Локтионов — в ЦСКА, Бурмистров — в «Ак Барсе». Таблица трансферов КХЛ

Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

1 мая в КХЛ официально открылось трансферное окно. Многие команды без устали объявляют об изменениях в своих составах, а кое-кто даже провернул и громкий обмен.

«Спартак» отправил форварда Александра Хохлачёва в «Авангард», заполучив взамен нападающего Сергея Широкова. ЦСКА официально объявил о заключении контрактов с форвардом Локтионовым и вратарём Шарыченковым, который будет сменщиком шведа Юханссона.

Хохлачёв на Широкова. «Спартак» и «Авангард» провернули пока что самый крутой обмен в КХЛ Кто выиграет от этой сделки и почему она произошла? Отвечаем на все насущные вопросы.

СКА продлил контракты с молодыми игроками своей системы, выкупил у «Локомотива» талантливого Мичкова, а также распрощался с Коскирантой, Лехтеря и Зубаревым. Двое последних продолжат карьеру в «Спартаке». В свою очередь бывшие «армейцы» Зуб и Барабанов отправились покорять НХЛ.

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов, давший большое эксклюзивное интервью «Чемпионату», объявил о серьёзных изменениях в составе красно-белых, а московское «Динамо», помимо массовых продлений контрактов со своими игроками, зачем-то вернуло из скрытой аренды Марковина и Петунина.

«Локомотив» официально подтвердил подписание трёхлетнего контракта с главным тренером Андреем Скабелкой. Из Нур-Султана в Ярославль перебираются и вратарь Паскуале и защитник Охтамаа. Из Нижнего Новгорода в «Локомотив» перешёл бывший защитник «Торпедо» Баранцев. Здорово усилил свой состав «Витязь», который не только продлил контракт с Александром Сёминым, но и привёз в Подмосковье солидных легионеров.

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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клубы Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА н. Голдобин («Ванкувер», НХЛ), н. Локтионов («Металлург» Мг), в. Шарыченков («Нефтехимик»), з. Воробьёв (ХК «Сочи»), з. Макеев («Северсталь») з. Науменков, н. Капризов, н. Шалунов, з. Марченко, з. Романов (все — НХЛ), в. Сорокин («Айлендерс», НХЛ) з. Блажиевский, н. Вей, н. Григоренко («Коламбус», НХЛ), в. Третьяк (ХК «Сочи»), н. Толчинский («Авангард») н. Окулов, н. Слепышев, з. Дальбек, з. Нестеров СКА н. Мичков («Локомотив»), н. Якимов («Северсталь»), н. Э. Галимов («Ак Барс»), в. Иванов, з. Вик. Антипин (оба — «Металлург» Мг) гл.т. Кудашов, т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб («Оттава», НХЛ), в. Мельничук («Сан-Хосе», НХЛ), н. Бурдасов (НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — «Спартак»), н. Барабанов («Торонто», НХЛ), н. Якупов, н. Каблуков, н. Кагарлицкий («Динамо» М), з. Земчёнок («Металлург Мг») з. Белов, н. Аалтонен, н. Кемппайнен, н. Кетов, в. Лысенков, н. Глотов, н. Кукштель, н. Петьков «Йокерит» т. Кангасалуста, т. Паюлуома, в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Торпедо») н. Мозес («Рапперсвилль»), в. Ниеми, н. Контиола, н. Регин, з. Лехтонен («Торонто», НХЛ), з. Лауридсен («Фрёлунда») н. Йоэнсуу, н. Норман, н. Халме, з. Скленичка, з. Кивистё, з. Лепистё «Динамо» М н. Кагарлицкий (СКА), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Северсталь»), в. Меньшатов («Торпедо») н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков, з. Лямин, н. Полыгалов, н. Петерссон («Локомотив») гл.т. Крикунов, з. Хиетанен, з. Чайковски, н. Яшкин, в. Ерёменко, в. Бочаров, н. Круглов, з. Аланов, з. Григорьев, н. Тарасов, н. Алексеев, з. Орлов, н. Бицадзе, н. Моисеев, Панкратов, н. В. Кулёмин, з. Семенеко «Спартак» т. Федосов, н. Бакош («Адмирал»), н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — СКА), з. Дьюс («Спрингфилд Тандербёрдз», АХЛ), н. Любимов («Металлург» Мг), н. Широков («Авангард») т. Уланов, н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Витязь»), н. Карсумс, з. Херсли, з. Виклунд, н. Хохлачёв («Авангард»), з. И. Вишневский, н. Кокарев, н. Столяров гл.т. Знарок, т. Витолиньш, т. Соловьёв, н. Юньков, в. Беспалов, з. Рылов, з. Кулик, н. Ганзл, н. Аркалов, н. Котляревский, в. Хомченко, з. Д. Вишневский, з. Гришин «Локомотив» гл.т. Скабелка, з. Охтамаа, в. Паскуале (все — «Барыс»), з. Баранцев («Торпедо»), з. Пайгин («Нефтехимик»), н. Петерссон («Динамо» М) ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал, з. Кронвалль, н. Свитов, з. Марков (завершил карьеру), н. Да Коста («Ак Барс»), н. Денисенко («Флорида», НХЛ) з. Савченко, з. Афанасьев, з. Калинин «Витязь» н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Спартак»), н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден»), н. Дэнфорт («Лукко»), з. Бородкин («Трактор») н. Макеев («Автомобилист»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенков, н. Мирошниченко («Маскегон», USHL) гл.т. Кравец, з. Пыленков, в. Ежов, з. Катичев, з. Воронков, н. Моисеев, н. Гончаров, н. Ларичев, з. Паутов, н. Гребенщиков, н. Артюхин, н. Сёмин, н. Варфоломеев «Торпедо» в. Меньшатов («Динамо» М), з. Баранцев («Локомотив»), з. Дженовей, н. Бочаров (оба — «Автомобилист»), в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Йокерит»), з. Минеев («Авангард») гл.т. Немировски, н. Шенфельд, в. Серебряков, н. Белевич, з. Аляев, н. Веряев ХК «Сочи» в. Третьяк (ЦСКА), н. Карьялайнен («Таппара»), н. Юханссон, н. Нильссон (оба — «Ферьестад»), н. Колготин, н. Цыганов (оба — «Юность», Беларусь), з. Мищенко, з. Островский, н. Коннов (все — «Адмирал») з. Воробьёв (ЦСКА), в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго», НХЛ), з. Бертильссон, з. Эллис, н. Коллинз, н. Росен, н. Стрёмвалль, н. Лугин, н. Макаренко, н. Лещенко («Трактор»), з. Абросимов («Ак Барс») гл.т. Андриевский, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Томилин, з. Гордеев, з. Петров, н. Выглазов, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Щитов, з. Рундблад, н. Шмелёв, з. Климонтов «Северсталь» т. Ставровский, т. Крюков, т. Шабанов, н. Вихарев («Адмирал»), н. Абдул («Слован»), з. Адамчук («Ак Барс»), з. Виттасмяки («Таппара») генмен. Щедрин, т. Гольц, з. Хлыстов (оба — «Металлург» Мг), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Динамо» М), н. Якимов (СКА), н. Монахов, н. Е. Бодров, з. Кинрейд, з. Кулда, н. Чипчура, в. Хакимов («Нефтяник», ВХЛ), з. Макеев (ЦСКА) гл.т. Разин, н. Лишка, н. Гераськин, н. Яковлев, н. Морозов, н. Трубачёв, н. Вовченко, з. Хохлов «Динамо» Р гл.т. Скудра, гл.т. Тамбиев, з. Самуэльссон («Лександ»), з. Экесталь Йонссон («Ферьестад»), н. деСоуза («Рёгле»), н. Воеводин («Ак Барс») гл.т. Анкипанс, з. Берглунд («Брюнес»), н. Протапович («Автомобилист») «Динамо» Мн н. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»), з. Эллиотт («Фрёлунда»)

