В «Динамо» — лидер, в сборной СССР — первый запасной. Каким хоккеистом был Виктор Тихонов

Виктор Васильевич Тихонов – один из величайших тренеров в истории мирового хоккея. В 70-е годы прошлого века Тихонов начал самостоятельную тренерскую деятельность в рижском «Динамо» и сумел в короткий срок поднять латвийскую команду из третьей по значимости лиги советского хоккея в компанию лучших коллективов страны. В 1977 году Тихонов по личному приказу Леонида Брежнева возглавил ЦСКА, и это решение генсека оказалось судьбоносным для «армейского» клуба. Виктор Васильевич безболезненно провёл смену поколений и продлил гегемонию ЦСКА в союзных первенствах до самого конца 80-х. При Тихонове «армейцы» выиграли 12 чемпионатов СССР подряд, а остановить эту машину смог лишь поднятый железный занавес, открывший дорогу в Америку лучшим советским хоккеистам.

30 лет назад наши хоккеисты побежали из СССР. Захотели играть в Америке А ещё денег и славы. Сколько можно было мучиться на родине?

Колоссальных успехов добился Тихонов и со сборной СССР, в которую пришёл на год раньше, чем в ЦСКА. С «Красной машиной» Виктор Васильевич выиграл восемь чемпионатов мира, три Олимпиады (включая успех со сборной СНГ в Альбервилле) и Кубок Канады в 1981 году. Тренер Тихонов не просто продолжил славные победные традиции, заложенные Анатолием Тарасовым и Аркадием Чернышёвым, но и выступил новатором, чьи революционные идеи изменили весь мировой хоккей. Ведь это именно Виктор Васильевич ещё в рижском «Динамо» первым начал играть в четыре тройки нападения (до него играли в три, а то и в две) и стал использовать короткие смены по 40-50 секунд. Благодаря этому новшеству Тихонов стал прародителем темпового, физического хоккея, в который сейчас играет весь мир.

Величие тренерского гения Тихонова практически стёрло из памяти потомков его игровую карьеру. Виктор Васильевич прославился как легендарный наставник, но ведь и он с чего-то начинал свой путь. Рассказываем, каким Виктор Тихонов был хоккеистом.

Первая победа Тихонова и 9 новичков в составе. Как сборная СССР выиграла ЧМ-1978 Если бы не ветеранское звено Михайлов — Петров — Харламов, золото досталось бы чехословакам.

«Хороший молодой человек». Как началась спортивная карьера Тихонова

Тихонов родился в Москве в начале июня 1930 года. Взросление будущей легенды ЦСКА проходило в голодные военные годы, так что с детством Виктор расстался очень быстро. Его отец погиб на фронте, а самому Тихонову уже в 12 лет пришлось бросить школу и найти работу, чтобы помочь матери прокормить семью – Виктор устроился слесарем в автобусный парк. Впрочем, уже в 1943 году Тихонов возобновил учёбу, впоследствии окончил среднюю школу и поступил в школу торгового ученичества.

Азы спорта Тихонов, как и миллионы советских мальчишек, постигал во дворе, где летом играл в футбол, а зимой – в русский хоккей. Но ни через какие специализированные спортивные секции Тихонов не проходил, а в конце 40-х годов юношу призвали на армейскую службу.

Будучи рядовым Советской армии, Тихонов быстро стал заметной фигурой в московском спорте. Прежде всего как футболист. Так, в 1948 году 18-летний Виктор в составе сборной Москвы выиграл Кубок СССР, а партнёрами Тихонова в той команде были будущие знаменитые футболисты – Игорь Нетто и Анатолий Ильин. После того успеха перспективных ребят стали приглашать в московские клубы, на Тихонова положили глаз в «Динамо». Виктор получил игровую форму (большая редкость по тем временам) и провёл закрепляющий разговор с тренером бело-голубых Михаилом Якушиным, но играть за футбольное «Динамо» ему было не суждено.

В 1949 году на тренировку бело-голубых приехали два офицера из общества ВВС МО – Военно-воздушные силы Московского военного округа – и пригласили молодого футболиста на матч чемпионата СССР ВВС – «Спартак». Тихонов, разумеется, посетил игру, а после неё Виктора подвели к генералу небольшого роста, который протянул Тихонову руку со словами: «Хороший молодой человек». Генералом тем был Василий Сталин, сын генсека СССР и куратор общества ВВС, а его фраза означала, что Тихонов отныне принят в команду ведомства.

Отказывал Сталину, забивал больше всех в СССР. Каким хоккеистом был Анатолий Тарасов В хоккей он сразу пришёл тренером, но 100 матчей в союзном первенстве всё-таки отыграл.

