Они вернули России веру в хоккейную сборную. Что стало с игроками, которым доверял Быков

Чемпионы-2008-2009 до сих пор блистают в НХЛ, а кто-то уже давно занимается административной работой.

В конце нулевых годов в российском хоккее начался период Возрождения, связанный с появлением на тренерском мостике сборной России Вячеслава Быкова. Специалисту удалось создать в национальной команде благоприятную атмосферу, поднять престиж сборной в глазах игроков, найти нужный баланс между энхаэловцами и хоккеистами, выступавшими в местном чемпионате. Была забыта эпоха отказников и внутренних конфликтов, в корне изменилось отношение хоккеистов к игре за сборную России, что очень быстро отразилось на результате.

На домашнем ЧМ-2007, который стал первым для Быкова в роли тренера сборной, наши ребята до золота не добрались, обидно уступив в овертайме полуфинала с Финляндией. Зато следующие два турнира ознаменовались триумфом российского хоккея. На ЧМ-2008 в Канаде и ЧМ-2009 в Швейцарии наша команда не проиграла ни одного матча и дважды подряд стала чемпионом мира. Это был оглушительный успех, особенно ценный после 15 долгих лет без побед на мировых форумах.

Рассказываем, как сложились судьбы главных героев сборной России 2007-2009 годов, вернувших веру миллионов болельщиков в отечественный хоккей.

Судьба хоккеистов сборной России, игравших в финале ЧМ-2002. Жизнь многих не пощадила Некоторых ребят уже давно нет в живых, но есть и те, кто до сих пор продолжает карьеру.

Фото: photo.khl.ru

Ерёменко был в составе сборной России на всех чемпионатах мира ранней эпохи Быкова, на каждом из них сыграл минимум по три матча, а на ЧМ-2007 и вовсе был основным голкипером национальной команды. Увы, там Александр запомнился в первую очередь нелепой ошибкой в полуфинале с финнами, из-за которой Россия не вышла в финал домашнего турнира, однако по его итогам Ерёменко всё равно был признан лучшим вратарём.

Выиграв золото ЧМ-2008 и ЧМ-2009 в качестве бэкапа, Ерёменко добился серьёзных успехов на клубном уровне, завоевав три Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо». В родной бело-голубой клуб Ерёменко вернулся в 2011 году и выступает за него до сих пор.

Фото: РИА Новости/nhl.com

На ЧМ-2008 Набоков приехал по ходу турнира и сумел стать одним из главных героев того первенства. В полуфинале и четвертьфинале со швейцарцами и финнами Евгений оставил ворота в неприкосновенности, а в легендарном финале с канадцами хоть и пропустил четыре шайбы, но существенно помог сборной России выиграть долгожданное золото. По итогам мирового форума Набоков стал лучшим вратарём и вошёл в символическую сборную турнира.

В 2010 году Набоков покинул «Сан-Хосе», на один сезон перебрался в КХЛ, где играл за СКА, но затем вернулся в Америку, провёл ещё три сезона за «Айлендерс», а карьеру завершил в составе «Тампы». В 2015 году стал тренером и скаутом в ставших родными «Шаркс», в прошедшем сезоне был ассистентом главного тренера в молодёжной команде «акул».

Фото: РИА Новости/photo.khl.ru

Генерал принял участие в ЧМ-2007 и ЧМ-2008, причём на российском турнире стал самым результативным игроком обороны нашей команды, а также лучшим защитником всего турнира. В Квебеке Марков выиграл свой единственный титул чемпиона мира.

Стал живой легендой «Монреаля», выступал за «Канадиенс» до 2017 года, после чего перебрался в Россию. Два сезона провёл в «Ак Барсе», а в прошлом чемпионате защищал цвета «Локомотива». Месяц назад один из лучших защитников российского хоккея объявил о завершении игровой карьеры.

Гол от своих ворот, 16 сезонов за «Монреаль» и Кубок Гагарина. Какой была карьера Маркова Легендарный российский защитник не смог выиграть Кубок Стэнли, но заработал уважение партнёров. Он завершил карьеру в 41 год.

Фото: photo.khl.ru

На трёх чемпионатах мира с 2007 по 2009 год Гребешков был одним из ключевых защитников в команде Вячеслава Быкова, на ЧМ-2008, наряду с Корнеевым, Денис стал самым результативным игроком обороны среди россиян.

Выиграв два золота ЧМ, ещё год провёл в Америке, затем вернулся в Россию в состав СКА. Помимо петербуржского клуба, поиграл на родине за «Югру» и «Витязь», в сезоне-2013/2014 неожиданно решил снова заиграть в НХЛ, но большую часть времени провёл в фарм-клубе «Эдмонтона». Завершил карьеру в 2015-м, а через четыре года начал тренерскую деятельность. В минувшем чемпионате Денис Гребешков входил в тренерский штаб родного «Локомотива», помогая Крэйгу Мактавишу, а потом Майку Пелино.

