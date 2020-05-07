КХЛ не будет разыгрывать Кубок Гагарина. Что это значит и кто станет чемпионом России?

Кубок Гагарина — 2020 останется без своего обладателя, чемпион сезона-2019/2020 не будет определён. Теперь – официально. КХЛ приняла окончательное решение, которое обжалованию не подлежит.

КХЛ приняла решение не определять чемпиона сезона и обладателя Кубка Гагарина

Думаю, вряд ли у кого-то возникнут сомнения в том, что в сложившейся ситуации это решение единственно верное. Из-за стремительно развивавшейся по всему миру эпидемии коронавируса лига вынуждена была сначала приостановить розыгрыш плей-офф уже после первого раунда, а 25 марта объявить о досрочном завершении сезона. В тот момент КХЛ ещё не решалась заявлять, что Кубок Гагарина 2020 года точно останется без своего обладателя, но, спустя почти полтора месяца, очевидное решение было опубликовано.



Когда коронавирус практически в один момент нанёс удар по всему мировому спорту, мы много и справедливо ругали КХЛ за нерешительность. Лига непозволительно долго молчала, когда о снятии с чемпионата один за другим объявили «Йокерит» и «Барыс», не реагировала на беспокойства легионеров русских клубов и не обращала внимания на ультиматум «Ак Барса». КХЛ сначала не приняла никаких превентивных мер, чтобы не допустить «демарша» отдельных команд, а затем пыталась каким-то образом спасти сезон, который был уже обречён. Обречён не из-за того, что все так боятся этот коронавирус, а потому что доигрывать плей-офф, когда с него снялись два участника, глупо и неуважительно по отношению к клубам, вынужденным сделать самоотвод. «Йокерит» и «Барыс» ведь завершили сезон не по своей прихоти, а подчиняясь требованиям своих государств. КХЛ же в какой-то момент забыла, что проводит международное соревнование, а не чемпионат России.

КХЛ не стала отменять сезон. Во что будут играть 6 клубов? Кто-то очень хочет выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне. Но трофей всё равно будет нелегитимным.

К счастью, лига хоть и с запозданием, но всё же стала принимать адекватные и правильные решения. Сезон – завершён, чемпион – не определён, Кубок Гагарина – не разыгран. Больше тут ничего придумать было нельзя, а некий мифический летний турнир, в рамках которого можно было в укороченном формате доиграть плей-офф, попахивал дичайшей авантюрой, на которую никак не могли пойти в серьёзной организации. К июлю-августу команды бы уже изменились (некоторые – до неузнаваемости), а где-то и вовсе поменялся тренерский штаб. Вместе с первомайским открытием трансферного окна сезон-2019/2020 окончательно улетел в историю, и любые попытки его спасения – что мёртвому припарка. Его нужно отпустить (хотя понятно, что кому-то смириться с этим очень не просто) и сосредоточиться на следующем чемпионате. А на НХЛ кивать совсем не нужно: в лучшей лиге мира сезон завершается только 1 июля, так что времени на манёвры за океаном в разы больше. Да и то не факт, что это поможет НХЛ разыграть Кубок Стэнли.

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Но вернёмся к решению КХЛ не определять чемпиона сезона и обладателя Кубка Гагарина. В заявлении на официальном сайте лиги интересен следующий абзац.



«На утверждение совета директоров ООО «КХЛ» будет вынесена поправка в регламент КХЛ об особом порядке, устанавливаемом Федерацией хоккея России, для определения чемпиона России по хоккею, а также серебряного и бронзового призёров Чемпионата России по хоккею в сезоне-2019/2020».



Как известно, по итогам сезона КХЛ разыгрывается два комплекта медалей. Одним сама лига награждает клубы в соответствии с занятыми ими местами по результатам плей-офф. Другой выдаёт ФХР, чествуя золотых, серебряных и бронзовых призёров чемпионата России. Как правило, список лауреатов полностью совпадает, а исключения было всего два. В сезоне-2013/2014 до финала Кубка Гагарина дошёл пражский «Лев», и серебряным призёром чемпионата России был признан «Салават Юлаев», вылетевший в финале конференции. А в чемпионате-2014/2015 пьедестал от ФХР определялся по итогам регулярки, а не плей-офф.



Сегодняшнее решение КХЛ означает, что свои медали лига выдавать не станет. А вот призёры чемпионата России, по всей видимости, будут определены. Плей-офф доигран не был, так что очевидно, что ФХР раздаст медали по итогам регулярного чемпионата – другого варианта просто нет.



В таком случае ЦСКА, лишённый возможности выиграть второй подряд Кубок Гагарина, без высокой награды не останется и будет назначен чемпионом России в сезоне-2019/2020. Этот титул станет для «армейцев» третьим в истории, а если прибавить победы в союзном первенстве – то 35-м. Серебро тогда достанется «Ак Барсу», бронза – СКА.

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Справедливо ли будет такое решение ФХР? На мой взгляд, нет. ЦСКА стал первым в регулярке, но ведь во время проведения гладкого чемпионата не шла речь о столь высокой награде для его победителя. Сейчас же золото чемпионата России становится главным титулом сезона, так как Кубок Гагарина не разыгран. И в таких условиях нечестно менять правила задним числом.

И ладно бы ещё ЦСКА выиграл регулярку КХЛ с хорошим отрывом. Всё же было совсем наоборот! Перед последним туром «армейцы» отставали на одно очко от «Ак Барса», но казанцы дома уступили «Автомобилисту», а ЦСКА разгромил ХК «Сочи». Думается, подопечные Дмитрия Квартальнова сыграли бы заключительный матч регулярки совсем с другим настроем, если бы знали, что на кону стоит звание чемпионов России и главных триумфаторов сезона.



Да и вообще, вся регулярка могла сложиться иначе, если бы её значимость была определена заранее, как в сезоне-2014/2015. Возможно, за почётный титул чемпиона страны поборолись бы не только ЦСКА, «Ак Барс» и СКА, но и другие клубы. Мы этого уже никогда не узнаем. А со стороны ФХР было бы правильно и честно не вручать свой комплект наград, по примеру КХЛ. Сезон без чемпиона – значит сезон без чемпиона. И никаких гвоздей.