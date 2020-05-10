Топовые русские юниоры, которые ещё не в СКА. Это временно?

Удивительно, но на фоне полного отсутствия спортивных событий в мире главной темой первой половины мая стало не открытие трансферного рынка в КХЛ и Европе, а переезд лидеров сборной России U16 Матвея Мичкова и Сергея Иванова в СКА, который выглядит как настоящее ограбление «Локомотива» и «Металлурга». Казалось бы, сейчас самое время гадать перейдёт ли швед Мальте Стрёмвалль в «Авангард» и отпустят ли Дмитрия Кагарлицкого из золотой клетки, но приходится наблюдать, как лучшие школы страны ничего не могут противопоставить в борьбе за свою молодёжь питерскому нарушителю спокойствия.

Вряд ли кого-то удивит, что СКА уже не первый год занимается довольно агрессивным привлечением талантливых юниоров в безусловно мощную и современную систему. В Петербурге есть и гордость Романа Ротенберга база «Хоккейный город СКА», открытая для игроков 24/7, и звёздные коучи типа Николая Хабибуллина, регулярно дающие мастер-классы, и прочие радости жизни. С такими фантастическими условиями можно легко пачками свозить в Питер ценные кадры из регионов. То, что ни Василий Подколзин, ни Ярослав Аскаров, ни Кирилл Марченко с Иваном Морозовым, ни даже более опытные Егор Рыков и Александр Дергачёв не являются воспитанниками «армейцев» – ни для кого не секрет. Но почему волна всенародного гнева прокатилась по детищу Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга только сейчас? Ничего же нового – забирали, забирают и будут забирать. Вроде давно пора было смириться и принять это как данность.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Во многом дело в исключительности нынешней юношеской сборной России U16. В января команда под руководством выходца из системы СКА Владимира Филатова, катком прошлась по оптимальным составам канадцев, финнов и американцев, выиграв первое в истории золото юношеских Олимпийских игр. Поколение россиян 2004 года – однозначно самое талантливое за последние 10 лет. Даже провалившемуся экспериментальному проекту сборной 1998 года Виталия Прохорова скауты и тренеры не пели столько дифирамбов. Причём здесь много не просто качественных игроков, а именно потенциальных звёзд. Вспомните, когда в последний раз в одной сборной играли сразу два претендента на первый номер драфта? Поэтому недовольство вице-президента «Магнитки» Сергея Ласькова можно пропустить через себя. У него забрали не просто талантливого пацана, а потенциально сильнейшего голкипера в истории школы. Можно, конечно, бросить аргумент в пользу СКА, что ни Мичков, ни Иванов не являются полностью доморощенными «Металлургом» и «Локомотивом». Первый – приехал из Перми, второй из Тюмени. Но оба клуба нашли себе алмазы на огранку, благодарю грамотному скаутингу, а не схватили первое, что заблестело.

Фото: fhr.ru

Однако не было бы столько шума, если бы СКА увёз двух «некстванов» не из грандов, а привычно забрал юниоров из клубов средней руки. Если, выдёргивая тех же Василия Подколзина и Марата Хуснутдинова у своего скрытого фарма «Витязя», подольский клуб никогда бы не стал поднимать крик и кусать руку, с которой кормится, а Егор Рыков переезжал в Петербург из независимой школы «Русь», у которой нет даже команды в МХЛ-Б, то своеобразный гоп-стоп «Магнитки» и «Локо» не мог пройти в тишине. Всегда понятно, зачем в систему СКА едут такие игроки, как Евгений Калабушкин или Александр Дергачёв – до переезда в Северную столицу они играли в клубах, у которых не было в вертикали команды МХЛ. В их случае, оставаясь в родной команде, можно было упереться в потолок. Но зачем ехать в Петербург Мичкову и Иванову? И первый, и второй не только с таким же успехом могли прогрессировать в своих предыдущих клубах, но и гораздо раньше получили бы шанс сыграть в КХЛ. На прежних места была не менее благоприятная почва для роста.

