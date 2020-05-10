Судьба хоккеистов сборной России, игравших в финале ЧМ-2002. Жизнь многих не пощадила

Некоторых ребят уже давно нет в живых, но есть и те, кто до сих пор продолжает карьеру.

В 2002 году сборная России по хоккею под руководством Бориса Михайлова завоевала серебряные медали чемпионата мира. Этот результат стал лучшим для нашей команды со времён золотого ЧМ-1993 и даже несколько сенсационным, ведь на протяжении девяти лет российские хоккеисты вообще не поднимались на пьедестал мировых форумов.

18 лет назад сборная России со скрипом преодолела групповой этап, попав в число четвертьфиналистов лишь по дополнительным показателям, но в плей-офф сумела преобразиться и дойти до финала. На пути к золоту были повержены главные фавориты из Чехии и сильные финны, но в решающем матче турнира подопечные Михайлова были вынуждены капитулировать перед блистательным поколением словацких хоккеистов.

Рассказываем, как сложились судьбы игроков той команды, едва не подарившей России грандиозный и неожиданный праздник.

Герои Мюнхена 27 лет спустя. Что стало с первыми русскими чемпионами мира по хоккею Фото молодых Быкова, Хомутова, Николишина и других триумфаторов ЧМ-1993.

Фото: photo.khl.ru/1946.ska.ru

Соколов стал одним из главных героев ЧМ-2002, показав великолепную игру в матчах плей-офф. 9 мая в полуфинале с финнами Максим отразил более 40 бросков с игры, а затем взял все буллитные попытки команды Суоми. К сожалению, на финал магия Соколова не распространилась, но он всё равно был признан организаторами лучшим вратарём турнира.

Соколов отражал по 40 бросков за матч и вытащил Россию в финал. ЧМ-2002 был похож на чудо Он поздно раскрылся и недолго играл на высоком уровне, но оставил значительный след в истории нашего хоккея.

Сразу после ЧМ-2002 Соколов перешёл из «Северстали» в «Авангард», с «ястребами» стал чемпионом России в 2004 году, но уже в следующем сезоне проиграл конкуренцию в омских воротах. После «Авангарда» Соколов выступал за родной СКА, новокузнецкий «Металлург» и «Трактор», карьеру завершил в 2013 году в составе «Нефтехимика». Последние шесть лет Соколов работает тренером в системе СКА, в прошлом сезоне занимался с голкиперами команды МХЛ «СКА-1946». Летом 2019-го экс-голкипер пережил страшную личную трагедию.

Егор Подомацкий

Фото: photo.khl.ru/hclokomotiv.ru

Подомацкий был лучшим вратарём российской Суперлиги в начале нулевых. За несколько месяцев до ЧМ-2002 Егор завоевал бронзу Олимпиады (хоть и не провёл в Солт-Лейке ни одной игры), но на турнире в Швеции Подомацкий уступил место первого номера сборной России Соколову.

После турнира Егор продолжил выступление за родной «Локомотив», выиграл второе подряд золото чемпионата России и мог ещё долго блистать в воротах «железнодорожников», но в 2004 году получил тяжёлую травму колена, которая фактически поставила крест на карьере голкипера. Подомацкий вернулся, но был уже не тот. Уже в 2008-м Егор спустился в Высшую лигу, там провёл пять сезонов за разные команды и затем повесил коньки на гвоздь. Подомацкий быстро нашёл себя в тренерской работе, с 2013 года он занимается с голкиперами в системе «Локомотива».

Егор Подомацкий – золотой мальчик «Локомотива». Его карьеру сломала серьёзная травма Но в молодости он успел выиграть с родным клубом три чемпионата России и взять бронзу на Олимпиаде.

Александр Юдин

Фото: photo.khl.ru

На ЧМ-2002 Юдин сыграл все девять матчей за сборную России, однако не набрал ни одного очка. Колоритный защитник многим запомнился, как первый русский тафгай, победить которого в кулачных боях было практически невозможно. Александр всю карьеру провёл на родине, поиграл за СКА, «Нефтехимик», «Северсталь», «Авангард», а заканчивал в 2006-м в составе дубля «Витязя». Через семь лет впервые попробовал себя на тренерском поприще в родном Санкт-Петербурге, последние полтора сезона ассистирует Александру Гулявцеву в «Амуре».

