Судьи раскапывали снег, чтобы увидеть, был ли гол сборной СССР. Наше первое золото на ЧМ

Наши играли в велосипедных шлемах, сами шили форму, а вратарь был без ловушки. Но сборная СССР не проиграла шведам и разгромила канадцев.

В 1954 году сборная Советского Союза впервые приняла участие в чемпионате мира по хоккею. Это был 21-й турнир, и перед ним сборная нашей страны успела получить немало хороших отзывов о своей игре, но то, что случилось на стокгольмском льду, стало полной неожиданностью для всех. Дерзкие новички оказались сильнее всех, поразив не только европейских хоккеистов, но и канадцев.

Первый разгром Канады. Наглость организаторов не знала границ, это только разозлило СССР В день матча стали продавать билеты на дополнительную игру за звание чемпионов Европы, которая должна была состояться после поражения СССР.

Бобров — настоящий лидер

Слухи о том, что сборная СССР может сыграть на чемпионате мира ходили ещё в 1953 году, однако представители Советского Союза находились на турнире в Швейцарии только как наблюдатели. Вероятно, тогда руководители сборной решили не рисковать из-за травмы ведущего игрока Всеволода Боброва, хотя шансы на турнире 1953 года могли быть неплохими: в чемпионате мира приняли участие только четыре команды, ни одна из североамериканских сборных на приехала, сборная Чехословакии не сумела завершить выступления из-за смерти президента Клемента Готвальда, а швейцарцы и вовсе выступали вне зачёта.

Так или иначе, но в 1954-м всё было уже «по-взрослому»: участников было уже 8, а канадцы в качестве сборной прислали клуб «Ист-Йорк Линдхёрст Моторз», выступавший во втором дивизионе хоккейной ассоциации Онтарио.



Дебют советских хоккеистов состоялся 26 февраля 1954 года на «Стокгольмском стадионе» в матче против Финляндии и оказался очень удачным. Первый гол на чемпионатах мира сборной Советского Союза забил 31-летний нападающий московского «Динамо» Александр Уваров, а ближе к первому перерыву его поддержал 31-летний Всеволод Бобров, реализовавший большинство. Он же оформил первый дубль, первую вратарскую победу зарегистрировал 29-летний Григорий Мкртычан из ЦДСА, а итоговый счёт 7:1 внушил солидный оптимизм.

Выжил в пожаре, опоздал на самолёт, не попал на фронт. История спасений Всеволода Боброва Великий советский спортсмен родился в рубашке.

Ко второму матчу посмотреть на сборную СССР поспешила и шведская публика: если встречу с финнами посмотрели только 700 зрителей, то на игру с Норвегией их было уже больше двух тысяч. Подопечные Аркадия Чернышёва снова не разочаровали, разгромив «викингов» со счётом 7:0 — защитник ЦСК МО Дмитрий Уколов оформил хет-трик, а голкипер Николай Пучков отыграл на ноль.



Затем последовала рабочая победа над сборной ФРГ (6:2) с дублем форварда «Крылышек» Алексея Гурышева, после чего советским хоккеистам предстояла первая серьёзная проверка — матч со сборной Чехословакии. Чехи до этого тоже шли без поражений, а накануне разгромили финнов со счётом 12:1, ведомые великолепным форвардом Властимилом Бубником.



Бубник забил и нашим, у которых поначалу игра не складывалась. Советские хоккеисты уступали в первой половине встречи (0:1 и 1:2), но после замены Мкртычана на Пучкова переломили ход матча. В середине второго периода нападающий Виктор Шувалов сравнял счёт, Михаил Бычков вывел сборную вперёд, а дубль Боброва закрепил успех.

ЧМ-1954.

1. СССР — 13 очков,

2. Канада — 12,

3. Швеция — 11.



Лучший вратарь: Дон Локхарт (Канада).

Лучший защитник: Ларс Бьёрн (Швеция).

Лучший нападающий: Всеволод Бобров (СССР).

Столь непростая игра отняла много сил, и на следующий день сборная СССР не лучшим образом выглядела в матче со Швейцарией. Счёт удалось открыть лишь на 28-й минуте усилиями Боброва, но вскоре Ульрих Польтера восстановил равновесие, и Боброву снова потребовалось приложить максимум усилий, чтобы вывести свою команду вперёд. Победным же оказался гол Шувалова на 54-й минуте, после которого швейцарцы смогли сократить отставание до минимума, но сборная СССР удержала победный счёт.

Всё золото нашего хоккея. ЧМ-1954. Великий дебют сборной СССР В преддверии домашнего чемпионата мира мы запускаем проект «Всё золото нашего хоккея», в котором расскажем обо всех победных турнирах.

Отчаянная битва со шведами

За два дня до конца турнира на чемпионате мира царило двоевластие — СССР и Канада шли без поражений, имея по 10 очков после пяти игр. Помимо очной встречи фаворитов, мудро назначенной организаторами на последний день, советским хоккеистам предстояло сыграть с хозяевами ЧМ шведами, а канадцев ждал матч с Финляндией.



