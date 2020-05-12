Кто и как из клубов КХЛ работает на трансферном рынке. Восточная конференция

«Ак Барс» уже готов начать новый сезон, но есть команда, до сих пор не совершившая ни одной сделки.

С открытия трансферного окна в КХЛ прошло уже десять дней, и это время многие клубы лиги потратили не зря. Произошло немало любопытных сделок и громких обменов, некоторые команды уже сформировали около 90% состава на следующий сезон. Однако есть и те, у кого на селекционном фронте ещё конь не валялся. Мы подводим промежуточные итоги работы клубов на трансферном рынке, продолжаем рассказом о Восточной конференции.

Кто и как из клубов КХЛ работает на трансферном рынке. Западная конференция Некоторые клубы уже почти готовы начинать новый сезон, а кто-то до сих пор не совершил ни одной сделки.

«Трактор»



Ключевые приобретения: т. Гатиятулин, в. Вилл, н. Бывальцев



Ключевые потери: н. Кэлоф, н. Авцин



«Трактор» начал межсезонье с того, что ярко представил долгосрочную стратегию клуба и объявил о возвращении на пост главного тренера Анвара Гатиятулина, а новым гендиректором челябинцев Иваном Савиным было сказано немало красивых слов.

Савин: наш концепт ориентирован на лучшие мировые образцы и адаптирован под Челябинск

Правда, предшественник Савина Борис Видгоф прошлым летом тоже провозглашал немало популистских лозунгов, однако закончилось всё провалом. Надеемся, что в этот раз у руководителей «Трактора» всё сложится гораздо лучше. Для того чтобы реализовывать новую концепцию, челябинцам нужно усиление, но пока «Трактор» не слишком активен на рынке. Подписали вратаря Вилла, которого вели ещё с зимы, выменяли из «Витязя» Бывальцева, а также права на Понтуса Оберга, который ещё не факт, что доедет до Челябинска. Новичками «Трактора» также стали защитники Телегин и Евенко, форвард Лазарев, но вряд ли эти сделки можно назвать реальным усилением. При этом мы помним, что продолжают действовать контракты у лидеров команды Седлака, Гики и Бэйлена, но в прошлом сезоне их усилий едва хватило, чтобы увести «Трактор» с последнего места Востока, так что для больших задач легионерам необходима помощь.



В «Тракторе» уже успели провести значительную чистку состава, 1 мая клуб покинули 11 хоккеистов. Но жалеть в Челябинске будут разве что о третьем бомбардире клуба Кэйлофе, да Авцине, который временами показывал отличное взаимопонимание с Косовым. С последним, кстати, контракт был продлён. Очевидно, основная селекционная работа у «Трактора» впереди, но и без того не богатый рынок качественных свободных агентов стремительно пустеет.



«Куньлунь»



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Китайский «дракон» в это межсезонье основательно затаился, да так умело, что перестал подавать хоть какие-то признаки жизни. «Куньлунь» ещё в конце января продлил контракт с главным тренером Куртом Фрейзером, через два месяца подписал новое соглашение с голкипером Шимоном Грубецем, и с тех пор из стана «Ред Стар» не приходит никаких новостей. Ни трансферов, ни расторжений, ни даже слухов – полная тишина.



По большому счёту, «Куньлуню» не нужно делать активных движений на рынке, костяк на следующий сезон у команды есть. Вратарский дуэт Смит – Грубец, форварды Брюле, Фу, Миллер, Вон, Ип. Но прямо сейчас у «драконов» не набирается хоккеистов даже на минимальную сезонную заявку, а о какой-либо работе скаутов и селекционеров ничего не слышно. При этом природа такого явления понятна: будущее клуба окутано туманом, а о хоккее в Китае в нынешние времена думают, наверное, в последнюю очередь.

«Амур»



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«Амур» — ещё одна команда, о которой нельзя сейчас наверняка сказать, что она примет участие в следующем сезоне КХЛ. Участь «Адмирала» хабаровчан пока не постигла, но расслабляться рано, так как бюджет клуба, насколько я понимаю, ещё не утверждён. Конечно, это отражается и на селекции, главный принцип которой недавно сформулировал главный тренер Александр Гулявцев – сохранить тех, кто нужен, а об усилении подумаем потом.

