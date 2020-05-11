Отказывал Сталину, забивал больше всех в СССР. Каким хоккеистом был Анатолий Тарасов

Наверное, каждый русский человек, хотя бы косвенно интересующийся хоккеем, знает, кто такой Анатолий Тарасов. Великий советский тренер, отец русского хоккея, стоявший у самых истоков сборной СССР – сильнейшей команды в истории этого вида спорта. Многие считают, что именно Тарасов придумал советский хоккей, и не сказать, что эти люди сильно заблуждаются. Да, Анатолий Владимирович не был первым тренером будущей «Красной машины» на дебютном для неё чемпионате мира, да и вообще, строго говоря, с Тарасовым у руля сборная СССР не выиграла ни одной золотой медали международных соревнований. Однако влияние этого человека на весь наш хоккей трудно переоценить. Тренерские методики Тарасова легли в основу блестящих побед советской команды, на них воспитывалось не одно поколение легендарных хоккеистов, а философия Анатолия Владимировича, жёсткого, требовательного и в хорошем смысле помешанного на своей работе специалиста, стала базисом советского хоккея. Не покривим душой, если скажем, что это Тарасов научил русских побеждать и верить, что в мире нет никого, сильнее сборной СССР.

Мы много слышали о Тарасове-тренере, и почти ничего – о Тарасове-хоккеисте. В этом нет ничего удивительного. Игровой карьеры в современном понимании этого слова у Анатолия Владимировича не было: в молодые годы Тарасова в СССР о хоккее знали немного, а в 28 лет он уже стал играющим тренером и первый союзный чемпионат-1946/1947 начинал именно в этом статусе. Но всё же – каким был Анатолий Тарасов в то время, когда сам выходил на лёд?

«Русские выиграли бы Суперсерию, будь у них Тарасов». Как в СССР выгнали великого тренера Его настоятельно просили не побеждать Чехословакию на ОИ-1972, но Тарасов не умел играть в поддавки.

Детство провёл в «Динамо», в школу тренеров поступил в 18 лет

Тарасов родился в Москве 10 декабря 1918 года в семье извозчика и швеи-мотористки. Отец Тарасова ушёл из семьи, когда Анатолию не исполнилось и десяти лет, так что воспитанием будущего тренера в основном занималась мать, Екатерина Харитоновна. Оба родителя Тарасова не имели никакого отношения к спорту, зато Анатолий, как и его младший брат Юрий, с малых лет увлекался футболом и хоккеем с мячом. Летом мальчики целыми днями пропадали на дворовых стадионах, а зимой – на катках, где самостоятельно учились кататься, мастеря коньки из валенок и прикрученных к ним лезвий.



В 12 лет Тарасов записался в детско-юношескую школу «Юный динамовец». Там он впервые познакомился с тренировочным процессом, получил первую спортивную форму. В секции «Динамо» Тарасов играл в командах по футболу и хоккею с мячом, причём партнёры выбрали Анатолия капитаном – уже в юношеские годы в нём видели лидера, вожака, на которого можно положиться. «Анатолий в свои 17 лет, когда я увидел его впервые, уже держался самостоятельно. В суждениях был независим и категоричен, решительно высказывал их не только нам, мальчишкам, но и взрослым, опытным игрокам, и, честное слово, его и тогда слушать было фантастически интересно», — вспоминал Борис Кулагин, будущий известный тренер, а в 30-е годы – одноклубник Тарасова в «Динамо».



В юношеские годы Тарасов старался не только не пропускать ни одного футбольного и хоккейного матча, но и посещал тренировки команд. Анатолий был фанатом спорта, но ещё не мог даже предположить, что совсем скоро будет сам тренировать и учить других ребят. Но именно в то время в Тарасова были заложены те качества, которые помогли ему стать величайшим наставником. Он научился любить спорт самозабвенно и безвозмездно, постиг основы тренировочного процесса, заключавшиеся не только в напряжённой работе, но и хорошем настроении, а ещё понял, что главный ключ к успеху в любом деле – это строгая дисциплина.



Тарасов окончил семь классов обычной школы, в 14 лет поступил в фабрично-заводское училище. Вскоре получил квалификацию слесаря 3-го разряда, стал работать на авиационном заводе и приносить доход в семью. При этом Тарасов и не думал оставлять спорт, а в августе 1937 года решил продолжить учёбу и поступил в Высшую школу тренеров Центрального института физической культуры. Преподавателем Анатолия там был Михаил Товаровский, которого Тарасов до конца жизни называл «крёстным отцом» в тренерском деле.



Учиться Тарасову было невероятно интересно, из-за занятости в ВШТ даже пришлось уйти с завода. Но оставлять семью без дохода Анатолий не мог, и тогда, при помощи друзей, он устроился тренером в Загорскую рабочую футбольную команду. Так началась история Тарасова-тренера.

