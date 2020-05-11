Возможно, главный конфуз в истории ЧМ. Наш судья засчитал шайбу, прошедшую сквозь сетку

Чемпионат мира 2008 года мы помним в первую очередь благодаря драматичному финалу Россия – Канада, дублю Ильи Ковальчука и золотым медалям – первым за 15 лет для нашей сборной. Но были на том турнире и другие запоминающиеся моменты. Сегодня – ровно 12 лет со дня, когда Вячеслав Буланов засчитал в ворота США финский гол-фантом.

Неоднозначное судейство и гол-фантом

Судейством в том матче были недовольны все – и игроки команд, и тренеры, и болельщики. Российская бригада арбитров Вячеслав Буланов – Александр Поляков отправляла хоккеистов в штрафбокс чуть ли не при любом контакте с соперником – по итогам игры команды в сумме набрали 202 минуты штрафа. Большую часть – за ожесточённые драки в концовке игры, но и до этого удаления сыпались как из рога изобилия.



В конце первого периода «5+20» получил один из лидеров сборной Суоми Олли Йокинен за толчок на борт Тима Глисона, и уже в начале второй двадцатиминутки, едва финны отбились в меньшинстве, американцы открыли счёт, а под занавес периода Фил Кессел увеличил отрыв.

Тот чемпионат мира проходил в Канаде, и в том году звёзды в сборные ехали особенно охотно. У финнов и так с этим никогда не было особых проблем, но в 2008-м собралась особенно сильная команда – Селянне, Саку Койву и Микко Койву, Олли Йокинен и Юсси Йокинен, Никлас Бекстрём, и практически все – в самом расцвете сил.



Но два периода эта звёздная сборная ничего не могла противопоставить американцам – все атаки блестяще останавливал Роберт Эш, который на том турнире показал лучший процент отражённых бросков среди вратарей.

Финнам удалось переломить ход встречи только в третьем периоде, и началось всё с того самого гола-фантома. Американцы остались втроём против пятерых и не смогли остановить передачу Теэму Селянне через всю площадку на защитника Вилле Койстинена. Но это полбеды – Койстинен с ходу бросил, и шайба оказалась в сетке, за воротами зажглась лампа, сигнализирующая о голе, арбитр тоже указал рукой на ворота.



Американцы стали возмущаться, и Буланов поехал советоваться к видеогол-судье. После просмотра решение осталось в силе – гол забит правильно. И это несмотря на то что по телевизору с двух ракурсов чётко было видно, что шайба не пересекла линию, а прошла внутрь сквозь сетку. Тренер сборной США Джон Торторелла буквально дымился от гнева – ещё бы, ведь он стал свидетелем, возможно, главного конфуза в истории чемпионатов мира.

Гол-фантом в ворота сборной США (видео)

Даже в сборной Финляндии после матча признали, что гол был засчитан неправильно. «Вы знаете, что гола не было, но его засчитали. Должно же иногда везти!» — сказал после игры тренер финнов Дуг Шэдден.



Ошарашенные несправедливым решением американцы посыпались и потеряли контроль над игрой. Финны, естественно, воодушевились и обрушили град атак на ворота Эша – сначала забил Селянне, а за четыре минуты до конца Микко Койву запихал шайбу «с мясом» и обеспечил своей команде победу 3:2. После финальной сирены американцы жаждали крови. Дэвид Бекес в драке расквасил лицо Ансси Салмеле, Дастин Браун порывался вызвать на бой Селянне, Ниеми и Грин, чтобы подраться, и вовсе выскочили со скамеек запасных. Торторелла был в ярости и «рычал» на игроков соперника.

Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

«Чем, чёрт возьми, смотрели судьи? Я со скамейки видел, что шайба прошла сквозь сетку»

ИИХФ признала ошибку видеогол-судьи и отстранила его от работы до конца турнира, но фарш обратно не провернёшь. «Мы пришли в замешательство после этого гола, но в конечном итоге получили то, что заслужили. Мы не заслуживали победить в этой игре.



Однако чем, чёрт возьми, смотрели судьи, когда смотрели повтор? Я даже со скамейки видел, что шайба прошла сквозь сетку, и был в шоке, когда гол засчитали. Полагаю, всему виной слепота. Это просто абсурд! Я слышал об ужасах судейства на международных турнирах, и вот теперь довелось пережить это самому. Но дело даже не в этом моменте, а во всём матче. Просто возмутительно, как работают судьи, когда соперники бьются кость в кость. Дайте командам и игрокам самим разобраться друг с другом!», — пылал от гнева Торторелла.

ИИХФ признала первый гол финнов ошибочным

Справедливости ради, вины Буланова конкретно в этом эпизоде не было. Обратившись к видеоарбитру, он должен был принять его решение. «Я почувствовал, что что-то не так. Решил обратиться к видеогол-судье, сидящему наверху. Не имею права рассказывать о нашем диалоге, однако хочу заметить: идти наперекор его мнению, коли к нему обратился, не мог. Засчитал гол, потому что не подозревал, что шайба может попасть в ворота через сетку с внешней стороны. Лайнсмены россиянин Оскирко и белорус Дедюля тут же проверили сетку, но дырки не обнаружили. Шайба прошла в ворота сквозь ячейку. Такое бывает раз в сто лет. Случилось словно по заказу к столетию ИИХФ. На следующий день мы с Поляковым пошли к этим воротам и провели эксперимент. Долго старались пропихнуть шайбу сквозь сетку, но не получилось. В этот момент мимо проходили американцы, увидели, чем мы занимаемся, стали смеяться – мол, хороша ложка к обеду», — рассказал Буланов.

На российскую бригаду арбитров, в отличие от видеогол-судьи, ИИХФ и не думала вешать всех собак. Буланов отработал ещё один матч турнира, Поляков – два. У американцев буквально через несколько дней появился шанс поквитаться с финнами, уже на стадии четвертьфинала, но они снова проиграли. На этот раз всё было по-честному.