Сергей Вышедкевич

Фото: photo.khl.ru

Вышедкевич — надёжный и скромный на льду защитник-домосед, ещё в 2001-м вернулся из неудачной командировки в Северную Америку, и с тех пор играл только в России. На ЧМ-2002, как и Юдин, не принял участие ни в одной голевой атаке, зато цементировал оборону.

До 2010 года защищал цвета родного московского «Динамо», последний гол карьеры провёл в Нижнем Новгороде. Повесив коньки на гвоздь, отошёл от хоккейных дел, изредка появляется в различных юбилейных и выставочных встречах.

Дмитрий Быков

Фото: photo.khl.ru/Фейсбук-аккаунт ЦСКА

На ЧМ-2002 Быков забросил три шайбы в пяти матчах на групповом этапе, но в игре с финнами получил травму и плей-офф пропустил. После турнира уехал в «Детройт», провёл в НХЛ полный сезон, но быстро вернулся в Россию. На родине Быков выступал за «Ак Барс», московское «Динамо», мытищинский «Химик»/«Атлант», в КХЛ поиграл в Магнитогорске, Нижнем Новгороде и Хабаровске, где и завершил карьеру в 2014 году. В прошлом году Быков решил попробовать себя в должности тренера, минувший чемпионат отработал в штабе Александра Левицкого в МХК «Красная армия».

Антон Волченков

Фото: photo.khl.ru

На ЧМ-2002 20-летний Волченков ни разу не отметился в протоколе, но после турнира Антон рванул за океан, где сумел построить неплохую карьеру. Выступал за «Оттаву», «Нью-Джерси» и «Нэшвилл», в составе сборной России принял участие в двух Олимпиадах в Турине и Ванкувере.

В 2016-м Волченков вернулся в Россию, поиграл за «Адмирал» и «Торпедо». Сейчас Антону 38 лет, его контракт с нижегородцами закончился, но о завершении карьеры защитник пока не думает.

Александр Гуськов

Фото: photo.khl.ru

За несколько месяцев до ЧМ-2002 Гуськов стал чемпионом России в составе «Локомотива», через год сумел повторить этот успех с «железнодорожниками». Тогда же Александра выбрал на драфте НХЛ «Коламбус», но в Америку Гуськов так и не уехал, построив вполне успешную карьеру на родине. Играл в основном в Ярославле, хотя не раз отлучался в короткие командировки в другие клубы. Закончил играть Гуськов после сезона-2014/2015, в котором провёл три матча за «Нефтехтимик». После завершения карьеры стал популярным экспертом в СМИ, в начале 2020-го вошёл в состав СДК КХЛ, позже был назначен вице-президентом лиги по молодёжному хоккею. Эту должность раньше занимал Алексей Морозов – новый президент КХЛ.

Сергей Гусев

Фото: photo.khl.ru/ugra-hc.ru

Гусев изначально не попал в состав сборной России на ЧМ-2002, но был в экстренном порядке выдернут из отпуска перед матчами плей-офф – Борису Михайлову срочно понадобился защитник.

Ещё во второй половине 90-х Гусев поколесил по Америке, но в НХЛ закрепиться не сумел, и в 21 веке играл только за российские команды. Сергей много выступал за «Северсталь», СКА и «Автомобилист», но наивысших успехов на клубном уровне добился с «Авангардом». В 2006 и 2012 годах «ястребы» с Гусевым дважды выиграли серебро чемпионата России. В КХЛ защитник играл до 42-х лет, последним клубом стала «Югра» в сезоне-2016/2017. В Ханты-Мансийске Гусев начал и постхоккейную жизнь, один год отработал ассистентом главного тренера, а в 2018 году стал генеральным менеджером «югорчан».

