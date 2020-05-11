Кто и как из клубов КХЛ работает на трансферном рынке. Западная конференция

Некоторые клубы уже почти готовы начинать новый сезон, а кто-то до сих пор не совершил ни одной сделки.

С открытия трансферного окна в КХЛ прошло уже десять дней, и это время многие клубы лиги потратили не зря. Произошло немало любопытных сделок и громких обменов, некоторые команды уже сформировали около 90% состава на следующий сезон. Однако есть и те, у кого на селекционном фронте ещё конь не валялся. Мы подводим промежуточные итоги работы клубов на трансферном рынке, начинаем с Западной конференции.

«Динамо» Минск



Ключевые приобретения: —



Ключевые потери: н. А. Костицын, з. Эллиотт



Межсезонное комплектование минского «Динамо» по сложившейся традиции проходит в условиях полной неопределённости. На данный момент нельзя точно сказать, что «зубры» остаются в КХЛ, да и стратегия клуба до конца не определена. По какому принципу минчане будут формировать состав, сколько будет легионеров и местных хоккеистов, какие цели будут стоять у «Динамо» в следующем сезоне? Кажется, в столице Беларуси и сами не знают ответов на эти вопросы, хотя понятно, что всё упирается в бюджет.

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Что касается непосредственно селекции, то в «Динамо» пока не сделали ни одного приобретения, зато потеряли второго бомбардира команды Андрея Костицына, защитника-гренадёра Олега Евенко и ещё одного игрока обороны Стефана Эллиотта. На следующий год действуют контракты у вратаря Дэнни Тейлора, форвардов Франсиса Паре и Шейна Принса, а также у целого ряда белорусских игроков, квалификация предложена Райану Спунеру. Не всё так плохо, но чтобы избавиться от статуса безнадёжного аутсайдера КХЛ, «Динамо» нужен ряд качественных приобретений, однако сейчас клубу, похоже, совсем не до этого.

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«Динамо» Рига



Ключевые приобретения: —



Ключевые потери: т. Анкипанс, з. Берглунд



В хоккейной Риге царит гробовая тишина. Больше двух месяцев назад стало известно, что контракт с главным тренером Гиртсом Анкипансом продлён не будет, но до сих пор в «Динамо» не нашли нового рулевого, хотя у Юриса Савицкиса вроде бы был целый список наставников. Но ни Петерис Скудра, ни Леонид Тамбиев, ни кто-либо ещё до Риги пока не доехали.



Не лучше обстоят дела и с подписаниями хоккеистов. На следующий сезон у «Динамо» на контрактах лишь пять человек, среди которых нет ни одного вратаря и приличного полевого игрока. В начале апреля ходили слухи о переходе в клуб нескольких легионеров из европейских чемпионатов, но по-прежнему ни одной сделки не было оформлено официально. Правда, отметим, что и каких-то колоссальных потерь «Динамо» не понесло – на данный момент из клуба ушёл только защитник Кристофер Берглунд.



Вероятно, в столице Латвии попытаются продлить контракты с лидерами прошлых лет (Лаурис Дарзиньш, Микелис Редлихс, Гинтс Мейя и другие), а иностранцами затем укрепиться по остаточному принципу где-нибудь в середине межсезонья. Рассчитывать на большее «Динамо» всё равно не поможет скромный бюджет, а успех команды во многом будет зависеть от фигуры нового главного тренера.

«Северсталь»



Ключевые приобретения: н. Вихарев, н. Абдул, н. Букартс, з. Виттасмяки, з. Лалонд



Ключевые потери: н. Якимов, н. Петунин



У «Северстали» бюджет тоже небольшой, однако селекция череповчан в начале мая вызывает симпатию. В клубе ещё по ходу прошлого сезона пересмотрели отношение к легионерам, и сейчас укрепились интересными иностранцами. Среди них лучший бомбардир чемпионата Словакии Абдул, прошлогодний лидер чешского «Витковице» Букартс, известный по игре за рижское «Динамо», а также два неплохих защитника – финн Виттасмяки из «Таппары» и атакующий деф из «Адмирала» Лалонд. Кроме того, из Владивостока в родной Череповец вернулся форвард Денис Вихарев, ставший одним из приятных открытий прошлого сезона.