На Востоке «Ак Барс» вернул из «Салавата Юлаева» форварда Александра Бурмистрова, а также продлил контракты с Зариповым, Педаном и Петровым. «Барыс» заключил новый контракт с форвардом Старченко, но потерял не только главного тренера, но и ведущих легионеров.

«Авангард» хочет заполучить у «Нефтехимика» защитника Шарипзянова, уже получил Хохлачёва из «Спартака» и подписал канадца Найта из «Барыса». Покидает «ястребов» Войнов, который ждёт предложений из НХЛ. В «Автомобилист» переходят Дженовей и Бочаров из «Торпедо», Арзамасцев из Уфы и Макеев из «Витязя».

Приоритет для Войнова — возвращение в НХЛ. Главные трансферные инсайды КХЛ «Магнитка» продолжает искать вратаря, защитник СКА почти договорился с «Оттавой», а в «Авангарде» всё непросто.

«Сибирь» проводит точечные усиления. Подписаны четыре человека: Меньшиков, Ахияров, Гуркин и Ли. Потери примерно на этом же уровне. «Салават Юлаев» заключил двухлетнее соглашение с защитником Коробовым из «Амура», а также объявил о расставании с Крикуновым, Кручининым и Майоровым.

Серьёзные перемены в «Магнитке». Илья Воробьёв сформировал свой тренерский штаб, вернулся в родной Магнитогорск защитник Хлыстов, заключены соглашения с защитниками Мартыновым и Земчёнком. Никак не получается договориться о новом контракте с капитаном Сергеем Мозякиным.

Открытие трансферного окна в КХЛ. Всё о сделках первых дней Подробности главных переходов, расторжений и обменов – в нашем онлайне.

«Трактор» официально оформил сделку по Виллу, подписал нападающего Лазарева из «Амура». Продолжают разбирать на части «Адмирал», но владивостокцам уже всё равно, так как в следующем сезоне в КХЛ они выступать не будут.

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