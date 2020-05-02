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Александр Барков – о погоне «Флориды» за плей-офф, Джоэле Кенневилле и русских корнях

Александр Барков – о погоне «Флориды» за плей-офф
Иван Богун
«В 15 лет меня взяли в сборную Финляндии. После этого даже мыслей не было о России»
Большое интервью с капитаном «Флориды» Александром Барковым.
Хоккей / НХЛ 0

Два года назад финский центральный нападающий с русскими корнями Александр Барков в возрасте 24 лет стал капитаном «Пантерз», в прошлом сезоне выиграл «Леди Бинг Трофи», а в этом вместе Джонатаном Юбердо и Евгением Дадоновым тащит на себе «Флориду» в плей-офф, который команда из Санрайза не видела с 2016 года. Во время вынужденной остановки сезона мы поговорили с самым недооценённым игроком НХЛ по версии игроков о погоне «Флориды» за плей-офф, работе с Джоэлем Кенневиллем, русских корнях и невероятно талантливом финском поколении.

«Считаю, что необходимо доиграть регулярный чемпионат»

— Как проходит ваш карантин во Флориде?
— Не буду жаловаться, погода здесь супер. Здесь всё хорошо. Повезло, что застрял в таком месте. Естественно, хочется хотя бы на коньках покататься, но сейчас такая ситуация в мире, что нужно просто переждать, попытаться сохранить себя без всяких вирусов. Надеюсь, что скоро всё закончится.

— Как удаётся поддерживать форму?
— У меня дома есть маленький зал, плюс недалеко открыт парк. Хожу каждый день и туда, и туда. В гараже есть ворота, могу покидать шайбу. На улице хорошая погода – можно побегать, на роликах покататься. Единственное, что не могу покататься на льду. Всё остальное, в принципе, возможно.

— Не жалеете, что не вернулись на время паузы в Финляндию? Те же шведы уже начали небольшими группами заниматься на льду. Может и у вас дома в Тампере постепенно снимут ограничения.
— Если честно, то я хотел поехать в Финляндию, но не потому, что там можно было покататься, а просто сменить обстановку, друзей увидеть, всё такое. Но всё-таки решили здесь остаться, сейчас ждём решения – всё зависит от него. Если решат, что не будем играть, то конечно поеду назад в Финляндию, если нет – хорошо, что не уезжал, не надо мотаться туда-сюда по миру в такой ситуации. А так я тоже слышал, что шведы уже катаются, но в Финляндии всё пока что закрыто. Так что, там бы я тоже сидел дома, правда, погода была бы не такая.

— Насколько вообще было тяжело адаптироваться в самый первый год во Флориде к постоянной жаре. В родном Тампере же совершенно другой климат.
— Ну да, всё немного по другому было. Когда после драфта съездил домой в Финляндию, потом через неделю поехал в тренировочный лагерь, а тут +35 градусов. Думал: «Куда я приехал?». Обычно только на отдых приезжал в такие тёплые места, а тут я в первые играл на льду в таком жарком месте. Но я на самом деле быстро адаптировался. Когда приехал сюда, то нужно было сразу бороться за место в этой лиге. Мне здесь и Дима Куликов очень помог, и много европейцев было, и североамериканцы были все очень дружелюбными. Так что, мне повезло с командой.

— В следующем году во «Флориду» приедут Григорий Денисенко и Артём Фёдоров. Они ещё не связывались с вами?
— Пока не связывались, но я знаю, что Денисенко летом хотел тренироваться здесь во Флориде. Но сами знаете, как получилось. А так я рад, что здесь много русских, много финнов. Можно поговорить на своих языках. Самое главное – они приезжают сюда помочь клубу, хотят здесь выигрывать.

— У вас очень приличный русский язык. Когда Яшкин играл в «Сент-Луисе», то у него русский не был таким чистым. Как удаётся сохранять такой уровень?
— Да? Я и не знал. Но Яшкин сейчас в России играет, у Гальченюка тоже русские родители – у них достаточно хороший русский. Но у меня родители и вся семья русские, я практически всю жизнь живу с ними и, естественно, это помогает. Плюс у нас сейчас русские ребята в команде – Дадонов, Бобровский. С ними много проводим времени, постоянно говорим на русском. Практически каждый день разговариваю с кем-нибудь по-русски. Бывает, что мне не так легко давать интервью на русском, но сейчас уже лучше.

— Вне льда часто общаетесь с Бобровским и Дадоновым?
— Всё время практически. На выезде часто ходим вместе на ужин. А так переписываемся часто.

