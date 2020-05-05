Стрёмвалль выберет «Авангард» или «Динамо»? Громкие трансферы, которые ждут в КХЛ

Новичков в скором времени презентуют в «Авангарде», «Тракторе», СКА и других командах лиги.

На дворе 5 мая, поэтому трансферная кампания команд КХЛ в самом разгаре. Рассказываем о трансферах, которые продолжают ждать болельщики. Сделки могут произойти в ближайшее время.

Локтионов — в ЦСКА, Бурмистров — в «Ак Барсе». Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

н. Мальте Стрёмвалль, 25 лет

Ограниченно свободный агент Стрёмвалль на бумаге принадлежит ХК «Сочи», но запросы у игрока такие, что клуб с берегов Чёрного моря их точно не потянет. Более богатые команды сделают шведу такое предложение, которое «леопарды» не смогут повторить. Стрёмваллем интересовались в НХЛ, но почти наверняка он продолжит свою карьеру в России. Главные претенденты на форварда – «Авангард» и московское «Динамо». «Ястребы» перекраивают легионерскую линию, а у «Динамо» ушёл соотечественник Стрёмвалля – форвард Петерссон.

н. Йоонас Кеммпайнен, 32 года

Финн – неограниченно свободный агент. Прошлый сезон Кемппайнен провёл в СКА, но явно остался недоволен положением дел. Йоонасу мало доверяли, он часто оказывался вне состава, что, конечно, напрягало форварда сборной Суоми. Теперь возможен вариант с возвращением Кемппайнена в «Салават Юлаев», где ищут третьего форварда в первое звено к Хартикайнену и Маннинену. Вариант неплохой, да и тройка получилась бы ударной. Формально Маннинен центр, но он может сыграть и с краю, а вот Кемппайнен классический центральный нападающий для борьбы на пятаке.

Фото: hcsalavat.ru

з. Станислав Гареев, 25 лет — в. Владислав Сухачёв, 21 год

В ближайшее время «Салават Юлаев» и «Трактор» могут сообщить об обмене. В Челябинск отправится защитник оборонительного плана Станислав Гареев, а в Уфу поедет голкипер Владислав Сухачёв. Для обеих сторон обмен логичный и правильный. Сухачёв будет сменщиков Юхи Метсолы, так как от Андрея Кареева в «Салавате» планируют отказаться, а Гареев добавит надёжности обороне челябинского клуба.

з. Виктор Антипин, 27 лет

«Металлург» предложил Антипину пойти на значительное понижение зарплаты, но Виктор ответил отказом. Держать в команде игрока с окладом в 125 млн руб. в год в нынешних условиях никто не будет. После расторжения контракта, которого уже вряд ли избежать, Антипин станет неограниченно свободным агентом и практически наверняка подпишет контракт со СКА. «Армейцы» в клубных соцсетях уже успели поздравить своего будущего новичка с рождением сына.

н. Вячеслав Лещенко, 25 лет

Нападающий «Сочи» Вячеслав Лещенко в ближайшее время будет обменян в челябинский клуб. В состав «леопардов» форвард попал после обмена из «Спартака» в «Ак Барс» (в итоге казанцы от нападающего отказались), но теперь российскому хоккеисту предстоит принять новый вызов. В Челябинске у Лещенко появится возможность проявить себя, так как в «Сочи» хоккеист потерялся и оказался не в своей тарелке.

з. Дамир Шарипзянов, 24 года

«Нефтехимик» сделал квалификационное предложение защитнику Дамиру Шарипзянову, но в «Авангарде» ему предлагают куда более солидные условия, которые нижнекамцы вряд ли смогут повторить. «Авангарду» требуется усиление в оборонительной линии, особенно после ухода Мартынова, Бондарева, Франсона и Войнова. Шарипзянов – хороший вариант для команды Боба Хартли. Молодой и стабильный защитник способен подстраховать партнёров и сыграть надёжно.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

з. Михаил Пашнин, 30 лет

Защитник Михаил Пашнин практически наверняка продолжит карьеру в «Металлурге», о чём уже заявил даже первый вице-президент и директор уральцев Сергея Ласьков. «Салават» тоже хотел сохранить силового игрока обороны в своих рядах, но на Урале Пашнину предложили более солидные условия. Илья Воробьёв подчёркивал, что раньше в защитной линии «Магнитки» был дисбаланс. Теперь в Магнитогорске строят новую команду.

Ласьков: контракт с Матушкиным расторгнем, переговоры с Пашниным на финальной стадии

н. Тейлор Бек, 28 лет

В «Авангарде» остались недовольны игрой своих легионеров по итогам прошлого сезона. В результате омичи планируют оставить только защитника Вилле Покку, а с форвардом Тейлором Беком расторгнуть соглашение. В канадском нападающем заинтересован «Металлург», в котором Бек практически наверняка и окажется. Но Тейлору необходимо прибавлять, так как никто церемониться с ним в «Магнитке» не будет. Достаточно вспомнить историю с защитником Полом Постмой. Канадец отбывал номер на льду, в результате чего ему быстро указали на выход.

н. Сергей Толчинский, 25 лет

Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский близок к переходу в «Авангард». В прессе уже появлялась информация, что «армейцы» продадут права на форварда в омский клуб, так как жёсткий потолок зарплат не позволяет москвичам подписать на запрашиваемые Толчинским условия. Но зато заработать на продаже прав на игрока у ЦСКА получится, что тоже неплохо. В «Авангарде» планируют сделать Толчинского крепким игроком основы. Форвард Сергей хороший, но нестабильный.