Обесценились. 15 игроков КХЛ, теперь только мечтающих о больших деньгах

В КХЛ потихоньку наступает эра жёсткого потолка зарплат. Один из главных трендов нынешнего межсезонья – пересмотр величины контрактов игроков, инициированный клубами для того, чтобы уместиться в сумму 900 млн. Причём об эффективности и разумности трат разговаривают не только с неограниченно свободными агентами, но и с теми хоккеистами, у которых продолжают действовать неадекватно крупные договоры.

Кто-то идёт навстречу командам, кто-то артачится и готов разорвать соглашение, полагая, что в другом месте дадут больше. Но рассчитывать на это сильно не стоит: в КХЛ все сокращают расходы, учатся тратить деньги с умом, и золотые горы стараются оставлять только для действительно уникальных игроков. Типа Вадима Шипачёва, на чью зарплату в 120 млн в год никто косо не посмотрит.

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Мы рассказываем о тех хоккеистах, которые так или иначе обесценились нынешней весной, и о больших деньгах в КХЛ им теперь придётся только мечтать.



Неограниченно свободные агенты, больше не претендующие на «жирный» контракт



Сергей Мозякин



Статистика в сезоне-2019/2020: 62 игры, 46 (17+29) очков, «Металлург»



Зарплата в сезоне-2019/2020: 180 млн



Мозякин – главный фигурант дела о понижении контрактов. Долгое время лидер уральцев был самым высокооплачиваемым игроков в КХЛ и, надо сказать, сполна оправдывал свой высокий статус. Но сейчас Мозякину уже 39 лет, а в лиге нет Геннадия Величкина, у которого можно выбить гигантскую зарплату по старой дружбе. Даже без потолка Сергею никто бы и близко не выписал 180 млн в год, а с жёсткой «кепкой» и подавно.



Эпопея, связанная с новым договором Мозякина с «Магниткой» набирает обороты, но импонирует, что с позиции силы сейчас себя ведёт директор «Металлурга» Сергей Ласьков. Он не боится отпустить форварда и не желает ему переплачивать. Последнее слово Ласькова – зарплата 50 млн, и сейчас мы ждём решения стороны Мозякина.

Было 180 млн, стало 50. Пример Мозякина показывает, как работает потолок зарплат Движение навстречу было неизбежно — осталось поставить подписи.

Найджел Доус



Статистика в сезоне-2019/2020: 64 игры, 51 (20+31) очко, «Автомобилист»



Зарплата в сезоне-2019/2020: 150 млн



Главный бомбардир «Автомобилиста» Найджел Доус уже точно покинул Екатеринбург и находится в поиске новой команды. Натурализованный казахстанец в прошлом сезоне был вторым по зарплате игроком КХЛ, но сейчас о таких «жирных» временах ему придётся забыть – 150 млн в нашей лиге теперь никто никому платить не будет.



Впрочем, так сильно, как Мозякину, Доусу ужиматься в деньгах вряд ли придётся. Поможет реформа КХЛ, согласно которой Найджел больше не будет считаться легионером в русских клубах. Каких-то конкретных слухов о продолжении карьеры форварда пока нет, хотя в СМИ назывался вариант с «Локомотивом». У железнодорожников как раз есть достаточно места под потолком, так как большую часть платёжки ярославцев занимает молодёжь с небольшими контрактами.



Максим Шалунов



Статистика в сезоне-2019/2020: 59 игр, 27 (15+12) очков, ЦСКА



Зарплата в сезоне-2019/2020: 120 млн



Шалунов, по сообщению его агента Шуми Бабаева, отправляется покорять НХЛ, но не удивлюсь, если Максим в итоге останется в России. Если так, то на 120 млн Шалунов, конечно, рассчитывать не сможет, о чём говорит даже его статистика в ЦСКА. Хороший русский центрфорвард может быть интересен многим клубам (в том числе и армейцам), но за гораздо более адекватные деньги.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Павел Дацюк



Статистика в сезоне-2019/2020: 47 игр, 26 (7+19) очков, «Автомобилист»



Зарплата в сезоне-2019/2020: 100 млн



Дацюк ещё не определился, продолжать игровую карьеру или нет, но если ветеран захочет ещё «попылить» за команду из родного города, то, конечно, за меньшие деньги. Дацюк – Волшебник, и всё такое, но отдавать девятую часть платёжки 42-летнему хоккеисту, который точно не сможет провести сезон целиком, будет чересчур.

Наверняка Дацюк и сам всё прекрасно понимает, и обдирать «Автомобилист» не будет в любом случае. Ходят слухи, что Павел может стать чуть ли не играющим генеральным менеджером уральцев, и в таком случае его контракт хоккеиста, конечно, будет минимальным.



