Долгий путь наверх. Тренеры КХЛ, которые пробились в топы с самого дна

Им ничего не доставалось просто так, но они доказали свою состоятельность и завоевали недюжинный авторитет.

Тренерское дело – штука сложная и непредсказуемая. Кому-то сразу выпадает большой шанс в клубе КХЛ, кому-то приходится пробиваться с самых низов и кропотливо прокладывать себе дорогу на самый верх. Рассказываем о четырёх тренерах нашего чемпионата, которые прошли долгий и тернистый путь, не затерялись в общей массе и в итоге стали топами.

Как начинал. В бытность игроком уроженец Челябинска Знарок провёл в рижском «Динамо» девять лет, выступал за сборную Латвии. Там же начал тренерскую карьеру, вернувшись из Германии, где проводил остаток карьеры.



Начинал помощником в различных сборных Латвии, тренировал клубы местного чемпионата как взрослые, так и молодёжные, к середине 2000-х дорос до главного тренера национальной команды, с которой в 2009 году вышел в четвертьфинал чемпионата мира, а в 2010 году повёз на Олимпиаду.



Как стал топом. В 2008 году перешёл на работу в КХЛ и возглавил ничем не примечательный ХК МВД, который ни о чём большем, кроме выхода в плей-офф, и не подумывал и вообще считался игрушкой руководства МВД. В первом сезоне команда Знарка даже не попала в плей-офф, но тренера оставили. На следующий год Олег Валерьевич сотворил настоящую сенсацию – слепил из состава без звёзд команду, которая не давала спуску никому за счёт физики и самоотверженности. ХК МВД дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу».



Знарок развил успех уже с московским «Динамо», которое поглотило ХК МВД, и дважды подряд привёл бело-голубых к чемпионству. Это открыло Знарку путь в сборную России, а потом и СКА.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Он с ходу выиграл чемпионат мира, через пару лет взял с петербуржцами Кубок Гагарина, а затем привёл сборную и к победе на Олимпиаде. И пусть сейчас Знарок уже не работает ни в сборной, ни в СКА, топ-тренером он считаться не перестал.



Олег Валерьевич, пожалуй, главная звезда «Спартака». Вновь он, не обладая суперзвёздным составом, слепил команду, которая способна потрепать нервы любому.

«Знарок однозначно остаётся в «Спартаке». Большое интервью с Жамновым Генеральный менеджер «Спартака» и член совета директоров КХЛ Алексей Жамнов эксклюзивно пообщался с нашим изданием.

Как начинал. Квартальнов был ярким хоккеистом – становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР, зажигал в «Бостоне», поиграл в Европе, а уже в солидном возрасте за 30 был одним из лидеров «Ак Барса». Доигрывал в родном «Химике» и «Северстали», в Череповце же начал тренировать, и сразу – в роли главного.



Сытые годы «Северстали» к тому времени остались уже позади, и на высокие места команда, в общем-то, не претендовала. Под руководством Квартальнова в плей-офф получилось попасть только на второй год, но уже тогда было ясно, что этот специалист способен не только давать результат, но и развивать игроков. Под его чутким присмотром семимильными шагами стали прогрессировать Вадим Шипачёв и Максим Чудинов, первые шаги во взрослом хоккее делал Богдан Киселевич.



Причём работал Квартальнов при постоянном давлении со всех сторон – клуб в то время оказался замешан в мошеннических схемах, его самого даже отстранили на несколько матчей. Потом шли постоянные пересуды о возможной отставке. А «Северсталь» показывала симпатичный хоккей на радость болельщикам, и второй раз подряд вышла в плей-офф. Дмитрия Вячеславовича уволили за сутки до начала первого раунда.



Он нашёл работу уже через пару месяцев, возглавив «Сибирь». И там продолжил своё дело – лепить хороших игроков из молодёжи и давать результат, несмотря в рамках ограниченного бюджета. В его «Сибири» выстрелил Дмитрий Кугрышев и Никита Зайцев, он открыл дорогу в КХЛ Сергею Шумакову и Константину Окулову и в целом заложил фундамент команды, которая в 2015 году добьётся рекордных успехов – выхода в финал Востока и бронзы КХЛ.

Сбегал из «Химика», бесил Плющева, мог стать звездой НХЛ. Каким хоккеистом был Квартальнов Дмитрий Вячеславович был прирождённым снайпером, но ему всегда не везло с чемпионскими титулами.