Избежал гибели в авиакатастрофе, выиграл четыре чемпионата СССР подряд

Спортсмены в те годы не ранжировались строго на футболистов и хоккеистов, а были настоящими универсалами. Вот и Тихонов начиная с сезона-1949/1950 приступил к тренировкам с хоккейными «лётчиками». Говорят, что талант в этом виде спорта у молодого Виктора разглядел сам Всеволод Бобров. Тихонов стал привлекаться к основе ВВС, но в своём дебютном хоккейном сезоне ещё редко попадал в состав, и это обстоятельство спасло ему жизнь. 5 января 1950 года молодого защитника решили не брать на выезд в Челябинск, закончившийся авиакатастрофой и гибелью основы команды.

ВВС: песня о прерванном полёте "Вот вам песня о том, кто не спел, и что голос имел — не узнал". Строки Владимира Высоцкого будто специально писались о гибели легендарной команды ВВС.

Со следующего сезона Тихонов закрепился в составе ВВС. Забивал Виктор по большим праздникам, зато снискал славу непривычно жёсткого для тех времён, силового защитника, не жалевшего на площадке ни себя, ни соперников. Тихонова справедливо считали одним из самых непроходимых игроков чемпионата СССР. С «военными лётчиками», ведомыми Бобровым, Шуваловым и Бабичем, Виктор трижды подряд выиграл золото союзных первенств, однако в 1953 году, после смерти Иосифа Сталина, команду ВВС расформировали, а чемпионский состав объединили с ЦДСА. Но пути армейского клуба и Тихонова тогда разошлись – защитник оказался в «Динамо», которое возглавлял Аркадий Чернышёв. И в первый же год на новом месте Тихонов в четвёртый раз стал чемпионом СССР.

Виктор Тихонов в составе ХК ВВС МВО – на фото крайний справа Фото: chelyabinskhockey.ru

Принудительный конец игровой карьеры

За «Динамо» Виктор Васильевич отыграл в общей сложности 10 лет, и за это время к четырём титулам чемпиона СССР, завоёванным ранее, добавил столько же комплектов серебряных и бронзовых медалей союзного первенства. На льду Тихонов воплощал лучшие образцы игры хоккейного защитника: неуступчивый, колючий, жёсткий, но предельно грамотный, дисциплинированный, послушный к тренерским указаниям. Из «Динамо» он регулярно вызывался во вторую сборную СССР, был её капитаном, однако попасть в главную национальную команду на чемпионат мира или Олимпиаду Тихонову было не суждено. Аркадий Чернышёв не взял Виктора ни на дебютный для советской команды чемпионат мира в 1954-м, ни на Игры в Италии через два года. Точнее, в Кортина-д’Ампеццо Тихонов поехал, но в последний момент был отцеплен от состава. Дело в том, что заявка сборных в те времена была очень жёсткой и вмещала максимум 5 защитников. Чернышёв выбирал между Тихоновым и Альфредом Кучевским, и в результате за первым олимпийским хоккейным золотом Союза отправился игрок «Крыльев Советов».

Может показаться, что Аркадий Чернышёв чересчур придирчиво относился к своему подопечному. Но это совсем не так. Просто Тихонов объективно проигрывал конкуренцию ведущим защитникам советского хоккея того времени, хотя и был лидером обороны «Динамо». Зато Чернышёв быстро разглядел в Викторе своего преемника на тренерском мостике бело-голубых, увидел в Тихонове задатки большого специалиста.

«Вторым тренером московского «Динамо» Виктор Тихонов стал после окончания сезона 1962 года. Заканчивать играть не собирался, но Аркадий Чернышёв настоял. Прямо так и сказал – заканчивай. У него были на Тихонова свои планы. Аркадий Иванович и раньше, уезжая в сборную, оставлял команду на опытного защитника. И пришёл к выводу, что Тихонов расположен к тренерской деятельности», — пишет Александр Петров в книге «Тайны советского хоккея».

Великим хоккеистом Виктор Тихонов так и не стал. Да, выиграл четыре союзных первенства, да, был ведущим защитником «Динамо», но за сборную СССР он выходил на лёд лишь в товарищеских матчах и не завоевал с советской командой ни одной медали.

Зато Виктору Васильевичу судьбой было назначено стать гениальным тренером. Шесть лет он проработал помощником Чернышёва в «Динамо», накопил колоссальный объём знаний и умений, а затем пустился в самостоятельное плавание, чтобы через десяток лет принять главную команду страны и приумножить её мировое величие.