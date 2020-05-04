Локтионов — в ЦСКА, Бурмистров — в «Ак Барсе». Таблица трансферов КХЛ

1 мая в КХЛ официально открылось трансферное окно. Многие команды без устали объявляют об изменениях в своих составах, а кое-кто даже провернул и громкий обмен.
«Спартак» отправил форварда Александра Хохлачёва в «Авангард», заполучив взамен нападающего Сергея Широкова. ЦСКА официально объявил о заключении контрактов с форвардом Локтионовым и вратарём Шарыченковым, который будет сменщиком шведа Юханссона.
СКА продлил контракты с молодыми игроками своей системы, выкупил у «Локомотива» талантливого Мичкова, а также распрощался с Коскирантой, Лехтеря и Зубаревым. Двое последних продолжат карьеру в «Спартаке». В свою очередь бывшие «армейцы» Зуб и Барабанов отправились покорять НХЛ.
Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов, давший большое эксклюзивное интервью «Чемпионату», объявил о серьёзных изменениях в составе красно-белых, а московское «Динамо», помимо массовых продлений контрактов со своими игроками, зачем-то вернуло из скрытой аренды Марковина и Петунина.
«Локомотив» официально подтвердил подписание трёхлетнего контракта с главным тренером Андреем Скабелкой. Из Нур-Султана в Ярославль перебираются и вратарь Паскуале и защитник Охтамаа. Из Нижнего Новгорода в «Локомотив» перешёл бывший защитник «Торпедо» Баранцев. Здорово усилил свой состав «Витязь», который не только продлил контракт с Александром Сёминым, но и привёз в Подмосковье солидных легионеров.
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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
Запад
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|ЦСКА
|н. Голдобин («Ванкувер», НХЛ), н. Локтионов («Металлург» Мг), в. Шарыченков («Нефтехимик»), з. Воробьёв (ХК «Сочи»), з. Макеев («Северсталь»)
|з. Науменков, н. Капризов, н. Шалунов, з. Марченко, з. Романов (все — НХЛ), в. Сорокин («Айлендерс», НХЛ) з. Блажиевский, н. Вей, н. Григоренко («Коламбус», НХЛ), в. Третьяк (ХК «Сочи»), н. Толчинский («Авангард»)
|н. Окулов, н. Слепышев, з. Дальбек, з. Нестеров
|СКА
|н. Мичков («Локомотив»), н. Якимов («Северсталь»), н. Э. Галимов («Ак Барс»), в. Иванов, з. Вик. Антипин (оба — «Металлург» Мг)
|гл.т. Кудашов, т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб («Оттава», НХЛ), в. Мельничук («Сан-Хосе», НХЛ), н. Бурдасов (НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — «Спартак»), н. Барабанов («Торонто», НХЛ), н. Якупов, н. Каблуков, н. Кагарлицкий («Динамо» М), з. Земчёнок («Металлург Мг»)
|з. Белов, н. Аалтонен, н. Кемппайнен, н. Кетов, в. Лысенков, н. Глотов, н. Кукштель, н. Петьков
|«Йокерит»
|т. Кангасалуста, т. Паюлуома, в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Торпедо»)
|н. Мозес («Рапперсвилль»), в. Ниеми, н. Контиола, н. Регин, з. Лехтонен («Торонто», НХЛ), з. Лауридсен («Фрёлунда»)
|н. Йоэнсуу, н. Норман, н. Халме, з. Скленичка, з. Кивистё, з. Лепистё
|«Динамо» М
|н. Кагарлицкий (СКА), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Северсталь»), в. Меньшатов («Торпедо»)
|н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков, з. Лямин, н. Полыгалов, н. Петерссон («Локомотив»)
|гл.т. Крикунов, з. Хиетанен, з. Чайковски, н. Яшкин, в. Ерёменко, в. Бочаров, н. Круглов, з. Аланов, з. Григорьев, н. Тарасов, н. Алексеев, з. Орлов, н. Бицадзе, н. Моисеев, Панкратов, н. В. Кулёмин, з. Семенеко
