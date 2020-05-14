Легенды «Красной машины». 11 самых титулованных советских хоккеистов в истории

Сборная СССР по хоккею – величайшая команда в истории этого вида спорта. Легендарная «Красная машина» за 39 лет своего существования приняла участие в 34 чемпионатах мира и девяти хоккейных турнирах Олимпиад и собрала рекордное количество титулов. 22 раза советские хоккеисты брали золото мировых форумов, 7 побед одержали на Играх. Кроме того, сборная СССР – единственная сборная в мире, ни разу не возвращавшаяся с крупных международных соревнований без медалей.

С середины 50-х годов прошлого века и до начала 90-х в сборной СССР выступали великие хоккеисты, приучившие советский народ к регулярным победам на ледовых площадках. Многие из них собрали огромное количество международных наград, и побить их рекорды в условиях современного хоккея просто не представляется возможным. Нынешним игрокам о такой коллекции титулов остаётся только мечтать.

Рассказываем о лучших из лучших – самых титулованных советских хоккеистах в истории.

«Русские — домой!» Такое не повторил никто — СССР 9 раз подряд становился чемпионом мира Это была настоящая Красная машина, для которой каждое поражение было трагедией.

Фото: РИА Новости

Чемпионаты мира: 13 медалей (10 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая)

Олимпиады: 4 медали (3 золотые, 1 серебряная)

Величайший советский вратарь, лучший хоккеист ХХ века по версии ИИХФ, обладатель наибольшего количества наград в истории чемпионатов мира. Владислав Третьяк защищал ворота сборной СССР в 70-е и начале 80-х годов, первое золото завоевал на ЧМ-1970, последнее – на ЧМ-1983, четырежды признавался лучшим голкипером мировых первенств.

В коллекции Третьяка также есть четыре комплекта олимпийских наград: золото Саппаро-1972, Инсбрука-1976, Сараево-1984, а также серебро Лейк-Плэсида-1980. Если бы тот злополучный матч с американскими студентами на Олимпиаде в США сложился иначе, то Третьяк стал бы единственным в мире четырёхкратным олимпийским чемпионом по хоккею среди мужчин.

Третьяк не может забыть этот гол. За секунду до перерыва, СССР лишился золота Олимпиады Виктор Тихонов заменил вратаря, наша команда проиграла США в Лейк-Плэсиде.

Александр Рагулин

Фото: РИА Новости

Чемпионаты мира: 12 медалей (10 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая)

Олимпиады: 3 медали (все золотые)

Легендарный Сан Палыч, или «большой Раг», как называли фактурного Рагулина в Канаде. Ведущий защитник непобедимой в 60-е годы сборной СССР, выигравший под руководством Аркадия Чернышёва и Анатолия Тарасова девять чемпионатов мира и три Олимпиады подряд.

Карьеру в советской сборной Рагулин начал с бронзового ЧМ-1961, последний раз сыграл в составе «Красной машины» на золотом ЧМ-1973. Кстати, по общему количеству медалей, завоёванных на Олимпиадах, чемпионатах мира и чемпионатах Европы (22 награды), Рагулин является абсолютным мировым рекордсменом.

Фото: РИА Новости

Чемпионаты мира: 12 медалей (9 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая)

Олимпиады: 3 медали (2 золотые, 1 серебряная)

Александр Мальцев – верный и преданный динамовец, рекордсмен по количеству матчей за сборную СССР, лучший бомбардир в истории «Красной машины». На чемпионатах мира дебютировал в 1969 году, последним для Мальцева стал ЧМ-1983. Трижды Александр признавался лучшим форвардом мировых форумов, на ЧМ-1970 забросил 15 шайб в 10 матчах турнира, что является одним из лучших результатов за всё время проведения соревнований.

На Олимпиадах Мальцев выиграл два золота в 70-е года, был в составе сборной СССР, обидно проигравшей американцам в Лейк-Плэсиде.

Указ КГБ или козни тренера? История скандального письма Мальцеву Звезду советского хоккея пристыдили в главной газете СССР. Лидеру «Динамо» пришлось отвечать по всем фронтам.

Владимир Петров

Чемпионаты мира: 11 медалей (9 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая)

Олимпиады: 3 медали (2 золотые, 1 серебряная)

Легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР 70-х, многими экспертами признаётся лучшим центрфорвардом в истории мирового хоккея. Первое золото чемпионата мира Петров завоевал в 1969 году в Швеции, там же в последний раз сыграл за советскую сборную на победном ЧМ-1981.

На ЧМ-1973 Петров набрал 34 (18+16) очка в 10 матчах турнира – это лучший бомбардирский и второй снайперский результат за всю историю чемпионатов мира.

Борис Михайлов — Владимир Петров — Валерий Харламов Фото: РИА Новости

Чемпионаты мира: 11 медалей (8 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая)

Олимпиады: 3 медали (2 золотые, 1 серебряная)

Ещё один знаменитый «армеец», лучший бомбардир и снайпер в истории чемпионатов мира. За сборную СССР на мировых форумах Михайлов провёл 105 матчей и набрал в них 164 (98+66) очка. Первое золото с «Красной машиной» Борис Петрович завоевал на ЧМ-1969, последнее – на московском турнире в 1979 году. Михайлов закончил выступления в советской команде после Олимпиады-1980, где он обидно упустил шанс стать трёхкратным победителем Игр.