Фото: РИА Новости/photo.khl.ru

Атюшов сыграл на ЧМ-2007 и ЧМ-2009, причём в Швейцарии стал лучшим защитником-бомбардиром сборной России. Виталий был верным соратником Вячеслава Быкова, ездил на чемпионаты мира до 2011 года, но затем стал сдавать и при следующих тренерах в национальную команду уже не вызывался.

В конце нулевых Атюшов был капитаном «Магнитки», но потом пустился в путешествие по командам КХЛ. «Салават», «Атлант», «Трактор», «Амур»… В Хабаровске Виталий провёл четыре сезона, а прошлый чемпионат провёл в «Нефтехимике». Нижнекамцы не стали продлевать контракт с 40-летним Атюшовым, но завершать карьеру защитник пока не собирается и ищет новую работу.

Фото: РИА Новости/photo.khl.ru

Ещё один обязательный член сборной России, причём не только при Быкове. Никулин выиграл бронзу ЧМ-2007, золото в 2008, 2009, а затем ещё и в 2012 годах, есть в его коллекции и серебро ЧМ-2010. Илья стал живой легендой казанского хоккея, одним из символов золотого «Ак Барса» ранней эры КХЛ. В столице Татарстана, где Никулин выиграл два Кубка Гагарина, защитник выступал до 2015 года, после чего перебрался в московское «Динамо», где ещё в начале века начинал взрослую карьеру. За бело-голубых Никулин отыграл четыре сезона, в последних двух был капитаном команды. Прошлый чемпионат Илья пропустил, не найдя достойных предложений, но с хоккеем 38-летний защитник официально ещё не попрощался.

Фото: РИА Новости/photo.khl.ru

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин оставил значительный след в истории двух непримиримых соперников – «Ак Барса» и «Салавата». В Казани защитник провёл семь лет, стал чемпионом России в 2006 году. Столько же времени Прошкин защищал цвета «Салавата», в Уфе выиграл золото последнего сезона Суперлиги и Кубок Гагарина-2011. Карьеру Виталий завершил в 2014 году, после неудачной попытки заиграть в ХК «Сочи» — с новичком КХЛ контракт Прошкина был расторгнут ещё до начала сезона. Повесив коньки на гвоздь, Виталий отошёл от активных хоккейных дел, часто выступает в прессе в роли эксперта.

Фото: РИА Новости/photo.khl.ru

На ЧМ-2007 Корнеев сыграл лишь один матч, зато на двух следующих чемпионатах мира был в основной обойме Вячеслава Быкова. На турнире в Квебеке стал самым результативным защитником сборной России, набрав 6 (1+5) очков в девяти матчах. Корнеев дважды стал чемпионом мира, потерял место в национальной команде после ухода Быкова.

Большую часть клубной карьеры Константин посвятил ЦСКА и «Ак Барсу», с казанцами стал чемпионом России в 2006 году, других титулов не выигрывал. После ухода из Казани в 2016-м, провёл сезон в Уфе, а затем ещё два в «Северстали». В позапрошлом чемпионате в Череповце с Корнеевым расторгли контракт по ходу регулярки, другой работы опытный защитник не нашёл до сих пор, но о завершении карьеры не объявлял.

Фото: photo.khl.ru

Капитан и один из лучших нападающих сборной России конца нулевых. Опора Быкова в национальной команде, где Морозов играл вместе со своими партнёрами по знаменитому звену «Ак Барса» Зарипов – Зиновьев – Морозов. Энхаэловские лидеры в той сборной менялись каждый год, а казанская тройка оставалась неизменной и всегда давала результат. На ЧМ-2007 это сочетание и вовсе стало лучшим в команде, набрав на троих 38 очков.

Морозов выступал за «Ак Барс» с 2004 по 2013 год, семь лет был капитаном казанского клуба, трижды выиграл золото чемпионата России, завоевал два Кубка Гагарина. Карьеру завершил после сезона-2013/2014, который провёл в составе ЦСКА. Закончив с игровой деятельностью, Морозов успешно занялся административной работой. Стал президентом родных «Крыльев Советов», чуть позже возглавил Молодёжную хоккейную лигу. В феврале 2020 года Алексей Алексеевич был назначен президентом КХЛ.

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Фото: photo.khl.ru

Центральный нападающий великолепной тройки ЗЗМ, лучший ассистент сборной России на ЧМ-2007, двукратный чемпион мира. По ходу сезона-2008/2009 Зиновьев со скандалом ушёл из «Ак Барса», так что на ЧМ-2009 приехал уже в роли игрока «Динамо». За бело-голубых Сергей провёл лишь один неполный сезон, а следующие шесть лет посвятил «Салавату Юлаеву», в составе которого выиграл свой единственный Кубок Гагарина.

