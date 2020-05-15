«Ковальчук сам не понимал, что произошло». Сушинский – о золотом ЧМ-2008

Все болельщики хоккея скучают по своей любимой игре и чемпионату мира, а мы продолжаем вспоминать яркие моменты с участием сборной России. 18 мая исполнится 12 лет с памятного финала. Того самого, когда Россия отыгралась с 2:4 и победила Канаду, Ковальчук забил победный гол в овертайме, а наша сборная впервые за 15 лет стала чемпионом. Поговорили с непосредственным участником тех событий, чемпионом мира 2008 года, а ныне президентом «Авангарда» Максимом Сушинским.

Карантин

Всё без изменений, хочется уже поработать, выехать из дома. Сидим в области с семьёй, чтобы весело было, мы все вместе. Пришлось привезти тренажёры, сделал себе небольшой зальчик, занимаюсь. Каждый день что-то готовлю, мне нравится это делать. В магазин ездим по пропускам, что-то заказываем по доставке.



Идея танца под Littlе Big — моя. Мы отсидели две недели на самоизоляции, после этого поехали в гости. Погуляли с детьми, поиграли, приготовили ужин. Фантазия разыгралась, и как раз эта музыка заиграла по радио. Это был единственный дубль, с утра решили выложить. Сам клип и музыка мне и детям очень нравится, получилось весело.

Хочется что-то посмотреть, но футбол смотреть не буду – люблю в него только играть. Если будет хоккей, его смотреть интереснее. Из-за отмены ЧМ не расстроился, но жалко, что в XXI веке мы выпали на три месяца и сидим дома. Это очень страшно. Беспокоит ещё, что плачу зарплату 500 людям, сейчас бизнес тяжело поддерживать. Конечно, есть проблемы – в СПб разрешили работать сервисам, но с ограничениями. И онлайн продажи не те, что в обычное время.

ЧМ-2008

Не так часто вспоминаю, времени уже много прошло, но вспомнить иногда приятно. Много раз играл в Канаде, там другой хоккей, интересно. Болеют за хоккей, радуются моментам, голам, силовым приёмам, всё очень хорошо освещается на ТВ. Приятно играть.



Когда мы играли, даже не думали, последняя эта победа за 15 лет или мы действующие чемпионы. Выходили, играли, всё сложилось. Мы ровно провели весь чемпионат, хороший был коллектив. Всё получилось удачно.

Фото: РИА Новости

Тройка

Играл с Горовиковым и Мозякиным большую часть времени. Мозякин часто был моим партёнром по сборной, долго вместе играли, когда ещё селили по двое в гостиницах, мы с ним вместе жили. Конечно, и сейчас общаемся.

Фото: РИА Новости

Быков и Захаркин

Как у всех тренеров, у них были требования побеждать, выполнять задание. Мотивационные лозунги были, без них никуда, Вячеслав Аркадьевич – хороший мотиватор. Бывает, созваниваемся с Быковым, он поддержал меня, когда я играл свой последний сезон в «Фрибурге». Приехал на плей-офф, проиграли в финальной игре. Ходили с ним часто на ужин, общались. Конечно, жаль, что Быков не работает в КХЛ. Думаю, была бы ещё одна очень интересная команда.

Гол Ковальчука

Этот гол помнят много людей. Первые эмоции – побежали на лёд радоваться. У самого Ильи был шок, он не понимал, что произошло. Сейчас легче вспоминать, чем тогда. Ни разу не пересматривал финал целиком, кстати, это хорошая идея, посмотреть его на самоизоляции.

Фото: РИА Новости

Своя игра на ЧМ-2008

У нас был ровный состав, своей игрой доволен. Забивали звеном, получалось. В большинстве мы не играли, были сдерживающим звеном, выходили в меньшинстве, но какие-то голы забили.

Затонский – Прокопьев – Сушинский

Конечно, это легендарная тройка, всегда будем дружить с этими ребятами. Конечно, жаль, что эта тройка распалась, но так сложилась жизнь. Сначала мы с Сашкой перешли в другие команды, потом Димке пришлось уехать. Я продолжал играть в СКА, Сашка получил травму глаза в Воскресенске и закончил, Димка закончил по возрасту. «Авангард» и СКА – две мои главные команды по жизни. СКА меня вырастил, а хоккеистом с большой буквы я стал в Омске. Благодарность болельщикам обоих городов.

