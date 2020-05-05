Канадцы не могли забить сборной СССР и требовали перезалить лёд. Думали, отдых им поможет

23-й чемпионат мира по хоккею 1956 года прошёл в рамках зимней Олимпиады в итальянском городе Кортина Д' Ампеццо. Впервые выступить на Олимпийских играх предстояло советским спортсменам, в том числе и хоккеистам. На турнир сборная СССР отправлялась, имея за плечами золото ЧМ-1954 и серебро ЧМ-1955, где золото взяли канадцы, обыграв нашу сборную в решающем матче со счётом 5:0 (заокеанская пресса даже писала, что за всю игру советские игроки нанесли только два броска в створ ворот). В Кортина д’Ампеццо отправилась уже достаточно опытная и титулованная команда. В её составе нашлось место сразу 13 чемпионам Стокгольма, которые за два года до этого принесли сборной СССР золото дебютного чемпионата мира. Тренировал эту блистательную команду по-прежнему Аркадий Чернышёв.

Судьи раскапывали снег, чтобы увидеть, был ли гол сборной СССР. Наше первое золото на ЧМ Наши играли в велосипедных шлемах, сами шили форму, а вратарь был без ловушки. Но сборная СССР не проиграла шведам и разгромила канадцев.

В Италию канадцы также отправили на хоккейный турнир опытную команду «Китченер Ватерлоо Датчмен», усиленную некоторыми игроками из других клубов. Хозяева Чемпионата итальянцы, желая не ударить в грязь лицом перед родными трибунами, пригласили в команду канадских хоккеистов итальянского происхождения.



Состав участников Олимпиады был чуть шире, чем на обычном чемпионате мира — 10 команд разделили на три группы. На втором, финальном, этапе по две сильнейшие команды из каждой группы играли между собой круговой турнир за 1-6-е места, а занявшие 3-4-е места на первом этапе команды также «в круг» играли за 7-10-ю позиции.

Без потерь на групповом этапе

Сборная СССР на первом этапе попала в группу С во шведами и швейцарцами и не испытала ни малейших проблем с тем, чтобы занять первое место. В первом матче была уверенно обыграна сборная Швеции (5:1), дубли Евгения Бабича и Валентина Кузина, а во второй игре наши забросили Швейцарии 10 шайб, пропустив неожиданно много — 3. Голевой покер в той игре оформил Всеволод Бобров, 3 (2+1) очка набрал Алексей Гурышев, а игровую практику получили оба голкипера — Пучков, вышедший с первых минут, и Мкртычан, вышедший на третий период.



Шведы, проиграв первый матч советским хоккеистам, затем неожиданно слабо сыграли со Швейцарией, едва дожав слабого соперника в концовке (6:4) — ничейный счёт держался почти до второго перерыва, но за три секунды до сирены Твиллинг забил гол, который оказался победным.

В группе А не было равных канадцам, которые сыграли три матча с общим счётом 30:1. Хозяева турнира итальянцы заняли третью строчку, дважды сыграв вничью и не пробились в медальный раунд, а в группе В первенствовали чехословаки, обыгравшие США (4:3) и Польшу (8:3).

Борис Александров — трудный ребёнок советского хоккея. Он забивал больше, чем Харламов Он играл за ЦСКА, но повздорил с Тихоновым. Перешёл в «Спартак» и оформил хет-трик в ворота Третьяка.

Сенсационные Штаты Америки

Финальный раунд собрал ожидаемую шестёрку сильнейших: кроме СССР и Канады в этот этап пробились американцы, а также сборные Чехословакии, Швеции и ФРГ. Немцы ожидаемо стали главными поставщиками очков, но сумели сыграть вничью с «тре крунур» (1:1), что поспособствовало тому, что шведы остались без медалей.