Зиновьев закончил играть в 2014-м, а через два года стал генменеджером родного новокузнецкого «Металлурга». Увы, эпоха Сергея Олеговича в кресле управленца на Кузбассе вышла недолгой и запомнилась прежде всего изгнанием «Кузни» из КХЛ. В начале следующего сезона Зиновьев был уволен из «Металлурга», сейчас формально является безработным и очень редко напоминает о себе.

Фото: photo.khl.ru

Зарипов – самый молодой из того казанского звена, а его блистательная карьера продолжается до сих пор. После двух побед на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах Зарипов выиграл ещё и золото Минска-2014, а также 5 Кубков Гагарина – три с «Ак Барсом», два с «Магниткой». Ветеран казанского клуба даже в 39 лет старается держать марку, не так давно Зарипов и «Ак Барс» заключили новый контракт.

Фото: photo.khl.ru

В те годы Сёмин ещё стабильно играл в НХЛ, и выбраться у него получилось только на ЧМ-2008. Там его «вашингтонское» звено с Овечкиным и Фёдоровым показало просто феноменальную игру, а сам Сёмин стал лучшим бомбардиром сборной России и дважды забил Канаде в финале.

Александр выступал за «Вашингтон» до 2012 года, затем играл в «Каролине» и немного в «Монреале», а по ходу сезона-2015/2016 вернулся в Россию, подписав контракт с «Магниткой», и завоевал с магнитогорцами Кубок Гагарина. После этого немного потух и даже провёл год в ВХЛ в родном Красноярске, но сумел вернуться в КХЛ, и в составе «Витязя» у Сёмина открылось второе дыхание. Последние два сезона выступал в подольской команде, а в это межсезонье подписал с «Витязем» новый контракт.

Сергей Фёдоров

Фото: photo.khl.ru/Getty Images

На ЧМ-2008 трёхкратному обладателю Кубка Стэнли и одному из самых ярких русских игроков НХЛ за всю историю было уже 38 лет, но возраст не помешал Фёдорову показать ярчайшую игру в Квебеке в связке с молодыми Сёминым и Овечкиным. Сергей стал вторым бомбардиром сборной России на том турнире и выиграл свою третью золотую медаль чемпионата мира.

После ЧМ-2008 Фёдоров провёл заключительный сезон в НХЛ за «Вашингтон» и вернулся в Россию, где ещё три года поиграл за «Магнитку». Блистательную карьеру хоккеиста закончил в 2012 году, после чего сразу же стал генеральным менеджером в ЦСКА. В этой должности Фёдоров проработал пять сезонов, уступив место Игорю Есмантовичу. Сейчас Сергей остаётся в структуре «армейцев», входит в наблюдательный совет клуба.

Фото: РИА Новости/Getty Images

В конце нулевых Овечкин уже был суперзвездой мирового хоккея и с удовольствием приезжал в сборную России по первому же зову. На ЧМ-2007 Ови сыграл не слишком ярко, зато через год в Кебеке блистал в звене с Сёминым и Фёдоровым, забросил 6 шайб в девяти матчах и вошёл в символическую сборную турнира. На ЧМ-2009 Овечкин не попал из-за занятости в плей-офф Кубка Стэнли.

В следующем десятилетии лидер «Вашингтона» продолжил восхождение на вершину мирового хоккея, стал ведущим снайпером современности, выиграл Кубок Стэнли и кучу индивидуальных наград, а со сборной России ещё дважды выиграл чемпионат мира. В 34 года остаётся в топе НХЛ, гонится за великим рекордом Уэйна Гретцки и скоро подпишет новый контракт с «Кэпиталз».

Фото: photo.khl.ru/Getty Images

На ЧМ-2007 Ковальчук не запомнился ничем особенным, зато на следующих двух турнирах Илья стал главным героем сборной России. В Квебеке он дважды забил в финале, включая легендарный победный гол в овертайме финального матча, а через год стал MVP турнира в Швейцарии, наколотив в 9 играх 14 (5+9) очков.

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Долгое время Ковальчук был фронтменом и главным бомбардиром одного из худших клубов НХЛ «Атланты Трэшерз», в 2010 году перебрался в «Нью-Джерси», вскоре подписал с «дьяволами» гигантский длинный контракт, но уже в 2013-м сделал резонансное заявление о завершении карьеры в НХЛ и уехал в Россию играть за СКА. В Санкт-Петербурге Кови провёл 5 лет, выиграл два Кубка Стэнли, а в 2018 году в Пхёнчхане стал олимпийским чемпионом. Реализовав мечту, Ковальчук вернулся в НХЛ, подписав контракт с «Лос-Анджелесом», но по ходу прошлого сезона был выведен из состава «королей», а вскоре договор с Кови был расторгнут. Илья быстро перезагрузил карьеру в «Монреале», а в дедлайн перебрался в «Вашингтон» к Овечкину, чтобы побороться за главный трофей в карьере – Кубок Стэнли.