Дмитрий Рябыкин

Фото: photo.khl.ru

На ЧМ-2002 Рябыкин был одной из самых заметных фигур, так как в основном выходил на лёд с тройкой Затонский – Прокопьев – Сушинский – главной ударной силой национальной команды на турнире в Швеции.

Впоследствии Рябыкин продолжил выступления за «Авангард», стал чемпионом России-2004. В Омске Дмитрий играл до 2011 года, лишь раз отлучившись на один сезон в СКА. После «Авангарда» защитник немного «попылил» за «Трактор» и «Югру», карьеру завершил в 2015-м. Почти сразу Рябыкин стал тренером, с 2016 года Дмитрий работает в тренерском штабе «ястребов».

Сергей Жуков

Фото: photo.khl.ru

На ЧМ-2002 Жуков, никогда не отличавшийся бомбардирскими данными, набрал 3 (1+2) очка и стал вторым по результативности защитником сборной России после Быкова. Жуков – уроженец Новосибирска, но судьбой ему было назначено стать легендой «Локомотива». В Ярославле Сергей провёл всю взрослую карьеру, стал трёхкратным чемпионом России. Коньки на гвоздь повесил в 2011 году, в общей сложности Жуков посвятил Ярославлю 17 лет. Закончив играть, Сергей отошёл от активных дел, сейчас его редко можно встретить на мероприятиях, связанных с хоккеем.

Фото: photo.khl.ru/ugra-hc.ru

На ЧМ-2002 21-летний Калинин был одним из трёх энхаэловцев в составе сборной России – в те годы Дмитрий уже освоился в роли железного игрока основы «Баффало». На турнире в Швеции Калинин ничем не запомнился, впоследствии не смог добиться успеха и в НХЛ с «зубрами», зато под занавес северомериканской карьеры дважды выиграл золото чемпионата мира в команде Вячеслава Быкова.

С этим же тренером после возвращения в Россию Калинин завоевал два Кубка Гагарина в «Салавате» и СКА, а в 2012-м стал трёхкратным чемпионом мира. Сейчас Дмитрию уже 39 лет, он продолжает игровую карьеру, но его уровень заметно упал, и в следующем сезоне новое место работы Калинину будет найти проблематично.

Алексей Кознев

Фото: photo.khl.ru

Череповчанин Кознев на ЧМ-2002 приехал из расположения «Авангарда», на турнире сыграл результативно, набрав в 9 матчах 5 (3+2) очков. Впоследствии продолжил выступать в России, много играл за СКА, а времена КХЛ зацепил в «Витязе». Игровую карьеру закончил в 2011-м в составе пермского «Молота» в ВХЛ. Уже через год стал тренером в петербуржском клубе МХЛ «Серебряные львы», в 2015-м вернулся в Череповец на должность генерального менеджера. Затем два с небольшим года был директором «Северстали», уволен по ходу позапрошлого сезона.

Дмитрий Затонский

Фото: photo.khl.ru

Легенда «Авангарда» Дмитрий Затонский на ЧМ-2002 был одним из самых заметных форвардов, играя в своей знаменитой «ястребиной» тройке с Сушинским и Прокопьевым. В Омске в общей сложности провёл 9 сезонов, в 2004-м стал чемпионом России, но резко сдал после распада ЗаПроСа и вскоре завершил карьеру, проведя несколько матчей за «Салават Юлаев» в чемпионате-2006/2007. Повесив коньки на гвоздь, ушёл из хоккея, сейчас живёт в родном Новосибирске, занимается бизнесом.

Фото: photo.khl.ru

ЧМ-2002 стал единственным турниром за сборную России в карьере Ивана Ткаченко, в Швеции будущей легенде «Локомотива» удалось забросить три шайбы – второй результат в команде, раздёленный сразу с несколькими партнёрами. Ткаченко играл в Ярославле всю жизнь, дважды стал чемпионом России. Иван анонимно занимался благотворительностью, о чём стало известно уже после его гибели. Ткаченко вместе со всей командой разбился в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Мы помним. Иван Ткаченко Символ клуба. Душа команды. Человек, любивший "Локомотив" в себе, – таким в нашей памяти останется Иван Ткаченко.

