Как СКА и ЦСКА пытаются уместиться под потолком. Расклад по зарплатам в «армейских» клубах

В КХЛ наступила эра жёсткого потолка зарплат, и следить за новым межсезоньем в лиге стало вдвойне интереснее. Один из важнейших трендов – массовое сокращение зарплат в самых богатых клубах, касающееся даже игроков с действующими контрактами. Более того, появляется многочисленная инсайдерская информация о зарплатах хоккеистов, позволяющая понять, насколько конкретно сокращаются финансовые затраты на отдельных игроков.
Вполне естественно, что оптимизация бюджета больнее всего бьёт по самым зажиточным коллективам, которые в прошлые годы обладали самой «тяжёлой» зарплатной ведомостью. Сейчас им приходится прикладывать наибольшие усилия, чтобы поместиться под потолок, но далеко не все игроки хотят идти навстречу своим клубам. Про дела в «Магнитке», где Сергей Ласьков разгребает последствия недальновидной трансферной политики Геннадия Величкина, мы уже писали неоднократно, а теперь представляем расклад по СКА и ЦСКА. Эти клубы в прошлые годы расшвыривались миллионами, не скупились на зарплаты звёздам и нередко переплачивали весьма средним хоккеистам. Сейчас, когда в КХЛ наступило время уравниловки, этим командам пришлось договариваться со многими игроками о пересмотре больших контрактов, и найти диалог удаётся далеко не с каждым.
СКА
Кто заключил новые контракты на выгодных клубу условиях: Антон Белов, Евгений Кетов, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен.
Кто пошёл на понижение действующего контракта: Динар Хафизуллин.
Кто отказался подвинуться в деньгах: Сергей Плотников, Наиль Якупов, Максим Карпов.
Надо сказать, что петербуржский клуб ещё в прошлые годы начал готовиться к жёсткому потолку зарплат и перестал платить хоккеистам баснословные деньги. Так, в минувшем чемпионате никто из игроков СКА не входил в топ-30 самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ, а самым дорогим был Сергей Плотников, с окладом в 75 млн рублей в год.
При этом в составе петербуржцев было очень много игроков с зарплатой в районе 65-70 миллионов. Не самые большие деньги для одного хоккеиста, но количество таких игроков перегружало платёжку. К тому же, многие из них явно не отрабатывали свои контракты. Так что в Северной столице, засучив рукава, приступили к оптимизации бюджета.
Для начала в СКА разобрались с теми игроками, у кого 30 апреля 2020 года закончились соглашения с клубом. Антон Белов, Евгений Кетов, Йоонас Кемппайнен и Антон Бурдасов, зарабатывавшие по 70 млн в год, подписали с «армейцами» новые контракты, но на значительно более выгодных для клуба условиях. Белов за следующий год получит 35 млн, Кемппайнен – 45 млн, а зарплата Кетова по новому двухлетнему контракту составит 40 млн. С Бурдасовым СКА тоже заключил двухлетний договор, в первый год хоккеист заработает 45 млн, во второй – 50 млн. Также отметим, что в Санкт-Петербург переехал Евгений Тимкин, экс-ролевик «Магнитки», получивший в своё время от Геннадия Величкина контракт на 55 млн в год. В СКА зарплата Тимкина будет значительно меньше – 25 млн за сезон. Ну а самым значительным получилось «падение» ещё одного бывшего игрока «Магнитки» Виктора Антипина: в Магнитогорске он получал 125 млн за сезон, а в Санкт-Петербурге оклад защитника составит «лишь» 45 млн.
Оптимизация зарплатной ведомости в СКА
|Игрок
|Зарплата в сезоне-2019/2020
|Зарплата в сезоне-2020/2021
|Антон Белов
|70 млн
|35 млн
|Йоонас Кемппайнен
|70 млн
|45 млн
|Евгений Кетов
|70 млн
|40 млн
|Антон Бурдасов
|70 млн
|45 млн
|Динар Хафизуллин
|70 млн
|50 млн
|Евгений Тимкин
|55 млн (в «Металлурге»)
|25 млн
|Виктор Антипин
|125 млн (в «Металлурге»)
|45 млн
Гораздо сложнее СКА договариваться с хоккеистами, имеющими действующие контракты с клубом. Пойти на встречу команде и подвинуться в деньгах пока согласился только Динар Хафизуллин. Прежнее соглашение защитника с зарплатой в 70 млн в год должно было действовать ещё два сезона, но этот контракт был расторгнут и сразу же заключён новый. По нему Хафизуллин будет зарабатывать 50 млн в ближайшие два года.
