Две победы над Канадой со счётом 8:2! Великий чемпионат мира сборной СССР

В 1983 году команде Виктора Тихонова не было равных. Особенно досталось канадцам, которые считали, что они не хуже советских хоккеистов.

Чемпионат мира 1983 года прошёл в Западной Германии — Дортмунде, Дюссельдорфе и Мюнхене. После очередной победы сборной СССР в формулу турнира были внесены новые изменения. На первом групповом этапе 8 команд играли в один круг, а затем разбивались на две подгруппы. В первой группе команды, занявшие места с 1-го по 4-е разыгрывали медали, но без учёта матчей, сыгранных в первом раунде. Во второй подгруппе шла своя борьба, определявшая неудачника, но она велась уже с учётом набранных на первом этапе очков.

По свидетельству многих журналистов, отмена учёта очков первого раунда в медальной группе была произведена именно для того, чтобы сборная Советского Союза не становилась чемпионом мира за два тура до конца, лишая турнир интриги и кассовых сборов в последних матчах. Тем не менее все усилия чиновников ИИХФ пошли прахом — символическую сборную по итогам ЧМ-1983 составили пять наших хоккеистов: Третьяк, Фетисов — Касатонов, Макаров — Ларионов — Крутов.

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Трудно начало и набранный ход

О тех, кто солировал в сборной СССР, уже было упомянуто — Виктор Тихонов благоразумно не стал проводить эксперименты с набравшей ход легендарной первой пятёркой. Сборную Канады на турнир привёз хорошо известный нашим болельщикам Дэйв Кинг, который тогда трудился в университете Саскатуна, и он тоже решил подбирать игроков по клубному принципу. Так, Кингз взял в сборную тройку из «Лос-Анджелеса» Чарли Симмер — Марсель Дионн — Дейв Тейлор, связку из «Вашингтона» Марук — Гартнер, дуэт из «Филадельфии» Ситтлер — Пропп.



Наши начали с довольно скромной победы над сборной ГДР (3:0), с большим трудом преодолев защитные редуты восточных немцев. Счёт был открыт лишь во втором периоде, когда Владимир Крутов поймал вратаря Рене Бильке на ложном замахе, а через полминуты Капустин удвоил преимущество советских хоккеистов. Шведы в стартовом матче уверенно обыграли ФРГ (5:1, 4 очка у форварда «Вашингтона» Бенгта-Аке Густафссона), Канада разобралась с Италией 6:0, не допустив прошлогодней сенсации в виде ничьей 3:3. Чехословаки с большим трудом сломили сопротивление финнов (4:2), забив победный гол за пять минут до конца.



Во втором туре Швеция обыграла канадцев, которые пропустили два гола после вбрасываний, а сборная СССР также не без труда одолела Финляндию (3:0) — победным оказался гол торпедовца Александра Скворцова.

«Это просто смешно». Канадцы остались без серебра, Тихонова обвинили в сговоре с чехами Канадцы привезли россыпь звёзд, где были Гретцки, Хаверчук и Бобби Кларк. Но выиграли только в замере крюков.

Прорвало нашу сборную в матче с самым принципиальным соперником — Канадой, которая была обыграла со счётом 8:2. Ожидаемой борьбы не получилось, поскольку уже к середине первой двадцатиминутки усилиями Васильева и Крутова в воротах Рика Уомсли побывали две шайбы, а когда Балдерис и Макаров реализовали численное преимущество, то вопросы о победителе отпали сами собой. «Меня впечатлила советская сборная. Она доминировала во всех аспектах игры и была намного лучше нас», — признал Дэйв Кинг.

В следующем матче подопечные Тихонова разобрались со сборной ФРГ (6:0), а последовавший далее матч с Чехословакией прошёл с привычной «зарубой», но тоже закончился крупной победой (5:1). Сопротивление чехословаков было сломлено в третьем периоде, когда голевой дубль оформил Игорь Ларионов. Несмотря на то что выигрывать все матчи на первом этапе было уже не обязательно, сборная СССР не допустила осечек и завершила стартовый раунд, имея шесть побед в шести матчах и разницу шайб 33 — 5.