Александр Прокопьев

Фото: photo.khl.ru/vk.com/hc_tambov

На ЧМ-2002 Прокопьев разделил с Максимом Сушинским звание лучшего бомбардира сборной России, набрав 7 (3+4) очков в 9 встречах. За два года до того турнира стал чемпионом Суперлиги с московским «Динамо», в 2004-м повторил это достижение уже с «Авангардом». Из Омска Прокопьев уехал в 2005-м, продолжил карьеру в «Химике», но вскоре получил серьёзную травму глаза и был вынужден закончить с хоккеем. Александр взялся за тренерскую деятельность, работал в Мытищах и Санкт-Петербурге, а в сезоне-2019/2020 возглавлял ХК «Тамбов» в ВХЛ.

Их игра была похожа на магию. Затонский – Прокопьев – Сушинский – легенды «Авангарда» На протяжении четырёх лет разрывали комбинациями любую оборону и выиграли для Омска все главные трофеи.

Владимир Антипов

Фото: photo.khl.ru

Антипов — автор одной из российских шайб в финале ЧМ-2002 со Словакией — большую часть карьеры провёл в Ярославле, в конце 90-х — начале нулевых трижды стал чемпионом России с «Локомотивом». В 2006-м переехал в Уфу, стал одним из символов золотого «Салавата Юлаева», выиграв в столице Башкортостана ещё два Кубка в 2008 и 2011 годах. В КХЛ также поиграл за «Трактор» и «Северсталь», в 2014-м подписал контракт с болгарским ЦСКА, но не сыграл за софийскую команду ни матча и завершил карьеру. Сейчас пятикратный чемпион страны отдыхает от хоккея, тренерскую деятельность начинать не спешит.

Фото: photo.khl.ru

На ЧМ-2002 Буцаеву был уже 31 год, к тому времени за плечами хоккеиста была богатая карьера, вместившая в себя игру за ЦСКА Виктора Тихонова, золото Олимпиады в Альбервилле и не самую удачную попытку покорить НХЛ.

В Россию Буцаев вернулся в 2001 году, дважды стал чемпионом России с «Локомотивом». Достигнув статуса ветерана, Вячеслав поиграл в «Северстали», ЦСКА и ХК МВД, в 2007-м завершил выступления. В эпоху КХЛ Буцаев стал неплохим тренером, сейчас возглавляет «Нефтехимик».

Равиль Гусманов

Фото: photo.khl.ru/группа ХК КРС-БСУ

Ещё один опытнейший хоккеист сборной России на турнире в Швеции. На ЧМ-2002 29-летний Гусманов забросил три шайбы и увенчал свою международную карьеру серебром мирового форума.

Впоследствии Равиль провёл ещё шесть полных сезонов за «Магнитку», в 2007 году выиграл третье золото чемпионата России (все – с «Металлургом»), а под конец карьеры, уже в эпоху КХЛ, провёл полтора сезона в ставшем родным Челябинске. Где, кстати, играл под руководством Андрея Назарова, который младше Гусманова на два года.

В Челябинске Равиль начал и тренерскую карьеру, едва завершив играть, долго работал в системе «Трактора», однако в прошлом году кардинально сменил обстановку, став главным тренером китайского клуба ВХЛ «Чэн Тоу». Долго на этой должности Гусманов не продержался, но после увольнения в октябре получил работу в штабе другой команды из Поднебесной «КРС-БСУ».

Роман Ляшенко

Фото: photo.khl.ru

В конце 90-х Ляшенко считался нападающим с большим будущим, но в НХЛ у Романа не сложилось ни в «Далласе», ни в «Рейнджерс». На ЧМ-2002 Ляшенко приехал как раз из стана «синерубашечников», однако на турнире ничем себя не проявил. В 2003 году, после того, как Ляшенко снова провёл большую часть сезона в АХЛ, появились новости о его возвращении в Россию, но этим планам, как, впрочем, и другим не суждено было сбыться. 7 июля 2003-го Ляшенко нашли мёртвым в номере отеля в Анталье, где хоккеист отдыхал с матерью и сестрой. Обстоятельства смерти Романа до сих пор не выяснены до конца, а в официальную версию самоубийства верят далеко не все.

