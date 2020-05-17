Как СКА и ЦСКА пытаются уместиться под потолком. Расклад по зарплатам в «армейских» клубах

Им приходится жёстко разговаривать о понижении контрактов, но двигаться в деньгах соглашаются далеко не все хоккеисты.

В КХЛ наступила эра жёсткого потолка зарплат, и следить за новым межсезоньем в лиге стало вдвойне интереснее. Один из важнейших трендов – массовое сокращение зарплат в самых богатых клубах, касающееся даже игроков с действующими контрактами. Более того, появляется многочисленная инсайдерская информация о зарплатах хоккеистов, позволяющая понять, насколько конкретно сокращаются финансовые затраты на отдельных игроков.

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Вполне естественно, что оптимизация бюджета больнее всего бьёт по самым зажиточным коллективам, которые в прошлые годы обладали самой «тяжёлой» зарплатной ведомостью. Сейчас им приходится прикладывать наибольшие усилия, чтобы поместиться под потолок, но далеко не все игроки хотят идти навстречу своим клубам. Про дела в «Магнитке», где Сергей Ласьков разгребает последствия недальновидной трансферной политики Геннадия Величкина, мы уже писали неоднократно, а теперь представляем расклад по СКА и ЦСКА. Эти клубы в прошлые годы расшвыривались миллионами, не скупились на зарплаты звёздам и нередко переплачивали весьма средним хоккеистам. Сейчас, когда в КХЛ наступило время уравниловки, этим командам пришлось договариваться со многими игроками о пересмотре больших контрактов, и найти диалог удаётся далеко не с каждым.

СКА

Кто заключил новые контракты на выгодных клубу условиях: Антон Белов, Евгений Кетов, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен.

Кто пошёл на понижение действующего контракта: Динар Хафизуллин.

Кто отказался подвинуться в деньгах: Сергей Плотников, Наиль Якупов, Максим Карпов.

Надо сказать, что петербуржский клуб ещё в прошлые годы начал готовиться к жёсткому потолку зарплат и перестал платить хоккеистам баснословные деньги. Так, в минувшем чемпионате никто из игроков СКА не входил в топ-30 самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ, а самым дорогим был Сергей Плотников, с окладом в 75 млн рублей в год.

При этом в составе петербуржцев было очень много игроков с зарплатой в районе 65-70 миллионов. Не самые большие деньги для одного хоккеиста, но количество таких игроков перегружало платёжку. К тому же, многие из них явно не отрабатывали свои контракты. Так что в Северной столице, засучив рукава, приступили к оптимизации бюджета.

Для начала в СКА разобрались с теми игроками, у кого 30 апреля 2020 года закончились соглашения с клубом. Антон Белов, Евгений Кетов, Йоонас Кемппайнен и Антон Бурдасов, зарабатывавшие по 70 млн в год, подписали с «армейцами» новые контракты, но на значительно более выгодных для клуба условиях. Белов за следующий год получит 35 млн, Кемппайнен – 45 млн, а зарплата Кетова по новому двухлетнему контракту составит 40 млн. С Бурдасовым СКА тоже заключил двухлетний договор, в первый год хоккеист заработает 45 млн, во второй – 50 млн. Также отметим, что в Санкт-Петербург переехал Евгений Тимкин, экс-ролевик «Магнитки», получивший в своё время от Геннадия Величкина контракт на 55 млн в год. В СКА зарплата Тимкина будет значительно меньше – 25 млн за сезон. Ну а самым значительным получилось «падение» ещё одного бывшего игрока «Магнитки» Виктора Антипина: в Магнитогорске он получал 125 млн за сезон, а в Санкт-Петербурге оклад защитника составит «лишь» 45 млн.

Оптимизация зарплатной ведомости в СКА

Игрок Зарплата в сезоне-2019/2020 Зарплата в сезоне-2020/2021 Антон Белов 70 млн 35 млн Йоонас Кемппайнен 70 млн 45 млн Евгений Кетов 70 млн 40 млн Антон Бурдасов 70 млн 45 млн Динар Хафизуллин 70 млн 50 млн Евгений Тимкин 55 млн (в «Металлурге») 25 млн Виктор Антипин 125 млн (в «Металлурге») 45 млн

Гораздо сложнее СКА договариваться с хоккеистами, имеющими действующие контракты с клубом. Пойти на встречу команде и подвинуться в деньгах пока согласился только Динар Хафизуллин. Прежнее соглашение защитника с зарплатой в 70 млн в год должно было действовать ещё два сезона, но этот контракт был расторгнут и сразу же заключён новый. По нему Хафизуллин будет зарабатывать 50 млн в ближайшие два года.