Два раза по 8:2

Второй этап стартовал с победой сборной СССР над шведами (4:0). Снова нашим удалось великолепно провести начало встречи, и уже к 10-й минуте Жлуктов и Ларионов по разу пробили Пелле Линдберга. Шведские хоккеисты за весь матч бросили по воротам Третьяка лишь 17 раз, и для Владислава этот успех стал юбилейным — 200-м выигранным матчем за сборную СССР на чемпионатах мира.



Канадцы параллельно с нашими рубились против сборной ЧССР и уступили 4:5, проигрывая в ходе матча с разницей в три шайбы. На предварительном этапе Канада обыграла чехословаков (3:1), но на этот раз команда Людека Букача сыграла безошибочно, чего не скажешь о «кленовых листьях», у которых Боб Гейни забил автогол, который стал победным для соперников.

В «Динамо» — лидер, в сборной СССР — первый запасной. Каким хоккеистом был Виктор Тихонов В начале карьеры он избежал гибели в авиакатастрофе, а играть закончил по приказу Аркадия Чернышёва.

К слову, канадцев снова не удовлетворила работа судей. По их мнению, советский линейный арбитр Анатолий Баринов фиксировал положение вне игры по любому желанию чехословацких хоккеистов, в то время как главный судья финн Пертти Юхола понятия не имел, как измерять загиб клюшки. В одной из эпизодов Юхола не нашёл ничего нестандартного в крюке чехословацкого игрока, в результате чего канадцы, потребовавшие проверки, получили малый штраф. Через день канадцы обыграли Швецию (3:1), но шансов на золото у команды Дэйва Кинга оставалось уже очень немного.



Матч сборных СССР и ЧССР на втором этапе стал одним из украшений турнира, хотя зрители увидели не так много забитых голов (1:1). Великолепную игру продемонстрировал голкипер чехословаков Иржи Кралик, который удержал свою команду на плаву, несмотря на град атак нашей команды.

Чешский баннер: «Бейте русских! Сегодня и всегда» Фото: ice-hockey-stat.com

Под занавес второго периода Сергей Макаров смог забить по-бобровски из-за ворот, но на старте третьей двадцатиминутки мощный бросок под перекладину удался Иржи Грдине. Ничья позволила ЧССР сохранить шансы на золото — для этого команде Букача нужно было обыгрывать шведов и надеяться на канадцев, которые должны были отобрать очки у советской команды.



Фрагменты второго матча между СССР и Канадой можно посмотреть в YouTube.



С победой чехословаков над Швецией дело не стало (4:1), а вот канадцы снова провалились, поскольку второй раз за чемпионат мира сборная СССР обыграла их со счётом 8:2. Вратаря «кленовых» Рика Уомсли хватило только на первый период (1:1), а во втором сборная Советского Союза превзошла соперника по броскам (18 — 1) и забила три гола подряд. Три очка (1+2) Сергея Макарова сделали его лучшим бомбардиром турнира, хотя лучшим нападающим турнира был признан чех Иржи Лала (9 голов, 5 передач). Великий чемпионат мира сборной СССР.

Канадцы завоевали бронзу и в финальном матче против СССР снова критиковали арбитров и замеряли крюки. При счёте 1:1 Джон Андерсон забил гол, который финский судья Юхола отменил, так как он был забит рукой. «Эта шайба могла перевернуть ход матча! Шайба действительно ударилась мне в руку, но затем задела клюшку. Я бы никогда не стал спорить, если бы это был неправомерный гол», — кипятился Андерсон. Дошло до того, что Алан Иглсон, главный канадский хоккейный чиновник, даже пришёл к бортику и пытался подозвать Юхолу на разговор, но финский рефери проявил стойкость и решения не отменил.



«Надо быть сумасшедшим, чтобы заявлять, что мы были лучше, чем СССР. Но я не готов утверждать, что они были лучше чем мы. По крайней мере до тех пор, пока у нас не будет сезона из 45 матчей, а вся сборная будет играть в одном клубе на протяжении года. Я не собираюсь умалять достижение советских игроков, они это заслужили, у них отличная команда, но мы в разных условиях», — сказал канадский форвард Пол Райнхарт.