Гулявцев: задача «Амура» — максимально сохранить тех, кто нужен

Сохранить «тиграм» удалось самого Гулявцева, защитников Игнатовича, Васильева, Камалова, форвардов Железкова, Кузнецова, Голубева, Рассказова и ещё нескольких ребят, и это неплохие новости. Но болельщиков «Амура» наверняка больше интересует, что станет с лидерами команды. У всех игроков из топ-6 бомбардиров «тигров» в прошлом сезоне закончились контракты, и пока ничего не слышно о будущем братьев Зогорна, братьев Ушениных, Игоря Руденкова и Александра Горшкова. Все они, кроме Руденкова, стали неограниченно свободными агентами, а сам Игорь не спешит принимать квалификационное предложение. Никаких подписаний новичков хабаровчане пока не совершают, так что если клубу не удастся сохранить ключевых игроков, то «Амуру» придётся очень тяжело.



«Нефтехимик»



Ключевые приобретения: н. А. Костицын



Ключевые потери: з. Шарипзянов, з. Сергеев, н. Уйат, н. Митчелл, н. Берглунд, н. Энлунд



Трудно пока предположить, что будет в следующем сезоне представлять собой «Нефтехимик». В межсезонье нижнекамцы продлили контракты с главным тренером Вячеславом Буцаевым, голкипером Барулиным, нападающим Шиксатдаровым (это плюсы), но потеряли практически всех хоккеистов-лидеров, а это уже приличный минус. «Нефтехимик» расстался со всеми легионерами, среди которых лучший бомбардир команды Уайт и главный снайпер Митчелл, в «Динамо» и «Авангард» ушли ключевые защитники нижнекамцев Сергеев и Шарипзянов. Также покинули клуб форварды Падакин и Куликов, голкипер Шарыченков.



Словом, Буцаеву в «Нефтехимике» предстоит строить совершенно новую команду, но материала под рукой пока совсем немного: нижнекамцы сделали лишь одно приобретение, заключив контракт со вторым бомбардиром минского «Динамо» Андреем Костицыным.



«Металлург»



Ключевые приобретения: з. Пашнин, н. Песонен



Ключевые потери: з. Антипин



В Магнитогорске в это межсезонье активно разгребают авгиевы конюшни и пытаются строить новую команду. «Металлург» с лёгким сердцем расстался с целым рядом хоккеистов, которых на гигантские, незаслуженные контракты подписывал Геннадий Величкин (О’Делл, Локтионов, Козун, Матушкин), покинули клуб не оправдавшие надежд голкипер Демченко и форвард Филиппи, а также несколько хоккеистов с менее яркими фамилиями. Жаль, пожалуй, только Виктора Антипина, но с ним у руководства «Металлурга» диалог как-то сразу не сложился, да ещё Денниса Расмуссена, который изъявил желание уехать в НХЛ.



Сергею Ласькову, директору «Металлурга», удалось договориться о переподписании контрактов с Кулёминым, Яковлевым, Кошечкиным, Дроновым. Подписан интересный форвард Песонен, жёсткий силовой защитник Пашнин, а на замену «состарившемуся» Бирюкову в защитную линию приглашены Мартынов и Земчёнок. Пока нельзя говорить, что в «Металлурге» подбирается состав для больших задач, но вектор селекции в целом выбран правильно. Посмотрим, как продолжится уральское межсезонье, главная интрига которого – сериал с продолжением карьеры Сергеем Мозякиным.

Было 180 млн, стало 50. Пример Мозякина показывает, как работает потолок зарплат Движение навстречу было неизбежно — осталось поставить подписи.

«Салават Юлаев»



Ключевые приобретения: -

Ключевые потери: з. Пашнин, з. Арзамасцев, н. Умарк



Главной новостью уфимского межсезонья пока стала перестановка на тренерском мостике, в результате которой наставником «Салавата» стал Томи Лямся вместо Николая Цулыгина. Что касается игрового состава, то невосполнимой выглядит потеря Линуса Умарка, а вот уход трёх защитников (Арзамасцев, Пашнин, Сергеев) в Уфе попытаются компенсировать. Начали с подписания Бирюкова и Коробова, другие трансферы в линию обороны наверняка ещё впереди.



