100 голов СССР в десяти матчах! Харламова вернули в тройку Михайлова, их было не удержать

После неудачи на ЧМ-1972 в Праге у сборной Советского Союза прервалась потрясающая серия из девяти победных лет на мировых чемпионатах. Но на следующий, 1973 год турнир проходил в Москве — это был лишь второй раз в истории, когда чемпионат мира приехал в нашу страну. В нём не приняли участия команды Канады и США: американцы вылетели в группу В, провалившись до этого, а канадцы поссорились с ИИХФ из-за невозможности привезти на турнир игроков НХЛ.

Конечно, всем ещё были памятны матчи Суперсерии-1972, но в Лужниках тогда сыграли только 6 европейских сборных.

Хоккейные мундиали. Часть 7 "Чемпионат.ру" продолжает рассказывать о первенствах планеты по хоккею с шайбой. На очереди - гегемония "красной машины" в 1973-1975 годах.

Битва с чехословаками, рекорд Мартынюка

К домашнему чемпионату мира сборную готовили Всеволод Бобров и Борис Кулагин. Стремление наставников омолодить состав вызвало критику со стороны Анатолия Тарасова, который не постеснялся выступить перед началом турнира в прессе. «Ошибкой тренерского штаба Боброва является механическое омоложение сборной. Не всякий ветеран списывается с хоккейного корабля, и не каждый молодой, пусть и подающий надежды, спортсмен вводится в основной состав. Главным мерилом является уровень мастерства, характер, игровая культура. Считаю, зря Валерия Викулова и Анатолия Фирсова лишили права сыграть за сборную», — критиковал Тарасов, у которого, как известно, с Бобровым были далеко не самые тёплые отношения.



В роли фаворитов тогда выступали чехи, защищавшие титул чемпионов, и собравшие под свои знамёна очень крепкий состав. Вратарь Иржи Холечек, защитник Франтишек Поспишил, нападающие Вацлав Недомански, Богуслав Штясны, Иржи и Ярослав Холики были настоящими звёздами того времени, и не удивительно, что именно матчи против ЧССР стали для советской команды самими сложными.



Фрагменты матча СССР — ЧССР можно посмотреть в YouTube.

До поединка с чехословаками наши добрались без приключений. Сначала была разгромлена сборная ФРГ (17:1, хет-трики оформили Мальцев, Якушев и Михайлов), затем крупно обыграна Финляндия (8:2, дубль Александра Мартынюка) и Польша (9:3, Владимир Петров набрал 4 очка).

Сборная ЧССР, ведомая тренерами Владимиром Косткой и Ярославом Питнером, дала сборной СССР настоящий бой, помня чувствительное поражение на декабрьском «Призе Известий» со счётом 4:8, и навязала нашей команде силовую игру. На ранний гол Волчкова соперники ответили шайбой Недомански, и перелом в игре удалось осуществить лишь в третьем периоде, когда Харламов забросил третью и победную шайбу хозяев (3:2).



После этого особых проблем не возникло. Шведы были биты со счётом 6:1 (дубль Петрова), а сборная ФРГ разгромлена 18:2, причём этот матч стал историческим. Александр Мартынюк, 27-летний форвард «Спартака», установил рекорд для сборной СССР на чемпионатах мира, забросив в ворота соперников по ходу одного матча аж 8 шайб. Легенда гласит, что когда Борис Кулагин намекнул главному тренеру Всеволоду Боброву, что Мартынюк может перекрыть рекорд самого Боброва, который в чемпионате СССР забил 10 голов за матч, тренер попросил спартаковца сыграть спокойнее и отдохнуть на скамейке запасных.

«Русские — домой!» Такое не повторил никто — СССР 9 раз подряд становился чемпионом мира Это была настоящая Красная машина, для которой каждое поражение было трагедией.

Коньяк за 100-й гол

В матче между ЧССР и Швецией во втором круге была зафиксирована ничья 3:3, что было на руку советской команде, которая увеличила отрыв от преследователей и на кураже разобралась сначала с финнами (9:1), а затем забила 20 голов Польше.



Совсем немного не хватило сборной СССР для установления своего нового рекорда — самой крупный победы. В 1957 году, тоже играя в Москве, советская команда разгромила Австрию 22:1. В том матче 6 шайб забросил теперешний главный тренер команды Всеволод Бобров, а против поляков великолепно сыграла вся сборная.



Стоит отметить четыре гола подряд в исполнении Бориса Михайлова: в сумме капитан советской сборной забросил 7 шайб и добавил к ним 3 передачи. Также 10 очков набрал Владимир Петров (5+5), а их партнёр по тройке Валерий Харламов записал на свой счёт 7 баллов (2+5).



Фрагменты матча СССР — Польша можно посмотреть в YouTube.

Повторный матч с ЧССР оказался чуть менее проблемным, чем первый. Дубль Бориса Михайлова в середине встречи позволил играть с комфортным преимуществом, и итоговая победа (4:2) принесла СССР досрочный титул чемпионов мира. Последний матч со Швецией ничего не решал (6:4), но была достигнута красивая цифра в 100 голов за турнир — автором юбилейной шайбы стал всё тот же Борис Михайлов. К слову, Борис Кулагин пообещал специальную награду тому, кто забьёт 100-й гол и сдержал слово, «проставившись» дорогой бутылкой коньяка.

Тренер Канады стучал молотком о борт, но всё равно проиграл СССР. Начало «Красной машины» После этого турнира сборная СССР ещё 8 раз кряду брала золото ЧМ, став легендарной «Красной машиной». А Боб Кромм сломал молоток.

Борис Михайлов рассказывал, как для него было важно снова сыграть в тройке с Харламовым.



«Меня признали лучшим нападающим чемпионата. Я же считаю, что лучшими были мои друзья и партнёры по тройке Владимир Петров и Валерий Харламов. О друзьях говорить сложно. И ещё сложнее характеризовать их как хоккеистов. Чтобы сказать обо всех достоинствах Петрова и Харламова, не забыв ничего, не хватит и нескольких часов. Когда-то мы вмести стали чемпионами мира. Потом Харламов играл в другой тройке, и, признаюсь откровенно, нам его очень недоставало. Мы соскучились друг по другу и счастливы, что судьба свела нас на площадке снова вместе. И мне просто хочется сказать спасибо Владимиру и Валерию за то, что они поддерживали меня и как игрока и как капитана», — писал Борис Михайлов в своей колонке в газете «Футбол-Хоккей» от 22 апреля 1973 года.



Когда на заключительной пресс-конференции президента ИИХФ Джона Ахерна спросили о проблемах, стоящих перед мировым любительским хоккеем, тот ответил следующее. «Главная из проблем — найти команду, которая могла бы противостоять сборной СССР. Есть ещё, правда, вариант обязать вас играть без вратаря, но вряд ли вы на это согласитесь», — сказал Ахерн.