Никита Нестеров



Статистика в сезоне-2019/2020: 57 игр, 26 (7+19) очков, ЦСКА



Зарплата в сезоне-2019/2020: 90 млн



Нестеров провёл лучший по результативности сезон в карьере, но в оборонительных качествах сильно сдал и даже выпал из обоймы сборной России. В ЦСКА Никита был далеко не первым защитником, при наличии Дальбека, Робинсона и Киселевича, так что рассчитывать на 90 млн в год ему не придётся, учитывая проблемы армейцев с потолком. Никита, скорее всего, останется в ЦСКА (ещё в январе он заявлял о переговорах с Игорем Есмантовичем о пятилетнем контракте), но на меньшие деньги.



Брэндон Козун



Статистика в сезоне-2019/2020: 51 игра, 23 (9+14) очка, «Металлург»



Зарплата в сезоне-2019/2020: 75 млн



Канадец получал в «Магнитке» не самые великие деньги, но его сезон не задался настолько, что и о 75 млн Козуну теперь придётся только мечтать.



Тем более что с легионера спрос особый, а Брэндон и близко не был лидером «Металлурга».



Козуну ещё только 30 лет, за его плечами есть крутые сезоны в «Йокерите» и «Локомотиве», но игрой в Магнитогорске он существенно подпортил свою репутацию, и есть вариант, при котором Брэндоном даже за существенно меньшие деньги не заинтересуется ни одна серьёзная команда в КХЛ. Возможно, Козуну придётся возвращаться в Европу, где про такие зарплаты, как в «Магнитке», никогда и не слышали.

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Эрик О’Делл



Статистика в сезоне-2019/2020: 51 игра, 17 (6+11) очков, «Металлург»



Зарплата в сезоне-2019/2020: 70 млн



По большому счёту, всё то же самое, что и про Козуна, можно сказать и про О’Делла. Но у Эрика прошлый год получился первым провальным в КХЛ (Козун и раньше уходил в тень, просто не на весь сезон), к тому же О’Делл – центральный нападающий, а этот товар всегда в дефиците. Не исключаю, что к форварду будет интерес на просторах нашей лиги, но, конечно, не за 70 млн в год.



Хоккеисты, уже смирившиеся с понижением зарплаты



Данис Зарипов («Ак Барс»)



Статистика в сезоне-2019/2020: 52 игры, 27 (13+14) очков



Зарплата в сезоне-2019/2020: 130 млн



Данис Зарипов – легенда КХЛ и казанского «Ак Барса», единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Но воспитаннику челябинского хоккея уже 39 лет, он уже не может набирать 40-50-60 очков за сезон, поэтому ни о каких 130 млн в год (и около того), конечно, не могло идти и речи.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Но Зарипов и не собирался лезть на рожон, прекрасно понимая ситуацию. Сторона хоккеиста немного поторговалась с «Ак Барсом», держа в приоритете именно казанский клуб, и в конце концов согласилась на понижение зарплаты более чем в два раза. По имеющейся у нас информации, однолетний контракт Даниса предполагает зарплату в 60 млн. Вполне адекватные деньги, которые мог бы получить и Мозякин в Магнитогорске, если бы не пытался выкручивать «Металлургу» руки.

Джастин Азеведу («Ак Барс»)



Статистика в сезоне-2019/2020: 61 игра, 38 (14+24) очков



Зарплата в сезоне-2019/2020: 105 млн



В интересах команды поступил и Джастин Азеведу. Прошлый сезон у канадца выдался далеко не самым лучшим, но он всё равно был лидером атак «Ак Барса» и заслужил хороший контракт. Но – в рамках жёсткого потолка. Ради этой цели Азеведу скинул 20 млн и по новому соглашению будет теперь зарабатывать 85 млн в год. Опять же, абсолютно адекватная зарплата для качественного, но уже 32-летнего легионера.



Егор Яковлев («Металлург»)



Статистика в сезоне-2019/2020: 65 игр, 16 (8+8) очков



Зарплата в сезоне-2019/2020: 95 млн



Сергею Ласькову в Магнитогорске в это межсезонье пришлось усиленно разгребать богатое во всех смыслах наследие Геннадия Величкина, чтобы запихнуть свой клуб под потолок. Одним из тех игроков, кто согласился на перезаключение действующего контракта на более выгодных для «Металлурга» условиях, оказался Егор Яковлев.



В меру надёжный защитник, но не блещущий результативной игрой, получал непомерно много денег для игрока своего амплуа, однако на компромисс Яковлев согласился относительно легко. Лишь немного поворчал на русский менталитет.