В целом менеджмент уфимцев заточен на сохранение прошлогодних лидеров. Ещё по ходу прошлого сезона были подписаны новые контракты с Метсолой, Хартикайненом, Ларсеном, Хохряковым, уже в межсезонье продлил трудовые отношения с «Салаватом» Кадейкин. А вот Майорова, Кручинина, Бурмистрова и Крикунова в Уфе не будет, но это инициатива клуба. «Салавату» необходимо усиливать линию атаки, подписывать форвардов в третьи-четвёртые звенья, а также закрывать вакантное место в первой тройке. По нашим данным, контракт с уфимцами подпишет экс-энхаэловец Маркус Гранлунд.

Первый мощный трансфер «Салавата» этой весной. Из НХЛ приедет Маркус Гранлунд В команде нашли замену Линусу Умарку – не точную копию (и вообще не копию), но переход многообещающий.

«Сибирь»



Ключевые приобретения: —



Ключевые потери: н. Пельтола



В Новосибирске межсезонье проходит спокойно, но этот штиль должен радовать новосибирских болельщиков. Генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский проделал отличную работу ещё по ходу прошлого сезона, продлив контракты с Сятери, Йокипаккой, Пуустиненом и Руохомаа – главными лидерами сибиряков. Остаются в клубе голкипер Красиков и форвард Чесалин, а у остальных важных для команды форвардов и так есть действующие контракты.

«Сибирь» — народная команда! Если бы не избитая фраза, то так бы и написали» Как коренной москвич стал настоящим сибиряком. Ну почти.

Нападение у «Сибири» практически не изменится в следующем сезоне – осталось только решить, кто займёт место пятого легионера вместо Пельтолы. А вот защитная линия претерпевает изменения. Уже ушли Пиганович и Тимашов, пришли Хохлов, Гуркин и Меньшиков, в подвешенном состоянии вопрос с Алексеевым и Демидовым. Если с ними «Сибири» договориться не удастся, то вполне вероятно, что последним иностранцем в команде будет не форвард, а защитник.



«Автомобилист»



Ключевые приобретения: т. Питерс, з. Дженовей, з. Арзамасцев, н. Макеев, н. Бочаров



Ключевые потери: н. Доус



«Автомобилист» следующий сезон начнёт под руководством канадца Билла Питерса, и это пока главная новость межсезонья для уральского клуба. Всем интересно, что получится в КХЛ у наставника, который ещё недавно был востребован в лучшей лиге мира, но лишился работы из-за жёстких принципов американского толерантного общества.

Изгнанный из НХЛ тренер едет в «Автомобилист». Что ждёт уральский клуб с Питерсом? Это большой риск, но в КХЛ канадец может дать результат.

Что касается селекции «Автомобилиста», то пока она должна нравиться екатеринбургским болельщикам. Единственная реальная потеря – Найджел Доус (форварда, способного набирать 50 очков за сезон надо будет ещё поискать), зато продлены контракты с другими лидерами Секстоном и Мэйсеком. Да, по прошлому плей-офф к ним были вопросы, но под руководством иностранного и требовательного специалиста Питерса форварды могут и пересмотреть своё отношение к делу. Глубина атаки у «Автомобилиста» вновь будет в порядке: останутся в команде Белоусов и Дацюк, подписаны контракты с экс-лидерами «Торпедо» и «Витязя» Бочаровым и Макеевым. Кроме того, наконец-то усилится и защитная линия уральцев: заключены контракты с Чарльзом Дженовеем и Захаром Арзамасцевым, а с Алексеем Василевским продлено соглашение на три года. Словом, на бумаге «Автомобилист» уже выглядит очень симпатично. Посмотрим, что получится на деле.



