«Три рубящих удара по голове». Как болельщик-боксёр чуть не убил вратаря «Салавата»

«Болельщики – шестой игрок» — утверждение, которое не подлежит сомнению. Шестой матч серии между «Спартаком» и московским «Динамо», невольно ставший последним в прошедшем сезоне из-за эпидемии коронавируса, наглядно показал, почему соревнование, каким бы захватывающим оно ни было, в отсутствии зрителей обесценивается. Если болельщики горячо поддерживают любимую команду и создают неповторимую атмосферу, то повышается градус игры, хоккеисты заводятся и так далее. Но шумовых эффектов и просто лицезреть любимую команду некоторым зрителям порой мало – по ту сторону океана болельщики норовят выкинуть на лёд что-нибудь съестное вроде рыбы или мяса (хотя бывали и пластиковые крысы), а в КХЛ фанаты могут предъявить претензии за плохую игру в раздевалке (например, московский «Спартак» в сезоне 2016/17 в январе весьма некстати выдал безвыигрышную серию, когда фанаты футбольного побратима находились в отпуске), попытаться подраться с Андреем Назаровым, развернуть автобус (привет «Салавату Юлаеву» и Игорю Захаркину) или в ультимативной форме выдвигать свои требования руководству (самые свежие истории – ЦСКА и «Трактор»). От данных действий веет скорее околохоккеем, где своеобразно те или иные группы болельщиков выражают свою точку зрения (ну или просто провоцируют одного из самых одиозных тренеров в истории КХЛ) и пытаются на что-то повлиять. Однако потоки мата в раздевалке красно-белых, неприличные жесты в адрес одного из самых одиозных тренеров в КХЛ, разговоры с командой «по душам» вне хоккейного стадиона и отдельные внутрисистемные разборки фанатов и администрации и рядом не стоят с тем, что произошло 10 лет назад в Екатеринбурге. В далёкие, стародавние времена, когда плей-офф не заканчивался остановкой в первом раунде, а люди гуляли по улицам и иногда большими, массовыми группами заглядывали на хоккей.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

«Автомобилист» — путь в КХЛ

Свердловские любители хоккея со стажем немало повидали на своём болельщицком веку – в российскую историю «Автомобилист» входил середняком советского чемпионата, воспитав Хабибулина, Бякина и Яшина. Но уже в 1996-м история «Автомобилиста» закончилась –команда распродала своих лидеров и прекратила своё существование (одно время в финансировании команды участвовала известная финансовая пирамида «Русский дом Селенга», но сотрудничество продлилось недолго). Помимо «Автомобилиста» уральскую столицу представляли «Спартак» и «Динамо-Энергия». До нового тысячелетия



продержались лишь «динамовцы» (где начинал карьеру Павел Дацюк), оставшиеся к началу нулевых без арены и принимавшие гостей на катке вне Екатеринбурга (соперники переодевались в гостинице и в амуниции приезжали на матчи), и в 2001 году бесславно вылетели из Суперлиги. К 2006 году наконец-то закончилась реконструкция хоккейной арены «Уралец», и было принято решение о возрождении «Автомобилиста». В сезоне2006/2007 в Высшей лиге участвовали сразу две свердловские команды – «Динамо-Энергия» не попала в плей-офф, и по окончании чемпионата клуб расформировали, а «Автомобилист» сходу стал одним из фаворитом Высшей лиги, занял второе место в регулярном чемпионата и вылетел в четвертьфинале.



Спустя сезон «Авто» уже вышел в финал и уступил воскресенскому «Химику», но главный бой команда проиграла летом – уже заявившись в КХЛ и по жребию отправившись в дивизион Тарасова, свердловчане не выполнили требований по бюджету и вернулись в «вышку».



В 2009 году состоялось долгожданное возвращение екатеринбургского клуба в элиту отечественного хоккея – да, свердловчане вылетели в четвертьфинале ВХЛ от МХК «Крылья Советов», но получили разрешение выступать в КХЛ. Вратарская бригада Лисутин-Франскевич, с легионерами-защитниками (Томаш Словак, Радек Филипп и Ян Новак), и задорным нападением – братья Стрельцовы, Симаков, Денис Казионов, белорус Олег Антоненко (участвовал в первом Матче Звёзд КХЛ, представляя ХК МВД), Никонцев, Субботин, «капитанил» 36-летний Александр Гулявцев, а руководил этой разношёрстной бандой некогда «коуч» магнитогорского «Металлурга» Марек Сикора.