|«Спартак»
|т. Федосов, н. Бакош («Адмирал»), н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — СКА), з. Дьюс («Спрингфилд Тандербёрдз», АХЛ), н. Любимов («Металлург» Мг), н. Широков («Авангард»)
|т. Уланов, н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Витязь»), н. Карсумс, з. Херсли, з. Виклунд, н. Хохлачёв («Авангард»), з. И. Вишневский, н. Кокарев, н. Столяров
|гл.т. Знарок, т. Витолиньш, т. Соловьёв, н. Юньков, в. Беспалов, з. Рылов, з. Кулик, н. Ганзл, н. Аркалов, н. Котляревский, в. Хомченко, з. Д. Вишневский, з. Гришин
|«Локомотив»
|гл.т. Скабелка, з. Охтамаа, в. Паскуале (все — «Барыс»), з. Баранцев («Торпедо»), з. Пайгин («Нефтехимик»), н. Петерссон («Динамо» М)
|ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал, з. Кронвалль, н. Свитов, з. Марков (завершил карьеру), н. Да Коста («Ак Барс»), н. Денисенко («Флорида», НХЛ)
|з. Савченко, з. Афанасьев, з. Калинин
|«Витязь»
|н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Спартак»), н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден»), н. Дэнфорт («Лукко»), з. Бородкин («Трактор»)
|н. Макеев («Автомобилист»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенков, н. Мирошниченко («Маскегон», USHL)
|гл.т. Кравец, з. Пыленков, в. Ежов, з. Катичев, з. Воронков, н. Моисеев, н. Гончаров, н. Ларичев, з. Паутов, н. Гребенщиков, н. Артюхин, н. Сёмин, н. Варфоломеев
|«Торпедо»
|в. Меньшатов («Динамо» М), з. Баранцев («Локомотив»), з. Дженовей, н. Бочаров (оба — «Автомобилист»), в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Йокерит»), з. Минеев («Авангард»)
|гл.т. Немировски, н. Шенфельд, в. Серебряков, н. Белевич, з. Аляев, н. Веряев
|ХК «Сочи»
|в. Третьяк (ЦСКА), н. Карьялайнен («Таппара»), н. Юханссон, н. Нильссон (оба — «Ферьестад»), н. Колготин, н. Цыганов (оба — «Юность», Беларусь), з. Мищенко, з. Островский, н. Коннов (все — «Адмирал»)
|з. Воробьёв (ЦСКА), в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго», НХЛ), з. Бертильссон, з. Эллис, н. Коллинз, н. Росен, н. Стрёмвалль, н. Лугин, н. Макаренко, н. Лещенко («Трактор»), з. Абросимов («Ак Барс»)
|гл.т. Андриевский, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Томилин, з. Гордеев, з. Петров, н. Выглазов, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Щитов, з. Рундблад, н. Шмелёв, з. Климонтов
|«Северсталь»
|т. Ставровский, т. Крюков, т. Шабанов, н. Вихарев («Адмирал»), н. Абдул («Слован»), з. Адамчук («Ак Барс»), з. Виттасмяки («Таппара»)
|генмен. Щедрин, т. Гольц, з. Хлыстов (оба — «Металлург» Мг), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Динамо» М), н. Якимов (СКА), н. Монахов, н. Е. Бодров, з. Кинрейд, з. Кулда, н. Чипчура, в. Хакимов («Нефтяник», ВХЛ), з. Макеев (ЦСКА)
|гл.т. Разин, н. Лишка, н. Гераськин, н. Яковлев, н. Морозов, н. Трубачёв, н. Вовченко, з. Хохлов
|«Динамо» Р
|гл.т. Скудра, гл.т. Тамбиев, з. Самуэльссон («Лександ»), з. Экесталь Йонссон («Ферьестад»), н. деСоуза («Рёгле»), н. Воеводин («Ак Барс»)
|гл.т. Анкипанс, з. Берглунд («Брюнес»), н. Протапович («Автомобилист»)
|«Динамо» Мн
|н. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»), з. Эллиотт («Фрёлунда»)
На Востоке «Ак Барс» вернул из «Салавата Юлаева» форварда Александра Бурмистрова, а также продлил контракты с Зариповым, Педаном и Петровым. «Барыс» заключил новый контракт с форвардом Старченко, но потерял не только главного тренера, но и ведущих легионеров.
