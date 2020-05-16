Овечкин девятикратный обладатель «Ришара»? Что будет, если в НХЛ сразу начнут плей-офф

Если в плей-офф будут играть 20 или 24 команды, то регулярку будут считать завершённой. Значит, уже можно прикидывать обладателей индивидуал

Руководство Национальной хоккейной лиги продолжает работать над возвращением остановленного сезона. Комитет, созданный НХЛ и профсоюзом игроков под названием «Возвращение к игре» дважды созывался на нынешней неделе и, судя по всему, уже готов объявить формат, в котором заокеанская лига будет играть после паузы.

Турнирная таблица остановленного регулярного чемпионата-2019/2020

24 команды и отдохнувший Кэри Прайс

«Здесь нет никаких государственных секретов. Но я чувствую некоторый импульс, что на следующей неделе может быть по крайней мере предварительный план того, как мы будем двигаться. На следующей неделе может быть объявлен формата возвращения к игре», — сказал член упомянутого комитета генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг.



Пока что наиболее популярным для обсуждения считается формат плей-офф с участием 24 команд, хотя ничего не гарантировано. 24 команды предоставили бы возможность устранить несколько важных противоречий в борьбе за последние кубковые путёвки, а также предоставили бы региональному телевидению больше интересных сюжетов. Большинство телевизионных рынков сосредоточены в США, но, например, такие команды, как «Питтсбург» ожидаемо получают больше эфирного времени на национальных американских каналах.

Главные «фишки» предполагаемого формата плей-офф из 24 команд:



— В четырёх городах-хабах пройдут турниры плей-офф на основе 6 команд одного дивизиона,



— 1 и 2 места каждого дивизиона сыграют друг с другом, команда с посевом №3 сыграет с посевом №6, команда с посевом №4 сыграет с пятым,



— После определения четырёх лучших команд в каждом из хабов определяются 16 команд для стандартной сетки плей-офф.

«Слышал, что некоторые клубы расстроены тем, что будет выбран формат с 24 командами в плей-офф. Они не хотят иметь дело с отдохнувшим Кэри Прайсом», — отмечает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман. Действительно, попадание в плей-офф «Монреаля», который при прежних условиях на это не надеялся, может стать одной из главных «фишек» возобновлённого сезона.

Вот как могут выглядеть хабы по дивизионам при выходе в плей-офф 24 команд.



«Столичный хаб: «Вашингтон», «Филадельфия», «Питтсбург», «Каролина», «Айлендерс», «Коламубс».



«Атлантический» хаб: «Бостон», «Тампа-Бэй», «Торонто», «Флорида», «Монреаль», «Рейнджерс».



«Центральный» хаб: «Сент-Луис», «Колорадо», «Даллас», «Виннипег», «Нэшвилл», «Чикаго».



«Тихоокеанский хаб»: «Вегас», «Эдмонтон», «Калгари», «Ванкувер», «Аризона», «Миннесота».



По другой версии, первый раунд состоится из пяти матчей внутри одного хаба, где каждый сыграет с каждым, и определит последнюю, пятую команду в каждом хабе. Лучшие четыре клуба перейдут во второй раунд, где предполагаются обычные серии плей-офф, но не исключено, что вначале серии будут играться до трёх побед, а не до четырёх, как обычно.

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Овечкин — девятикратный обладатель «Ришара»?

Впрочем, как заявил вице-президент НХЛ Билл Дэйли, не стоит зацикливаться на варианте с участием 24 команд в плей-офф. По его словам, ни один вариант ещё не «зацементирован», поэтому возможны различные отступления, но почти нет никаких сомнений в том, что он останется базовым до конца всех обсуждений.



«Этот формат подходит не всем. Есть игроки и руководители клубов, которые считают, что давать кубковый билет тем же «Монреалю» или «Чикаго» — это не вполне справедливо. В рамках предложенной модели «Питтсбург» может встретиться в плей-офф с «Монреалем», хотя команды в таблице разделяют 15 очков. Можно представить, как будут волноваться «пингвины», если Кэри Прайс будет стоять на голове и выбьет их.