Чемпионаты мира: 11 медалей (8 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая)

Олимпиады: 3 медали (2 золотые, 1 серебряная)

Последний представитель легендарного звена Михайлов – Петров – Харламов, второй в истории бомбардир чемпионатов мира, сыгравший столько же матчей, что и Михайлов, и набравший лишь на 8 очков меньше. За сборную СССР Харламов выступал с 1969 по 1980 год, последним турниром для Легенды №17 стали Игры в Лейк-Плэсиде, состоявшиеся за полтора года до трагической гибели великого форварда.

Судьба-злодейка. Звёзды советского хоккея, с которыми жизнь обошлась несправедливо Викулов стал бомжом, Харламов погиб в автокатастрофе, Якушев умер после избиения хулиганами.

Валерий Васильев

Фото: РИА Новости

Чемпионаты мира: 11 медалей (8 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая)

Олимпиады: 3 медали (2 золотые, 1 серебряная)

Легендарный защитник «Динамо» и сборной СССР 70-х годов, второй по количеству титулов игрок обороны в истории советского хоккея, после Рагулина. Один из самых жёстких защитников своего времени. Первое золото чемпионата мира Васильев завоевал в 1970 году, в последний раз примерил высшую награду на ЧМ-1982.

Васильев принял участие в трёх Олимпиадах, и собирался поехать на четвёртую в Сараево-1984, но Виктор Тихонов оставил ветерана за бортом турнира. Во время ЧМ-1978 Васильев перенёс инфаркт, но сумел продолжить игровую карьеру.

Владимир Лутченко

Фото: РИА Новости

Чемпионаты мира: 11 медалей (8 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая)

Олимпиады: 2 медали (все золотые)

Ещё один титулованный советский защитник, всю карьеру проведший в ЦСКА, игравший за сборную СССР с 1969 по 1979 год. Выступал не так ярко, как другие легенды нашего хоккея, зато отличался колоссальной надёжностью и был важным членом «Красной машины» и при Чернышёве, и при Боброве, и при Кулагине. Под руководством Виктора Тихонов Лутченко отыграл два чемпионата мира, а вот в олимпийский Лейк-Плэсид не попал и не испортил себе идеальную статистику выступлений на Играх.

Сергей Макаров

Фото: РИА Новости

Чемпионаты мира: 11 медалей (8 золотых, 1 серебряная, две бронзовые)

Олимпиады: 3 медали (2 золотые, 1 серебряная)

Ярчайший советский хоккеист 80-х годов, главный снайпер поздней сборной СССР, наколотивший за национальную команду 190 шайб. На чемпионате мира дебютировал в 1978 году, выиграв золото, а последним турниром для Макарова стал финальный мировой форум в истории сборной СССР в 1991 году, на котором наша команда завоевала бронзовые медали. Легендарный челябинец четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионатов мира.

Олимпиада в Лейк-Плэсиде стала первой в карьере Макарова, впоследствии он выиграл две золотые награды с советской сборной в Сараево и Калгари. На клубном уровне Макаров успешно выступал и после развала СССР, но за сборную России Сергей Михайлович не провёл ни одной игры.

Фото: РИА Новости

Чемпионаты мира: 10 медалей (9 золотых, 1 бронзовая)

Олимпиады: 2 медали (все золотые)

Легендарный нападающий московского «Спартака», самый титулованный хоккеист в истории красно-белого клуба. В самом начале карьеры Старшинов завоевал бронзу на ЧМ-1961, но с тех пор на международном уровне выигрывал только медали высшей пробы, приложил руку к гегемонии сборной СССР в мировом хоккее с 1963 по 1972 год. В конце 60-х был капитаном советской команды, последним турниром для Старшинова стал чемпионат мира в 1971-м. Интересно, что на следующий год 32-летнего хоккеиста уже не взяли ни в Саппоро на Олимпиаду, ни в Прагу на ЧМ, зато в сентябре Старшинов сыграл один матч в знаменитой Суперсерии с канадцами.

Золотой гол легендарного Старшинова. Канада думала, что уже выиграла матч Форварду «Спартака» и сборной СССР Вячеславу Старшинову исполнилось 80 лет. Вспоминаем его гол в ворота канадцев в 1967-м.

Фото: РИА Новости

Чемпионаты мира: 9 медалей (все золотые)

Олимпиады: 3 медали (все золотые)

Ещё один великий динамовский защитник, всю карьеру защищавший бело-голубые цвета. С 1963 по 1972 год Давыдов регулярно призывался Аркадием Чернышёвым в сборную СССР и стал автором уникального достижения – завоевал золотые медали на всех международных турнирах, в которых принимал участие. Интересно, что стопроцентный результат в советской команде также показал Анатолий Фирсов, но у «армейского» нападающего на одну золотую медаль чемпионата мира меньше, чем у Давыдова.

После ухода из «Красной машины» легендарного дуэта Чернышёв – Тарасов Давыдов завершил выступления в советской сборной, а ещё через год закончил играть и за «Динамо».