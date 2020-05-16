СКА избавился от Плотникова. Игрок не хотел понижать зарплату в 75 миллионов рублей

Сегодня, 16 мая, в Континентальной лиге произошёл громкий обмен: СКА отправил в «Амур» форварда Сергея Плотникова, получив взамен Игоря Руденкова. Похоже, что жёсткий потолок зарплат в КХЛ, который начинает действовать со следующего сезона, всё больше сказывается на командах. Иначе как объяснить последние сделки с участием того же СКА?

Клуб с берегов Невы сперва обменял в подольский «Витязь» форварда Наиля Якупова, у которого было ещё два года действующего контракта с «армейским» клубом. Платить зарплату в 70 млн руб. за сезон теперь придётся «Витязю», который уже успел избавиться в целях экономии от форварда Алексея Бывальцева, обменяв того в «Трактор».

Докатился. 8 лет назад Якупов был первым номером драфта НХЛ, а теперь едет в «Витязь» Форвард сам виноват, а СКА продолжает чистку состава. Следующим будет Кагарлицкий?

Теперь пришла очередь Плотникова. Говорят, что в СКА, как и во многих других клубах КХЛ, хоккеистам нынче сильно урезают зарплаты. Например, контракт на новых условиях подписал капитан команды Евгений Кетов, понизился в жалованье защитник Динар Хафизуллин. Зарплата Антона Бурдасова теперь составляет 45 млн руб. за первый год (за второй – 50), Кемппайнена – 45, Антипина – 45. Это далеко не те деньги, которые хоккеисты получали раньше.



Плотников же со своим контрактом в 75 млн руб. за год (соглашение действует ещё два года) двигаться не захотел. В результате чего нарвался на обмен в родной хабаровский «Амур». Примечательно, что 3 июня Сергею исполняется 30 лет. Подпиши он свой прошлый контракт со СКА в 29 лет, то в соглашение можно было внести специальный пункт о запрете на обмен без соглашения самого игрока. Однако Плотников подписался в Питере в тот момент, когда форварду было 28 лет, поэтому теперь такой пункт возможен только после окончания срока действия нынешнего соглашения.

Кагарлицкий и Шипачёв снова вместе в «Динамо». Что стоит за главным обменом межсезонья? В распоряжении Владимира Крикунова будет потенциально лучшее звено в КХЛ. Почему в СКА пошли на усиление прямого конкурента?

В Санкт-Петербург последовал 25-летний нападающий Игорь Руденков. Этому хоккеисту сделал квалификационное предложение «Амур», как и положено в случае с ограниченно свободным агентом. В свою очередь «Магнитка» попыталась сделать оффершит, предложив Руденкову трёхлетний контракт с зарплатой 18, 15 и 15 млн руб. «Амур», не задумываясь, предложение повторил. На Руденкова претендовал и «Сочи», но, учитывая близость и партнёрские отношения «леопардов» со СКА, нападающего забрали в Питер. Вполне возможно, что позднее его всё же отправят в тот же «Сочи» или «Витязь». Такой вариант напрашивается.

Что ждёт Плотникова в Хабаровске? Возможно сразу несколько сценариев. Платить два года зарплату в 75 млн руб. для хабаровчан крайне проблематично, если не сказать большего. Да, нет контрактов у братьев Зогорна, у братьев Ушениных, у Горшкова, у Кондратьева. К чему мы это? К тому, что деньги-то в принципе высвобождаются. Другое дело, останется ли «Амур» на плаву и не постигнет ли его судьба «Адмирала»? В таком случае Плотников станет неограниченно свободным агентом.



Уже сейчас ходят слухи, что «Амур» ищет варианты для дальнейшего трудоустройства Сергея Плотникова. Сам Сергей, по всей видимости, тоже оказался ошарашен новостью о своём обмене в хабаровский клуб. Нужно было двигаться по зарплате в СКА и тогда обмена практически наверняка бы не произошло.

Фото: photo.khl.ru

Истории с Якуповым и Плотниковым – это только начало. В ближайшее время нечто похожее ожидает форварда Илью Каблукова и его коллегу по амплуа Дмитрия Кагарлицкого. Кагарлицкий, нет сомнений, окажется в московском «Динамо» и воссоединится в связке с Вадимом Шипачёвым. Поэтому Дмитрию переживать не стоит – он переедет из Питера в Москву, никакой проблемы. Правда, 70 млн руб. в год получать уже вряд ли получится, придётся двигаться и соглашаться на новые условия.



Про Каблукова ходили разговоры, что он может пополнить состав «Спартака». Но генменеджер красно-белых Алексей Жамнов в интервью «Чемпионату» говорил, что платить Илье по 70 млн руб. за сезон у «Спартака» возможности нет. Жамнов отметил, что вопросы по Каблукову лучше адресовать руководству Питера.



СКА же, что всё более очевидно, собирается делать ставку на молодёжь, а помогать ей будут опытные ветераны, которые подвинулась по деньгам: Кетов, Белов, Хафизуллин. Кроме того, складывается ощущение, что в скором времени мы увидим в составе СКА Найджела Доуса, который, имея казахстанский паспорт, со следующего сезона не будет считаться легионером, а также Линдена Вея. Думается, что платёжка расчищается в том числе и под них.