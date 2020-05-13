Кто из юниоров выстрелит в следующем сезоне? Пять больших талантов в клубах КХЛ

Все мы с нетерпением ждём сезон-2020/2021. Пандемия коронавируса как по щелчку выключила все спортивные соревнования. Хоккей исключением не стал. И если за решающими матчами НХЛ мы ещё, скорее всего, последим, то КХЛ официально закончила сезон на самом интересном.



Тем сильнее мы хотим приблизить сентябрь, когда сможем увидеть любимые команды вживую. Следующий сезон будет интересен сразу по нескольким причинам: помимо форс-мажора, вызванного коронавирусом, мы впервые увидим работающий потолок зарплат, отсутствие инопланетных по общему уровню команд и новых молодых звёздочек, которых несмотря ни на что продолжают давать хоккейные школы.



Иван Мирошниченко уехал за океан: ему, как и Матвею Мичкову, ещё рано играть в главной лиге по возрасту, однако и без них наберётся как минимум пятёрка хоккеистов, либо ещё не прочувствовавших взрослый хоккей, либо сыгравших какое-то количество матчей авансом.

Открывает наш список леворукий защитник системы «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин. Этот атакующий защитник 2002 года рождения сыграл 27 матчей в прошлом сезоне и все ждут от него серьёзного прогресса дальше. Защитникам всегда проще дебютировать среди взрослых, чем нападающим, – меньше ответственности за неудачные действия в чужой зоне, простые настройки при обороне своих ворот, в общем всё складывается в простую сентенцию: «не ошибись у своих ворот – на атаку особо не засматривайся».



Однако инструментарий Шакира позволит ему неплохо себя проявить уже в сезоне-2020/2021. Он уже обладает солидными габаритами для своего возраста, потрясающим хоккейным интеллектом и неплохим потенциалом, чтобы зажечь в нашей лиге. Его котируют серьёзные скауты НХЛ прежде всего за универсальность: несмотря на юный возраст, более-менее привыкнув к взрослым скоростям, Мухамадуллин даже пытался подключаться в атаку, правда, из-за маленького айстайма это не принесло успеха – 0+1 за 27 игр регулярки.



У уфимца есть крутой бросок, впрочем, пока он стесняется его показывать – шесть бросков по воротам за 27 матчей не лучшая статистика, однако на уровне МХЛ он его демонстрировал не раз.

Александр также из Уфы – поколение ребят из третьего тысячелетия в Башкирии действительно заслуживает внимания. Этот миниатюрный воспитанник «Салавата Юлаева» с левым хватом в прошедшем сезоне успел поиграть во всей уфимской вертикали: две игры за «Торос», одна в КХЛ и 37 игр за «Толпар» в МХЛ. Игроки с такой комплекцией зачастую или быстро выстреливают, или оглушительно проваливаются – нужно обладать поистине крутым катанием и классно держаться на коньках, чтобы тебя попросту не оттёрли от шайбы. Александр, скорее, первый случай. У него феноменальное катание, ускорение и работа ног. Скорость уже сейчас находится на среднем уровне по взрослым, и она станет только больше с набором массы, которое обязательно произойдёт этим летом.



Пашин в МХЛ был, пожалуй, одним из лучших «конькобежцев» по своему возрасту, уступая разве что первому месту нашего рейтинга. Александр не выключает ноги на протяжении всей своей смены. Если учесть ещё и высокий хоккейный интеллект, мы получим классного вингера для основы «Салавата», который сейчас находится в аккуратной перестройке.



Разумеется, он не будет получать много игрового времени, однако точно сыграет больше двух игр и практически точно выйдет на новый уровень. Мотивации ему может прибавить и драфт новичков в НХЛ, где юный форвард может уйти в первых трёх раундах.

Фото: vk.com/hcsalavat

3. Егор Чинахов («Авангард»)

Забегая вперёд, стоит сказать, что это единственный игрок 2001 года рождения в этом списке, остальные на год младше. Что побудило вписать его сюда? Прежде всего большое количество разговоров по поводу его возможного дебюта в основе «Авангарда». Канадский наставник балашихинцев не видит Егора в главной команде по двум причинам. Первая – его амбиции и цели в лиге никак не сходятся с планомерным развитием и доводкой молодых до ума – ничего кроме Кубка в третьем сезоне руководство команды не устроит. Вторая – сам Боб как-то отмечал, что Чинахов ещё слишком молод для главной лиги.