Приобретения «Северстали» выглядят явно весомее, чем потери. Из ушедших игроков в Череповце будут жалеть, пожалуй, только о Якимове, да Петунине. Важно, что «Северстали» удалось продлить контракты с Гераськиным и Лишкой, на очереди пролонгация договора с Вовченко и, возможно, поиск голкипера в пару к Владиславу Подъяпольскому.



ХК «Сочи»



Ключевые приобретения: н. Падакин, н. Юханссон, н. Нильссон, н. Карьялайнен



Ключевые потери: н. Стрёмвалль, н. Росен, н. Коллинз



У сочинского клуба ещё с прошлого сезона практически сформирована защитная линия (шесть опытных оборонцев на контрактах), а вот в нападении произойдут изменения. Не будет в стане «леопардов» ведущих легионеров в лице Стрёмвалля, Росена и Коллинза, но «Сочи» уже нашёл им замену, выписав новую партию любопытных скандинавов. Лучший бомбардир «Ферьестада» Нильссон, его одноклубник Юханссон и главный снайпер «Таппары» Карьялайнен – неплохой улов! Если эти парни заиграют, как от них ждут, то в Сочи быстро забудут о прошлогодних лидерах.

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Отметим также подписания Падакина, возвращающегося в «Сочи» перезагружать карьеру, и полезного ролевика Анселя Галимова. Открытым остаётся вопрос с вратарями: на контракте у «леопардов» из взрослых голкиперов только Шикин, да и то Дмитрия, по слухам, южане хотели обменять.



«Торпедо»



Ключевые приобретения: —



Ключевые потери: в. Линдбек, з. Дженовей, з. Баранцев, н. Шрёдер, н. Бочаров



«Торпедо» — один из самых пассивных клубов на трансферном рынке, и эта медлительность может выйти нижегородцам боком. Прошлогодние лидеры уже разбежались по другим командам, вряд ли останется в Нижнем и Дамир Жафяров, а искать замены ушедшим хоккеистам новый генменеджер «Торпедо» Максим Гафуров не торопится. Вся его работа пока вылилась лишь в продление контрактов с Серебряковым, Аляевым, Белевичем и Шенфельдом. Это хорошие сделки, но нижегородцам экстренно нужны новички на ключевые позиции, если, конечно, в клубе не собираются в следующем сезоне барахтаться на дне Западной конференции. Но пока о потенциальном усилении «автозаводцев» нет даже слухов.



Не секрет, что ситуацию в «Торпедо» сильно осложняют внутриклубные противоречия, из-за которых новый контракт с Дэвидом Немировски был подписан лишь в конце апреля. Однако на селекционную работу в клубе это никак не повлияло, и сейчас появляется информация, что недовольный таким развитием событий Немировски всё-таки не будет тренировать «Торпедо» в следующем сезоне. Посмотрим, как раскрутится этот клубок.



«Витязь»



Ключевые приобретения: з. Хультстрём, н. Теденбю, н. Дэнфорт, н. Якупов, н. Даугавиньш

Ключевые потери: з. Лаюнен, н. Макеев

«Витязь» пошумел в прошлом сезоне КХЛ, а в следующем году подопечные Михаила Кравеца могут выступить ещё интереснее. Если, конечно, в дела подмосковного клуба снова не будут вмешиваться всем известные силы. По



крайней мере, сейчас трансферная компания вызывает у болельщиков подольчан сдержанный оптимизм. Уход атакующего защитника Лаюнена с лихвой должен компенсировать лучший бомбардир «Юргордена» Хультстрём, потери форвардов Макеева, Йормакки, Хаудена и Няттинена на бумаге перекрывают подписания Дэнфорта (самый результативный игрок финской лиги), Теденбю (второй бомбардир «Давоса»), Даугавиньша (лучший снайпер «Спартака»), а также приход Наиля Якупова, для которого «Витязь», вероятно, становится последним шансом спасти карьеру.

Докатился. 8 лет назад Якупов был первым номером драфта НХЛ, а теперь едет в «Витязь» Форвард сам виноват, а СКА продолжает чистку состава. Следующим будет Кагарлицкий?