Валерий Белоусов

Гениальный был тренер, светлая ему память. Тренер с большой буквы, всегда буду вспоминать его хорошим словом. Помню его приход, когда его поменяли на Герсонского. Тогда стоял вопрос — или Сушинский, или Герсонский. Слава богу, выбрали Сушинского и поставили Белоусова, в этот год мы стали чемпионами.

«Авангард»

Ничего нового по арене не могу сказать, всё в рабочем режиме. Академия сейчас не работает из-за карантина, но в целом всё неплохо развивается. Работаем над качеством тренерского состава и тренировочного процесса. Думаю, всё будет только улучшаться.

Кто и как из клубов КХЛ работает на трансферном рынке. Восточная конференция «Ак Барс» уже готов начать новый сезон, но есть команда, до сих пор не совершившая ни одной сделки.

Комплектация команды ещё не закончилась, что-то новое обязательно будет. Нельзя сказать, что «Авангард» созрел для титула, все клубы хотят выиграть. Конечно, хочется выиграть, но так же хочет «Автомобилист», «Ак Барс» и все остальные. В этом году будет 8-10 клубов, которые будут претендовать на победу. Это не так просто сделать. Не бывает такого, что сегодня мы выиграем. Это спорт – один неудачный отскок, одна шайба, одно действие вратаря, и можешь поехать в отпуск. От этого никто не застрахован.



Наверное, в прошлом году шансов с ЦСКА не было, «армейцы» были очень сильны в тот год – и «лавка» длинная, и уровень мастерства хороший. Могли зацепиться в каких-то матчах, но всю серию было бы тяжело вытащить, чисто физически не хватило бы длины «лавки» и потенциала.

Потолок зарплат

Правильно, что оставили потолок. Для меня главная проблема – пол, в этом направлении надо работать, чтобы уровень игроков рассеивался по командам. Про этот сезон я не говорю, в этом году главное сохранить команды. Клубы с хорошими бюджетами в этом году тоже будут себя тяжело чувствовать.

«КХЛ не должна менять решения ради выгоды нескольких клубов». Крылов — о потолке зарплат Босс «Авангарда» откровенно высказался по главной хоккейной теме последних дней.

Отъезд игроков в НХЛ

Мы читаем интервью ребят, что у нас много команд, которые просто существуют, а не борются за Кубок. В НХЛ каждый год что-то меняется, нет постоянных лидеров, любой может обыграть любого. Да, есть богатые команды, но средний уровень намного выше. Люди ищут, хотят себя попробовать в лучшей лиге.



По моим стопам пошёл Шипачёв – здесь он суперзвезда, а там он не захотел ждать, там тренеры не ценили его, как здесь. Хотя если бы ценили, он бы там заиграл. Со мной было то же самое, когда мне там давали время, я очень неплохо выступал.



«Миннесота» — хоккейная столица, там много болельщиков. Меня через месяц уже узнавали, подходили на улицах, поддерживали, хотя я даже на английском не говорил. Но нам дали учителя, иностранцы ходили с ним занимались. Было весело.

«В том году был хороший, а теперь сразу плохой?» Сушинский — о работе в «Авангарде» Президент «ястребов» рассказал о повестке предстоящего совета директоров, дал оценку трансферов и своей работы в «Авангарде».

Вячеслав Войнов

У него всегда было желание играть в НХЛ. Конечно, он хочет вернуться, ему есть, что доказывать. Он хороший игрок, спокойно может там выступать. Главное, чтобы какая-нибудь команда согласилась ждать 41 игру дисквалификации.

Боб Хартли

Вчера созванивались, он тоже сидит в изоляции, никуда не выходит, боится. По физподготовке всем раздали программы, ребята по ней занимаются.

Время начала нового сезона КХЛ

Думаю, сезон всё-таки начнётся в сентябре. Есть опасения, как сюда приедут иностранцы, думаю, с этим могут быть проблемы.