Для сборной СССР финальная «пулька» началась с крепкой победы над той же Швецией (4:1), но победа, если сравнивать с матчем в групповом этапе, далась советским игрокам намного сложнее. Решающими моментами стали гол в большинстве Виктора Шувалова на 23-й минуте, и шайба Всеволода Боброва на 43-й — она была заброшена через секунду после того, как шведский хоккеист покинул скамейку штрафников.



Канадцы, в свою очередь, долго возились с чехословаками, проигрывая до середины второго периода со счётом 1:2, но затем голевой дубль оформил 22-летний Пол Нокс, и «кленовые» смогли переломить ход встречи (6:3). Стоит отметить, что в воротах у канадцев тогда играл Денни Бродо – отец прославленного голкипера «Нью-Джерси Девилз» Мартина Бродо. Спустя полвека его сын стал двукратным олимпийским чемпионом, но отцу тогда досталась лишь бронза.

Канада не добралась даже до серебра, сенсационно проиграв во втором туре сборной США, причём эта победа американцев над своими северными соседями была первой в истории Олимпиад. Главные роли в американской команды сыграли 22-летний форвард Джонни Мейасич, оформивший хет-трик, и лучший голкипер турнира Уиллорд Айкола, парировавший 47 бросков соперника, из них 19 в первом периоде. Канадская пресса после этого поражения разнесла свою сборную в пух и прах, а одна из карикатур стала знаменитой. «После поражения от американских студентов у канадцев один путь домой — через Сибирь», — писали акулы пера перед матчем Канады против Советского Союза.

Сборная СССР, в свою очередь, разгромила немцев (8:0) и уверенно сыграла с ЧССР (7:4), хотя поначалу игра не складывалась. После первого периода подопечные Чернышёва вели со счётом 2:1, но затем за 8 минут были заброшены три шайбы подряд. Три шайбы забросил форвард тройки ветеранов 32-летний Виктор Шувалов, его партнёр по звену 33-летний Всеволод Бобров добавил в свой актив 3 результативных балла (1+2).

Скрытый финал СССР — США

Предпоследний матч турнира нашей команде предстояло сыграть с неожиданно бойкими американцами, которые, в случае победы, могли взять золотые медали — впереди у США оставался лишь матч с морально подавленными чехами. Сборной СССР также нужно было выигрывать, чтобы сохранить шансы на итоговую победу, но впереди маячила игра с Канадой, поэтому вполне уместной была разумная экономия сил. Играть со «звёздно-полосатыми» пришлось в сильный мороз — матч начался поздно, и столбик термометра успел упасть до -18 градусов, но это не охладило энтузиазма зрителей, которые пришли посмотреть на этот фактически финальный матч.



Вот как описывали матч СССР — США в буклете «Хоккей на Белых Олимпиадах» издания 1959 года.

«Если в первом периоде защитники команды США успешно применяли против советских нападающих силовые приёмы, то затем они всё чаще и чаше стали ошибаться. Но вратарь команды США Уиллорд Айкола был просто великолепен. Чуть ли не ежеминутно зрители становились свидетелями поединка американского вратаря со всеми советскими нападающими, и Айкола неизменно выходил из них победителем.



Но и он не смог ничего сделать, когда за пять минут до конца второй трети игры Николай Хлыстов молниеносно направил в сетку шайбу, переданную Юрием Пантюховым вдоль ворот. В третьем периоде американцы устали и почти не думали о нападении. Они оборонялись всей командой, стремясь не пропустить шайбу. Долгое время им это удавалось, и лишь за четыре минуты да конца встречи Бобров послал шайбу под планку, увеличив преимущество. Чуть позже Пантюхов забил третий гол, а Кузин, которому удался сольный прорыв, установил окончательный счёт — 4:0».



«Мне кажется, что мы ни разу не нанесли хорошего сильного броска по их воротам. Мы просто не могли пробиться через их защиту», — так охарактеризовал матч нападающий сборной США Горд Кристиан.