«Авангард» хочет заполучить у «Нефтехимика» защитника Шарипзянова, уже получил Хохлачёва из «Спартака» и подписал канадца Найта из «Барыса». Покидает «ястребов» Войнов, который ждёт предложений из НХЛ. В «Автомобилист» переходят Дженовей и Бочаров из «Торпедо», Арзамасцев из Уфы и Макеев из «Витязя».
«Сибирь» проводит точечные усиления. Подписаны четыре человека: Меньшиков, Ахияров, Гуркин и Ли. Потери примерно на этом же уровне. «Салават Юлаев» заключил двухлетнее соглашение с защитником Коробовым из «Амура», а также объявил о расставании с Крикуновым, Кручининым и Майоровым.
Серьёзные перемены в «Магнитке». Илья Воробьёв сформировал свой тренерский штаб, вернулся в родной Магнитогорск защитник Хлыстов, заключены соглашения с защитниками Мартыновым и Земчёнком. Никак не получается договориться о новом контракте с капитаном Сергеем Мозякиным.
«Трактор» официально оформил сделку по Виллу, подписал нападающего Лазарева из «Амура». Продолжают разбирать на части «Адмирал», но владивостокцам уже всё равно, так как в следующем сезоне в КХЛ они выступать не будут.
Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть здесь.
Восток
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Ак Барс»
|н. Да Коста («Локомотив»), н. Бурмистров («Салават Юлаев»), н. Воронин («Адмирал»), з. Абросимов (ХК «Сочи»)
|н. Э. Галимов (СКА), н. Фрэттин, з. Виртанен, н. Санников, н. Галузин, н. Ли («Сибирь»), н. Воеводин («Динамо» Р), з. Адамчук («Северсталь»)
|в. Рейдеборн, в. Билялов, н. Кормье, з. Рукавишников, н. Глухов, н. Тихонов, н. Азеведу, з. Юдин, н. Зарипов, н. Фисенко, з. Н. Аверин, з. Педан, н. Петров
|«Барыс»
|гл.т. Назаров, гл.т. Зубов, гл.т. Сидоренко, гл.т. Чебатуркин, гл.т. Михайлис-ст., гл.т. Уланов, н. Юдон («Монреаль», НХЛ), н. Кэррик («Анахайм», НХЛ)
|гл.т. Скабелка, в. Паскуале, з. Охтамаа (все — «Локомотив»), н. Найт («Авангард»), н. Бойд, в. Карлссон
|н. Некряч, н. Михайлис, н. Шестаков, з. Шалапов, з. Полохов, н. Старченко
|«Авангард»
|генмен. Волков, н. Толчинский (ЦСКА), н. Хохлачёв («Спартак»), з. Минеев («Торпедо»), н. Найт («Барыс»), з. Шарипзянов («Нефтехимик»), н. Комаров («Трактор»)
|н. Широков («Спартак»), н. Макмиллан, н. Клинкхаммер, з. Войнов, з. Франсон, з. Мартынов, н. Бек (оба — «Металлург» Мг), н. Андригетто, в. Судницин, з. Бондарев, н. Буйницкий, н. Пьянов, н. Терещенко
|в. Гарипов, н. Кошелев, з. Скоробогатов, з. Спиценко, н. Стась
|«Автомобилист»
|гл.т. Питерс, т. Титов, т. Перн, н. Макеев («Витязь»), з. Дженовей, н. Бочаров (оба — «Торпедо»), н. Куликов («Нефтехимик»), з. Арзамасцев («Салават Юлаев»), н. Протапович («Динамо» Р), з. Тимашов («Сибирь»)
|гл.т. Мартемьянов, т. Шафранов, н. Доус, з. Трямкин («Ванкувер», НХЛ), з. Батыршин, з. Стасенко, н. Кучерявенко, з. Гуркин («Сибирь»), н. Гареев, н. Попов
|з. Мамкин, н. Мэйсек, н. Белоусов, н. Секстон, н. Мозер
|«Сибирь»