Как бы резко СКА ни менял клубную концепцию, мы вряд ли увидим в Петербурге столько доверия к молодёжи, как в Ярославле. Слабо верится, что СКА уйдёт от парадигмы «победа здесь и сейчас». Менеджмент «армейцев» раньше ждать не любил. Если даже «Локомотив» и «Магнитка» вынуждены уйти с дороги, то что говорить о простых смертных. Тем более что формально СКА выполняет глобальное поручение сверху – предотвратить отток молодёжи за океан. Кто, если не СКА, остановит массовый исход талантов в Северную Америку? Питерцы ведут себя по принципу Фрая из «Футурамы» – «заткнись и возьми мои деньги». Если вы думаете, что из этой «золотой» команды Владимира Филатова интерес со стороны был только к Матвею Мичкову, Ивану Мирошниченко и Сергею Иванову, то ошибаетесь. Здесь ещё достаточно лиц, за которыми следит «Большой брат» российского хоккея.

Вячеслав Малов (нападающий), Михаил Гуляев (защитник)

«Авангард»



С приходом к власти Александра Крылова в омском клубе началась бурная деятельность. Помимо маркетинговой революции, омичи решили пересмотреть клубную вертикаль, краеугольным камнем которой теперь является академия, открытая прошлой осенью в Омске. По масштабу и общему пафосу омская база немного уступает питерскому «Хоккейному городу», но по уровню специалистов и наполнению инфраструктуры отнюдь не хуже. Бесплатное жильё, форма, клюшки и прочие блага – молодёжи есть что предложить. Именно с этого конвейера, по планам Крылова, должны сойти 13 местных воспитанников, которые будут к 2023 году играть в основе «Авангарда». Помимо крутого тренерского состава, у омской академии есть и внушительный узкопрофильный персонал начиная с тренеров по катанию и координационной работе и заканчивая психологами. Примечательно, что 90% контингента приезжих игроков академии составляют именно юниоры из неевропейских регионов страны.

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Если этой весной хоккейные гнёзда расхищает СКА, то прошлой казалось, что «Авангард» раздербанил школу географических «друзей» из Новосибирска. В столице Сибири, несмотря на большое количество катков и статус одного из самых хоккейных городов России, местная школа работает слабо. Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский и вовсе считает её своей головной болью. Всё дело в том, что юридически в структуру «Сибири» она не входит и повлиять на её внутренние процессы клуб не может. Однако при выпуске права на её воспитанников «Сибирь» получает. Но при всех недостатках местной ДЮСШ здесь выдались невероятно урожайным 2004 и 2005 год. После того как нескольких хоккеистов «Сибири-2004» вызвали прошлым летом на первый сбор юниорской сборной, сразу два тренера новосибирской школы и целая пятёрка «сборников» переехала в Омск. Бороться за самое талантливое поколение в истории в Новосибирске попросту не стали – то ли подумали, что тягаться с омичами в преимуществах бессмысленно, то ли просто махнули рукой.

Уезжать юниоров из Новосибирска вынуждает не столько банальное отсутствие бесплатной экипировки или клюшек, сколько зона «Сибирь-Дальний Восток», в которой вынуждена играть и вариться школа «Сибири». Из конкурентноспособных команд здесь один новокузнецкий «Металлург», за ним пустота. Принципиально иной уровень конкуренции в зоне «Урал-Западная Сибирь», в которую в своё время через кабинетные войны ворвался «Авангард», не захотев ковыряться в болоте самого слабого региона ФХР. Там и Челябинск, и Магнитогорск, и Уфа, Екатеринбург с Ханты-Мансийском.

Среди уехавших в Омск новосибирцев сразу двое стали триумфаторами ЮОИ в Лозанне – это Вячеслав Малов и Михаил Гуляев. Если от Мирошниченко и Мичкова по статусу было положено набрать россыпь очков, то от Вячеслава Малова из третьего звена снайперских подвигов ждали меньше. Играя в связке с одноклубником Русланом Газизовым, он забросил 3 шайбы в 4 матчах. Главной же стала последняя, завершившая разгром американцев в финале. Малов – хороший техничный негабаритный вингер, который может вырасти в элитного разностороннего форварда. И пусть вас не смущают скромные 165 сантиметров роста. Пора забыть о предубеждениях к маленьким форвардам.

