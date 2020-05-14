«Это просто смешно». Канадцы остались без серебра, Тихонова обвинили в сговоре с чехами

После домашнего триумфа на ЧМ-1981 сборная СССР несколько восстановила свою репутацию, подорванную «Чудом на льду». В 1982 году чемпионат мира прошёл в Финляндии и был отмечен настоящей россыпью звёзд, которые приехали в составе сборной Канады. Уэйн Гретцки, Дино Сисарелли, Дэйл Хаверчук, Дэррилл Ситтлер, Бобби Кларк, Кевин Лоу, Майк Гартнер приехали в Хельсинки, ведомые тренерским дуэтом Маршалла Джонстона и Реда Беренсона, но смогли завоевать лишь бронзу — золото снова досталось сборной Советского Союза.

В «Динамо» — лидер, в сборной СССР — первый запасной. Каким хоккеистом был Виктор Тихонов В начале карьеры он избежал гибели в авиакатастрофе, а играть закончил по приказу Аркадия Чернышёва.

Семь побед в семи матчах

Первый матч нашей команды против итальянцев получился очень результативным (9:2), но счёт был открыт только в середине второго периода, когда отличился Шалимов. Голкипер сборной Италии с хоккейной фамилией Корси старался как мог, но к концу второй двадцатиминутки в его воротах побывало 4 шайбы, а распечатать Третьяка итальянцы смогли лишь при счёте 5:0.



Канадцы в стартовой игре с тем же счётом 9:2 одолели хозяев чемпионата финнов, причём уже к середине первого периода «кленовые» вели с перевесом в шесть шайб. Главным же сюрпризом первого игрового дня стало поражение ЧССР от сборной ФРГ (2:4). «Наши игроки почему-то сильно нервничали и наделали целую кучу ошибок, которых они не совершали уже долгое время», — заявил главный тренер чехословаков Людек Букач.



Итальянцы удивили весь хоккейный мир, обыграв сборную США (7:5), в которой снова было несколько творцов «Чуда на льду» — это была первая победа сборной Италии вы высшем хоккейном дивизионе с 1959 года.

Во втором туре группового этапа были разгромлены шведы (7:3, хет-трик оформил Виктор Шалимов, дубль на счету Владимира Крутова), в третьем туре сборная СССР обыграла Чехословакию (5:3), отыгравшись со счёта 1:3. В начале второго периода Сергей Бабинов мощным щелчком реализовал численный перевес и сократил отставание, затем дебютант чемпионата мира Александр Кожевников сравнял счёт, а в заключительной трети Игорь Ларионов забил победный гол (первая шайба будущего Профессора на чемпионатах мира). К слову, за две минуты до конца второго периода Сергей Макаров не реализовал штрафной бросок, не сумев переиграть Иржи Кралика.

«Это лучшая русская команда!» В 1981 году сборную СССР хвалил даже канадец Дон Черри Сборной Советского Союза очень важно было выиграть после поражения на Олимпиаде-1980.

С Финляндией у сборной Виктора Тихонова не возникло ни малейших проблем (8:1, три очка у Макарова), а команда ФРГ была обыграна всухую (7:0). В матче со сборной США (8:4) дракой отметился Зинэтула Билялетдинов, схватившийся с Куртом Кляйнендорстом, и после этой победы и одновременного поражения ФРГ от шведов сборная СССР досрочно стала чемпионом Европы.



Канадцы, в свою очередь, неожиданно плохо сыграли с Италией (3:3), дав европейской сборной возможность трижды сравнивать счёт. «Нам просто стыдно», — признал после игры защитник Канады Крейг Хартсбург. У итальянцев снова блистал бывший вратарь «Эдмонтона» Джим Корси, отразивший 52 броска. Уэйн Гретцки начал забивать лишь в шестом туре чемпионата мира в матче против США (5:3), а после победы сборной Советского Союза над канадцами (4:3) сформировалась таблица предварительного этапа, в которой наша команда одержала 7 побед в 7 матчах.



Жестом отчаяния в том матче со стороны Канады был призыв арбитров обратить внимание на клюшки наших хоккеистов с более искривлёнными крюками, чем положено, за что СССР был выписан малый штраф. «Меня очень позабавило, когда канадцы начали замерять крюки. Вроде бы они профессионалы и вдруг клюшки меряют. Разве это поможет?» — со смехом говорил тогда Сергей Макаров.



Фрагменты матча СССР — Канада можно посмотреть в YouTube.



Сборная Финляндии заняла пятую строчку, не попала в финальный этап, и после матча со Швецией (3:3) главный тренер финнов Калеви Нумминен подал в отставку.

«Сговор с чехами? Это просто смешно»

Самый большой интерес на втором этапе представлял матч СССР и Канады (6:4), в котором советская сборная очень удачно провела начало. На третьей минуте отличился Сергей Шепелев, в конце первого периода Фетисов и Шалимов реализовали большинство, а после гола Кожевникова счёт стал 4:1 — играть оставалось половину матча. Однако канадцы не сдались и усилиями Гретцки, Напьера и Лоу быстро сравняли счёт, но сборная СССР смогла дожать соперника. Победным стал гол Сергея Макарова, который пробил вратаря «кленовых» Жиля Мелоша красивым кистевым броском.

«Чехам и шведам по 11 штук положили! Канадцам – девять». Последние голы Харламова на ЧМ Для знаменитого трио Михайлов — Петров — Харламов это был последний победный чемпионат мира.

«В решающем эпизоде, когда Советы забили пятый гол, у сборной Канады была ошибка. Почему-то на вбрасывание вышел Гретцки, а не Ситтлер, который потом понял оплошность, но на «точку» вернуться уже не мог. Гретцки проиграл вбрасывание Ларионову, который отбросил шайбу свободному Макарову. «Я говорил тренеру, что не надо выпускать меня против Ларионова, что он меня обыгрывает на вбрасыании, что Ситтлер против него играет намного лучше. В итоге всё свелось к одному противостоянию», — говорил Гретцки. Теперь Канада должна выигрывать два оставшихся матча и надеяться на СССР, который тоже должен выиграть две встречи, чтобы канадцы стали вторыми», — писала The Globe and Mail.

Хет-трик Гретцки в ворота шведов можно посмотреть в YouTube.

За счёт этой победы сборная Советского Союза за два (!) матча до конца турнира обеспечила себе золотые медали. Нашим оставались ещё игры со Швецией (4:0) и Чехословакией (0:0), но турнирного значения для сборной СССР они не имели. Нулевая ничья с ЧССР была несколько удивительна и стала бенефисом вратарей Иржи Кралика и Владимира Мышкина, которые на двоих отразили 54 броска.



Под конец турнира у Канады разыгрался Гретцки, хет-трик которого в последнем матче со Швецией (6:0) принёс канадцам бронзовые медали. Чехословаки стали вторыми, хотя набрали с Канадой одинаковое количество очков. Примечательно, что сборные ЧССР и СССР даже заподозрили в сговоре против канадцев — якобы две социалистические страны лишили серебра капиталистическую Канаду.



«Это просто смешно! Чехи играли очень хорошо. А я признаю, что у моих парней просто не было мотивации», — заявил после игры Виктор Тихонов.



«Уэйн набрал 14 очков в 10 матчах? Это не имеет никакого значения, если команда не взяла золото», — резюмировал отец Уэйна Уолтер Гретцки.