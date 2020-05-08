Сколько «Локомотив» заплатит Красковскому? Главные трансферные инсайды КХЛ

«Барыс» борется за своего легионера, а в «Тракторе» ждут защитника, выступающего в Северной Америке.

В клубах КХЛ продолжается работа надо комплектованием составов на следующий сезон. Кто-то более активен, кто-то никуда не спешит. Рассказываем о главных трансферных событиях и инсайдах за последнее время.

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«Барыс» хочет сохранить Виделля

Клуб из Нур-Султана заинтересован в сохранении в своём составе шведского форварда Линуса Виделля, который является неограниченно свободным агентом. Со стороны «Барыса» уже сделано предложение скандинавскому нападающему, однако Линус пока не принял для себя окончательного решения о том, где продолжить карьеру. Подпись под контрактом с «Барысом» Виделль ставить не торопится.

Линус Виделль (справа) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Локомотив» повторил предложение «Магнитки», называем сумму

Магнитогорский «Металлург» хотел заполучить в свои ряды центрального нападающего Павла Красковского, однако «железнодорожники» повторили «оффершит» уральцев и сохранили ограниченно свободного агента в своих рядах. По двухлетнему соглашению Красковский заработает в Ярославле 18 млн руб. (первый год) и 21 млн руб. (второй год). Но, похоже, сам Павел и его семья не слишком рады подобному положению дел.

В «Тракторе» будет защитник, выступающий в Северной Америке

В «Тракторе» после подписания контракта с чехом Романом Виллом остались свободны две легионерские позиции. На одну из них рассматривается шведский форвард Якуб Берглунд, а на вторую – защитник из-за океана, ранее ни разу не выступавший в клубах КХЛ. Ранее ходили слухи, что челябинцы могут вернуть в свои ряды финна Ессе Виртанена, от которого отказались в «Ак Барсе». Однако этого хоккеиста в Челябинске не будет, интереса к нему нет.

Стрёмвалль выберет «Авангард» или «Динамо»? Громкие трансферы, которые ждут в КХЛ Новичков в скором времени презентуют в «Авангарде», «Тракторе», СКА и других командах лиги.

«Динамо» всё ближе к Кагарлицкому

Московское «Динамо» и СКА продолжают активные переговоры по форварду «армейцев» Дмитрию Кагарлицкому. Москвичи хотят вернуть россиянина в связку к Вадиму Шипачёву, а вторым центром в первой тройке бело-голубых станет Дмитрий Яшкин. Теперь всё зависит от позиции самого игрока. Будет ли он ждать от СКА выплату в 25% для расторжения контракта или согласится на меньшую выплату, чтобы поскорее перейти в «Динамо». Возможен и вариант с обменом, но в таком случае СКА хочет получить молодых игроков из системы москвичей.

Колтыгина и Рубцова отправят в «Сочи»

После перехода Наиля Якупова из СКА в «Витязь» в обратном направлении отправились форварды Павел Колтыгин и Герман Рубцов. Рубцов играет в Северной Америке в фарме «Филадельфии», но, скорее всего, вернётся на родину. В таком случае велика вероятность, что оба нападающих отправятся из СКА в «Сочи», чтобы регулярно играть в южном клубе и получать в нём достаточно игровой практики.

Галузина ждут в «Торпедо»

У 31-летнего нападающего Владимира Галузина ещё год действующего контракта с «Ак Барсом», однако казанцы не слишком заинтересованы в том, чтобы оставлять форварда у себя в системе. Практически наверняка соглашение с нападающим будет расторгнуто, а трудоустроится он в родное «Торпедо», откуда и переходил в «Ак Барс». Увы, казанский опыт карьеры Галузину не удался.

Владимир Галузин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Авцин может оказаться в «Куньлуне» и даже в «Йокерите»

Форвард Александр Авцин, который в прошлом сезоне довольно успешно выступил в составе «Трактора», продолжает искать себе новый клуб, так как предложение челябинцев его не устраивает в финансовом плане. Нападающий может продолжить карьеру в «Куньлуне» и даже в финском «Йокерите».