Фото: fhr.ru

Вторым воспитанником «Сибири» в Лозанне стал Михаил Гуляев, который был единственный хоккеистом 2005 года рождения в российской сборной и играл на ЮОИ не так много. Прямо сейчас ему предсказывают звание следующего после Проворова и Сергачёва элитного российского защитника, а кто-то и вовсе называет русским Эриком Карлссоном за атакующий стиль игры. Владимир Филатов не так много доверял самому младшему игроку сборной на ЮОИ, но успел отметить, что Михаил шикарно катается и превосходно играет по синей линии. В Новосибирске его периодически ставили на место нападающего, так что при поддержке атаки он смотрится органично. Гуляев – возможно, не только сильнейший защитник России по 2005 году, но и мира. На свои 15 лет он не выглядит и, к сожалению, из-за возрастных ограничений в следующем сезоне не сможет играть в МХЛ. Ещё год ему придётся пересидеть в ЮХЛ. Скорее всего, «Сибирь» упустила самого талантливого воспитанника со времён Владимира Тарасенко. Учитывая потенциальный статус элитного защитника для НХЛ и прогнозируемое место в первом раунде драфта 2023, Гуляев не может не находиться вне поля зрения СКА.

Кирилл Долженков (нападающий)

ЦСКА

198 сантиметров, 90 килограммов в… 16 лет. При этом он всё ещё растёт. Это вообще что?! При таких размерах из Кирилла могли бы слепить идеальную копию Евгения Артюхина. Его бы до дрожи в поджилках боялись соперники, от него отлетал бы любой, кто наивно посмеет сыграть с ним в тело, а штрафном боксе, как у героя Дуэйна Джонсона в «Зубной фее», для Кирилла стояло бы отдельное кресло. Вполне возможно, ему бы тоже закрыли въезд в Финляндию. К счастью, Долженков далёк от Артюхина образца лучших лет.

Вместе с габаритами природа наградила его высоким хоккейным интеллектом, быстрыми руками и приличной техникой. В отличие от других бигфутов, Кирилл не играет тупо за счёт габаритов или старается оккупировать пятак, а больше играет головой и руками. В излишней топорности воспитанника «Спартака», играющего сейчас в ЦСКА, обвинять никто не станет. Всё дело в том, что при таком росте и весе Долженков классно катается. СКА старается не трогать то, что принадлежит московским товарищам. Обычно если кто-то и курсирует между двумя «армейскими» клубами, то только в рамках обмена из разряда «вин-вин». Так что переход Долженкова в другой «армейский» задарма вряд ли возможен. Тем более что жизнь в условиях потолка зарплат должна отучить москвичей разбрасываться воспитанниками.

Илья Квочко (нападающий)

«Металлург» Магнитогорск

Фото: fhr.ru

Магнитогорский центр Илья Квочко стал в отличным дополнением к Мирошниченко и Мичкову. Наличие рядом качественного оборонительного центра, способного отпахать в своей зоне и забрать 80% черновой работы тройки позволило российским звёздам сосредоточиться на атаке и зарабатывать очко за очком. Квочко невероятно полезен в подыгрыше и больше отдаёт, чем забивает. Кто знает, может быть Матвей Мичков уже замолвил слово перед новым руководством об уральском партнёре? Вполне возможно, что интерес СКА к Илье уже есть. Для Квочко было бы идеально остаться в родном городе и провести следующий сезон в «Стальных Лисах». В родном клубе готовы сделать на него ставку. Как известно, в 16 лет самостоятельные решения принимают единицы и своё слово могут сказать родители. В конце концов, сменить металлургическую Флоренцию России на Северную столицу может желать не столько игрок, сколько родные.