Александр Барков (справа)

Александр Барков (справа)

Фото: Len Redkoles/NHLI via Getty Images

— Вы недавно выкладывали пост в «Инстаграме», где катаетесь по дому на роликах. Я краем уха услышал, что в телевизоре идёт что-то на русском. Какие русские сериалы смотрите?
— У меня мама сейчас застряла здесь, не может улететь в Финляндию. Мне сейчас повезло, что еда всегда приготовлена. Она и смотрит русские новости, сериалы, фильмы. Я больше в видеоигры играю.

— Сейчас достаточно много свободного времени. Что нового удалось открыть для себя в эту паузу?
— Даже не знаю. Наверное, я стал просыпаться раньше, чтобы просто сходить посмотреть как рассветает солнце. Раньше ложусь – раньше встаю. А так, тренируюсь по два раза в день и пытаюсь отдыхать. Очень много времени провожу за приставкой. Жду решения, что будет дальше.

— Кстати, в Канаде ходят слухи, что Патрик Лайне часами проводит в Fortnite. В «Пантерз» нет таких ребят?
— Нет. Конечно, у нас ребята играют в приставку, но я не думаю, что у нас есть те, кто играет ночами. Патрик мой хороший друг и знаю, что он любит поиграть, но он не такой игроман, что играет всю ночь. Он может проиграть три-четыре часа, но всё равно для него самое важное – это хоккей. Это видно по его результатам. У нас тоже нет таких, кто играет до такой степени, что по ночам не вылазят.

— Лига пока не определилась с форматом возобновления сезона. Инсайдеры сообщают, что НХЛ рассматривается вариант с завершением сезона в нескольких базовых городах. Какой вариант возобновления сезона вам представляется оптимальным?
— Я рад, что нам не нужно принимать никакое решение, потому что здесь много разных факторов, которые играют роль. Что-то может кому-то подсобить, кому-то нет. Мы сейчас отстаём на три очка от плей-офф и нам, конечно, хотелось бы доиграть «регулярку», что попасть в плей-офф. Есть команды, которые уже в плей-офф и им уже всё равно. Думаю, что самым правильным вариантом было бы доиграть регулярный чемпионат, а там уже смотреть, кто попал, кто не попал. Если сейчас будем играть, то игры будут почти каждый день и в одном или двух местах. Тяжело будет без фанатов, жить в отеле по три месяца. Скорее всего будет «отель-арена», «арена-отель». Конечно, это будет странно для всех.

— Ваш одноклубник Марк Пысик недавно предложил просто вручить Кубок Стэнли «Флориде» как последней команде, обыгравшей чемпиона.
(смеётся) Я не против такого варианта.

— Шведы убиваются по флорболу, а Йори Лехтеря рассказывал, что в Финляндии летом многие хоккеисты играют в профессиональных лигах в хоккей на роликах. Насколько сильно это помогает в межсезонье.
— Я тоже играю в Тампере, но на уровень ниже, чем Йори. Он играет в первой лиге, там есть и тренера и своя система. Я играю с друзьями. Конечно, это помогает. Там тоже держишь шайбу, пытаешься пас отдать, забивать, но с обычным хоккеем не сравнить. Там немного другое катание, лёд немного другой.

— Ваш папа как-то рассказывал, что в Финляндии большинство детей занимается хоккей в своё удовольствие, нет никакого давления, что ребёнок обязательно должен стать профессионалом. Многие финны, говорят, что им в детстве дают очень много свободы, не заставляют играть по шаблону, дают импровизировать. Это один из ключевых факторов появления такого невероятно талантливого поколения финских хоккеистов?
— Знаете, тут такой момент, что некоторым игрокам нужно, чтобы их кто-то гнал. Есть талантливые, но ленивые игроки. Есть те, кому играть всегда в удовольствие. Я думаю, что в Финляндии всё хорошо развито, есть хорошие тренера, которые отбирают в сборную уже с пятнадцати лет, дают хорошее обучение. Самое главное, чтобы все наслаждались тем, что делают. Здесь не такого, чтобы кого-то заставляли что-то делать. Просто говорят, что есть определённая система, старайся выполнить её как можешь. Конечно, все стараются играть по ней – это финский менталитет. Все стараются играть командой, угодить команде. Вот я вырос и у меня вообще ни к кому нет претензий, в Финляндии ко мне все тренеры сборной хорошо относились. Они очень сильно помогли мне в начале карьеры.

