Арзамасцев – в «Автомобилисте», Баранцев – в «Локомотиве». Топ-трансферы второго дня в КХЛ

Главная новость, конечно, назначение Андрея Скабелки в «Локомотив», но и кроме этого были любопытные переходы.



Второй день после открытия трансферного окна в КХЛ прошёл не так активно – всё-таки суббота, но, тем не менее, клубы продолжили объявлять о переходах игроков. Собрали самые интересные трансферы, состоявшиеся 2 мая.

Открытие трансферного окна в КХЛ. Всё о сделках первых дней Подробности главных переходов, расторжений и обменов – в нашем онлайне.

Скабелка – из «Барыса» в «Локомотив»

Самая главная и самая ожидаемая новость дня – назначение Андрея Скабелки в «Локомотив». О том, что белорусский специалист покидает «Барыс», было известно ещё месяц назад. Официальная причина — стороны не смогли договориться об условиях нового контракта – Скабелка не был готов совмещать должности в клубе и сборной.



Тренер, чьи команды всегда славились чёткой системой игры, подписал с «Локомотивом» контракт на три года и теперь будет наводить порядок в Ярославле. Результаты предыдущего сезона «железнодорожников» вряд ли кого-то могут удовлетворить – две смены тренеров, невнятная игра в плей-офф и вылет в первом раунде от «Йокерита».

Скабелка отказался от «Барыса» ради топ-клуба. Сборная — красивая отмазка В Ярославле белорусского специалиста прекрасно помнят ещё игроком, да и в деньгах точно не обидят.

«Магнитка» собирает тренерский штаб

В межсезонье ряды тренерского штаба Ильи Воробьёва в «Магнитке» поредели – ушли сразу три помощника. На место Виктора Козлова пришёл Александр Гольц, который в прошлом сезоне работал с Андреем Разиным в «Северстали». Гольц – не новый человек в Магнитогорске, в бытность игроком он провёл в «Металлурге» 10 лет и становился чемпионом России в 2001 году.



Новым тренером вратарей стал словенец Клемен Мохорич. «Металлург» станет его пятым клубом в нашей лиге – до этого он успел поработать в «Медвешчаке», «Словане», «Адмирале» и «Торпедо». Довольно необычный выбор, но время покажет, насколько он был оправданным.

Захар Арзамасцев перешёл в «Автомобилист»

27-летний защитник, отыгравший последние пять лет в «Салавате Юлаеве», сменил клубную прописку на «Автомобилист» и подписал соглашение на два года. В последнем сезоне он провёл 53 матча в регулярном чемпионате и шесть в плей-офф, набрав в общей сложности 12 (4+8) очков при показателе полезности «-8». Арзамасцев долгое время ходил в перспективных защитниках, но перестал двигаться дальше. Будем надеяться, в Екатеринбурге у него получится перезагрузить карьеру.

Захар Арзамасцев Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Ере Карьялайнен – в «Сочи»

«Сочи» продолжает выискивать игроков в европейских чемпионатов. 1 мая объявили о переходе двух шведских нападающих, сегодня состоялся трансфер Ере Карьялайнена – вот и первое звено готово.



Карьялайнену 27 лет, он впервые уезжает из родной Финлнядии. Переходу в КХЛ способствовал прорывной прошлый сезон – нападающий набрал 49 очков в 54 матчах и вошёл в топ-10 бомбардиров финской «Лииги». Помимо этого, он впервые попал в сборную и провёл шесть матчей на этапах Евротура, где успел забить вратарю ЦСКА Ларсу Юханссону.

«Витязь» пополнился двумя шведами и канадцем

Менеджмент «Витязя» нашёл отличные замены прошлогодним легионерам, подписав контракты с шведским нападающим Маттиасом Теденбю, канадским форвардом Джастином Дэнфортом и шведским защитником Линусом Хультстрёмом.

Резюме у всех более чем приличное – Теденбю в этом году стал лучшим бомбардиром (60 очков в 56 матчах) «Лииги» и был признан лучшим игроком регулярного сезона. Это был его второй год в финском чемпионате, до этого он выступал в Северной Америке – АХЛ и ECHL.



Теденбю имеет за плечами опыт игры в НХЛ (30 очков в 120 матчах), а в этом сезоне был вторым снайпером и бомбардиром «Давоса», набрав 37 (18+19) очков в 48 играх. Хультстрём же – лучший снайпер Шведской лиги среди защитников – в этом году он забросил 15 шайб в 52 матчах.

Денис Баранцев – в «Локомотиве»

Ярославцы нашли свежую кровь вместо ушедших Кронвалля, Накладала и Маркова. Накануне были подписаны Охтамаа и Пайгин, сегодня состоялось подписание двухлетнего контракта с Денисом Баранцевым.



28-летний защитник в прошлом сезоне был капитаном «Торпедо» и набрал 17 (9+8) очков в регулярном чемпионате. Он любит подключаться к атакам, может пальнуть в большинстве от синей линии.

Максим Третьяк получил новый шанс в «Сочи»

Внук прославленного вратаря получил ещё один шанс проявить себя на высшем уровне, на этот раз в «Сочи», о сделке должны объявить в ближайшие дни. Сезон-2019/2020 он начинал в рижском «Динамо», затем вернулся в родной ЦСКА и выступал в ВХЛ за «Звезду». Получится ли у Третьяка выстрелить в «Сочи» — большой вопрос, до этого он ни разу не играл больше четырёх матчей за сезон в КХЛ, а полноценных матчей наберётся всего пять штук за четыре года.

Максим Третьяк Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

Дмитрий Коробов сменил «Амур» на «Салават Юлаев»

Ещё один странный переход – Коробов поставил подпись под двухлетним соглашением в Уфе. Сомнительное усиление, даже с учётом ухода Пашнина, Сергеева и Арзамасцева. Коробов последний сезон провёл в «Амуре», и даже там частенько не проходил в состав. Годом ранее прямо посредине сезона с ним расторгло контракт «Торпедо». В общем, Коробов не вытягивает уровень КХЛ, и непонятно, чем он сможет помочь Уфе, которая всегда ставит высокие задачи.