Это очень спорное утверждение. В основном из-за того, что дебютировали и играли в КХЛ игроки и с куда меньшими габаритами. Сейчас Чинахов находится в состоянии жуткой стагнации: он давно перерос уровень МХЛ, а в КХЛ его буквально не пускают. С нетерпением жду следующего сезона – не дать сыграть Егору хотя бы одной игры будет настоящим преступлением.



Егор в полной мере видит площадку, обладая высоким хоккейным IQ. Свои 69 очков в прошлом сезоне МХЛ Чинахов набрал играючи: порой было видно, насколько выше уровнем данный игрок по сравнению с соперниками. Наверняка Егор был бы самым желанным и самым важным игроком этого рейтинга, если бы не два дарования 2002 года, о которых речь пойдёт ниже.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

2. Марат Хуснутдинов (СКА)

На очереди центр одной из самых перспективных хоккейных систем страны. Леворукий центр обладает средними габаритами для своего возраста – 177 сантиметров рост при 79 килограммах веса. Один из самых одарённых русских центров выйдет на драфт в первом раунде, возможно даже в первой двадцатке. Марат умело использует свои габариты: он достаточно быстр, лёгок и маневренен. Хуснутдинов потенциально является самым интересным центром 2002 года.



Где-то сейчас Василий Пономарёв умеет больше, однако игровая манера Марата несколько тоньше и симпатичнее: если он сможет добиться успеха с помощью усиленной работы, мы сможем увидеть прекрасного центра сначала в КХЛ, а затем за океаном.



Марат набрал практически «очко за игру» за СКА-1946, данный показатель не стоит недооценивать касаемо нахождения команды в Западной конференции. Из видимых преимуществ у Марата наблюдаются сильные плечи и хорошая работа ног – его не так просто убрать от шайбы, данный навык пригодится в СКА уже в следующем году. Хуснутдинов обладает, наверное, самым высоким хоккейным интеллектом среди всех юниоров нашей страны – иногда его передачи через две линии на 20 метров поистине завораживают. В основе СКА, конечно, не так много места, однако стоит последить за четвёртым звеном – вполне возможно, игр 10 он получит, играя именно там. Общий уровень команды позволит приносить пользу и оттуда.

Фото: fhr.ru

1. Дмитрий Овчинников («Сибирь»)

Самый недооценённый правый вингер 2002 года. Дмитрий по итогам сезона вошёл в топ-15 бомбардиров всей МХЛ, и это в 17 лет! Среди своего возраста он и вовсе был лучшим – 55 очков (24+31) в 54 матчах – в среднем Овчинников набирал больше очка за игру. Большую часть времени воспитанник читинского хоккея провёл с краю, однако он достаточно универсален, чтобы играть и в центре. Разумеется, это не чистокровный центр: он достаточно ориентирован на передачи, однако не упустит возможности показать свой крутой бросок. Дмитрий прекрасно показал себя как снайпер – забросить 24 шайбы в таком возрасте не самая простая задача.



Дмитрий играет в довольно нетипичной манере для российского хоккея. Проведя ударный сезон в МХЛ, он даже получил игровое время за «Сибирь», однако ничем, кроме двух блокированных бросков, силового приёма и опасного броска за два матча не отметился. Его сильные стороны заключаются в феноменальном катании – по совокупности характеристик в этом классе ему практически нет равных. В чём-то его можно сравнить с Пашиным из системы «Салавата»: за уфимца говорит универсальность – у него неплохой разгон, работа ног, изменение траектории и другие характеристики. У Овчинникова лучший по возрасту (да и в целом по лиге) разгон и взрывная скорость. В принципе, достаточно взглянуть, что умеет Дмитрий делать на скорости, чтобы понять: в МХЛ ему уже скучновато – нужно усиленно работать над недостатками, чтобы наконец-то заиграть среди мужиков.

Фото: hcsibir.ru

Недостатки у него, конечно, присутствуют, прежде всего маленькая масса тела. В тех двух матчах, что он играл на взрослом уровне, было заметно, что Дмитрия очень просто оттереть от шайбы, да и в силовой борьбе у него нет шансов. Если Овчинников за лето наберёт 4-5 кг чистых мышц и не потеряет в катании, лига может получить одного из самых зрелищных российских форвардов. Тем приятнее, что он играет не в топ-клубе, а в середняке, где ничего не мешает планомерно его развивать.



В «Сибири» будет место для Овчинникова в четвёртом звене – осталось только понять, как он будет выглядеть на предсезонных сборах, сможет ли убедить тренерский штаб и высшее руководство, что уже готов играть среди взрослых.