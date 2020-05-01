Локтионов – в ЦСКА, Галимов – в СКА. Главные трансферы первого дня переходов в КХЛ

В КХЛ официально открылось трансферное окно, поэтому клубы начали активно объявлять о подписании игроков. Рассказываем вам о самых интересных и ключевых сделках, состоявшихся 1 мая.
Паскуале и Охтамаа перешли в «Локомотив»
Чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Атте Охтамаа перешёл из «Барыса» в «Локомотив». Контракт с финским защитником подписан на один год. Пополнил ряды ярославцев и канадский голкипер Эдди Паскуале, также выступавший за «Барыс». Он будет играть в Ярославле два года. Солидное усиление для «железнодорожников».
Зуб отправился в НХЛ
«Оттава» официально объявила о подписании контракта с защитником Артёмом Зубом на один сезон. Хоккеист, в своё время переехавший в Питер из Хабаровска, дорос до уровня североамериканской топ-лиги. Конечно, «армейцы» хотели оставить Зуба в своих рядах, но россиянин твёрдо решил, что уезжает и теперь может сыграть в одной паре с Никитой Зайцевым.
Фото: photo.khl.ru
Эмиль Галимов – в СКА
СКА объявил, что подписал соглашение с нападающим Эмилем Галимовым. Прошлый сезон форвард провел в казанском «Ак Барсе», с 1 мая являлся свободным агентом. Контракт рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года. Галимов – добротный форвард, который может сыграть в Питере в одной связке с Богданом Якимовым, которого СКА выкупил у «Северстали».
Хлыстов вернулся на родину
«Северсталь» обменяла защитника Никиту Хлыстова в магнитогорский «Металлург». Взамен череповецкий клуб получил денежную компенсацию. Хлыстов – уроженец Магнитогорска, любит сыграть в силовой хоккей, может постоять за партнёров, типичный защитник-«домосед». Это именно тот, кто нужен нынешнему «Металлургу».
Меньшиков, Гуркин и Ли перешли в «Сибирь»
Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский старается усилить состав новосибирцев, так как Тимашов вернулся в «Автомобилист», от Макарова, Пельтолы и Пигановича в клубе отказались. Силовой защитник Меньшиков спустя годы разъездов по КХЛ вернулся в «Сибирь», добавит уверенности обороне Гуркин, а Ли призван усилить атакующую линию команды.
Найт будет играть за «Авангард»
Боб Хартли лично был заинтересован в подписании контракта с канадским форвардом «Барыса» Корбаном Найтом. Североамериканец любит жёсткий хоккей, что в нынешних реалиях при маленьких площадках – необходимое условие для игроков. Плюс Найт, будучи центральным нападающим, хорош на точке вбрасывания и входит в топ форвардов по этому показателю в КХЛ. Опять же, очень важный момент.
Фото: photo.khl.ru
«Сочи» подписал шведов и Коннова
Хоккеисты шведского «Ферьестада» Маркус Нильссон и Линус Йоханссон перешли в «Сочи». Соглашение Нильссона рассчитано на один сезон, а у Йоханссона — на два. Также южане заключили двусторонний контракт на один год с экс-форвардом «Адмирала» Александром Конновым. Коннов хорошо зарекомендовал себя во Владивостоке, а что касается легионеров, то из былых в клубе остался только защитник Рундблад.
Локтионов едет в ЦСКА, Шарыченков будет сменщиком Юханссона
ЦСКА заключил контракты с голкипером Александром Шарыченковым и форвардом Андреем Локтионовым. Оба соглашения рассчитаны на два сезона. Шарыченков будет сменщиком Линуса Юханссона, так как Илья Сорокин уезжает в НХЛ. В свою очередь Локтионов попробует реанимировать карьеру после неудачного сезона в Магнитогорске и целой череды травм.
В Череповце – лучший бомбардир чемпионата Словакии и финский защитник
Череповецкая «Северсталь» заключила контракт с экс-нападающим «Слована» Индржихом Абдулом. 24-летний Абдул — лучший бомбардир минувшего сезона чемпионата Словакии. Также череповчане презентовали однолетнее соглашение с защитником финского клуба «Таппара» Вели-Матти Виттасмяки. Посмотрим, заиграют ли оба этих легионера у требовательного Андрея Разина.
- 1 мая 2020
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