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Николай Кулёмин («Металлург»)



Статистика в сезоне-2019/2020: 62 игры, 21 (13+8) очко



Зарплата в сезоне-2019/2020: 95 млн



С Кулёминым, игравшим в прошлом (да и позапрошлом) сезоне лишь редкими всплесками, «Магнитке» тоже удалось договориться о сокращении зарплаты. Как мы помним, Николая с помпой возвращали из НХЛ летом 2018-го, и тогда Величкин отвалил (по-другому и не скажешь) магнитогорскому воспитаннику зарплату на 165 млн в год. Не в обиду Кулёмину, но это были космические для него цифры.



Через год сам же Величкин «порезал» зарплату форварда до 95 млн, но всё равно это было очень много для нападающего, набирающего 20 очков в 60 матчах. Ласькову удалось ещё уменьшить контракт, и Кулёмин спорить не стал.



Андрей Локтионов (ЦСКА)



Статистика в сезоне-2019/2020: 65 игр, 15 (3+12) очков, «Металлург»



Зарплата в сезоне-2019/2020: 95 млн



Ещё один хоккеист, незаслуженно озолочённый бывшим генменеджером «Магнитки». В Магнитогорске и без того нестабильный Локтионов лишился последней мотивации и совсем перестал играть. Сергей Ласьков продлевать нападающего даже и не думал, зато Андрей оказался интересен ЦСКА. Возможно, в жёсткой системе Игоря Никитина Локтионову смогут найти нужное применение, но лишь за 40 млн в год. Такую зарплату будет получать форвард в Москве.

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Игроки с действующими контрактами, которые нужно «срезать» в интересах клубов



Виктор Антипин («Металлург»)



Статистика в сезоне-2019/2020: 65 игр, 19 (5+14) очков



Зарплата в сезоне-2019/2020: 125 млн



Пожалуй, самая неадекватная зарплата в прошлогоднем «Металлурге» была у Виктора Антипина. 125 млн в год, а он ведь и близко не Вячеслав Войнов, Даррен Диц или Филип Ларсен! Антипин – достаточно скромный защитник-ролевик, не блещущий результативностью, зато с опытом игры в НХЛ. Правда, совсем неудачным.



Контракт Антипина с «Магниткой» рассчитан ещё на один сезон, но, разумеется, Сергей Ласьков не мог выделить на Антипина почти 1/7 платёжки и стал торговаться. Нам пока неизвестно, что менеджер предложил хоккеисту, но Виктор ответил отказом. В «Металлурге» за такие деньги защитник точно играть не продолжит, велика вероятность его перехода в другой клуб, где он, впрочем, тоже получит гораздо меньше 125 млн. Возможно, этим клубом будет СКА.



Свен Андригетто («Авангард»)



Статистика в сезоне-2019/2020: 62 игры, 29 (13+16) очков



Зарплата в сезоне-2019/2020: 90 млн



Швейцарец в «Авангарде» показал не самую плохую статистику, но не для самого дорогого игрока команды. Кроме того, легионер за 90 млн должен тащить клуб на себе, а Андригетто наоборот — обычно исчезал в самые ответственные моменты. Например, в плей-офф с «Салаватом» он набрал 2 очка в 6 матчах и заработал показатель полезности «-5».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Контракт Свена с «ястребами» действует ещё год, но в омском клубе явно недовольны соотношением цена-качество Андригетто и собираются что-то решать с форвардом. Обменять швейцарца будет проблематично, расторжение контракта чревато компенсацией. Возможно, «Авангарду» как-то удастся договориться с форвардом полюбовно – разорвать договор по обоюдному согласию или продолжить сотрудничество на других условиях. Посмотрим, в этой истории пока ничего не понятно.



Сергей Калинин (ЦСКА)



Статистика в сезоне-2019/2020: 61 игра, 10 (7+3) очков

Зарплата в сезоне-2019/2020: 85 млн



Тяжело сказать, о чём думали в ЦСКА, когда в 2018 году подписывали Сергея Калинина на четыре года с зарплатой в 85 млн за сезон. Нет, Калинин – неплохой нападающий, и даже олимпийский чемпион, но при этом – ярко выраженный ролевик, у которого просто не может быть такого «жирного» контракта. Представьте, Калинин в прошлом сезоне зарабатывал в ЦСКА больше, чем Кирилл Капризов. Переплатили так переплатили, причём без видимой причины.



Сейчас в КХЛ ввели жёсткий потолок, и договор Калинина наверняка сильно мешает армейским руководителям. Возможно, именно из-за него ЦСКА не удаётся сохранить в составе гораздо более интересного Сергея Толчинского. Нам неизвестно, пытались ли красно-синие оптимизировать договор Калинина, как это произошло с контрактами Телегина, Андронова и Светлакова (они зарабатывали меньше Сергея), но в любом случае этот ход напрашивается.