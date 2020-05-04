Потолок зарплат уже бьёт по олигархам КХЛ. «Авангард» уведёт у ЦСКА Толчинского?

Ещё год назад армейцы просто завалили бы своего игрока деньгами, но теперь они вынуждены играть по общим правилам.

Честно сказать, когда в КХЛ сначала заявили о введении жёсткого потолка зарплат в 900 млн. рублей, а затем довели эту инициативу до конца, всё равно не верилось, что в наших реалиях эта ограничительная мера действительно будет работать. Облизываясь на НХЛ, где все клубы находятся в равных условиях и периодически ломают голову над тем, как разместить все свои активы под «кепкой», мы не могли представить, что и в нашей лиге всё будет точно так же.



Обход публичного контроля влиятельными клубами, зарплаты в конвертах, хитрая система бонусов и прочие махинации – признайтесь, вы не верили до конца, что жёсткий потолок зарплат не станет в какой-то степени фиктивной и популистской мерой. Не ждали всерьёз, что реформа в первый же год выведет на первый план не финансовые возможности клубов, а менеджерские способности их руководителей. Словом, не думали, что в КХЛ реально что-то изменится, и где-то искали подвох.

Но, кажется, что в кои-то веки, реальность оказалась лучше ожиданий. Первые месяцы межсезонья показывают, что потолок зарплат действительно работает. Без дураков. Посмотрите: клубы массово переподписывают хоккеистов на новых условиях, а агенты не знают, как им пристроить своих клиентов-миллионеров в новой жизни. Огромные зарплаты игроков «режутся», клубы разговаривают с хоккеистами с позиции силы и не боятся рисковать, и даже ЦСКА вынужден снижать объёмы финансирования и размеры своего раздутого состава. Всемогущих армейцев с их спонсором-гигантом заставили играть по общим правилам, как бы красно-синие не сопротивлялись. И это – просто замечательно.

Было 180 млн, стало 50. Пример Мозякина показывает, как работает потолок зарплат Движение навстречу было неизбежно — осталось поставить подписи.

Действующим обладателям Кубка Гагарина в это межсезонье приходится совсем не сладко. ЦСКА, наверное, даже было бы жалко, если не учитывать, что потолок свалился на КХЛ совсем не внезапно. Эта реформа – долгосрочный проект, о её проведении было известно заранее, и у армейцев имелась возможность подготовиться. Но ЦСКА думал лишь о долгожданных Кубках, заваливал хоккеистов деньгами, собирал шесть пятёрок и до последнего надеялся, что удастся продавить повышение злосчастного потолка.

КХЛ подтвердила, что повысить потолок зарплат предложил ЦСКА

Но армейскую лапшу в виде заботы об интересах сборной России никто в КХЛ вешать на уши не собирался, и сейчас ЦСКА пожинает плоды своей растратной и недальновидной трансферной политики. Мало того, что отъезд в НХЛ Капризова, Григоренко и Сорокина удаётся пока компенсировать только Шарыченковым и Локтионовым, потому что свободных русских звёзд в лиге почти не осталось, а легионерские вакансии все заняты. Так ещё и из-за давящего потолка приходится идти на унизительные переговоры о понижении действующих контрактов игроков. Иван Телегин, Максим Мамин, Сергей Андронов и Сергей Светлаков продолжат играть в богатейшем клубе страны, но с уменьшенной зарплатой. Жёсткая «кепка» доставляет проблемы армейцам в переговорах с Александром Поповым, Алексей Марченко прямо говорит о скованности ЦСКА и выходит на рынок. Сейчас же, видимо, и вовсе дойдёт до того, что у «армейцев» попросту уведут ограниченно свободного агента. Речь о Сергее Толчинском, «Авангарде» и первом оффершите межсезонья КХЛ.

Сергей Толчинский – воспитанник армейской школы хоккея. В 17-летнем возрасте он уехал за океан, где провёл в общей сложности шесть сезонов. Выйти на драфт Толчинскому не удалось, зато Сергей добился подписания контракта с «Каролиной» и даже провёл несколько матчей за «ураганов» в регулярке НХЛ. Больше достичь не удалось – главный тренер «Харрикейнз» Билл Питерс (тот самый, что недавно возглавил «Автомобилист») не видел Толчинского в составе, и последний на данный момент североамериканский сезон форвард целиком провёл в АХЛ. После чего и принял решение вернуться в Россию.

Весьма вероятно, что закрепиться в НХЛ Толчинскому помешали миниатюрные для хоккеиста габариты – 173 см рост и 77 кг вес. Не секрет, что такие малыши редко приживаются в жёстком североамериканском хоккее. Машиноподобный, «физический» ЦСКА тоже казался не лучшим вариантом для Сергея, но в КХЛ Толчинский заиграл, хотя армейцы периодически спускали форварда в ВХЛ – контракт был двусторонним.



Статистика Сергея Толчинского в сезоне-2019/2020.

Толчинский – скоростной, юркий, техничный и по-спортивному наглый (компенсация малым габаритам) нападающий, потенциал которого явно ещё не раскрыт до конца. В ЦСКА Сергею было не протолкнуться в первые звенья, но даже из боттом-6 он набивал неплохую статистику. В конце регулярки прошлого сезона Игорь Никитин увеличил Толчинскому игровое время, стал подключать его в большинство, и форвард ответил взаимностью – в 15 матчах Сергей набрал 14 (10+4) очков. Он показал, что при должном уровне доверия может быть лидером команды.