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«Кенневилля во «Флориде» все уважают. Игроки всегда готовы сражаться за него»

— Генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон сказал, что вам и Джонатану Юбердо нужно добавить здорового эгоизма и больше бросать по воротам. Согласны?
— Конечно согласен. Особенно по этому сезону я был недостаточно нацелен на ворота. Юбердо проводит классный сезон, он один из лучших игроков лиги в этом сезоне. Думаю, что я тоже могу прибавить и быть намного лучше, чем сейчас. Знаю в чём мне нужно прибавлять, особенно в том, о чём сказал Дэйл. Нужно больше бросать, быть нацеленным на ворота. Мне про это уже, наверное, лет десять говорят.

Александр Барков (с шайбой)

Александр Барков (с шайбой)

Фото: Eliot J. Schechter/NHLI via Getty Images

— У вас есть объяснение почему Бобровский проваливает этот сезон?
— Я бы не сказал, что он его проваливает. Может быть по статистике, если сравнить с предыдущими сезонами, где он выигрывал «Везину», он не такой удачный. Так что, не сказал бы, что он кошмарно выступал. Он нас выручал чуть ли не в каждом матче, в каждом матче давал нам шанс выигрывать. Просто мы всей пятёркой не могли помочь ему в защите. Серёга, конечно, выручал нас весь сезон. Если мы будет продолжать улучшать что-то, он тоже будет улучшать что-то, то всё будет хорошо.

— Первое впечатление, которое произвёл Джоэль Кенневилль после того, как первый раз встретились с ним?
— Во-первых, он классный мужик. А про то, какой он тренер, все уже знают. Он выиграл всё, что можно в хоккее – и в сборной Канаде, и в НХЛ. Сейчас он пришёл сюда и хочет выигрывать с «Флоридой». Конечно, он видит наш потенциал, хочет выигрывать с нами и знает, что это возможно. Не из-за него, но у меня этот сезон тяжеловатым получается. Очень много думал, почему так происходит и всё такое. А Кенневилля здесь все уважают и очень на него рассчитывают. Игроки «Флориды» всегда готовы показать, что они готовы сражаться за него.

— Что изменилось в организации игры «Флориды» с его приходом?
— В игре мы хотели поменять зону защиты, хотели изменить её в лучшую сторону. Конечно, это получилось сделать только к концу сезону. Мы последние матчи начали выигрывать 3-1, 2-1, 1-0. Практически весь сезон ушёл на то, чтобы эту систему принять. С его приходом всё стало профессиональнее, мы стали больше тренировать, показывали на тренировках, что готовы весной играть в плей-офф. Сейчас прямо видно, что каждый день приходя на арену, не важно игра это или тренировка, мы хотим стать лучше, выигрывать каждый следующий матч, каждую смену – всё это появилось, когда пришёл Кенневилль.

— Нет ощущения, что у многих игроков «Пантерз» слишком глубоко в голове засела мысль, что у команды давно не было плей-офф?
— Может быть. И я, и вся организация знаем, что мы давно не были в плей-офф. Но когда приходит новый тренер, новые игроки, то появляется ощущение, что тебе теперь ничто не сможет помещать. Ты и сам ходишь с мыслями, что я сейчас сделаю всё, что смогу, чтобы попасть в плей-офф, помочь команде. Иногда, когда стараешься слишком сильно, то ты не думаешь, что в каком-то моменте нужно сыграть так и иногда не всегда получается сделать то, что хочешь, стараешься сделать слишком много. Я думаю, именно это и было одной из моих проблем – хотел сделать слишком многое.

Александр Барков и Джоэль Кенневилль

Александр Барков и Джоэль Кенневилль

Фото: Eliot J. Schechter/NHLI via Getty Images

— У «Сент-Луиса» в чемпионском сезоне на тренировке подрались Сэнфорд и Бортуццо. У вас по ходу этого сезон ни у кого не было таких срывов?
— Такого чтобы кто-то дрался или напихивал игрокам не было. Конечно, бывало, когда первый или второй период заваливали, то кто-нибудь заходил в раздевалку кричал или переворачивал мусорку. Но такого, как у «Сент-Луиса», не было, хотя я и похлеще видел. У нас очень единая команда, все друг за друга, мы вместе приходим на арену и наслаждаемся друг другом. У «Флориды» всегда смешно в раздевалке, много таких хороших юмористов. Естественно, когда выходим на лёд, то тренер хочет, чтобы мы усердно тренировались и мы старались это делать с первых дней. Нам не нужно никакой драки, чтобы объединиться.