После провального старта (в сентябре команда одержала лишь одну победу) «Автомобилист» начал выправляться и побеждать, к новому году нашёл свою игру и в январе одержал шесть побед. После олимпийской паузы «Автомобилист» взял балл в матче с «Атлантом», выиграл у «Северстали» и сохранил призрачные шансы на плей-офф. В последний день регулярного чемпионата «Сибирь» неожиданно уступила худшей команде Запада «Витязю» (2:5), а свердловчане в тяжёлом матче при блестящей игре Ивана Лисутина одолели на выезде грозный питерский СКА (2:1) и сенсационно запрыгнули на восьмое место. Задачу-максимум свердловчане, также испытавшие по ходу сезона привычные проблемы с финансированием, выполнили. С победителем «регулярки» «Салаватом Юлаевым» команде Марека Сикоры объективно было не потягаться – условными Гротем, Ситниковым и Бушуевым трудно противостоять даже Кондратьеву, Нуртдинову и Сидякину, не говоря уже о Прошкине, Радулове, Торесене и так далее. 5:1 и 4:1 в Уфе – уже после первого матча главный тренер «Автомобилиста» честно признался, что шансов на победу в серии нет, и необходимо не ударить в грязь лицом перед фаворитом и играть достойно. Серия переезжала в Екатеринбург, и её развитие довольно легко прогнозировалось – уфимцы, не затрачивая лишних нервов, возьмут победу на выезде и пройдут во второй раунд.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Было бы ошибкой сказать, что ничего не предвещало беды. Свердловские болельщики, видимо, сильно соскучившись по хоккею на высоком уровне, от возбуждения порой переходили границы дозволенного и подставляли клуб – небогатому «Автомобилисту» дважды за «регулярку» приходилось оплачивать штрафы от КХЛ за непристойное поведение зрителей. «Автомобилист» в третьем матче одержал историческую победу (первая виктория в истории плей-офф КХЛ), и новостные порталы были насыщены новостями с данной игры, но, увы, не хоккейные подвиги коллектива Марека Сикоры стали причиной внезапно возросшего интереса к серии.

«Чудом удалось избежать трагедии»

При счёте 2:1 в пользу «Автомобилиста на 17-й минуте первого периода на скамейке «Салавата Юлаева» разъярённый 37-летний болельщик Сергей Шафиков, сидевший на первом ряду за скамейкой гостей, начал высказывать претензии запасному вратарю гостей Виталию Колеснику – мужчине показалось (на всякий случай: на арене в тот день свободно продавали пиво), что голкипер своей ловушкой мешает меняться хоккеистам «Автомобилиста». Колесник выразил несогласие с экспертным мнением, что, в свою очередь, вызвало ярость у оппонента по ту сторону стекла, и болельщик, не желая прекращать спор о насущной проблеме, для более убедительной аргументации перелез на скамейку противника и, не придумав ничего лучше, ударил голкипера его же оружием – увесистой вратарской клюшкой.

ВИДЕО



Ровно на этом моменте комедия заканчивается – и начинается то, что «Салават Юлаев» отметит в официальном заявлении как «первое чрезвычайное происшествие подобного характера, беспрецедентный случай, который иначе как диким и не назовёшь». Rак впоследствии рассказывал Виталий, после удара он толком ничего не помнил и вообще не понял, как такой инцидент может произойти. На скамейке «Салавата Юлаева» началась заваруха, Колесника увели в раздевалку, болельщика общими усилиями сдали на поруки представителям правопорядка. Затем разгневанные Вячеслав Быков и Игорь Захаркин увели команду в раздевалку. По словам Захаркина, «это был самый страшный матч в моей карьере», и продолжать игру не было никакого желания, а «на иностранцев было больно смотреть». Инспектор матча умолял «Салават Юлаев» продолжить матч, иначе ситуация усугубится и зрители могут устроить дебош. В итоге, гости вернулись на лёд (скамейку «Салавата» окружили плотным кольцом омоновцев), потерянные минуты приплюсовали ко второму периоду, но было заметно, как игроки «Салавата Юлаева», так скажем, думают о другом. Уфимцев старался завести Торесен – норвежец оформил дубль и сравнял счёт, но за 10 минут до конца встречи Симаков забросил решающую шайбу. На послематчевой пресс-конференции Марек Сикора не скрывал радости от победы и сыпал поговорками из чешского фольклора («Как говорят у нас в Чехии, хорошая команда трижды не проигрывает»). Вячеславу Быкову было явно не до рассуждений об игре – наставник сравнил нападение на Колесника с гибелью грузинского саночника Нодара Кумариташвили на Олимпиаде в Ванкувере и сказал, что находится в шоковом состоянии и «других мыслей сейчас просто нет, сегодня чудом удалось избежать трагедии».

