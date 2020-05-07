Засыпали миллионами. 10 лучших сделок после открытия трансферного окна в КХЛ

Большую активность проявляет «Локомотив», но и другие команды стараются не отставать.

Сезон-2019/2020 теперь уже официально не будет доигран, но трансферное окно и переходы никто не отменял. Рассказываем про главные сделки на старте трансферной кампании клубов КХЛ.

Локтионов — в ЦСКА, Бурмистров — в «Ак Барсе». Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

з. Алексей Марченко – из ЦСКА в «Локомотив»

Жёсткий потолок зарплат в КХЛ даёт о себе знать. ЦСКА не смог сохранить в своих рядах защитника Алексея Марченко, в результате чего глаз на россиянина положил «Локомотив». Прошла информация, что в год (контракт подписан на два года) Марченко будет зарабатывать в Ярославле 75 млн руб. Хорошее жалование! Посмотрим, как Алексей проявит себя на льду.

з. Михаил Пашнин – из «Салавата Юлаева» в «Металлург»

«Магнитка» официально объявила о заключении двухлетнего контракта с силовым защитником Пашниным. «Салават» хотел сохранить Михаила в своих рядах, интерес к игроку был и со стороны «Авангарда», однако «Металлург» оказался самым настойчивым и предложил Пашнину лучшие условия. Для команды Ильи Воробьёва это однозначное усиление.

н. Андре Петерссон – из «Динамо» М в «Локомотив»

Ещё одно мощное подписание ярославского клуба. Петерссон, как и Марченко, получил двухлетний контракт с зарплатой в 75 млн руб. в год. В «Динамо» скандинав играл в первом звене с Шипачёвым и Яшкиным, где активно набирал очки. Теперь нужно будет отрабатывать в «Локомотиве». С Андреем Скабелкой форвард давно прекрасно знаком, поэтому тренерский штаб «Локомотива» знает, как использовать Петерссона правильно.

Стрёмвалль выберет «Авангард» или «Динамо»? Громкие трансферы, которые ждут в КХЛ Новичков в скором времени презентуют в «Авангарде», «Тракторе», СКА и других командах лиги.

з. Атте Охтамаа – из «Барыса» в «Локомотив»

Отметим и ещё одну сделку с участием «Локомотива». Финский защитник Охтамаа прекрасно знаком любителям КХЛ ещё по выступлению за «Ак Барс», с которым Охтамаа завоёвывал Кубок Гагарина. Здорово финн играл и в «Барысе», а теперь воссоединится со Скабелкой в «Локомотиве». По появившейся в прессе информации, зарплата игрока сборной Суоми составит 50 млн руб. в год.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Стефан Да Коста – из «Локомотива» в «Ак Барс»

Помимо трансферов «на вход», у «железнодорожников» есть и трансферы «на выход». Покинул Ярославль французский центральный нападающий Стефан Да Коста, который усилил «Ак Барс». Да Коста знаком с главным тренером казанцев Дмитрием Квартальновым по совместной работе в ЦСКА. Требования российского специалиста хоккеисту известны, поэтому его адаптация в «Ак Барсе» не должна затянуться.

н. Корбан Найт – из «Барыса» в «Авангард»

«Барыс» в нынешнем межсезонье несёт серьёзные потери. Канадский форвард Корбан Найт, отлично играющий в силовой хоккей и здорово работающий на вбрасываниях, перебирается в подмосковную Балашиху. В услугах Найта был заинтересован лично главный тренер «ястребов» Боб Хартли. Пожелание Хартли руководством омского клуба выполнено, теперь дело за самим тренером и хоккеистом.

з. Виктор Антипин – из «Металлурга» в СКА

Экс-защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин подписал контракт со СКА. Конечно, по 125 млн руб. в год, как это было в Магнитогорске, никто Антипину теперь платить не будет, но и обижать в финансовом плане россиянина точно не станут. Антипину нужно было перезагрузить свою карьеру, он получил двухлетнее соглашение, теперь пришло время его отрабатывать.

«Магнитка» избавилась от звёздного игрока. Антипин не захотел получать меньше 125 млн Революция в «Магнитке»! Вслед за Мозякиным уральский клуб отказался от услуг Антипина. Проваливший сезон защитник быстро найдёт новый клуб.

з. Захар Арзамасцев – из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист»

Арзамасцев долгое время выступал в Уфе, принёс «Салавату» много пользы, но теперь решил продолжить карьеру в «Автомобилисте», где Захару предложили солидные условия. Посмотрим, как российского защитника будет использовать канадский тренер Билл Питерс. Потенциал у Захара по-прежнему большой, хотя без спадов, конечно, тоже не обходится.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

з. Егор Мартынов – из «Авангарда» в «Металлург»

«Магнитка» практически полностью решила обновить свою защитную линию. Из «Авангарда» в Магнитогорск перебирается защитник Егор Мартынов, способный добавить уральскому клубу надёжности и стабильности в обороне. Мартынов – хороший и обученный хоккеист, который точно не станет лишним в «Металлурге». Главное – обходиться без травм.

н. Андрей Локтионов – из «Металлурга» в ЦСКА

Конечно, в условиях жёсткого потолка зарплат никто засыпать сумасшедшими деньгами Локтионова не будет, да и прошлый сезон в Магнитогорске у нападающего оказался провальным. Однако учитывая, что стороны договорились достаточно быстро, зарплата в ЦСКА Андрея полностью устроила. Работать придётся много, так как у Игоря Никитина не забалуешь.