— «Флорида» же до перерыва на Матч звёзд набрала хороший ход, а после звёздного уик-энда игра снова разладилась.
— Да, но я не могу найти объяснение, почему так произошло. У нас был этот десятидневный перерыв и после него дома играли первый матч против «Монреаля», у которого половина игроков приехала из отпуска загорелыми. Нам, конечно, такое расписание игр не помогло. Но мы на это не ссылались, мы же не одну игру провалили, а десять-пятнадцать. Но я думаю последние игры до вынужденного перерыва мы провели очень достойно. Обыграли «Монреаль», «Сент-Луис», до этого проиграли «Бостону» в овертайме, хотя должны были выигрывать тот матч. После этих игр у нас всё снова пошло вверх, играли правильно, но жалко, что наступила эта пауза.

— Если брать системно, то чего сейчас не хватает «Флориде», чтобы быть выше?
— Не думал об этом. Может и не хватало того, чтобы я играл на своё уровне, был лучше. Это командная игра и если бы мы всё время играли как в последних играх, когда не важно 1-0 или 2-1 ты выигрываешь, а просто продолжаешь играть правильно, то мы были бы уже в плей-офф. У нас хорошая команда, хорошие игроки и у нас есть всё, чтобы побеждать. В последние три-четыре игры все это узнали.

— Насколько привыкли к тому, что домашняя арена «Пантерз» стабильно одна из худших в лиге по заполняемости?
— Со временем всё придёт, если начнем выигрывать. Я знаю, что в Канаде дышат хоккеем, это всем понятно, там родина хоккея. Там не важно как команда будет играть, всегда будут очереди за билетами. У нас во Флориде есть баскетбол, американский футбол, пляжи – хоккей не так развит как в Канаде. Но в последние семь лет, которые я нахожусь здесь, хоккей во Флориде развивается, интерес к нему растёт, каждый год у нас появляется больше фанатов. Особенно когда выигрываем, то люди приходят на стадион и болеют нас – это очень приятно видеть.

— Как восприняли обмен Винсента Трочека в «Каролину»?
— Конечно, неприятно видеть как человек, который провёл в команде семь лет, один из ключевых игроков, помощник капитана, уходит. Тяжело это принять, но мы получили классных ребят взамен. Из них двое уже у нас играют, двое в АХЛ. Мне очень нравятся Валльмарк и Хаула, они пришли из очень хорошей организации, очень хорошо работают на тренировках. Они сразу приехали и показали нам, что такое сразу сражаться за место составе и место в плей-офф. Да, неприятно терять такого друга как Трочек, но я доволен теми парнями, которые приехали вместо него.

— Вас называют самым недооценённым игроком НХЛ. Кто по вашему мнению лучший игрок лиги прямо сейчас?
— Если выбирать одного, то это Макдэвид. А так ещё бы назвал Маккиннона. Кросби просто на высочайшем уровне играет, в одиночку выигрывает игры для своей команды. Как он ведёт за собой «Питтсбург» из года в год приятно для них, но для нас неприятно видеть, что они всё ещё сражаются за Кубок Стэнли. Драйзайтль ещё хорош. Когда он против нас играл, то я подумал, что может быть из-за Макдэвида так хорошо играет. Но вот, когда Коннора не было, то Драйзайтль делал всё, что хотел с шайбой. Ещё очень нравятся Малкин, Овечкин, Мэттьюс, Пастрняк.

— Насколько тяжело было стать капитаном клуба НХЛ в 23 года? Наверняка Роберто Луонго в первое время помогал.
— Мне все помогали, повезло с партнёрами по команде. У нас очень много лидеров в раздевалке. Я больше на льду стараюсь быть лидером, но с возрастом и опытом уже начинаю быть более активным на скамейке и в раздевалке.

— В прошлом году вы побили рекорд Павла Буре по очкам за «Флориду». Насколько часто вам напоминали, что приближаетесь к этой отметке?
— Да, было такое, что постоянно писали сколько очков мне осталось, чтобы побить рекорд. Приятно было, не буду врать.

«С тех пор как в первый раз позвали в сборную Финляндию, не задумывался об игре за Россию»

— Учитывая, что в России сейчас проблема с центрами, не ловили себя на мысли, что могли бы играть за сборную Россию на любом крупном турнире?
— Знаете, я даже не помню, когда последний раз об этом думал. После того, как только меня взяли в 15 лет в сборную Финляндии, у меня даже не было мыслей играть за сборную России. Конечно, чувствую себя наполовину русским, у меня есть российский паспорт, родители и вся родня тоже русские. Но я вырос в Финляндии и горжусь тем, что выступаю за сборную Финляндию, мне это очень нравится.

— Часто удаётся приезжать в Россию?
— Я давно уже не был в России. Последний раз просто так съездил в Питер на три дня, походил по городу, сходил на «Зенит». Раньше был чаще. У нас в Москве живут бабушка, двоюродная сестра, тётя. Часто бывали у них в гостях. А так уже лет семь-восемь не был у них.