Решение лиги и приговор суда

Лига попала в непростую ситуацию – ведь четвёртый матч должен состояться в Екатеринбурге на следующий день. Игорь Захаркин говорил о возможном переносе матча на нейтральный лёд, а руководство «Салавата Юлаева» обвинили свердловский клуб в грубом нарушении регламента о безопасности, и помимо требований разобраться в ситуации и дать правовую оценку инциденту выразило мнение, что матч нужно проводить без зрителей. Уфимская сторона, включая пострадавшего Колесника, сходилось во мнении – неадекватный болельщик напал на вратаря и нанёс ему «три рубящих удара по голове, что спровоцировало значительную потерю крови».

"Салават" просит провести матч с "Авто" без болельщиков

Другое дело, как отреагировал «Автомобилист». Официальное заявление начиналось с сухих «сожалеем о случившемся», и на этом признание ошибок заканчивалось. Вообще, если читать только данный документ, то сложится впечатление, как будто рассвирепевшая свора уфимцев во главе с Колесником и массажистом Олегом Бухтияровым оскорбляла и провоцировала интеллигентно проводящих досуг весенним вечером екатеринбургских ценителей хоккейного искусства. Далее сторона свердловского клуба пыталась уличить «Салават Юлаев» в обмане – дескать, не было никакого сотрясения у Колесника, для определения диагноза нужна аппаратура, да и вообще Виталий вернулся на скамейку к команде.

Досталось и тренерскому штабу «Салавата Юлаева» — Захаркин «исказил картину случившегося», а слова Быкова, поставившего на одну доску смерть грузинского саночника и травму Колесника, «вызывают недоумение», да и вообще главный тренер уфимцев «нагнетает обстановку, а предложение провести матч без зрителей заставляет задуматься о том, что тренерский состав клуба с бюджетом, многократно превосходящим наш, просто не уверен в своих силах». И финальное – болельщик бил клюшкой массажиста, но тот увернулся и удар пришёлся по вратарю. Получается, по всём виноват «Салават Юлаев», который испугался гордых свердловчан и принёс в жертву Колесника, нагло подставленного массажистом, чтобы не испытывать давление трибун и избавиться от пресловутого «шестого игрока». Обвиняемый Сергей Шафиков вообще поставил под вопрос своё участие в конфликте, утверждая, что он «не был зачинщиком драки», «Колеснику в суете попал кто-то из своих».

В итоге, КХЛ оштрафовала «Автомобилист» на один миллион рублей, поставила вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания команды в лиге, если инцидент вновь повторится. Также лига потребовала от правоохранительных органов Екатеринбурга строгого и тщательного расследования с привлечением виновных к уголовной ответственности. Было решено о проведении матча со зрителями, но с незанятыми нижними рядами и дополнительными мерами безопасности. В четвёртой игре обозлённый «Салават Юлаев» забросил шесть безответных шайб в первой половине матча и закончил серию (8:1, 3-1), неожиданно ставшую многострадальной. Команда Вячеслава Быкова проиграла в финале конференции «Ак Барсу» и завоевала бронзовые медали, а «Автомобилист» в восьмёрку не попадал три сезона и бил антирекорды по набранным очкам. Виталий Колесник в сериях против «Нефтехимика» и «Ак Барса» провёл три матча. На матчах КХЛ усилились меры безопасности – например, если было необходимо, строили дополнительные заградительные стёкла.

Проводы. Часть 9. "Автомобилист" Хоккейный клуб из Екатеринбурга "Автомобилист" должен был принять участие в КХЛ ещё в первом для новой лиги сезоне. Но тогда не срослось. А вот дебют в нынешнем удался.

И финальное: что касается инициатора конфликта и безусловного «героя» этой истории болельщика и менеджера по продажам Сергея Шафикова, то уже через два дня после задержания он был отпущен под подписку о невыезде и на краткое время стал локальным «селебрити» в хоккейной свердловской жизни. Сергей утверждал, что он не «пьяное быдло, а просто защищался», и вообще он спортсмен – боксёр, самбист (мы убедились), да и вообще раньше играл в хоккей. Некоторые свердловские фанаты то ли в шутку, то ил всерьёз называли Шафикова «орудием в руках Фемиды». Во время судебного процесса выяснилось, что конфликт начался вообще с газеты – подсудимый во время конфликта с персоналом уфимцев отбивался бумажным изданием, попал вратаря и не хотел никого травмировать. Фемида своё слово сказала в ноябре – прокурор требовал 2,5 года колонии поселения, адвокаты – 3,5 года условного наказания, но суд счёл, что болельщика всё-таки спровоцировали и приговорил мужчину к 230 часов исправительных работ и компенсации морального вреда Виталию Колеснику в размере пяти тысяч рублей. После суда Шафиков утверждал, что по-прежнему считает себя невиновным, но любовь к хоккею не утратил и по-прежнему посещает матчи любимого «Автомобилиста».