Кроме того, «Витязь» продлил контракты с вратарём Ежовым и главными снайперами клуба прошлого сезона – Сёминым и Гребенщиковым, а у ведущего защитника Ержабека договор действует ещё один сезон.



«Локомотив»



Ключевые приобретения: т. Скабелка, в. Паскуале, з. Охтамаа, з. Марченко, н. Петерссон



Ключевые потери: з. Накладал, н. Да Коста, н. Денисенко



Ярославцы ударно провели старт трансферной кампании. В клубе расстались с ветеранами Кронваллем, Марковым и Свитовым и сделали целый ряд важных подписаний. Новым рулевым «Локомотива» стал один из лучших тренеров последних двух сезонов Андрей Скабелка, заключён контракт с голкипером Паскуале, который составит вратарский дуэт с доморощенным Коноваловым. Сильными выглядят переходы в Ярославль защитников Охтамаа (вместо Накладала) Баранцева и Марченко, а также форварда Петерссона (на замену Да Косте). На контрактах у «Локомотива» есть шведские нападающие Пяаярви и Ландер, экс-казанец Владимир Ткачёв, а также куча местных игроков, составлявших костяк «железнодорожников» в последние годы. Расстраивает, разве что, отъезд Денисенко в НХЛ, но к этому шагу хоккеиста в Ярославле давно должны были быть готовы.

Перестановки тренеров в КХЛ. Троих уже утвердили, на подходе – Брагин и Гатиятулин Все известные изменения среди рулевых команд на данный момент.

«Спартак»



Ключевые приобретения: н. Бакош, н. Радил, н. Лехтеря, н. Широков



Ключевые потери: н. Даугавиньш, н. Хохлачёв



Мощные трансферные изменения происходят в «Спартаке». Продлены контракты с вратарём Беспаловым, защитниками Куликом, Рыловым и Дмитрием Вишневским, форвардами Ганзлом, Аркаловым, молодым Котляревским. Не будет в команде Кокарева, Столярова, Карсумса, Ивана Вишневского, Херсли, Хохлачёва, Даугавиньша.

«Знарок однозначно остаётся в «Спартаке». Большое интервью с Жамновым Генеральный менеджер «Спартака» и член совета директоров КХЛ Алексей Жамнов эксклюзивно пообщался с нашим изданием.

Красно-белых поведут в бой новые лидеры. Зубарев и Широков прекрасно знакомы Олегу Знарку по совместной работе в СКА, легионеры Бакош, Радил и Лехтеря, которые, возможно, составят ударную тройку «Спартака», уже проверены уровнем КХЛ. Отметим также подписание Романа Любимова, продление контракта с перспективным защитником Никишиным. Команда у москвичей подбирается довольно возрастная, но любопытная, явно собранная под Олега Знарка, который на второй год работы в «Спартаке» может удивить КХЛ неожиданным, но приятным для красно-белых результатом.



«Динамо» Москва



Ключевые приобретения: з. Сергеев, н. Линдберг



Ключевые потери: н. Петерссон



Бело-голубые в это межсезонье проводят точечную селекцию, и пока она получается весьма приличного уровня. «Динамо» рассталось с игроками, переставшими быть нужными команде (Афиногенов, Лямин, Индрашис, Полыгалов), продлило контракт с вратарями Ерёменко и Бочаровым, защитниками Чайковски, Хиетаненом, Григорьевым, форвардами Яшкиным, Тарасовым, Кулёминым. По сути, «Динамо» сохранило все активы, которые хотело сохранить, за исключением Петерссона, но со шведом в условиях жёсткого потолка не удалось договориться по деньгам.

«Шипачёв оказался не готов к «Вегасу». Готов ли сам Линдберг к московскому «Динамо»? Команда Владимира Крикунова решила главную проблему в своём составе. Теперь бело-голубым осталось найти замену Андре Петерссону.

Кроме того, «Динамо» закрыло позицию центра второго звена опытным шведом Линдбергом и забрало из «Нефтехимика» лучшего защитника Сергеева. Отличная работа менеджмента! Но вишенкой на торте селекции бело-голубых должно стать подписание топового нападающего на позицию вингера первого звена. Если «Динамо» удастся выдернуть из СКА Кагарлицкого, то руководству москвичей за трансферную работу смело можно будет поставить пятёрку с плюсом.