Впрочем, расстройства бывают всякие — спросите «Тампу» в прошлом году. Но справедливо ли, что команда типа «Монреаля», которая была продавцом перед дедлайном, вернётся в сезон? Я не против того, чтобы играли «канадцы» или «Чикаго», но это будет решение головного офиса НХЛ, от других клубов таких идей не исходит. Я понимаю логику лиги. В Чикаго и Монреале располагаются две огромные фан-базы, что очень важно даже с учётом того, что матчи пройдут без зрителей. Но с чисто спортивной точки зрения «хабы» и «чёрные ястребы» не заслужили участия в плей-офф. Простых ответов на это нет», — отметил известный обозреватель TSN Пьер Лебрюн.



Он обозначил очень интересную тему: в НХЛ могут обостриться отношения между руководителями команд, если участником плей-офф будет слишком много. Стратегия, выбранная клубами в дедлайн может откровенно посыпаться и стать бесполезной, а кроме этого, формат плей-офф из 20 или 24 команд фактически будет означать завершение регулярного чемпионата. Значит, после того, как один из этих форматов будет официально утверждён, НХЛ займётся тем, что объявит обладателей индивидуальных наград.



«Арт Росс Трофи», как лучшему бомбардиру сезона, в этом случае достанется Леону Драйзайтлю, «Везину» с большой долей вероятности получит Туукка Раск, Джон Карлсон оправдает прозвище «Норрис», которое ему дал Александр Овечкин и станет лучшим защитником сезона. Ну а сам Овечкин возьмёт свой девятый «Ришар», пусть и в компании с Давидом Пастрняком.

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Где будут играть?

Первоначально в списке городов, претендующих на то, чтобы принять у себя матчи НХЛ после возобновления, было аж 15 кандидатов, но постепенно их число сократилось до 8-9. Одним из интересных вариантов может стать локализация матчей внутри одной канадской провинции — Британской Колумбии, центром которой является Ванкувер. Премьер-министр Британской Колумбии Джон Хорган подтвердил переговоры с Гэри Беттмэном и выразил готовность подготовить другие стадионы в провинции помимо основной арены для «Кэнакс».



«Если мы сможем заставить этот план работать, то я уверен, что это было бы здорово и для НХЛ, и для нашей провинции. Но пока у нас сохраняется 14-дневный карантин для всех, кто приезжает в Британскую Колумбию из других мест», — сказал Хорган.

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Факт переговоров подтвердил и его коллега из Альберты Джейсон Кенни, но ему официального предложения сделано пока не было. Премьер-министр провинции Онтарио Дуг Форд тоже старается привлечь внимание лиги удобствами Торонто, поэтому конкуренция среди канадских городов ожидается довольно сильная. «Это будет больше маркетинговый и информационный ход, нежели экономический. Появление матчей НХЛ даст городу возможность продемонстрировать свои возможности в этот период времени, даст шанс показать, что они управляют ситуацией», — сказала доцент школы массовых коммуникаций в Торонто Лорел Вальзак.

«Допустим, НХЛ начнёт играть и кто-то выиграет Кубок Стэнли или просто будут яркие победы по ходу турнира. Как ограничить празднования фанатов? Социальное дистанцирование ведь может сохраняться на несколько месяцев. Если рестораны откроются на 50%, как это всё контролировать? Если «Эдмонтон» вынесет «Калгари» в плей-офф, то все болельщики выйдут на улицу и пойдут по проспекту Джаспера. Вы предлагаете, чтобы полиция держалась в двух метрах от них?», — возразил профессор кафедры спортивного менеджмента в университете Калгари Дэвид Легг.



Словом, вопросов действительно ещё очень много. Радует другое — желание сыграть в хоккей этим летом за океаном всё-таки не угасает.