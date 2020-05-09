«Мечту не купить никакими деньгами». Русский защитник Романов едет покорять НХЛ

Теперь уже бывший хоккеист ЦСКА – о новом вызове и трёхлетнем контракте новичка с «Монреаль Канадиенс».

Со вчерашнего дня 20-летний защитник Александр Романов – официально игрок клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс», хоккеист подписал с командой трёхлетний контракт. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Романов рассказал, почему выбрал НХЛ и не стал продолжать карьеру в КХЛ, как принималось это важное решение и какие надежды сам Романов связывает с игрой в Северной Америке.

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«Это решение всей нашей семьи»

— Как долго вы принимали решение о переезде в НХЛ?

— Это решение всей нашей семьи. Мы принимали его в течение года. Всё было тщательно обдумано, взвешено, в итоге мы пришли к выводу, что мне нужно ехать играть в НХЛ.

— Ваш дедушка – известный тренер Зинэтула Билялетдинов – тоже принимал участие в обсуждении?

— Разумеется, куда же без него (смеётся). Принимала вся без исключения семья.

— Сами чувствуете, что готовы к такому уровню?

— Да, конечно.

— Довелось слышать мнения, что вы можете стать новым Фетисовым.

— Не будем загадывать, но яркие и великие защитники в моём роду есть – это мой дедушка. Так что есть, с кого брать пример и к чему стремиться.

«Теперь в «Монреале» новая плеяда российских игроков»

— С генеральным менеджером «Канадиенс» Марком Бержевеном и главным тренером Клодом Жюльеном лично общались?

— С Марком Бержевеном я общался ещё до подписания контракта, а после ещё не успел. Думаю, скоро будет звонок от него. С главным тренером пока поговорить не удалось.

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— Знаете, что помимо вас, в системе «Монреаля» теперь будет вратарь Василий Демченко и нападающий Арсен Хисамутдинов?

— Мне приятно, что в системе «Канадиенс», помимо меня, будут ещё российские игроки. Это классно, так как играть рядом с соотечественниками всегда приятно.

— Вы с ними лично знакомы?

— С Василием Демченко я знаком, мы вместе играли в олимпийской сборной России в прошлом году. Не скажу, что мы большие друзья, просто знаем друг друга. Теперь, видимо, познакомимся поближе.

— Для вас было бы круто, если бы в «Монреале» до сих пор играл Александр Радулов?

— Там много кто играл из россиян. Много ребят ушло, сейчас приходят новые люди, клуб выстраивает новый вектор развития. Так что теперь в «Монреале» новая плеяда российских игроков.

«Монреаль» — это канадский ЦСКА»

— Понимаете, что в Монреале – хоккейной Мекке – спрос с вас будет особенный?

— Я прекрасно это понимаю. Готов к повышенным требованиям, в том числе и со стороны наших болельщиков. Буду максимально отрабатывать, постараюсь заслужить доверие к себе.

— Как у вас обстоят дела с иностранными языками? В Монреале многие говорят по-французски.

— На данный момент я активно изучаю английский язык. Сейчас подучу и подтяну этот язык, после чего перейду к изучению французского.

— Изучали историю «Монреаля»?

— Разумеется. Знаю, что «Канадиенс» — это старейший и самый титулованный клуб НХЛ, у него больше всего Кубков Стэнли. Думаю, что в плане великой истории «Монреаль» можно сравнить с ЦСКА. По идее, «Монреаль» — это канадский ЦСКА.

— Вы сделали предложение своей девушке Софье. Когда свадьба?

— Расписаться мы успеем здесь, а точной даты свадьбы пока не знаю из-за ситуации с эпидемией. В любом случае, мы всё грамотно распланируем. После этого она полетит со мной в Монреаль.

— Правда, неясно, возобновится ли этот сезон и когда начнётся новый…

— Я по этому поводу не переживаю, так как активно занимаюсь и тренируюсь дома. Поддерживаю физическую форму, нахожусь в хороших кондициях. Готов вылететь в НХЛ и сыграть в любой момент. Нужно будет решить технические вопросы с визой и так далее, но в этом мне помогут.

— Вы уже бывали в Монреале?

— Я был в Монреале два раза. Один раз совсем в детстве, а второй раз – в прошлом году. Познакомился с городом, с его историей, посмотрел домашнюю арену «Монреаля», мне провели по ней экскурсию.

— Знаете, что предстоят зарубы с «Торонто»?

— Да, канадское дерби двух непримиримых соперников.

«ЦСКА – это клуб, который дал мне определённое имя в хоккее»

— Печально ли расставаться с ЦСКА, с партнёрами уже попрощались?

— Пока ещё не успел попрощаться, обязательно это сделаю. Непросто расставаться с ЦСКА, ведь это клуб, который дал мне определённое имя в хоккее. Я очень люблю ЦСКА, признателен всем, с кем играл и всё это время работал. Хочу сказать спасибо и «армейским» болельщикам.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

— Ещё и сезон не получилось доиграть…

— Обидно, но что поделаешь, если во всём мире случилась такая ситуация? Сейчас хочется пожелать всем крепкого здоровья. Здоровье людей – на первом месте.

— Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин наверняка знал о вашем решении. С его стороны напутственных слов ещё не было?

— Мы ещё не успели поговорить, но я знаю, что Игорь Валерьевич будет рад за меня.

— Кто ваши самые близкие друзья в ЦСКА?

— Никита Ртищев, Лев Комиссаров, Макс Соркин. Все молодые ребята, с которыми мы хорошо знакомы по игре в системе клуба или по молодёжному чемпионату мира. Знаю, что эти люди всегда меня поддержат.

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«Моя мечта – играть в НХЛ»

— Знаете о том, что вы были выгодным активом для ЦСКА? Лимитчик, чья зарплата не будет учитываться в жёстком потолке зарплат.

— Да, знал об этом. Теперь клубам, исходя из новых утверждённых лигой правил, будет тяжелее формировать свои составы.

— Руководство москвичей наверняка всеми силами пыталось вас удержать.

— Конечно, в команде хотели сохранить меня. Но опять же, моя мечта – играть в НХЛ, её не купить никакими деньгами. Всегда надо двигаться вперёд, если есть такой шанс, реализовывать себя и свои возможности.

— Отдельное спасибо, наверное, Валерию Брагину, с которым вы выиграли серебряные медали МЧМ?

— Безусловно. Спасибо ему, что поверил в меня, взял на молодёжный чемпионат мира, хотя это был не мой год. Я очень старался оправдать ожидания Валерия Николаевича. Это был очень хороший толчок в моей спортивной карьере – впервые сыграть на турнире такого уровня.