«Йокерит»

Ключевые приобретения: з. Крейчик, н. Шрёдер, н. Пакаринен



Ключевые потери: з. Лехтонен, з. Лауридсен, н. Регин, н. Контиола



Прилично обновится в межсезонье состав и у обычно консервативного «Йокерита». Финнов покинут три хоккеиста из топ-4 бомбардиров прошлого чемпионата, но надо отметить, что с Регином и Контиолой «шуты» сами не стали продлевать контракт, посчитав игроков слишком возрастными. А вот потеря лучшего защитника-бомбардира КХЛ Лехтонена, конечно, была совсем не желанной, но удержать Микко от отъезда в НХЛ было нереально.



Нестабильного голкипера Ниеми в Хельсинки заменит такой же нестабильный Линдбек из «Торпедо», уход Лауридсена постарается компенсировать Крейчик, а нападение должны освежить Шрёдер и Пакаринен. Кроме того, «Йокерит» продлил контракты с несколькими важными для системы хоккеистами (Йоэнсуу, Норман, Кивистё) и наверняка в следующем сезоне будет подключать к основе многочисленную молодёжь из клубной вертикали.



СКА



Ключевые приобретения: з. Антипин



Ключевые потери: з. Зуб, н. Лехтеря



СКА, если рассматривать селекцию, касающуюся только команды КХЛ, в это межсезонье в основном скидывает балласт и чистит платёжку, благо, что костяк на будущее у петербуржцев сформирован давно. «Армейцы» добровольно расстались с защитниками Зубаревым и Земчёнком, форвардами Коскирантой, Лехтеря, Якуповым. Кроме того, несколько петербуржцев отправились покорять НХЛ – Мельничук, Зуб, Барабанов поехали в Америку за мечтой. Возможно, не будет в Северной Столице Каблукова, Кагарлицкого и Кемппайнена, а вот с Беловым, Кетовым и Аалтоненом были подписаны новые контракты. Громкое приобретение у СКА пока только одно – защитник Антипин, но надо понимать, что те времена, когда петербуржцы набивали состав звёздами давно прошли, и последующие движения на трансферном рынке «армейцы» будут совершать только в случае необходимости.

Антипин – в СКА, Линдберг – в «Динамо». 10 топ-трансферов недели в КХЛ Новостей из второй по силе хоккейной лиги мира всё больше, а некоторые переходы реально крутые.

ЦСКА



Ключевые приобретения: н. Голдобин, н. Локтионов



Ключевые потери: в. Сорокин, з. Марченко, н. Капризов, н. Григоренко, н. Вей



«Армейцы» Москвы – один из самых интересных для наблюдения клубов в это межсезонье. Многим интересно, как ЦСКА в условиях жёсткого потолка будет компенсировать потери основного вратаря, одного из ведущих защитников и первой тройки нападения. Пока красно-синие ведут себя достаточно скромно: в помощь к голкиперу Юханссону взяли бэкапа Шарыченкова, из Америки вернули Голдобина, подписали контракт с Локтионовым, да продлили соглашения с Окуловым, Слепышевым и Дальбеком. Наверняка останется в ЦСКА Никита Нестеров, а вот с Шалуновым, Романовым и Толчинским «армейцам» тоже пришлось расстаться.

Потолок зарплат уже бьёт по олигархам КХЛ. «Авангард» уведёт у ЦСКА Толчинского? Ещё год назад «армейцы» просто завалили бы своего игрока деньгами, но теперь они вынуждены играть по общим правилам.

ЦСКА, разумеется, не остался совсем без лидеров (есть те же Окулов и Слепышев, Секач, Кемпе, Киселевич), но уже сейчас понятно, что «армейцы» значительно ослабнут по сравнению с прошлыми сезонами. Красно-синие, конечно, ещё продолжат укрепляться, но теперь на первый план выходят менеджерские способности Игоря Есмантовича и тренерское мастерство Игоря Никитина, а не безграничные финансовые возможности главного спонсора ЦСКА.