А вот другие хоккеисты на понижение зарплат не идут. Сергей Плотников, который в СКА должен был зарабатывать по 75 млн в ближайшие два года, уже обменян в «Амур», а 70-миллионный Наиль Якупов отправился в «Витязь». Легко можно предположить, что хоккеистам предлагали поумерить аппетиты до 45-50 млн в год, но они отказались и теперь будут выступать в других клубах. Да и то при условии, что скромные «Амур» и «Витязь» найдут возможность платить своим новичкам такие деньги. По стопам Плотникова и Якупова вполне может пойти и Максим Карпов, пока не желающий расставаться с зарплатой в 65 млн за год. Контракт Карпова действует ещё два сезона, так что вероятно, что СКА провернёт ещё один оптимизационный обмен.

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Что касается Дмитрия Кагарлицкого и Ильи Каблукова, ещё двух игроков, зарабатывавших по 70 млн в год, то от них СКА просто хочет избавиться, даже не предлагая контракт на новых условиях. Кагарлицкий совершенно не вписался в состав «армейцев», большую часть сезона просидел на скамейке и сейчас совершенно не нужен петербуржцам. Равно как и Каблуков, который и в прошлые годы не блистал результативностью, а сейчас и вовсе перестал приносить какую-либо пользу клубу. Кагарлицкий уже обменян в московское «Динамо» на трёх молодых игроков (официально будет объявлено позднее), Каблуков тоже вскоре должен найти новое место работы.

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ЦСКА

Кто заключил новые контракты на выгодных для клуба условиях: Антон Слепышев, Константин Окулов.

Кто пошёл на понижение действующего контракта: Сергей Андронов, Иван Телегин.

Кто отказался подвинуться в деньгах: Сергей Калинин, Иржи Секач.

Московские «армейцы» привыкли в прошлые годы буквально заваливать деньгами своих игроков, но в это межсезонье их задача по умещению под потолком зарплат упростилась, так как самые дорогие хоккеисты отправились в НХЛ. ЦСКА не нужно думать, как урезать зарплаты Михаила Григоренко, Максима Шалунова, Ильи Сорокина, Кирилла Капризова.

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При этом красно-синие всё равно страдают от того, что раньше сильно переплачивали довольно средним хоккеистам. И если с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным, которые пролечились большую часть минувшего чемпионата, удалось полюбовно договориться, то Сергей Калинин навстречу ЦСКА не идёт. Андронов получал 65 млн, Телегин 70 млн – о новых суммах зарплат этих игроков пока неизвестно, но понятно, что контракты они перезаключили на выгодных для клуба условиях. Калинин же, непонятно за что озолочённый Игорем Есмантовичем на 85 млн в год, подвигаться в деньгах не хочет, и вполне возможно, что с Сергеем «армейцы» будут прощаться.

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Есть недопонимание по денежному вопросу у руководства ЦСКА и с Иржи Секачем. Контракт на два года и 160 млн был заключён с чехом в прошлое межсезонье, причём имел регрессивный характер. В первый сезон Секач получил 100 млн, во второй должен получить 60 млн. Эту-то сумму ЦСКА и хочет сбить примерно в два раза, но Иржи пока на это не соглашается.

Любопытно, что ЦСКА вынужден разговаривать о снижении контрактов с хоккеистами, хотя из клуба уже ушли не только будущие энхаэловцы, но и дорогостоящие Алексей Марченко с Линденом Веем. И всё равно ЦСКА не влезает под потолок – представляете, насколько красно-синие переплачивали своим игрокам, несмотря на анонсируемое приближение реформы КХЛ.

«Армейцы» Москвы становятся настоящими заложниками своих недальновидных растрат, и сейчас пока не могут договориться, например, с Никитой Нестеровым, у которого закончился контракт с зарплатой в 90 млн за сезон. И даже повторить оффершит «Авангарда» Сергею Толчинскому.

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К достижениям ЦСКА пока можно отнести только подписание новых контрактов с Антоном Слепышевым и Константином Окуловым. Да и то Слепышев, зарабатывавший 90 млн в год, по новому договору будет получать 72 млн, что не выглядит серьёзной оптимизацией на фоне зарплат лидеров СКА. Однозначно, по ЦСКА жёсткий потолок зарплат ударил наиболее сильно, и пока действующий обладатель Кубка Гагарина попросту не готов к новому сезону.