Кто подпишет Доуса, останется ли в «Магнитке» Мозякин? 17 лучших свободных агентов КХЛ Главные фигуры начавшегося межсезонья.

Разумеется, ЦСКА, потерявший в межсезонье главных звёзд, был заинтересован, чтобы Толчинский остался армейцем. Новые контракты Слепышева и Окулова, возвращение из-за океана Голдобина – это, конечно, хорошо, но нужна же глубина состава. Тем более Толчинский прогрессировал даже не в самых комфортных для него условиях, и уже в следующем сезоне его роль в ЦСКА могла существенно увеличиться.



Но продлить контракт с Толчинским армейцы были готовы только на разумных условиях. Потому что жёсткий потолок. По прошлому контракту Сергей зарабатывал в ЦСКА около 25 млн в год, и красно-синие могли увеличить эту сумму лишь на 5-6 млн. Тут-то в игру и вмешался «Авангард», сделавший Толчинскому гораздо более привлекательное в финансовом плане предложение. По данным наших коллег из РИА «Новости», «ястребы» собираются платить форварду 50 млн в год.

Источник: ЦСКА получит от «Авангарда» за Толчинского около 85 млн рублей

ЦСКА без каких-либо проблем мог бы повторить это предложение, но армейцы скованы потолком зарплат и вынуждены наблюдать, как у них из под носа уходит игрок. Агент Толчинского Шуми Бабаев ещё 1 мая заявил, что москвичи не будут повторять контрактное предложение омичей, а это значит, что уже меньше чем через неделю, Сергей станет игроком «Авангарда».

Хохлачёв на Широкова. «Спартак» и «Авангард» провернули пока что самый крутой обмен в КХЛ Кто выиграет от этой сделки и почему она произошла? Отвечаем на все насущные вопросы.

Переезд Толчинского в Балашиху станет не только дебютным оффершитом межсезонья КХЛ, но и первым чувствительным ударом по клубу-олигарху в условиях жёсткого потолка зарплат. Да, нанёс его другой олигарх, но тут ведь важна сама суть сделки. Ни ЦСКА, ни кто-либо ещё в нашей лиге теперь не сможет держать в большом количестве интересных игроков, просто заваливая их деньгами. Нужен хоккеист? Хорошо, давайте ему большую зарплату, но будьте готовы, что на остальных места под потолком уже не хватит.

На примере истории с Толчинским мы видим, что менеджеры даже самых влиятельных клубов КХЛ сейчас лишаются возможности козырять толстыми кошельками, раздувая состав до немыслимых размеров. Они вынуждены работать эффективно, искать финансовый баланс между лидерами и хоккеистами низших звеньев. Теперь даже ЦСКА не может себе позволить переплачивать, на рынке зарождается реальная конкуренция, а лучшие игроки будут не сосредотачиваться в одной-двух командах, а распределяться по лиге. И это главная прелесть жёсткого потолка, вот так он работает.



Очевидно, что раз ЦСКА не смог побороться за Толчинского, то в армейском клубе ещё не готовы были дать ему место в топ-6, а это могло привести к стагнации хоккеиста. «Авангард» же, удваивая зарплату форварда (и выплачивая ЦСКА солидную компенсацию), даёт понять, что рассчитывает на Сергея, как на одного из лидеров. С помощью Толчинского «ястребы» смогут усилить немного провисшую линию леворуких вингеров, а его потенциальная связка с Денисом Зерновым выглядит очень перспективно.

«КХЛ не должна менять решения ради выгоды нескольких клубов». Крылов — о потолке зарплат Босс «Авангарда» откровенно высказался по главной хоккейной теме последних дней.

Кстати, в НХЛ оффершиты – непопулярная практика. Более того, «кража» ограниченно свободного агента негласно считается чуть ли не низким и подлым поступком, способным нарушить нормальные отношения между менеджерами команд.



Однако мерить такие сделки в КХЛ по североамериканским понятиям будет глупо. В НХЛ клубы изначально в равных условиях, а права на игроков, как правило, достаются по результатам честной драфт-лотереи. Нужно ли говорить о том, что в КХЛ богатые клубы становятся собственниками хоккеистов совсем другим путём? Так что такие оффершиты, способные растрясти жирок олигархов российского хоккея, нашей лиге сейчас даже необходимы. Конечно, за такое удовольствие придётся платить компенсации, но это должно лишь повысить качество и продуманность подобных сделок.



К слову, о компенсации. «Авангард» должен выплатить ЦСКА за Толчинского солидную сумму, но ведь она не будет учитываться под потолком зарплат. Учитывая ограничение зарплатного бюджета команд КХЛ, у топовых клубов останутся деньги на такие операции, а это значит, что рынок ограниченно свободных агентов в ближайшем будущем может быть очень любопытным.

Оффершит – контрактное предложение другого клуба, которое может получить игрок в статусе ограниченно свободного агента. Этот статус закрепляется за игроком 1 мая, в том случае, если он не принял квалификационное предложение от старого клуба в срок до 30 апреля включительно. Контрактное предложение другого клуба такой игрок может принять до 31 мая. У старого клуба есть семь календарных дней, чтобы повторить предложение, в противном случае игрок переходит в новый клуб, при этом новый клуб выплачивает обязательную компенсацию старому.