Фото: photo.khl.ru/instagram.com

На ЧМ-2007 и ЧМ-2008 Радулов был не слишком заметен, зато на турнире в Швейцарии наступил его звёздный час. Александр стал вторым бомбардиром и снайпером сборной России после Ковальчука, а в финале с канадцами именно Радулов забросил победную шайбу.

На тот турнир Александр приехал уже игроком «Салавата Юлаева», куда он буквально сбежал из «Нэшвилла» в межсезонье-2008. В столице Башкортостана форвард выступал до 2012 года и выиграл Кубок Гагарина, затем подписал контракт с ЦСКА. В армейском клубе Радулов выступал четыре сезона, один раз стал чемпионом России. В 2016-м Александр вернулся в НХЛ, провёл год в «Монреале», а затем оказался в «Далласе», где и выступает до сих пор.

Фото: РИА Новости/photo.khl.ru

Эпоху Вячеслава Быкова в сборной России Малкин зацепил лишь косвенно, так как в конце нулевых его «Питтсбург» надолго задерживался в розыгрыше Кубка Стэнли. Джино пропустил золотые турниры в Канаде и Швейцарии, зато блестяще сыграл на ЧМ-2007 – 10 (5+5) очков в девяти матчах – и завоевал бронзовые медали. А наверстать упущенные победы Малкину удалось уже в следующем десятилетии – нападающий был в составе сборной России на ЧМ-2012 и ЧМ-2014.

Клубная карьера в НХЛ у Малкина целиком проходит в составе «Питтсбурга». С «пингвинами» Евгений выиграл уже три Кубка Стэнли, множество индивидуальных наград и уже стал живой легендой франшизы.

Фото: РИА Новости/photo.khl.ru

ЧМ-2008 стал первым в карьере 27-летнего Терещенко и сразу же обернулся для форварда золотыми медалями. Через год в Швейцарии Алексей повторил успех, а впоследствии выиграл ещё и ЧМ-2012. Терещенко вообще частенько оказывался фартовым игроком для своих команд, что отразилось и на его коллекции клубных наград.

Первое золото чемпионата России Терещенко выиграл ещё в 2000-м в московском «Динамо», через пять лет снова стал победителем Суперлиги с бело-голубыми, а впоследствии ещё три раза выигрывал чемпионаты страны с «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». В КХЛ Терещенко играл в Казани до 2014 года, затем на четыре сезона вернулся в «Динамо», а когда перестал быть нужным родной команде, не завершил карьеру и продолжил цепляться за шансы. Поиграл в минском «Динамо», а в прошлом сезоне очутился в «Авангарде» в роли дядьки-наставника. Сейчас Терещенко 39 лет, новой работы у него пока нет.

Фото: РИА Новости/Getty Images

На чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах центрфорвард СКА Константин Горовиков хоть и играл в нижних звеньях сборной России, но действовал результативно и полезно для национальной команды. Вошёл в историю его победный гол в полуфинале с американцами на турнире в Швейцарии – шайба зашла в ворота после рикошета от пятой точки Горовикова.

В Санкт-Петербурге Константин выступал до 2010 года, после чего перешёл в московское «Динамо», с которым оказался связан до конца игровой карьеры. В составе бело-голубых Горовиков дважды выиграл Кубок Гагарина. Коньки на гвоздь хоккеист повесил в 2017-м, почти сразу же занялся тренерской деятельностью. В прошлом сезоне Горовиков работал ассистентом в петербургском клубе «Динамо-Юниор», а также помогал Олегу Браташу в олимпийской сборной России.

Фото: РИА Новости/twitter.com

В конце нулевых Фролов был лидером «Лос-Анджелеса», со сборной России выиграл бронзу ЧМ-2007 и золото ЧМ-2009. В сезоне-2010/2011 уже в составе «Рейнджерс» получил серьёзную травму, из-за которой вскоре закончил выступления в лучшей лиге мира и перебрался в Россию. На родине Фролов два с половиной сезона провёл в «Авангарде», немного поиграл за ЦСКА, а затем пропустил целый год, но с хоккеем не закончил и возродил карьеру в «Торпедо». Со временем сильно сдал в уровне, доехал сначала до «Амура», а потом и Азиатской лиги, в которой в сезоне-2018/2019 играл в составе корейской команды. Прошлый чемпионат полностью пропустил, но о завершении карьеры 37-летний Фролов пока не объявлял.