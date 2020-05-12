Не трансферами едиными. 10 топ-продлений контрактов в клубах КХЛ

В Магнитогорске продолжается эпопея с Сергеем Мозякиным, зато другие клубы уже подписали новые соглашения со своими лидерами.

В клубах КХЛ продолжается трансферная кампания. Команды не только осуществляют обмены и подписывают новых игроков, но и продлевают соглашения со своими лидерами. Рассказываем о топ-подписаниях по нашей версии.

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н. Йоонас Кемппайнен (СКА), 32 года

Ходили разговоры, что Кемппайнен может покинуть СКА, так как в прошлом году финн получал немного игрового времени в «армейском» клубе. Его это, конечно, не устраивало. Однако «Салават», куда сватали Йоонаса, договорился с Маркусом Гранлундом, закрыв позиции легионеров. Из СКА ушли Коскиранта и Лехтеря, поэтому продление соглашений с Аалтоненом (на два сезона) и Кемппайненом (на один сезон) выглядит логично.

з. Алексей Василевский («Автомобилист»), 27 лет

Родной брат голкипера «Тампы» Андрея Василевского поставил подпись под новым трёхлетним соглашением с «Автомобилистом». В Екатеринбурге Алексея всё устраивает, в «Автомобилисте» игроком тоже довольны. Трёхлетний контракт – это мощно, особенно в современных реалиях. Стороны совершили солидную сделку. Алексей, нет сомнений, поможет уральцам.

Алексей Василевский Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

н. Данис Зарипов («Ак Барс»), 39 лет

Если «Магнитка» и Сергей Мозякин никак не могут договориться, то «Ак Барс» и Данис Зарипов давно ударили по рукам и на год продлили свои отношения. Изначально Зарипову предлагали 40 млн руб., но в итоге стороны сошлись на сумме в 60 млн руб. Капитан казанского клуба заслужил такие деньги своими регалиями и пользой команде, но прежнюю зарплату (более 100 млн руб.) уже не получить.

н. Антон Слепышев (ЦСКА), 25 лет

Слепышев думал, уезжать ли ему обратно в НХЛ. Поступило конкретное предложение от «Эдмонтона», однако Антон на два года продлил контракт с ЦСКА. Абсолютно правильное и разумное решение. В «армейском» клубе на форварда рассчитывают как на лидера, доверяют игроку. Плюс путь в сборную России будет открыт. А через два года можно спокойно уехать в НХЛ в статусе неограниченно свободного агента.

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з. Антон Белов (СКА), 33 года

Сложно представить нынешнюю оборону СКА без Антона Белова. Опытный и многое повидавший защитник – один из главных винтиков в механизме «армейского» клуба. Белов поможет как на льду, так и в раздевалке, где сможет дать грамотный совет молодёжи. Учитывая, что молодых игроков в Питере хватает, такие люди, как Белов, точно нужны.

н. Дмитрий Яшкин («Динамо» М), 27 лет

Отличную сделку провернули в московском «Динамо», подписав двухлетний контракт с чешскими нападающим Дмитрием Яшкиным. Правда, через год, если к Дмитрию будет интерес со стороны команд НХЛ, бело-голубые по договорённости со стороной игрока отпустят своего лидера, но об этом пока слишком рано говорить. Сейчас нужно констатировать факт, что этот топ-нападающий остаётся в КХЛ.

Дмитрий Яшкин Фото: photo.khl.ru

н. Александр Сёмин («Витязь»), 36 лет

Если честно, то слабо верилось, что «Витязь» сможет предложить Сёмину такие условия, чтобы этот мастеровитый нападающий остался в подольском клубе. Однако «витязи» смогли удержать Александра, который в прошлом сезоне, не смотря на солидный по хоккейным меркам возраст, продемонстрировал отличную игру и лидерские качества. Ещё как минимум год Сёмин проведёт в Подольске.

н. Джастин Азеведу («Ак Барс»), 32 года

Все последние достижения «Ак Барса» связаны не только с Данисом Зариповым, но и с Джастином Азеведу. Топ-легионер, без которого не обходится большинство казанцев, ещё как минимум год поиграет в столице Татарстана. Этому факту довольны и в клубе, и в болельщицкой среде. Азеведу – большой профи, он него стоит ожидать серьёзной результативности.

н. Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), 26 лет

Кадейкин, может, не так заметен и не обладает звёздным статусом, как Зарипов или Яшкин, но пользу своей команде приносит колоссальную. Кадейкин хорош в меньшинстве, может сыграть в большинстве, отлично выполняет чекерские функции. В общем, универсальный центральный нападающий. Переподписание контракта с Кадейкиным ещё на сезон – серьёзный успех руководства «Салавата».

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в. Алексей Красиков («Сибирь»), 24 года

Руководству «Сибири» удалось сохранить в своих рядах талантливого российского голкипера Алексея Красикова. Красиков составит серьёзную конкуренцию Харри Сятери, поэтому вратарская линия новосибирцев выглядит солидно. Учитывая, что соглашение носит трёхлетний характер, сибиряков может поздравить вдвойне. Они получили сильного голкипера на годы вперёд.