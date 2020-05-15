Бурдасов остался в СКА, Бирюков перешёл в «Салават». Таблица трансферов КХЛ

Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

1 мая в КХЛ официально открылось трансферное окно. Многие команды без устали объявляют об изменениях в своих составах, а кое-кто даже провернул и громкий обмен.

Что нового произошло на трансферном рынке? ЦСКА лишился защитников Романова и Марченко. Александр подписал контракт с «Монреалем», а Алексей будет играть в «Локомотиве». В СКА официально объявили о подписании контракта с Виктором Антипиным, а также отправили в «Витязь» нападающего Наиля Якупова, чтобы разгрузить свою платёжную ведомость. Кагарлицкому и Каблукову приготовиться.

На втором плане. 9 трансферов клубов КХЛ, прошедших почти незаметно Но они могут оказаться важнее, чем топовые сделки.

Мощно укрепился «Йокерит», подписав сразу нескольких солидных хоккеистов из европейских чемпионатов. В московском «Динамо» объявили о подписании контрактов с Андреем Сергеевым из «Нефтехимика» и двукратным чемпионом мира в составе сборной Швеции Оскаром Линдбергом из швейцарского «Цуга». В ХК «Сочи» расторгают контракты с теми, с кем подписывали ранее. Из новичков южного клуба отметим Анселя Галимова, Падакина и Апалькова.

Кто и как из клубов КХЛ работает на трансферном рынке. Западная конференция Некоторые клубы уже почти готовы начинать новый сезон, а кто-то до сих пор не совершил ни одной сделки.

«Северсталь» заключила контракт с латвийским нападающим Букартсом, а у минского «Динамо» серьёзные потери: клуб уже покинули Андрей Костицын, Готовец и Евенко. По всей видимости, это только начало. Активничать на трансферном рынке «зубры» не собираются.