Как стал топом. Из «Сибири» Квартальнов ушёл уже не куда-нибудь, а в ЦСКА, который тогда уже обладал деньгами, но серьёзных успехов не имел. Тренер мгновенно превратил «армейцев» в ту машину, которая уже который год прёт напролом. ЦСКА три года подряд выигрывал регулярный чемпионат и один раз дошёл до финала Кубка Гагарина. После этого были два года в «Локомотиве», а с 2019 года Квартальнов работает в «Ак Барсе». Везде его ценят за системность, умение работать с молодёжью и вытаскивать из игроков их максимум.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Как начинал. Игроком был одним из лидеров сборной Беларуси, выступал в МХЛ и Суперлиге. Тренерскую деятельность начал в штабе Сергея Николаева (до этого Скабелка успел поиграть под его началом в «Салавате» и «Локомотиве») в новокузнецком «Металлурге» сразу после завершения карьеры, но не очень удачно – продержался пару месяцев и из-за плохих результатов был уволен вместе с главным тренером.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Четыре года возглавлял «Гомель», с которым дважды выигрывал бронзу чемпионата страны. Оттуда попал и в сборную Беларуси сначала помощником, а затем и главным тренером.

Скабелка отказался от «Барыса» ради топ-клуба. Сборная — красивая отмазка В Ярославле белорусского специалиста прекрасно помнят ещё игроком, да и в деньгах точно не обидят.

Как стал топом. в КХЛ Скабелку привёл только что назначенный в «Торпедо» Петерис Скудра. Взгляды на хоккей у тренеров во многом совпадали – оба были требовательными к игрокам, ценили дисциплину и выстраивали надёжную игру в обороне.



Уже через год Скабелка возглавил «Сибирь» — оттуда как раз ушёл Квартальнов. Наработанное свои предшественником Скабелка не только не загубил, но и развил успех – новосибирцы, неожиданно для всех, забрались на самый верх и выиграли дивизион Чернышёва, а затем в плей-офф методично выбили «Трактор» и «Металлург» и добились лучшего результата в истории клуба.

После ещё одного отличного сезона последовал спад. Скабелка ушёл, но на повышение – в «Авангард». Правда, там его методами были недовольны игроки и через полгода тренера отправили в отставку, но к тому времени он уже успел сделать себе имя.



Следующим местом работы стал «Барыс», который с приходом белорусского тренера ощутимо добавил и стал одним из лидеров Восточной конференции. Оттуда Скабелка ушёл уже сам, опять на повышение. Теперь он – тренер «Локомотива».

Как начинал. Защитник Крикунов начинал в родном Кирово-Чепецке, затем играл в саратовском «Кристалле», «Крыльях Советов» (откуда попал в сборную на Кубок Канады — 1976), потом в рижском и минском «Динамо». В столице Беларуси начал и тренерскую карьеру – поначалу был играющим тренером, затем – главным и в итоге вывел команду в Высшую лигу чемпионата СССР.



Из Беларуси отправился поднимать хоккей в Словении, где получил свои первые титулы в роли тренера – дважды становился чемпионом страны с «Есенице», затем выигрывал регулярку с «Целе». Добрался и до сборной Словении, заложив фундамент для будущих (пусть и локальных) успехов команды.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Как стал топом. В 1996 году Крикунов вернулся в Россию – сначала работал в Екатеринбурге, где его заметило руководство «Ак Барса». В Казани Владимир Васильевич с ходу едва не стал чемпионом, проиграв только в финале. На следующий год стал помощником Бориса Михайлова в сборной России.



В 2001 году Крикунов отправился в «Нефтехимик», где оставил яркий след – по кирпичику строил команду и в итоге через три года вывел её в плей-офф. Одновременно с этим принял ещё одну сборную – Беларуси, с которой сотворил одну из главных сенсаций в истории Олимпиад – выбил шведов в четвертьфинале турнира 2002 года.



В сборной России в том же году стал серебряным призёром ЧМ в качестве помощника, а уже через пару лет возглавил национальную команду нашей страны. Крикунов руководил сборной России на двух чемпионатах мира (в 2005 выиграл бронзу) и Олимпиаде-2006. Главным тренером сборной Крикунов оказался не просто так – в 2004 году он пришёл в московское «Динамо» и тут же сделал его чемпионом.

Почему «Динамо» не нужно искать нового тренера. Крикунов заслужил шанс реализовать мечту Руководству бело-голубых жизненно важно не ошибиться в этом вопросе. Ошибка приведёт к потере сезона, который может стать медальным.

Крикунову уже 70 лет, он уже не раз выходил на пенсию, но вскоре возвращался к любимой работе – руководил «Нефтехимиком», «Барысом», «Ак Барсом», «Автомобилистом». В 2018 году вернулся в «Динамо» и в этом году создал особенно симпатичную команду. Кто-то считает, что методы Владимира Васильевича давно устарели (о его «баллонах» так и вовсе ходят легенды), кто-то ещё видит в нём потенциал. Но бесспорно одно – человек тренирует 34 года, поработал с четырьмя сборными (в начале 2010-х руководил казахстанской командой), занимал призовые места и творил сенсации, а сейчас продолжает возглавлять один из топ-клубов КХЛ.