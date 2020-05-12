«Чехам и шведам по 11 штук положили! Канадцам – девять». Последние голы Харламова на ЧМ

Чемпионат мира 1979 года проходил в Москве, и в очередной раз организаторы решились на изменение формулы проведения турнира. На первом этапе команды были разделены на две группы и играли в один круг. В следующем раунде по две сильнейшие сборные из каждой группы играли друг с другом в два круга без учёта одного матча, сыгранного на первом этапе. Команды, занявшие 3-4-е места на первом этапе, по такой же схеме разыграли места с 5-го по 8-е. Всё это позволило сделать чемпионат мира более компактным и сократить срок проведения с 19 дней до 14.

Первая победа Тихонова и 9 новичков в составе. Как сборная СССР выиграла ЧМ-1978 Если бы не ветеранское звено Михайлов — Петров — Харламов, золото досталось бы чехословакам.

Кроме этого, руководство сборной СССР настояло, чтобы чемпионат мира завершился до наступления майских праздников (почему-то считалось, что чемпионат мира помешает советским гражданам достойно встретить День солидарности трудящихся), поэтому турнир начался на неделю раньше обычного. Это ослабило сборную Канады, которая недосчиталась некоторых хоккеистов из НХЛ, которые были заняты в розыгрыше Кубка Стэнли. Впрочем, есть и другая версия переноса турнира на апрель. На май у генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева было запланировано немало важных дел, а апрель выдался для главы государства относительно свободным. Поскольку Леонид Ильич был заядлый болельщик, то сроки проведения решили сдвинуть.



Прелюдией к чемпионату мира были матчи Кубка Вызова — 1979, проходившие в феврале. Сборная Советского Союза одержала в нём верх, выиграв два матча из трёх (2:4, 5:4, 6:0), а главным героем тех встреч стал Владимир Мышкин, который заменил в воротах Третьяка. «Советская сборная деморализовала и нокаутировала нашу команду. После игры капитан сборной НХЛ Бобби Кларк, огорчённый крупным поражением, горько пошутил, что игроки НХЛ ещё должны благодарить судьбу за то, что русские с первого же матча не поставили в ворота маленького блондина Мышкина», — писала тогда Chicago Tribune.

Трудная победа над Германией

Предыдущий чемпионат мира был дебютным для Виктора Тихонова на чемпионатах мира в роли главного тренера, и тогда наставник решился на значительное обновление кадров. На этот раз состав сборной СССР был боевым — из-за травмы отсутствовал лишь Александр Мальцев. У чехов не приехали на турнир вратари Холечек и Дзурилла, шведы привезли во многом экспериментальный состав, где, впрочем, были свои звёзды — Матс Нэслунд и голкипер Пелле Линдберг. Канадцы привезли достаточно заурядную команду, которую не спасли даже габаритный защитник Бобби Смит и форвард Марсель Дионн, а сборная США «готовилась» к Лэйк-Плэсиду, обкатывая никому не известных игроков.



В первом матче советская сборная не испытала ни малейших проблем, разгромив поляков со счётом 7:0 — голевым дублем отметился форвард горьковского «Торпедо» Александр Скворцов. День спустя с этой же сборной Польши с большим трудом сыграли шведы (6:5), а сборная СССР неожиданно скромно выглядела в матче со сборной ФРГ (3:2).



Главным героем той встречи стал голкипер немцев Зигмунд Зуттнер, отразивший 32 броска, а лучшим у наших стал Валерий Харламов, забивший победный гол.



В третьем матче турнира сборной СССР противостояла Швеция, и этот матч был важен с турнирной точки зрения тем, что набранные очки шли в зачёт второго этапа. Подопечные Виктора Тихонова разгромили соперника (9:3), а главным голеадором в этом матче стал Хельмут Балдерис (дубль, победный гол).

Наголову выше всех. Сборная СССР блестяще выиграла ЧМ-1975 — после этого изменили формулу Блеснули спартаковцы — Шалимов и Шадрин, а лучшим форвардом признали Якушева.

«У сборной ЧССР есть психологические проблемы»

Первым матчем второго этапа была встреча с Канадой, посмотреть на которую пришло более 12 тысяч зрителей. Сборная СССР уверенно контролировала ход матча, а голы Макарова и Билялетдинова, забитые в первом периоде, позволили комфортно играть в свой хоккей. Усилиями ветеранов Петрова (2+1) и Якушева голкипер канадцев Джим Рутерфорд пропустил, в общей сложности, пять шайб, в то время как Владиславу Третьяку довелось пропустить только две.



В следующем матче советской команде противостояли чехословаки — главный, как тогда считалось, конкурент за золотые медали, но борьбы не получилось. Сборная СССР разгромила команду Карела Гута со счётом 11:1, а стартовый вратарь Иржи Кралик был заменён уже на 16-й минуте, пропустив три гола. Лучшим у советской команды стал Сергей Макаров, оформивший хет-трик.



«Результат не говорит о том, что между нашими командами столь огромная разница в классе. Чехословацкие хоккеисты сильны и технически, и тактически. Однако у них, видимо, есть проблемы психологического плана», — говорил после матча Виктор Тихонов.

Боброва уволили из-за доноса, у соперников нашли допинг. Как нам досталось золото ЧМ-1974 Тренер в перерыве сложного матча выгнал из раздевалки чиновников. Последовал скандал, вскоре Бобров стал тренером футбольного «Кайрата».

Те же 11 шайб отгрузили наши и в ворота шведов (Капустин и Якушев оформили по дублю), а затем последовала ещё одна крупная победа над Канадой (9:2), после которой сборная СССР досрочно сохранила за собой титул чемпионов мира. Последний матч чемпионата мира против ЧССР ничего не решал, но оказался очень памятным. В игре, которая завершилась с победным счётом 3:1, свои последние голы на чемпионатах мира забил Валерий Харламов — 31-летний форвард оформил дубль. После этого он ещё выступал на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде, но тот турнир был сугубо олимпийским, а чемпионат мира в 1980 году не проводился. Всего же на чемпионатах мира Харламов сыграл 105 матчей, набрав 156 (74+82) очков, выиграв 8 золотых, 2 серебряных и одну бронзовую медали. На чемпионат мира 1981 года из легендарной тройки поехал только Владимир Петров, а затем наступил роковой август.



«Турнир мы прошли на одном дыхании. Я играл в двух матчах. Но особого сопротивления, помню, не испытывали. И чехам и шведам по 11 штук положили! Канадцам — девять! Мне потом более опытные ребята говорили, что этот турнир чем-то напоминал тот же московский 1973 года. Действительно аналогий много. Тогда играли после Праги-72 и первой исторической встречи с канадцами. В 1979 году — тоже после Праги, только победной и после серии «Кубок вызова», которую назвали исторической. А самое главное, на этих двух турнирах сборная СССР досрочно стала чемпионом и сокрушила всех соперников», — вспоминал позже голкипер Владимир Мышкин.