С финнами команда Грега Карри разобралась легко (20:1), а вот Швеция, поддерживаемая аудиторией в 17 тысяч человек, дала нашим бой. Вот как описывал матч сборной СССР со шведами буклет «Товарищ сборная» авторства В.Я. Викторова от 1966 года.



Фрагменты матчей ЧМ-1954 можно посмотреть в YouTube.

«Боброва, который к этому времени стал сенсацией чемпионата, шведы стерегли неотрывно. Казалось, что ничья неизбежна, но меткий бросок шведов закончился голом, и команда «тре крунур» под оглушительный рев зрителей: «Тумба! Тумба!» — пошла в атаку. Прозвище Свена Юханссона, самого популярного в Швеции хоккеиста, стало призывным лозунгом атак. А тут ещё само небо пришло на помощь шведам: началась снежная буря. В одно мгновение ледяная поверхность скрылась под рыхлым снегом. Пришлось на несколько минут прервать игру для того, чтобы расчистить лед, но резиновый кружок все равно исчезал из поля зрения нападающих.



«Женя, рискнём», — сказал Бобров на ходу Евгению Бабичу и махнул рукой, призывая за собой товарищей. «Все вперёд! Играет первая пятёрка. Никаких замен!» И вопреки хоккейному регламенту первая пятёрка последние минуты играла без передышки, несмотря на усталость. «Все вперёд!» — призывал товарищей Бобров, устремляясь к шведским воротам, проталкивая шайбу, вступая в поединки с мощными защитниками. И вот в тот момент, когда, казалось, всё потеряно, Боброву удалось перебросить шайбу Шувалову, который яростным ударом клюшки послал её в угол ворот…



До тех пор пока судьи не раскопали снег, невозможно было установить, забит ли гол. Команда СССР ушла от поражения, но не добилась успеха, и теперь лишь победа над канадцами могла принести ей мировое первенство...»

Золотой разгром Канады

Гол Шувалова шведам не принёс СССР победу, но дал позитивный заряд перед решающей игрой с Канадой. Одно дело подходить к такому матчу после поражения и совсем по-другому, вырвав очко у мастеровитого соперника, которого поддерживали переполненные трибуны.



Дальше была легендарная победа над Канадой в последний день турнира. Об этом историческом матче мы уже рассказывали подробно, стоит лишь в очередной раз вспомнить, что организаторы были настолько уверены в победы заокеанской команды, что даже начали продавать билеты на дополнительный матч СССР — Канада, в котором должны были определиться чемпионы Европы.

«Вы позорите страну, я сообщу Брежневу!» Крупнейшее поражение сборной СССР нанесли чехи Яркое и непримиримое хоккейное противостоянии 20 века, где игроки бросали шайбами в тренеров, а Тарасова просили не приезжать в Прагу.

«Команда СССР блестяще провела своё первое выступление в розыгрыше первенства мира по хоккею. Перед заключительной игрой вряд ли было какое-либо сомнение в том, что Канада непременно выиграет, а команды СССР и Швеции должны будут провести еще встречу за звание чемпиона Европы по хоккею. Но советская команда разрушила все эти надежды. Как могло это случиться? Дело в том, что русская команда является лучшей командой. Русские завоевали первое место благодаря своей быстроте и сыгранности. Следует воздать должное Боброву, независимо от того, является ли он майором или сержантом русской армии. Он прорывался через такое чистилище, несмотря на постоянный надзор со стороны защитников», — писала шведская газета Dagens Nyheter.



«Нас поразили работоспособность русской команды, умение вести игру в необычайно стремительном темпе. Лучшим игроком турнира, бесспорно был русский нападающий Бобров. Это хоккеист экстра-класса», — заявил капитан канадцев Томас Кэмпбелл.



К слову, легендарный вратарь Николай Пучков так вспоминал об этом турнире.



«Всеволод Бобров поставил условие, заявив, что поедет на чемпионат мира, только если руководить командой будет Чернышёв, а не Тарасов. Его ультиматум был принят. Какой-то особенной политической накачки перед поездкой не было. Нам заявили: «Вы все — полпреды советской власти». Это были обычные слова для того времени. Мы понимали, что едем выполнять задание Родины. Мы на полном серьёзе выполняли задание партии, были патриотами своей страны. Ни о каких шутках-прибаутках в дороге, а тем более после приезда, не шло и речи. Надо сказать, что хоть мы и стали чемпионами, но по экипировке отставали от всех наголову. У полевых игроков на головах были велосипедные шлемы, под которые одевали шерстяные шапочки. Я же и вовсе приспособил боксёрский шлем для спаррингов, вратарскую фуфайку мы шили вместе с женой, а на руках у меня были обычные игроцкие краги. Только потом я привёз из Канады ловушку, по образу и подобию которой мы потом сделали свою», — вспоминал Пучков в интервью «Советскому спорту».