— Наверняка к вашему отцу есть интерес со стороны финских команд. Почему он связывает свою тренерскую карьеру по большей части с Россией?
— Папа у меня всё-таки русский. Да, он играл в Финляндии десять лет, начинал там тренировать юниоров и постепенно добрался до взрослой команды «Таппары». Потом пошли предложения из России. Конечно, ему легче тренировать на своём язык и на своей родине. Ну и в России все лиги очень сильные – МХЛ, ВХЛ, КХЛ. Я просто рад за него и пытаюсь поддерживать как могу.

— По ходу сезона удаётся следить финским чемпионатом, посмотреть игры родной «Таппары»?
— Хайлайты смотрю чуть ли не каждую игру, у меня много друзей играет в «Таппаре», слежу за ними. Даже за КХЛ слежу, тоже много знакомых там играет. Игры всё-таки не получается смотреть, они идут по три часа, обычно у меня нет столько времени.

— Не кажется, что средний уровень Лииги упал? Сейчас там на первых ролях либо опытные игроки, которые старше 35 лет, либо молодые таланты.
— Я каждое лето тренируюсь с «Таппарой» и мне так же тяжело, как и раньше. Там осталось много игроков, с которыми я ещё успел поиграть в Лииге. Может быть игроки, которым 38 лет обладают большим талантом и читают игру на два-три шага вперёд. Может там не такая физически сильная лига как НХЛ и КХЛ, там у них есть время для принятия решения. Ну и, конечно, таким талантам, как Лайне или Какко, которые раз в пять лет появляются, финская лига идеально подходит. У них есть время подумать, есть шанс зацепиться за игру со взрослыми.

— У вас есть объяснение, почему у Какко и Хьюза первый сезон в НХЛ получился не таким сильным, как от них ожидали?
— Не сказал бы, что у них первый сезон не удался. Им ведь всего 18 лет. Знаю, что Лайне в первый сезон наколотил около сорока шайб, МакДэвид очко за игру набирал в 18 лет. А за последнее время, кто в НХЛ настрелял так же много? Я даже не помню. Со временем, через год-два, они будут звёздами в НХЛ. У них есть талант и видно, что они спокойно могут играть в этой лиге уже сейчас. Пройдёт немного времени, у них появится уверенность.

«Не понимаю, почему нельзя остановить сезон ради Олимпиады»

— В следующем году заканчивается коллективное соглашение между лигой и профсоюзом. Насколько часто тема возможного локаута обсуждается в раздевалке «Флориды»?
— Да, мы говорили об этом в начале сезона, когда принималось решение о его продлении. После того, как его продлили на два сезона, разговоров об этом не было. Больше всего обсуждали в конце прошлого сезона и в начале этого. Не знаю, в профсоюзе есть люди, которые знают больше, чем я и знают всю ситуацию. Если мне нужно что-то узнать, то я всегда могу у них спросить. На данный момент просто знаю, что будем играть ещё два года по этому соглашению.

— По вашему одним из ключевых моментов в новом соглашении должен стать пункт об участии энхаэловцев в Олимпийских играх?
— Я думаю энхаэловцы должны ехать на Олимпиаду и я, если честно, не понимаю почему нельзя на три недели приостановить сезон. Каждый игрок должен свободно выступать за свою страну, за свою родину. Я знаю, что Овечкин хотел поехать на прошлую Олимпиаду. Я уважаю его решение и, если бы у меня был шанс, то я сделал бы точно также. Но, конечно, я не буду нарушать правила. Хочется играть и на Олимпиаде, и на Кубке Мира – это большая честь.

Форвард сборной Австрии Михаэль Раффль (на переднем плане)

Форвард сборной Австрии Михаэль Раффль (на переднем плане)

Фото: Martin Rose/Getty Images

— Джонатан Тэйвз сказал, что сейчас его больше всего бесит эскроу.
— Как вам сказать. Конечно, это наша работа и мы за неё получаем деньги, но я особо не задумывался об эскроу. Я согласен с Тэйвзом. Неприятно, что у нас забирают ещё помимо налогов, но у меня нет желания дополнительно выяснять с кем-то отношения по этому поводу.

— В КХЛ права на вас принадлежат «Локомотиву». Не думали куда поедете играть в случае локаута?
— Я об этом думал уже много раз. Всё-таки в Тампере у меня дом и вырос там, хотелось бы и в «Таппаре» поиграть. А так если подумать, то хотелось бы везде в Европе поиграть, где ещё не был. Если будет локаут, то придётся выбирать. Конечно, есть много хороших вариантов, много разных лиг, которые хотелось бы увидеть.

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