Долгий путь наверх. Тренеры КХЛ, которые пробились в топы с самого дна

Тренерское дело – штука сложная и непредсказуемая. Кому-то сразу выпадает большой шанс в клубе КХЛ, кому-то приходится пробиваться с самых низов и кропотливо прокладывать себе дорогу на самый верх. Рассказываем о четырёх тренерах нашего чемпионата, которые прошли долгий и тернистый путь, не затерялись в общей массе и в итоге стали топами.
Олег Знарок («Спартак»)
Как начинал. В бытность игроком уроженец Челябинска Знарок провёл в рижском «Динамо» девять лет, выступал за сборную Латвии. Там же начал тренерскую карьеру, вернувшись из Германии, где проводил остаток карьеры.
Начинал помощником в различных сборных Латвии, тренировал клубы местного чемпионата как взрослые, так и молодёжные, к середине 2000-х дорос до главного тренера национальной команды, с которой в 2009 году вышел в четвертьфинал чемпионата мира, а в 2010 году повёз на Олимпиаду.
Как стал топом. В 2008 году перешёл на работу в КХЛ и возглавил ничем не примечательный ХК МВД, который ни о чём большем, кроме выхода в плей-офф, и не подумывал и вообще считался игрушкой руководства МВД. В первом сезоне команда Знарка даже не попала в плей-офф, но тренера оставили. На следующий год Олег Валерьевич сотворил настоящую сенсацию – слепил из состава без звёзд команду, которая не давала спуску никому за счёт физики и самоотверженности. ХК МВД дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу».
Знарок развил успех уже с московским «Динамо», которое поглотило ХК МВД, и дважды подряд привёл бело-голубых к чемпионству. Это открыло Знарку путь в сборную России, а потом и СКА.
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Он с ходу выиграл чемпионат мира, через пару лет взял с петербуржцами Кубок Гагарина, а затем привёл сборную и к победе на Олимпиаде. И пусть сейчас Знарок уже не работает ни в сборной, ни в СКА, топ-тренером он считаться не перестал.
Олег Валерьевич, пожалуй, главная звезда «Спартака». Вновь он, не обладая суперзвёздным составом, слепил команду, которая способна потрепать нервы любому.
Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)
Как начинал. Квартальнов был ярким хоккеистом – становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР, зажигал в «Бостоне», поиграл в Европе, а уже в солидном возрасте за 30 был одним из лидеров «Ак Барса». Доигрывал в родном «Химике» и «Северстали», в Череповце же начал тренировать, и сразу – в роли главного.
Сытые годы «Северстали» к тому времени остались уже позади, и на высокие места команда, в общем-то, не претендовала. Под руководством Квартальнова в плей-офф получилось попасть только на второй год, но уже тогда было ясно, что этот специалист способен не только давать результат, но и развивать игроков. Под его чутким присмотром семимильными шагами стали прогрессировать Вадим Шипачёв и Максим Чудинов, первые шаги во взрослом хоккее делал Богдан Киселевич.
Причём работал Квартальнов при постоянном давлении со всех сторон – клуб в то время оказался замешан в мошеннических схемах, его самого даже отстранили на несколько матчей. Потом шли постоянные пересуды о возможной отставке. А «Северсталь» показывала симпатичный хоккей на радость болельщикам, и второй раз подряд вышла в плей-офф. Дмитрия Вячеславовича уволили за сутки до начала первого раунда.
Он нашёл работу уже через пару месяцев, возглавив «Сибирь». И там продолжил своё дело – лепить хороших игроков из молодёжи и давать результат, несмотря в рамках ограниченного бюджета. В его «Сибири» выстрелил Дмитрий Кугрышев и Никита Зайцев, он открыл дорогу в КХЛ Сергею Шумакову и Константину Окулову и в целом заложил фундамент команды, которая в 2015 году добьётся рекордных успехов – выхода в финал Востока и бронзы КХЛ.