Всё золото нашего хоккея. ЧМ-1956. Олимпийская мечта Боброва В Кортина д’Ампеццо сборная СССР не только выиграла первую в своей истории Олимпиаду, но и во второй раз завоевала титул чемпионов мира.

Золотая победа в матче с Канадой

В последний день турнира сборная СССР встречалась с канадцами, у которых было на два очка меньше, а до этой игры состоялась встреча США — Чехословакия (9:4). В случае победы канадцев у американцев оставалась надежда на итоговое первое место, но для этого США необходимо было максимально улучшать разницу шайб — именно поэтому американцы до последнего шли в атаку, стремясь забить как можно больше.



Однако их старания оказались напрасными. Сборная СССР выдержала шторм в первом периоде, когда по воротам Николая Пучкова было сделано более десятка бросков, а затем, когда натиск соперника немного ослабел, смогла обеспечить себе необходимый результат. Вновь обратимся к буклету 1959 года «Хоккей на Белых Олимпиадах».



Документальную хронику о турнире в Кортина Д'Ампеццо можно посмотреть в YouTube.

«Седьмая минута второго периода. На поле вторая тройка: Крылов — Уваров — Кузин. Получив шайбу в углу площадки, Крылов сильно бросил её почти с линии ворот, а голкипер Вудэлл, немного вышедший вперёд, не успел проследить за полетом шайбы. Она влетела за его спиной в угол ворот — счёт открыт!



В перерыве канадцы требовали перезалить лёд. 30 минут передышки возвратили силы канадцам, которые беспрерывными атаками в первом периоде вконец измотали сами себя. Но первая минута третьего периода окончательно разрушила все надежды канадских хоккеистов. После броска Кузина счёт становится 2:0, и теперь, чтобы стать олимпийскими чемпионами, хоккеистам из Канады нужно забить пять голов! Но Николай Пучков по-прежнему чётко и уверенно защищал ворота команды СССР — до конца матча счёт не изменился».

«Мы станцуем большой казацкий танец»

Золото чемпионата мира стало для сборной СССР вторым в её истории, но куда ценнее было золото Олимпиады, выигранное впервые. Примечательна реакция заокеанской прессы на празднование победы нашими хоккеистами после финальной сирены.



«Они бросали в воздух шапки. Один русский обнял итальянского солдата, русские девушки подпрыгивали от радости. Дюжина людей бросилась на лёд, среди них был министр спорта СССР Николай Романов. «Браво, браво!» — кричал он по-русски, обнимая хоккеистов. Канадцы пожали руки соперникам, некоторые обнимались с теми, против кого только что отчаянно бились.



Любовь Козырева, чемпионка по лыжам, кричала во весь голос. Взволнованный Пантюхов упал, пытаясь перелезть через борт, Романов раздавал всем русские значки, словно это были золотые медали. Во время затишья послышался голос главного тренера сборной Канады Бобби Бауэра: «Парни, выше голову. В следующем году мы исполним большой казацкий танец», — так писала об этом New York Times от 5 февраля 1956 года.

Американцы были в восторге от серебра, но грустили, потому что упустили возможность взять золото — Канада не смогла выиграть у СССР. «Русская сборная заслужила чемпионство. У них отличная команда, она не дала ни малейшей слабины на протяжении всего турнира. Но я бы не хотел играть против той команды, которую отправит Канада на чемпионат мира в следующем году», — сказал главный тренер сборной США Джон Мариуччи, но оказался не прав. Год спустя на ЧМ-1957 в Москве сильнейшими стали шведы, а канадцы и американцы бойкотировали турнир. И лишь в 1958 году Канада вернула себе титул сильнейших.



Стоит добавить, что, по словам представителя сборной СССР Юрия Базанова, именно после победы в Кортина Д'Ампеццо советская сторона сделала канадцам приглашение приехать в Москву в феврале следующего года на товарищеские матчи. Эта идея воплотилась в жизнь лишь в 1972 году, когда состоялась знаменитая Суперсерия.