Наголову выше всех. Сборная СССР блестяще выиграла ЧМ-1975 — после этого изменили формулу

В 1975 году завершился очередной «золотой» отрезок сборной СССР — наша команда выиграла чемпионат мира в третий раз подряд, и это был последний турнир, проходивший по двухкруговой системе. Шесть команд, «гоняющих» в два круга, без участия Канады — всё это было слишком скучно для болельщиков, поэтому на следующий сезон Международная федерация хоккея изменила схему — группа сильнейших была расширена до 8 команд, а в финальном раунде участвовали только 4 сборных.



Но пока всё было по-старому. Чемпионат мира-1975 прошёл в Западной Германии — в Мюнхене и Дюссельдорфе. Канадцы продолжали бойкотировать турниры, на которые было запрещено привозить игроков из НХЛ, но на турнир вернулись американцы, которые до этого три сезона играли в дивизионе В (кстати, именно на ЧМ-1975 за сборную США дебютировал будущий триумфатор и капитан олимпийских чемпионов Лейк-Плэсида Майк Эрузионе). После скандального увольнения Всеволода Боброва сборную СССР возглавил Борис Кулагин, которому помогали Константин Локтев и Владимир Юрзинов.

100 голов СССР в десяти матчах! Харламова вернули в тройку Михайлова, их было не удержать На ЧМ-1973 наша сборная реабилитировалась за прошлогоднюю неудачу, а тройка Михайлов — Петров — Харламов произвела фурор.

Две несостоявшиеся сенсации

Открывать чемпионат нашей команде предстояло именно матчем против американцев, который советская сборная не слишком удачно начала. В первом периоде «звёздно-полосатые» дважды выходили вперёд в счёте, но постепенно сборная СССР прибрала инициативу к рукам и не дала родиться сенсации (10:5). Через день последовала крупная победа над Финляндией, но снова подопечные Кулагина неожиданно много пропустили (8:4). Более того, на первой минуте третьего периода у финнов забил Лассе Оксанен и счёт стал 4:4, но всех успокоили спартаковцы Шалимов и Шадрин, забросившие в оставшееся время три шайбы из четырёх.



Третьим матчем для сборной СССР была игра против Польши, и здесь уже ни о каких сенсациях речи не шло. По хет-трику на каждого оформили Вячеслав Анисин и Владимир Шадрин, а в воротах появился Виктор Криволапов, который записал на свой счёт первую победу на чемпионатах мира (13:2).

Боброва уволили из-за доноса, у соперников нашли допинг. Как нам досталось золото ЧМ-1974 Тренер в перерыве сложного матча выгнал из раздевалки чиновников. Последовал скандал, вскоре Бобров стал тренером футбольного «Кайрата».

Следом сборную Советского союза поджидали чехословаки, с которыми тоже пришлось повозиться. Ранний гол Богуслава Штястны позволил подопечным Карела Гута применить свою знаменитую «защепку», но во втором периоде наши хоккеисты прибавили и смогли переломить ход матча. Капустин и дважды Якушев забили три гола во втором периоде, а на старте третьего отрезка Владимир Петров забросил четвёртую шайбу, после чего все вопросы о победителе были сняты (5:2).

Фрагменты матча СССР — ЧССР можно посмотреть в YouTube.

В этот же день зрители увидели редкий для тех лет матч со счётом 1:0 — так шведы выиграли в северном дерби у Финляндии, а главным героем стал 32-летний вратарь «Тре Крунур» Лиф Хольмквист, отразивший 26 бросков.



Под занавес первого круга удивили американцы, проигравшие Польше со счётом 3:5, а сборная СССР обыграла шведов (4:1), но потеряла из-за травмы Вячеслава Анисина.

Чемпионы за тур до конца

Второй круг для нашей команды стартовал с блестящей игры против США, когда советские хоккеисты нанесли почти 70 бросков по воротам Блэйна Комстока и забили 13 голов (13:1). Примечательно, что 10 из 13 шайб были заброшены в третьем периоде, а главным голеадором стал Владимир Викулов, оформивший хет-трик.



Затем последовал неплохой матч против финнов (5:2), когда четыре из пяти голов записала на себя первая тройка нападения Михайлов (3) — Петров — Харламов (1), а в разгроме над поляками (15:1) снова блеснули спартаковцы: Шалимов набрал 5 (2+3) очков, а Владимир Шадрин — 4 (2+2).



В предпоследнем матче со сборной ЧССР наша команда защитила титул чемпионов мира (4:1), а одним из главных героев стал Владислав Третьяк, отразивший 30 бросков. Дубль оформил Виктор Шалимов, дважды забросивший с интервалом в три минуты. В последнем матче, который не имел для сборной СССР турнирного значения, последовал разгром шведов со счётом 13:4. Всё тот же Шалимов завершил турнир лучшим бомбардиром, набрав в 10 матчах 19 (11+8) очков, но лучшим нападающим чемпионата мира признали Александра Якушева, у которого было на три балла меньше (11+5).



Главным разочарованием турнира стала сборная США, которая проиграла все 10 матчей, в том числе потерпев два поражения от Польши. Тогда крайне трудно было представить, что спустя пять лет американцы сотворят «Чудо на льду» и станут олимпийскими чемпионами.

Всё золото нашего хоккея. ЧМ-1975. Последний «круговой» триумф Последний турнир по круговой системе оказался сверхуспешным для СССР – команда не потерпела ни единого поражения и забросила 90 шайб.

«Лучший снайпер чемпионата мира Виктор Шалимов заставил нас всех позабыть о том, что это был его первый серьезный турнир. Играл он так, как будто для него привычное дело — забивать решающие голы в решающих матчах. Он такой спокойный и тихий парень, что эти черты характера, по-моему, ему даже мешают в игре. Посоветовал бы ему быть более страстным на площадке. Мне кажется, что удача Шалимова во многом зависела от того, что рядом у него был такой партнёр, как Владимир Шадрин. Шадрин никогда не стремился быть заметным на площадке, он готов отработать за партнера в обороне, готов отвлечь на себя соперника, он умеет создавать товарищам благоприятные ситуации, пусть даже сам при этом окажется в нелегком положении.



Лучший форвард чемпионата мира Александр Якушев обычно играет тем лучше, чем труднее матч. Его невозможно вывести из равновесия, он не отвечает на грубые приемы, а стремится наказать противника голом. Ему нелегко пришлось в турнире, болело колено. И тем ценнее его отличная игра. После второго матча с командой Чехословакии каждый шаг давался ему с трудом. Он мог бы стать и лучшим бомбардиром чемпионата, если бы играл в матчах с командами Польши и Швеции, где мы забили 28 шайб», — писал после турнира «Футбол-Хоккей».