«Авангард»



Ключевые приобретения: н. Хохлачёв, н. Толчинский, н. Найт, з. Шарипзянов



Ключевые потери: з. Войнов, з. Франсон, н. Широков, н. Клинкхаммер



Довольно серьёзные изменения происходят в «Авангарде», во многом продиктованные неудачным выступлением «ястребов» в прошлом сезоне. Руководство омичей осталось недовольно деятельностью спортивного блока, который отвечает в том числе и за трансферы, и усилило эту позицию генменеджером Алексеем Волковым. Тот сразу же активно взялся за работу: провернул выгодный обмен Широкова на Хохлачёва, сделал два оффершита, вытащив из ЦСКА и «Нефтехимика» Толчинского и Шарипзянова. Эти парни – ещё далеко не звёзды КХЛ, но у них огромный потенциал, который может раскрыться именно в «Авангарде». Также отметим продление контрактов с важными для системы Хартли игроками Кошелевым и Стасем, голкипером Гариповым, а также сделку по приобретению центрфорварда Найта, которого, впрочем, давно вёл ещё Максим Сушинский.

Хохлачёв на Широкова. «Спартак» и «Авангард» провернули пока что самый крутой обмен в КХЛ Кто выиграет от этой сделки и почему она произошла? Отвечаем на все насущные вопросы.

Но впереди у руководителей «Авангарда» ещё много работы. После ухода Войнова и Франсона осиротел топ-4 обороны команды, не решены вопросы с Беком и Андригетто (у них действующие контракты, но «ястребы» рассматривают варианты обменов и расторжений), да и в любом случае в нападение омичам необходимы усиления. Рынок российских топовых хоккеистов практически пуст, так что «Авангарду» крайне важно вновь не ошибиться с легионерами.



«Барыс»

Ключевые приобретения: —



Ключевые потери: т. Скабелка, в. Паскуале, з. Охтамаа, н. Найт



В прошлом сезоне «Барыс» имел неплохие шансы выйти в финал Кубка Гагарина, но в следующем чемпионате о таких результатах в Нур-Султане, похоже, смогут только мечтать. В столице Казахстана до сих пор не определились с главным тренером, не ясна до конца ситуация с бюджетом, и из-за этих факторов селекция состоит пока только из потерь.



Главная из них – уход наставника Андрея Скабелки, с которым не удалось договориться из-за национальных особенностей казахстанского хоккея. Андрей Владимирович больше не захотел совмещать работу в клубе и сборной и ушёл в Ярославль, позвав за собой основного голкипера Паскуале и одного из ведущих защитников Охтамаа. Ещё один лидер «Барыса» Корбан Найт отправился в «Авангард», может покинуть Нур-Султан Никита Михайлис. На фоне этих новостей лишь ложкой мёда выглядит продление контракта с Романом Старченко, а отсутствие трансферов тревожит не на шутку.



Впрочем, унывать раньше времени болельщикам «Барыса» не стоит. Руководству клуба не впервой выходить из тяжёлых ситуаций и разыскивать алмазы на североамериканском рынке. В этом сегменте спешка ни к чему, а вот с поиском нового тренера ещё дольше затягивать не стоит.

«У Чехии проблемные отношения с русскими». Почему Ржигу не пустили работать в Россию? Говорливый чех не смог найти работу в российских клубах КХЛ, но может возглавить «Барыс».

«Ак Барс»



Ключевые приобретения: н. Да Коста



Ключевые потери: н. Фрэттин



В казанском королевстве всё спокойно, вся основная трансферная работа была проделана ещё до 1 мая. «Ак Барс» сохранил в своём составе вратарей Билялова и Рейдеборна, защитников Рукавишникова, Юдина, Педана (а на подходе ещё Яруллин), форвардов Кормье, Зарипова, Азеведу, Фисенко,



Петрова. Костяк команды сохранён, да и точечная селекция уже проведена. Уход Фрэттина с лихвой компенсирует Да Коста, вместо Виртанена «Ак Барс» задействует Абросимова, возвращённого из скрытой аренды в «Сочи», для глубины состава подписан Бурмистров, а потеря Эмиля Галимова вряд ли станет заметной для «Ак Барса». Казанцы хоть сейчас готовы начинать новый сезон.