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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клубы Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА н. Голдобин («Ванкувер», НХЛ), н. Локтионов («Металлург» Мг), в. Шарыченков («Нефтехимик»), з. Воробьёв (ХК «Сочи»), з. Макеев («Северсталь»), н. Силаев («Адмирал») з. Науменков, н. Капризов, н. Шалунов (все — НХЛ), з. Марченко («Локомотив»), з. Романов («Монреаль», НХЛ), в. Сорокин («Айлендерс», НХЛ) з. Блажиевский, н. Вей, н. Григоренко («Коламбус», НХЛ), в. Третьяк (ХК «Сочи»), н. Толчинский («Авангард»), з. Мясищев («Салават Юлаев») н. Окулов, н. Слепышев, з. Дальбек, н. Андронов, н. Телегин, з. Нестеров СКА н. Мичков («Локомотив»), н. Якимов («Северсталь»), н. Э. Галимов («Ак Барс»), в. Иванов, з. Вик. Антипин (оба — «Металлург» Мг), н. Колтыгин («Витязь») гл.т. Кудашов, т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб («Оттава», НХЛ), в. Мельничук («Сан-Хосе», НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — «Спартак»), н. Барабанов («Торонто», НХЛ), н. Якупов («Витязь»), н. Каблуков, н. Кагарлицкий («Динамо» М), з. Земчёнок («Металлург Мг») з. Белов, н. Аалтонен, н. Кемппайнен, н. Кетов, в. Лысенков, н. Глотов, н. Кукштель, н. Петьков, н. Бурдасов, з. Бенгтссон «Йокерит» т. Кангасалуста, т. Паюлуома, в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Торпедо»), з. Фриман (ХПК), з. Пудас («Шеллефтео АИК), н. Пакаринен (»Барыс"), н. Боргстрём («Флорида», НХЛ), з. Крейчик, н. Юнттила (оба — «Кярпят») н. Мозес («Рапперсвилль»), в. Ниеми, н. Контиола, н. Регин, з. Лехтонен («Торонто», НХЛ), з. Лауридсен («Фрёлунда») н. Йоэнсуу, н. Норман, н. Халме, з. Скленичка, з. Кивистё, з. Лепистё «Динамо» М н. Кагарлицкий (СКА), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Северсталь»), в. Меньшатов («Торпедо»), з. Сергеев («Нефтехимик»), н. Линдберг («Цуг») н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков (ХК «Сочи»), з. Лямин, н. Полыгалов, н. Петерссон («Локомотив») гл.т. Крикунов, з. Хиетанен, з. Чайковски, н. Яшкин, в. Ерёменко, в. Бочаров, н. Круглов, з. Аланов, з. Григорьев, н. Тарасов, н. Алексеев, з. Орлов, н. Бицадзе, н. Моисеев, н. Панкратов, н. В. Кулёмин, з. Семенеко «Спартак» т. Федосов, н. Бакош, в. Трушков, з. Козловский (все — «Адмирал»), н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — СКА), з. Дьюс («Спрингфилд Тандербёрдз», АХЛ), н. Любимов («Металлург» Мг), н. Широков («Авангард») т. Уланов, н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Витязь»), н. Карсумс, з. Херсли, з. Виклунд, н. Хохлачёв («Авангард»), з. И. Вишневский, н. Кокарев, н. А. Галимов (ХК «Сочи»), н. Столяров гл.т. Знарок, т. Витолиньш, т. Соловьёв, н. Юньков, в. Беспалов, з. Рылов, з. Кулик, н. Ганзл, н. Аркалов, н. Котляревский, в. Хомченко, з. Д. Вишневский, з. Гришин, з. Никишин «Локомотив» гл.т. Скабелка, з. Охтамаа, в. Паскуале (все — «Барыс»), з. Баранцев («Торпедо»), з. Пайгин («Нефтехимик»), н. Петерссон («Динамо» М), з. Марченко (ЦСКА), н. Слепец («Динамо» Р) ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал, з. Кронвалль, н. Свитов, з. Марков (завершил карьеру), н. Да Коста («Ак Барс»), н. Денисенко («Флорида», НХЛ) з. Савченко, з. Афанасьев, з. Калинин, н. Красковский «Витязь» н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Спартак»), н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден»), н. Дэнфорт («Лукко»), з. Бородкин («Трактор»), н. Якупов (СКА) н. Макеев («Автомобилист»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенков, н. Мирошниченко («Маскегон», USHL), н. Бывальцев («Трактор»), н. Колтыгин (СКА) гл.т. Кравец, з. Пыленков, в. Ежов, з. Катичев, з. Воронков, н. Моисеев, н. Гончаров, н. Ларичев, з. Паутов, н. Гребенщиков, н. Артюхин, н. Сёмин, н. Варфоломеев «Торпедо» н. Фреберг (ХВ-71) в. Меньшатов («Динамо» М), з. Баранцев («Локомотив»), з. Дженовей, н. Бочаров (оба — «Автомобилист»), в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Йокерит»), з. Минеев («Авангард») гл.т. Немировски, н. Шенфельд, в. Серебряков, н. Белевич, з. Аляев, н. Веряев ХК «Сочи» спортдир. Зюзин, в. Третьяк (ЦСКА), н. Карьялайнен («Таппара»), н. Юханссон, н. Нильссон (оба — «Ферьестад»), н. Колготин, н. Цыганов (оба — «Юность», Беларусь), з. Мищенко, з. Островский, н. Коннов (все — «Адмирал»), н. Апальков («Динамо» М), н. А. Галимов («Спартак»), н. Падакин («Нефтехимик»), в. Фурх («Эребро»), н. Капустин («Северсталь»), в. Лассинантти («Лулео») з. Воробьёв (ЦСКА), в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго», НХЛ), з. Бертильссон, з. Эллис, н. Коллинз, н. Росен, н. Стрёмвалль, н. Лугин, н. Макаренко, н. Лещенко («Трактор»), з. Абросимов («Ак Барс»), з. Петров, з. Щитов, в. Шикин, з. Мальцев, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Рахимуллин, н. Выглазов гл.т. Андриевский, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Томилин, з. Гордеев, н. Выглазов, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Рундблад, н. Шмелёв, з. Климонтов «Северсталь» т. Ставровский, т. Крюков, т. Шабанов, з. Лалонд, н. Вихарев (оба — «Адмирал»), н. Абдул («Слован»), з. Адамчук («Ак Барс»), з. Виттасмяки («Таппара»), н. Букартс («Витковице Ридер») генмен. Щедрин, т. Гольц, з. Хлыстов (оба — «Металлург» Мг), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Динамо» М), н. Якимов (СКА), н. Монахов, н. Е. Бодров, з. Кинрейд, з. Кулда, н. Чипчура, в. Хакимов («Нефтяник», ВХЛ), з. Макеев (ЦСКА), з. Хохлов («Сибирь»), н. Капустин (ХК «Сочи») гл.т. Разин, н. Лишка, н. Гераськин, н. Яковлев, н. Морозов, н. Трубачёв, н. Вовченко «Динамо» Р гл.т. Скудра, гл.т. Тамбиев, з. Самуэльссон («Лександ»), з. Экесталь Йонссон («Ферьестад»), н. деСоуза («Рёгле»), н. Воеводин («Ак Барс») гл.т. Анкипанс, з. Берглунд («Брюнес»), н. Протапович («Автомобилист»), н. Слепец («Локомотив») «Динамо» Мн н. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»), з. Эллиотт («Фрёлунда»), з. Готовец («Авангард»), з. Евенко («Трактор»), н. А. Костицын («Нефтехимик»), в. Карнаухов («Металлург» Нк, ВХЛ)

На Востоке «Ак Барс» официально объявил о подписании соглашений с Да Костой и Бурмистровым. В «Барысе» по-прежнему не могут определиться с главным тренером, зато очередная потеря в лице финского форварда Пакаринена, перебравшегося в «Йокерит», имеется.

«Авангард» пополнил свои ряды защитниками Соловьёвым, Готовцом и Шарипзяновым. Неплохое усиление для команды Боба Хартли. Учитывая, что потерь тоже хватает. «Автомобилист» практически договорился о новом контракте с нападающим Павлом Дацюком. Больших денег Павел просить не стал.

Кто и как из клубов КХЛ работает на трансферном рынке. Восточная конференция «Ак Барс» уже готов начать новый сезон, но есть команда, до сих пор не совершившая ни одной сделки.

«Сибирь» сделала «оффершит» и переманила из «Северстали» защитника Хохлова, «Салават Юлаев» укрепил оборонительные ряды опытным защитником Бирюковым из «Магнитки». Наконец-то хоть какие-то подписания начались в «Нефтехимике», в который перешли форвард Андрей Костицын и его коллега по амплуа Кучерявенко. Подписал контракт с «волками» и белорусский защитник Граборенко. Довольно активен на трансферном рынке «Трактор», который, в частности, заполучил из «Витязя» центрального нападающего Алексея Бывальцева. Он будет играть в центре второго звена уральского клуба.

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Восток