Фото: photo.khl.ru

Сушинский – одна из главных легенд «Авангарда», а на ЧМ-2002 – безусловный лидер сборной России. В Швеции Максим стал одним из лучших бомбардиров, а в финале со словаками оформил дубль.

Сушинский – самый молодой из знаменитой тройки ЗаПроС, так что после распада этого сочетания «Авангарда» нападающего ждала ещё длинная карьера. Собственно, этот распад и спровоцировал Сушинский, перейдя в 2005 году в московское «Динамо» ради Олимпиады. Но уже в 2006-м Сушинский оказался в родном СКА, где провёл пять лет, в последние игровые сезоны Максим играл за «Салават», «Магнитку» и швейцарский «Фрибург».

Повесив коньки на гвоздь, Сушинский на какое-то время оставил хоккей и развивал свой автомобильный бизнес, но в 2018-м вернулся в большой спорт, став президентом «Авангарда».

Валерий Карпов

Фото: photo.khl.ru

На ЧМ-2002 Карпов стал лучшим снайпером сборной России, забросив четыре шайбы в девяти матчах. Также на счету опытного форварда победный буллит в полуфинале с финнами, исполненный изящным образом.

После того турнира Валерий провёл несколько мощных сезонов в «Магнитке», но выиграть второй чемпионский титул форварду не удалось, а карьера уже шла на спад. Долго ехать с ярмарки Карпов не захотел, отыграл один сезон за родной «Трактор», помог челябинцам вернуться в Суперлигу и закончил с хоккеем. Спустя несколько лет Карпов попробовал себя в должности генерального менеджера в «Автомобилисте» (неудачно), а в 2014-м собрался стать тренером в «Челмете», но его планы оборвала трагедия в подъезде собственного дома.

Валерий Карпов — уральский патриот. Его жизнь оборвала трагедия на лестничной клетке Выигрывал первый чемпионат мира для России, выводил «Трактор» в элиту, был важной частью золотой «Магнитки».

Фото: photo.khl.ru

В 2002 году за плечами «Русского танка» Андрея Коваленко уже были девять лет в НХЛ, золото Альбервилля, серебро Нагано и титул чемпиона России, добытый с «Локомотивом». Именно в Ярославль Коваленко вернулся из Америки, там стал важнейшим членом золотой команды Владимира Вуйтека. Под занавес карьеры Андрей успел поиграть ещё за «Авангард» и «Северсталь», а закончил с хоккеем в 2008 году после того, как был избран председателем профсоюза игроков в только что образованной КХЛ. Коваленко до сих пор является главой этой организации – пожалуй, самой неоднозначной и наиболее часто критикуемой в нашем хоккее.

Фото: photo.khl.ru

На ЧМ-2002 молодой Афиногенов был главной энхаэловской звездой сборной России. В те годы Безумный Макс результативно играл за «Баффало», и на турнире в Швеции выступил неплохо – забросил три шайбы в девяти матчах, в том числе забил важнейший гол финнам в полуфинале.

После чемпионата мира Афиногенова ждала долгая карьера по обе стороны океана, продолжающаяся до сих пор. В НХЛ Максим ничего не выиграл (помимо бестрофейного «Баффало» он один год провёл в ещё более безуспешной «Атланте»), зато в России стал чемпионом с московским «Динамо» в 2005-м, а в составе сборной собрал полный комплект медалей на чемпионатах мира, завоевав золото в 2008-м. Из Америки Максим вернулся в СКА, после ухода из Санкт-Петербурга Афиногенов провёл пять лет в «Витязе», а последние два года отыграл за московское «Динамо». Недавно бело-голубые объявили, что не станут продлевать контракт с 40-летним нападающим, но Афиногенов заканчивать пока не собирается.