Риа («Биль» — «Вашингтон»).



20-летний защитник Берни может побороться за место в основе «Блю Джекетс», но это будет через год, когда закончатся контракты у Мюррея и Савара.