Как Тарасов стал «армейцем»

В конце 30-х годов события в жизни Тарасова развивались стремительно. Он стал футбольным тренером, в 20 лет женился, а вскоре отправился в Одессу, куда его пригласили в местную футбольную команду. Затем было возвращение в Москву в клуб «Крылья Советов», где у Тарасова появилась возможность играть не только в футбол, но и хоккей с мячом, однако в феврале 1940-го Анатолия призвали в армию. Тарасов приступил к военной службе в Московском авиационном училище, где быстро заметили его спортивные наклонности и направили их в нужное русло. Тарасов стал тренером футбольно-хоккейной команды учебного заведения, причём тренером играющим. А уже весной того же года Тарасова перевели в главный спортивный клуб ведомства ЦДКА.



Вскоре началась война, Анатолий, как и большинство «армейских» футболистов, рвался на фронт, но руководителям ЦДКА было чётко приказано – непременно сохранить лучших спортсменов, оставить их в тылу. В футбол во время Великой Отечественной в Москве не играли, зато проходили соревнования по хоккею с мячом, и ЦДКА с Тарасовым в составе был самой успешной командой города.

Анатолий Тарасов в 1950-е годы. Фото: wikireading.ru

У истоков развития канадского хоккея в СССР

В 1945 году в СССР всерьёз решили заняться развитием чуждого тогда нашей стране канадского хоккея. Руководство Советского государства захотело войти в состав международных федераций по различным видам спорта и невозможно было не обратить внимание на крайне популярный на зимних Олимпиадах хоккей с шайбой. Руководство Спорткомитета СССР провело ознакомительную и аналитическую работу, проштудировало правила новой игры, Институту физкультуры поручили создать две команды и подготовить их к показательному матчу, который состоялся в феврале 1946 года.



Внедрение нового вида спорта решили начать сразу с чемпионата страны, а затем уже заниматься развитием хоккея в регионах и областях. Первое союзное первенство, стартовавшее 22 декабря 1946 года, проходило в условиях, когда никто в стране толком ничего не знал о хоккее с шайбой. Не было инвентаря, экипировки, профессиональных тренеров и игроков, а самое главное – опыта, знаний и системы. В СССР хотели оседлать новый вид спорта с наскока, но быстро стало понятно, что это вряд ли осуществимо. Нужно было нарабатывать базу, перенимать опыт других стран.



Тем не менее канадский хоккей в стране набирал обороты, имея колоссальную поддержку сверху. Главным аргументом для чиновников была возможность СССР участвовать в Олимпийских играх по этому виду спорту – хоккея с мячом, как мы знаем, на главных международных стартах не было.



В 1948 году в СССР пригласили лучших чехословацких хоккеистов, которые должны были дать нашим мастер-класс по канадскому хоккею. Сначала планировалось провести только тренировочные матчи, но гости всё же остались и на серию полноценных игр. Заслуга в этом принадлежит Анатолию Тарасову, обивавшему пороги начальников с просьбой «проверить чехов на прочность» и не отпускать их домой раньше времени. Тарасов написал расписку, что все матчи с ЛТЦ советская команда не проиграет, и добился своего – игры состоялись, а Анатолий Владимирович принял в них участие как играющий тренер.

Чехословаки учили СССР играть в хоккей. На родине предателей сослали на урановые рудники 11 игроков первого «золотого» поколения сборной ЧССР судили за измену. Даже когда о них забыли на родине, Анатолий Тарасов помнил.

Первый советский снайпер и разговор со Сталиным

Путь Тарасова-хоккеиста начался сразу после войны, когда его порекомендовали в тренеры только что созданного на базе Московского авиационного училища клуба ВВС. Анатолия Владимировича приглашали в футбол, но затем команда ВВС была принята в число участников первого чемпионата СССР по хоккею, и Тарасов стал играющим наставником ещё и хоккеистов.

Крайний справа — Анатолий Тарасов, капитан и играющий тренер футбольного клуба ВВС. Фото: wikireading.ru

В команду ВВС входили в основном молодые солдаты-срочники, обслуживавшие лётное училище. 28-летний Тарасов, продолжавший, кстати, состоять в штате ЦДКА, не был самым старшим в команде, однако обладал большим авторитетом. И, конечно, со страстью изучал новый для себя и всей страны вид спорта.



Анатолий Владимирович всегда был жёсток и справедлив в оценке собственных игровых способностей и никогда не считал себя выдающимся спортсменом. Он видел, что есть ребята, играющие лучше него и в футбол, и в хоккей. Вероятно, именно поэтому Тарасов рано полностью погрузился в тренерскую деятельность – здесь-то у него конкурентов практически не было. Впрочем, дебют Тарасова-хоккеиста получился блестящим. Играя в первом чемпионате СССР за ВВС, Анатолий Владимирович забросил 14 шайб и стал лучшим снайпером турнира. А уже на следующий год Тарасов вернулся в ЦДКА.

