Докатился. 8 лет назад Якупов был первым номером драфта НХЛ, а теперь едет в «Витязь»

СКА в это межсезонье очень активен на трансферном рынке. При этом «армейцы» не скупают лучших русских звёзд, как в былые годы, а следуют новому направлению своей стратегии. «Больше молодёжи в систему, меньше раздутых контрактов» – вот девиз петербуржцев этой весной.

СКА — не первый клуб КХЛ, скупающий русских юниоров. Но в Питере действуют особенно дерзко Забирают только лучших. Хотя и не нарушают общих правил игры.

Сегодня жертвой смены вектора СКА официально стал Наиль Якупов. Один из самых переоценённых российских хоккеистов прошлого десятилетия и большая боль «Эдмонтона», потратившего на форварда в 2012 году первый пик драфта. В НХЛ Якупов с треском провалился, куда-то растеряв свой молодёжный талант, не сумел заиграть ни в «Ойлерз», ни в «Сент-Луисе», ни в «Колорадо».



Два года назад Якупову готовы были помочь в Санкт-Петербурге. В то время СКА ещё нуждался в звёздах (пускай и на бумаге), а не в талантливом молодняке, и Наиль мог хотя бы в медийном плане компенсировать отъезд в Америку Ильи Ковальчука – ещё одного первого номера драфта НХЛ. Якупов заключил контракт на год, провёл нормальный сезон, а затем поставил подпись под новым трёхлетним соглашением с зарплатой в 70 млн в год.

Карьеру Якупова спасёт только СКА. И никто больше В НХЛ у первого номера драфта нет будущего.

Но уже в нынешнее межсезонье оказалось, что за такие деньги Якупов СКА не нужен. Наиль был неплохим нападающим, который много бегал по площадке и иногда умел здорово сыграть в завершении атак, однако никакой разницы для петербуржцев он не делал. Каким-то системообразующим хоккеистом и близко не являлся. 20 (10+10) очков в 46 матчах за 70 млн в год — для современного СКА это крайне неприемлемо, ведь в Питере нынче деньги стараются тратить с умом.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Наверняка в СКА много раз пожалели, что год назад погорячились со сроком контракта, но кто же знал, что так изменится идеология клуба? Вместо Якупова и Кагарлицкого «армейцев» теперь интересуют Мичков и Иванов, и это в принципе нормально. В Петербурге как будто прозрели, что вкладываться в талантливую молодёжь ничуть не рискованнее, чем покупать уже сложившихся игроков с именем. Они могут и не выстрелить.

«СКА, Питер, команда под сборную. Никакого давления на меня не было, давно хотели сюда» Сергей Иванов объяснил причины своего перехода из «Магнитки» в СКА, ответив на вопросы Сергея Ласькова.

Вот и приходится искать варианты с обменом. Кстати, трейд Якупова именно в «Витязь» — определённый сюрприз. Честно говоря, думалось, что Наиль ещё поиграет в топ-клубе. Но либо СКА не захотел делиться форвардом с кем-то из конкурентов (мало ли что), либо всё-таки с таким соотношением цена/качество Якупов оказался никому не нужен. И пришлось первому номеру драфта ехать в ручной «Витязь», с которым у СКА давно налажено сотрудничество. Из личного фарм-клуба петербуржцы всегда могут забрать нужных игроков (Швец-Роговой, Самонов, Аалтонен), а ещё туда можно скинуть ставший лишним «балласт», на которого нет спроса у других команд – Афиногенов, Рыбин в прежние времена, теперь вот Якупов. Очень удобно.

Отец Якупова: Наиля поставили перед фактом обмена, он переезжает в Подольск

В комментарии отца Наиля об обмене сына сквозит обида, но Якупов-младший только сам виноват, что докатился до такого уровня. У него было всё, чтобы стать звездой хотя бы в КХЛ, но чего-то ему всё время не хватало. Может быть, подвёл колючий характер, высокое самомнение или отношение к делу. Не знаю, но вообще слабо представляю, как сейчас Якупов будет играть за «Витязь», понимая, что его просто «слили» из СКА за ненадобностью. Вместо перспективы поехать на ОИ-2022 и борьбы за Кубок Гагарина Якупова ждёт бессмысленное времяпрепровождение в команде, которая сама себе не принадлежит и ни за что не борется.



Будет здорово, если Наиль не сломается и через игру в «Витязе» попытается вернуться в элиту. Но, вспоминая НХЛ, со вторыми шансами у Якупова всегда было туговато. Посмотрим, изменится ли что-то в России.

Россияне, цеплявшиеся за НХЛ до последнего. Даже на смешные контракты Кому-то пришлось возвращаться в КХЛ, а кто-то, как Евгений Дадонов, смог закрепиться в Национальной лиге.

Якупова в «Витязь» СКА отпустил, разумеется, не просто так. Взамен петербуржцы получили Павла Колтыгина и права на Германа Рубцова – обоим игрокам 21 год, и это очередной раунд омоложения состава. Колтыгин, у которого затруднился переход из молодёжного хоккея во взрослый, следующий сезон начнёт в ВХЛ в «СКА-Неве», а там будет видно. Либо покажет себя, либо быстро покинет петербургскую систему, как Кручинин, Бывальцев, Ли и другие.



Рубцов последние четыре сезона играет в Северной Америке, в этом сезоне Герману удалось дебютировать в НХЛ за «Филадельфию». Пока он в Россию точно не собирается, но в случае чего СКА будет на него первым в очереди. Либо использует права на хоккеиста как разменную монету в других сделках.

Перемены, происходящие в СКА в это межсезонье, символичны и показательны. Петербуржцы как будто на своём примере транслируют основные идеи потолка зарплат – разгружают платёжку, размазывают хоккеистов с именем по лиге, делают ставку на молодёжь. Очень интересно, каких ещё перспективных талантов «армейцы» сумеют заманить своими «уникальными условиями» и какой следующий «балласт» — наследство от прошлой идеологии – будет сброшен.



Похоже, что по пути Якупова (в смысле, на обмен) вскоре последует Кагарлицкий, и очень любопытно, какую цену за Дмитрия попросят в СКА, особенно если отдадут его в стан прямого конкурента по Западной конференции?