Как стал топом. Из «Сибири» Квартальнов ушёл уже не куда-нибудь, а в ЦСКА, который тогда уже обладал деньгами, но серьёзных успехов не имел. Тренер мгновенно превратил «армейцев» в ту машину, которая уже который год прёт напролом. ЦСКА три года подряд выигрывал регулярный чемпионат и один раз дошёл до финала Кубка Гагарина. После этого были два года в «Локомотиве», а с 2019 года Квартальнов работает в «Ак Барсе». Везде его ценят за системность, умение работать с молодёжью и вытаскивать из игроков их максимум.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Андрей Скабелка («Локомотив»)
Как начинал. Игроком был одним из лидеров сборной Беларуси, выступал в МХЛ и Суперлиге. Тренерскую деятельность начал в штабе Сергея Николаева (до этого Скабелка успел поиграть под его началом в «Салавате» и «Локомотиве») в новокузнецком «Металлурге» сразу после завершения карьеры, но не очень удачно – продержался пару месяцев и из-за плохих результатов был уволен вместе с главным тренером.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Четыре года возглавлял «Гомель», с которым дважды выигрывал бронзу чемпионата страны. Оттуда попал и в сборную Беларуси сначала помощником, а затем и главным тренером.
Как стал топом. в КХЛ Скабелку привёл только что назначенный в «Торпедо» Петерис Скудра. Взгляды на хоккей у тренеров во многом совпадали – оба были требовательными к игрокам, ценили дисциплину и выстраивали надёжную игру в обороне.
Уже через год Скабелка возглавил «Сибирь» — оттуда как раз ушёл Квартальнов. Наработанное свои предшественником Скабелка не только не загубил, но и развил успех – новосибирцы, неожиданно для всех, забрались на самый верх и выиграли дивизион Чернышёва, а затем в плей-офф методично выбили «Трактор» и «Металлург» и добились лучшего результата в истории клуба.
После ещё одного отличного сезона последовал спад. Скабелка ушёл, но на повышение – в «Авангард». Правда, там его методами были недовольны игроки и через полгода тренера отправили в отставку, но к тому времени он уже успел сделать себе имя.
Следующим местом работы стал «Барыс», который с приходом белорусского тренера ощутимо добавил и стал одним из лидеров Восточной конференции. Оттуда Скабелка ушёл уже сам, опять на повышение. Теперь он – тренер «Локомотива».
Владимир Крикунов («Динамо» Москва)
Как начинал. Защитник Крикунов начинал в родном Кирово-Чепецке, затем играл в саратовском «Кристалле», «Крыльях Советов» (откуда попал в сборную на Кубок Канады — 1976), потом в рижском и минском «Динамо». В столице Беларуси начал и тренерскую карьеру – поначалу был играющим тренером, затем – главным и в итоге вывел команду в Высшую лигу чемпионата СССР.
Из Беларуси отправился поднимать хоккей в Словении, где получил свои первые титулы в роли тренера – дважды становился чемпионом страны с «Есенице», затем выигрывал регулярку с «Целе». Добрался и до сборной Словении, заложив фундамент для будущих (пусть и локальных) успехов команды.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Как стал топом. В 1996 году Крикунов вернулся в Россию – сначала работал в Екатеринбурге, где его заметило руководство «Ак Барса». В Казани Владимир Васильевич с ходу едва не стал чемпионом, проиграв только в финале. На следующий год стал помощником Бориса Михайлова в сборной России.
В 2001 году Крикунов отправился в «Нефтехимик», где оставил яркий след – по кирпичику строил команду и в итоге через три года вывел её в плей-офф. Одновременно с этим принял ещё одну сборную – Беларуси, с которой сотворил одну из главных сенсаций в истории Олимпиад – выбил шведов в четвертьфинале турнира 2002 года.
В сборной России в том же году стал серебряным призёром ЧМ в качестве помощника, а уже через пару лет возглавил национальную команду нашей страны. Крикунов руководил сборной России на двух чемпионатах мира (в 2005 выиграл бронзу) и Олимпиаде-2006. Главным тренером сборной Крикунов оказался не просто так – в 2004 году он пришёл в московское «Динамо» и тут же сделал его чемпионом.
Крикунову уже 70 лет, он уже не раз выходил на пенсию, но вскоре возвращался к любимой работе – руководил «Нефтехимиком», «Барысом», «Ак Барсом», «Автомобилистом». В 2018 году вернулся в «Динамо» и в этом году создал особенно симпатичную команду. Кто-то считает, что методы Владимира Васильевича давно устарели (о его «баллонах» так и вовсе ходят легенды), кто-то ещё видит в нём потенциал. Но бесспорно одно – человек тренирует 34 года, поработал с четырьмя сборными (в начале 2010-х руководил казахстанской командой), занимал призовые места и творил сенсации, а сейчас продолжает возглавлять один из топ-клубов КХЛ.
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