Анатолий Тарасов с шайбой. Фото: wikireading.ru

Уйти Тарасова из ВВС вынудили сложные отношения с куратором команды Василием Сталиным. Строптивый и своевольный Анатолий Владимирович не мог принять, что сын главы Советского Союза вмешивается в его работу, сильно влияет на комплектование футбольной команды. Несговорчивость Тарасова не нравилась Сталину-младшему, не привыкшему слышать пререкания и отказы, и после одного из поражений футбольного ВВС в чемпионате СССР у хозяина клуба и тренера состоялся жёсткий разговор, закончившийся просьбой Тарасова освободить его от должности. «Нашла коса на камень, — рассказывал о той ситуации Тарасов. — Я вернулся в ЦДКА, к которому всё время оставался приписанным как офицер».



Впоследствии, уже после авиакатастрофы в Свердловске в 1950-м, в котором разбилась вся команда ВВС, включая брата Тарасова Юрия, Василий Сталин неоднократно пытался вернуть Анатолия Владимировича в команду, но тот был твёрд.

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Первые титулы, сложные отношения с Бобровым и забавный конец карьеры игрока

В 1947 году, в преддверии второго чемпионата СССР по хоккею с шайбой, Тарасов оказался в ЦДКА и получил предложение стать играющим тренером. Говорят, что его кандидатуру продвинул Всеволод Бобров, лидер «армейцев», с которым у Тарасова всегда были сложные отношения. Анатолий Владимирович принял новый вызов, как дар судьбы.

Играющим наставником «армейцев» Тарасов проработал семь сезонов – с 1947 по 1953 год. Первые три чемпионата обернулись золотыми медалями и званиями чемпионов страны, в последующие годы ЦДКА неизменно оказывался в тени воссозданной команды ВВС, лидером которой был Всеволод Бобров. Величайший советский хоккеист ушёл в стан соперника «армейцев» по зову Василия Сталина, и Тарасов не мог простить Боброву это, по его мнению, предательство.



Взаимоотношения между двумя глыбами нашего хоккея были непростыми, натянутыми, во многом из-за того, что Тарасов и Бобров были совершенно разными людьми. Анатолий Владимирович всегда и во всём радел за дисциплину, никогда не позволял себе и другим вольностей, и уже в конце 40-х годов был гораздо больше тренером, чем игроком. Всеволод Михайлович – душа нараспашку, типичный советский хоккеист, умевший совместить гениальную игру на площадке с весёлыми бытовыми похождениями. Тарасов, искренне считавший, что спорту нужно посвящать каждую свободную минуту, такой стиль жизни одобрить никак не мог.

Анатолий Тарасов и Всеволод Бобров. Фото: wikireading.ru

Да, Тарасов и Бобров были совершенно разными, но в первые совместные годы в ЦДКА они играли в одной тройке и на льду были единым целым. В сезоне-1947/1948 сочетание Бобров – Тарасов – Бабич забило 97 голов, в то время как остальные «армейские» форварды – лишь 11. Локомотивом этой тройки, конечно, был гениальный Бобров, который был словно создан для канадского хоккея. Тарасов значительно уступал Всеволоду Михайловичу, как хоккеист, но при этом не только не испытывал ни малейшей ревности к одноклубнику, но и всячески подчёркивал его величие. Анатолий Владимирович трезво оценивал свой уровень, а Бобров был для него лучшим подопечным. Но ни о какой дружбе за пределами площадки речи не шло.



Впрочем, принижать способности Тарасова-хоккеиста тоже не стоит – всё-таки он был выдающимся нападающим своей эпохи, не только тренером, но и лидером ЦДКА. В сезоне-1949/1950, уже после ухода Боброва в ВВС, Тарасов забросил 27 шайб в чемпионате и привёл «армейцев» к третьему подряд титулу. После этого 32-летний Анатолий Владимирович закончил с активной игровой деятельностью, практически полностью переключившись на тренерскую. Ещё три сезона он числился играющим наставником ЦДКА, хотя выходил на лёд довольно редко, а в 1953 году окончательно сменил хоккейную форму на костюм наставника. Последней для Тарасова стала игра ЦДКА – «Динамо», в которой он заработал удаление до конца встречи, после того, как вслух усомнился в непредвзятости арбитра поединка. Им, кстати, был Сергей Савин – бывший чиновник Спорткомитета, привёзший в 1948 году чехословацкий ЛТЦ на матчи со сборной Москвы.

Анатолий Тарасов с шайбой. Фото: wikireading.ru

Будучи хоккеистом, Тарасов провёл в чемпионатах СССР в общей сложности 100 матчей, забросил в них 106 шайб. Трижды с ЦДКА выиграл золотые медали союзного первенства, стал лучшим снайпером первого сезона чемпионата СССР. Всегда был верен своим принципам, честен к спорту, требователен и категоричен в отношении к самому себе и другим. В 1953 году полностью переключился на тренерскую деятельность, которая всегда была ему интереснее и ближе, и добился в ней колоссальных успехов и общемирового признания.