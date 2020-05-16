Первое золото за 17 лет без Третьяка. Советским зрителям запрещали вскакивать с мест

После победы на чемпионате мира 1983 года для сборной Советского Союза наступила небольшая пауза в деле завоевания золота новых мировых первенств. В 1984 году чемпионат мира не проводился, так как были Олимпийские игры в Сараево, успешно выигранные сборной СССР. В 1985 году наша команда впервые с 1969 года выступала без Владислава Третьяка, который завершил карьеру. На предварительном этапе всё было хорошо, но в финальной «пульке» последовали поражения от чехословаков и канадцев, что принесло лишь бронзовые медали.

В 1986 году турнир проходил в Москве. В третий раз в своей истории сборная Советского Союза показала стопроцентный результат, выиграв все матчи и завоевала свой 20-й титул чемпионов, став самой титулованной сборной в истории ЧМ.

Две победы над Канадой со счётом 8:2! Великий чемпионат мира сборной СССР В 1983 году команде Виктора Тихонова не было равных. Особенно досталось канадцам, которые считали, что они не хуже советских хоккеистов.

Белошейкин заменил Третьяка

В первом туре соперником сборной СССР стали шведы, которых наша сборная обыграла в рамках матчей чемпионатов мира в 12-й раз подряд (4:2). Ранний гол защитника Алексея Гусарова помог избавиться от лишней нервотрёпки, а затем Вячеслав Быков, Алексей Касатонов и Игорь Ларионов не позволили скандинавам рассчитывать на то, чтобы набрать хотя бы одно очко.



Канадцы начинали матчем против ФРГ (8:3) и выставили на игру лишь 16 хоккеистов, поджидая пополнение из НХЛ. По ходу встречи травму получил Грег Адамс, так что «кленовые» заканчивали матч в 8 нападающих, а лучшим у них стал центрфорвард из «Нью-Джерси» Кирк Мюллер, набравший 4 (2+2) очка.



Во втором туре шведы отыгрались за стартовое поражение на Канаде (4:1), которая снова играла неполным составом. Наставник канадцев Пэт Куинн ждал ответа от Марио Лемье, надеясь, что он приедет в Москву, но великий 66-й не дал однозначного ответа, говоря о том, что ему нужно отдохнуть после трудного сезона в «Питтсбурге». Сборная СССР во втором матче уверенно обыграла финнов (4:1) — уже к середине первого периода Крутов и Макаров обеспечили команде комфортное преимущество. Третий гол нашей команды забил 27-летний дебютант сборной Сергей Агейкин из «Спартака».



Главным поставщиком сенсаций в первые дни турнира стала сборная ЧССР, которая была в статусе действующих чемпионов мира. Сначала чехословаки уступили Польше (1:2), а затем сборной ФРГ (3:4), пропустив три шайбы подряд в концовке. Третье поражение подряд, случившееся от сборной Швеции (2:3), уже никого не удивило, но по итогам трёх туров Чехословакия занимала позорное последнее место в таблице.

Что же касается наших, то сборная СССР уверенно разделалась с поляками (7:2) и всухую обыграла Канаду, благодаря голевому дублю Быкова и матчу на ноль в исполнении Евгения Белошейкина. «Мы провели свой лучший матч на чемпионате. Наша защита, ранее вызывавшая нарекания, играла хорошо. Если мы сыграем с советской сборной ещё раз, то будем более уверенны в своих силах», — заявил после игры наставник канадцев Пэт Куинн.



Обыграв Чехословакию (4:2) и США (5:1), наша команда выиграла все семь матчей на групповом этапе и заняла первое место в таблице, на три балла опередив Швецию. Это принесло нашим титул чемпионов Европы, но борьба за золото чемпионата мира только начиналась.

«Это просто смешно». Канадцы остались без серебра, Тихонова обвинили в сговоре с чехами Канадцы привезли россыпь звёзд, где были Гретцки, Хаверчук и Бобби Кларк. Но выиграли только в замере крюков.

«Милиция очень наблюдательна. Всем, кто вскакивает, просят сесть»

В первом же матче финального раунда сборной СССР снова предстояло биться с Канадой (7:4). «Наш план на игру был прост — нужно как можно лучше начать, чтобы не позволить советской команде набрать ход и заполучить большое преимущество. Увы, этот план провалился. Эта сборная СССР похожа на «Эдмонтон Ойлерз» — если дать ей забить несколько голов, то отыграться уже невозможно», — сетовал Куинн.



Фрагменты матча СССР — Канада можно посмотреть в YouTube



К середине седьмой минуты в воротах голкипера «кленовых» Келли Хруди побывало уже три шайбы (отличились Макаров, Каменский и Ларионов). Советские хоккеисты наказывали соперника за удаления, трижды забив в большинстве, а первая тройка забросила 6 шайб из семи и была наголову сильнее всех. Дальше последовал несколько неожиданный разгром сборной Финляндии (8:0), когда Крутов второй матч подряд набрал 4 очка, а Сергей Макаров переключился на диспетчерские функции (0+4).



Оставался последний, самый важный матч против Швеции, которой необходимо было побеждать. Выигрыш гарантировал «Тре Крунур» первое золото чемпионатов мира с 1962 года, но играть в открытый хоккей с той советской командой наставник «Трёх корон» Курт Линдстрём не рискнул.

В «Динамо» — лидер, в сборной СССР — первый запасной. Каким хоккеистом был Виктор Тихонов В начале карьеры он избежал гибели в авиакатастрофе, а играть закончил по приказу Аркадия Чернышёва.

Тем не менее, скандинавы заставили наших болельщиков понервничать. Первый период прошёл без голов, а на старте второго отрезка Сергей Яшин и Вячеслав Фетисов забросили две быстрых шайбы и, казалось, обеспечили команде комфортный задел. Тем не менее, в конце второго периода с интервалом в 63 секунды шведы забили два гола, и всё решилось лишь за пять минут до финальной сирены, когда точный бросок Вячеслава Быкова принёс сборной СССР победу (3:2), хотя для золота хватало и ничьей.



Стоит отметить, что иностранных корреспондентов очень удивила манера боления советских зрителей. В частности, на матче между командами Швеции и Канады часто стояла полная тишина, так что можно было услышать звуки коньков и касание шайбы клюшек.

«Как мне объяснил знакомый из ТАСС, недавно, в 1982 году, несколько человек погибли во время футбольного матча. Это было здесь, на стадионе имени Ленина. Людей растоптали, когда они пытались добраться до выхода. С тех пор усилился контроль за зрителями на соревнованиях, он строго соблюдается. Милиция очень наблюдательна. Людей просят успокоиться, а всех, кто подпрыгивает, призывают сесть… Кроме того, в Москве действует антиалкогольная кампания, все бары закрыты», — писал Джим Праудфут из Toronto Star. Под случаем 1982 года имелся в виду трагический случай на матче Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Хаарлемом», когда погибло 66 болельщиков, причём информация о количестве жертв появилась в нашей прессе лишь в 1989 году.



Одновременно с этим в Канаде развернулась кампания по критике тех игроков НХЛ, кто проигнорировал приглашение из сборной на ЧМ. Алан Иглсон, глава ассоциации хоккеистов, заявил, что для отказников стоит отменить выплату сезонных бонусов. «Я не понимаю, почему некоторые парни должны получать деньги, лёжа на пляже во Флориде, в то время как другие гнут спину на чемпионате мира. Если нет веских причин для отказа, то, по моему мнению, они утратили право на бонусы», — говорил Иглсон.