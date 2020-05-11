«Сколько можно терпеть эти пьянки и гулянки?» Громкий скандал в сборной России на ЧМ

Чемпионат мира 2020 года отменён из-за пандемии коронавируса, а мы вспоминаем о других турнирах и о том, как на них выступала сборная России.

На чемпионате мира в Вене в 2005 году сборной России руководил нынешний наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов. По случаю локаута в НХЛ составы у сборных пестрили звёздами, которые больше всего помогли завоевавшей золото сборной Чехии с Ягром и Шлегром в команде. В финале чехи обыграли Канаду – 3:0, обыгравшую в полуфинале Россию при откровенно предвзятом судействе финского арбитра Хенрикссона.

Фото. Сборная России — 2005. Как изменились призёры чемпионата мира На ЧМ-2005 сборная России завоевала бронзовые медали, добившись победы в матче за третье место. Как изменились призёры того турнира?

Сборная России стала бронзовым призёром, обыграв Швецию со счётом 6:3 в матче за третье место. Но, конечно, такой результат нашей команды никого не устроил. В первую очередь тренерский штаб. Владимир Крикунов всегда был острым на язык и, при всём к нему уважении, частенько любил искать причины поражений не в себе, а вокруг себя.



В результате виновников того, что сборная не добилась высшего достижения – золотых медалей турнира, – Крикунов объявил российских звёзд, а главные конфликты у Владимира Васильевича случились с капитаном россиян Алексеем Ковалёвым и форвардом Ильёй Ковальчуком. Хотя можно вспомнить, что до этого у России и вовсе было два провальных безмедальных мировых первенства, поэтому бронза ЧМ-2005 выглядела пусть и маленьким, но прорывом. Однако Крикунов был непреклонен.



Во время подготовки к чемпионату мира — 2006 в Риге ныне уже не существующая «Атланта» Ковальчука проиграла «Вашингтону» Овечкина и лишилась шансов на плей-офф. Илья оказался доступен для сборной, но Крикунов неожиданно отказался от услуг суперфорварда.

С Панариным, Шипачёвым и молодёжной тройкой. Какой была бы сборная России на ЧМ-2020 Команда, за которую мы могли начать болеть уже через два дня.

«В сборной, по крайней мере на чемпионате мира в Риге, его не будет. Тренеры национальной команды не раз давали ему шанс. Да, он сильный игрок, много забивает в НХЛ. Но как только Ковальчук приезжает играть на чемпионат мира, сразу берёт карту города и начинает её изучать — смотрит, где и какие рестораны в нём есть. Сколько можно терпеть эти пьянки и гулянки?

Ковалёв и Ковальчук Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И вообще с энхаэловцами наша сборная до сих пор не выиграла ни одного золота: Вену — пропили, Питер — пропили. Об этом у нас почему-то вспоминают мало. В Вене мы, наверное, не завоевали бы никаких медалей, хорошо, что тройка Овечкин — Малкин — Афиногенов вытянула игру за бронзу со шведами», — грозно заявил Крикунов.



По мнению Крикунова, винную карту в Вене изучал и нападающий Алексей Ковалёв, в котором тренер тоже сильно разочаровался. При этом Владимир Васильевич признался, что порой ситуация в команде выходила из-под контроля тренерского штаба. Видимо, нужно требовалось больше контроля.



В результате Крикунов «прокатил» Ковальчука мимо чемпионата мира в Латвии образца 2006 года, где тренер, не считая Овечкина, положился на проверенных хоккеистов из Суперлиги. Но этот ход сборной России не помог – она потерпела поражение от сборной Чехии уже на стадии четвертьфинала.

За Россию могла бы сыграть связка Свечников – Овечкин. Каким бы был ЧМ по хоккею — 2020 Со звёздами, яркими дебютантами и, возможно, последним выступлением Хенрика Лундквиста в составе «тре крунур».

И тут уже пришла очередь высказываться Илье Ковальчуку, а мэтру отечественного тренерского цеха всё вернулось бумерангом. «У Крикунова все что-то пропили: Ковальчук — Вену, энхаэловцы — Питер… Может, это значит, что Ригу он сам пропил? Этот тренер уже всем всё доказал, когда не взял туда энхаэловцев, кроме Овечкина: пообещал выиграть — и занял пятое место. У нас любят говорить, что игроки ставят свои интересы выше командных, а здесь вышло наоборот», — сказал Ковальчук сразу после того, как на место Крикунова в сборной пришёл Вячеслав Быков. Человек совершенно иного, более современного и либерального формата.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Так действительно ли сборная России во главе со своими звёздами взяла, да и пропила мировое первенство в Австрии в 2005 году? Знаете, если бы россияне пили по-чёрному и сутками не просыхали, то ни о какой победе над упёртыми финнами в четвертьфинале, полуфинальной битве с Канадой и уверенном успехе в игре со Швецией в матче за третье место не могло идти и речи.



В итоге же сборная России реально выглядела неплохо, а ребята из НХЛ, как им и положено, тащили команду на себе. Да, в какой-то момент не получилось. Да, безусловно, люди могли себе позволить сходить в ресторан в свободное время, выпить пару бокалов пива или вина. Но в этом нет ничего удивительного, так делает подавляющее число спортсменов. Но слово «пропили» по отношению к российским хоккеистам звучит слишком громко. Владимир Васильевич Крикунов, безусловно, сказал это на эмоциях, в типичной для себя манере. О чём сам потом наверняка пожалел.