А вот другие хоккеисты на понижение зарплат не идут. Сергей Плотников, который в СКА должен был зарабатывать по 75 млн в ближайшие два года, уже обменян в «Амур», а 70-миллионный Наиль Якупов отправился в «Витязь». Легко можно предположить, что хоккеистам предлагали поумерить аппетиты до 45-50 млн в год, но они отказались и теперь будут выступать в других клубах. Да и то при условии, что скромные «Амур» и «Витязь» найдут возможность платить своим новичкам такие деньги. По стопам Плотникова и Якупова вполне может пойти и Максим Карпов, пока не желающий расставаться с зарплатой в 65 млн за год. Контракт Карпова действует ещё два сезона, так что вероятно, что СКА провернёт ещё один оптимизационный обмен.
Что касается Дмитрия Кагарлицкого и Ильи Каблукова, ещё двух игроков, зарабатывавших по 70 млн в год, то от них СКА просто хочет избавиться, даже не предлагая контракт на новых условиях. Кагарлицкий совершенно не вписался в состав «армейцев», большую часть сезона просидел на скамейке и сейчас совершенно не нужен петербуржцам. Равно как и Каблуков, который и в прошлые годы не блистал результативностью, а сейчас и вовсе перестал приносить какую-либо пользу клубу. Кагарлицкий уже обменян в московское «Динамо» на трёх молодых игроков (официально будет объявлено позднее), Каблуков тоже вскоре должен найти новое место работы.
ЦСКА
Кто заключил новые контракты на выгодных для клуба условиях: Антон Слепышев, Константин Окулов.
Кто пошёл на понижение действующего контракта: Сергей Андронов, Иван Телегин.
Кто отказался подвинуться в деньгах: Сергей Калинин, Иржи Секач.
Московские «армейцы» привыкли в прошлые годы буквально заваливать деньгами своих игроков, но в это межсезонье их задача по умещению под потолком зарплат упростилась, так как самые дорогие хоккеисты отправились в НХЛ. ЦСКА не нужно думать, как урезать зарплаты Михаила Григоренко, Максима Шалунова, Ильи Сорокина, Кирилла Капризова.
При этом красно-синие всё равно страдают от того, что раньше сильно переплачивали довольно средним хоккеистам. И если с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным, которые пролечились большую часть минувшего чемпионата, удалось полюбовно договориться, то Сергей Калинин навстречу ЦСКА не идёт. Андронов получал 65 млн, Телегин 70 млн – о новых суммах зарплат этих игроков пока неизвестно, но понятно, что контракты они перезаключили на выгодных для клуба условиях. Калинин же, непонятно за что озолочённый Игорем Есмантовичем на 85 млн в год, подвигаться в деньгах не хочет, и вполне возможно, что с Сергеем «армейцы» будут прощаться.
Есть недопонимание по денежному вопросу у руководства ЦСКА и с Иржи Секачем. Контракт на два года и 160 млн был заключён с чехом в прошлое межсезонье, причём имел регрессивный характер. В первый сезон Секач получил 100 млн, во второй должен получить 60 млн. Эту-то сумму ЦСКА и хочет сбить примерно в два раза, но Иржи пока на это не соглашается.
Любопытно, что ЦСКА вынужден разговаривать о снижении контрактов с хоккеистами, хотя из клуба уже ушли не только будущие энхаэловцы, но и дорогостоящие Алексей Марченко с Линденом Веем. И всё равно ЦСКА не влезает под потолок – представляете, насколько красно-синие переплачивали своим игрокам, несмотря на анонсируемое приближение реформы КХЛ.
«Армейцы» Москвы становятся настоящими заложниками своих недальновидных растрат, и сейчас пока не могут договориться, например, с Никитой Нестеровым, у которого закончился контракт с зарплатой в 90 млн за сезон. И даже повторить оффершит «Авангарда» Сергею Толчинскому.
К достижениям ЦСКА пока можно отнести только подписание новых контрактов с Антоном Слепышевым и Константином Окуловым. Да и то Слепышев, зарабатывавший 90 млн в год, по новому договору будет получать 72 млн, что не выглядит серьёзной оптимизацией на фоне зарплат лидеров СКА. Однозначно, по ЦСКА жёсткий потолок зарплат ударил наиболее сильно, и пока действующий обладатель Кубка Гагарина попросту не готов к новому сезону.
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