|з. Гуркин («Автомобилист»), н. Ли («Ак Барс»), з. Меньшиков («Трактор»), з. Ахияров («Адмирал»)
|н. Пельтола («Таппара»), з. Тимашов («Автомобилист»), з. Пиганович, н. Макаров, н. Зырянов
|в. Сятери, з. Морозов, н. Чесалин, н. Руохомаа, н. Пуустинен, з. Йокипакка, в. Красиков
|«Салават Юлаев»
|т. Козлов («Металлург» Мг), з. Коробов («Амур»), в. Сухачёв («Трактор»)
|т. Ячменёв, т. Эман, н. Бурмистров («Ак Барс»), з. Арзамасцев («Автомобилист»), н. Умарк, з. Сергеев («Флорида», НХЛ), з. Пашнин («Металлург» Мг), н. Крикунов, н. Кручинин, н. Майоров, в. Кареев, з. Гареев («Трактор»)
|в. Метсола, н. Хартикайнен, з. Ларсен, н. Баранов, н. Хохряков, н. Картаев, з. Коледов, н. Кадейкин
|«Металлург» Мг
|т. Стиллман («Лайонс»), т. Гольц, з. Хлыстов (оба — «Северсталь»), т. Мохорич, н. Песонен («Лангнау»), н. Чибисов («Виннипег», НХЛ), в. Загидулин («Калгари», НХЛ), н. Бутузов («Адмирал»), з. Мартынов, н. Бек (оба — «Авангард»), з. Пашнин («Салават Юлаев»), з. Земчёнок (СКА)
|н. Любимов («Спартак»), т. Калоус, т. Болсуновский, т. Козлов («Салават Юлаев»), в. Демченко («Монреаль», НХЛ), н. Тимкин, н. Филиппи, н. Локтионов (ЦСКА), н. Козун, н. О'Делл, з. Бирюков, в. Иванов, з. Вик. Антипин (оба — СКА), з. Матушкин, н. Расмуссен (НХЛ), з. Пивцакин, з. Д. Зайцев, н. Авраменко
|н. Нестрашил, н. Потехин, н. Рожков, н. Ю. Платонов, з. Вад. Антипин, н. Мозякин
|«Нефтехимик»
|з. Пайгин («Локомотив»), в. Шарыченков (ЦСКА), з. Атюшов, н. Уайт, з. Мёрфи, н. Энлунд, н. Берглунд («Трактор»), н. Митчелл, з. Рясенский, н. Черников, н. Ден. Казионов, н. Куликов («Автомобилист»), з. Шарипзянов («Авангард»), н. Хисамутдинов («Монреаль», НХЛ)
|гл.т. Буцаев, в. Барулин, н. Хайруллин, з. Волгин, н. Голубович, н. Шиксатдаров, н. Хафизов
|«Амур»
|н. Т. Зогорна, н. Г. Зогорна, з. Кондратьев, з. Коробов («Салават Юлаев»), н. Лазарев («Трактор»)
|гл.т. Гулявцев, з. Васильев, н. Железков, н. Голубев, з. Игнатович, н. Кузнецов, н. Рассказов, н. Болтанов, н. Величкин, н. Язьков, з. Камалов, з. Медведев, з. Гопиенко, з. Н. Александров
|«Куньлунь Ред Стар»
|гл.т. Фрейзер, в. Грубец
|«Трактор»
|гл.т. Гатиятулин (СКА), в. Вилл («Рёгле»), н. Берглунд («Нефтехимик»), н. Лазарев («Амур»), з. Телегин («Югра», ВХЛ), з. Гареев («Салават Юлаев»), н. Лещенко (ХК «Сочи»)
|гл.т. Юрзинов, з. Калинин, з. Терещенко, н. Коньков, н. Комаров («Авангард»), з. Бородкин («Витязь»), н. Авцин, н. Кэлоф, н. Попов, н. Глинкин, в. Галимов, з. Меньшиков («Сибирь»), в. Сухачёв («Салават Юлаев»)
|н. А. Михеев, н. Косов, н. Основин, н. Карлин
|«Адмирал»
|гл.т. Светлов, т. Пятанов («Динамо» Тв, ВХЛ), т. Пронин, т. Залевский, н. Бакош («Спартак»), в. Олкинуора, з. Альмквист, н. Юнг, н. Бутузов («Металлург» Мг), н. Вихарев («Северсталь»), н. Воронин («Ак Барс»), з. Мищенко, з. Островский, н. Коннов (все — ХК «Сочи»), з. Ахияров («Сибирь»)
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