Последнее золото для сборной СССР. Ирбе помог выиграть стране, которую не любил

Чемпионат мира 1990 года стал последним успехом для сборной Советского Союза по хоккею. Спустя полтора года после этого турнира в Швейцарии в нашей стране произошли известные августовские события, которые, в конечном счёте, привели к тому, что СССР прекратил своё существование. После ЧМ-1990 был ещё последний, «дембельский» аккорд на чемпионате мира 1991 года в Финляндии, но на том турнире наша команда стала лишь третьей, уступив золото Швеции, а серебро — Канаде.



Что же касается турнира 1990 года, то в сборной уже вовсю чувствовались противоречия, возникшие из-за политической обстановки и отъездом многих игроков в НХЛ. В частности, на турнир не приехали Игорь Ларионов, Владимир Крутов и Александр Могильный, но зато в сборной закрепился Сергей Фёдоров, был приглашён 18-летний Павел Буре, а молодёжи активно помогали опытные Фетисов и Макаров. Капитаном команды был назначен Вячеслав Быков, тройка которого снова сыграла выше всяких похвал.

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Фетисов приехал на чемпионат мира из НХЛ

В первом матче сборная СССР комфортно размялась на норвежцах (9:1), которые были редкими гостями в высшем хоккейном дивизионе. Свои первые матчи в карьере на чемпионатах мира провели Михаил Татаринов, Владимир Малахов, Павел Буре, Евгений Давыдов, Юрий Леонов и Дмитрий Христич, а если бы не темнокожий голкипер норвежцев Стив Аллман, родивший на Барбадосе, счёт был бы куда более крупным.



Во втором туре советские хоккеисты обыграли соперников из ФРГ (5:2), которые проявили очень крепкий характер и дали фавориту бой. После гола Фёдорова в середине первого периода немцы ответили шайбой Хельмута Штайгера, и не сдались, когда Хомутов и Немчинов сделали счёт 3:1 — форвард с фамилией Трунчка сократил отставание до минимума. К слову, в той команде ФРГ играл Петер Драйзайтль — отец нынешней суперзвезды НХЛ, а сама немецкая сборная в последний раз называлась Западной Германией, поскольку уже через год на чемпионате мира уже выступала команда единой Германии.



Фрагменты матча СССР — Швеция можно посмотреть в YouTube.

На третий игровой день турнира к сборной СССР присоединился Вячеслав Фетисов, который приехал из «Нью-Джерси Дэвилз». Наша команда разгромила сборную США (10:1), Фетисов сходу набрал 4 (1+3) очка, а Вячеслава Быкова и Андрея Хомутова швейцарские болельщики приветствовали плакатами на русском языке, поскольку с будущего сезона оба форварда стали играть за «Фрибур».



После четвёртого тура предварительного этапа, когда сборная СССР обыграла Финляндию со счётосм 4:1 (дубли у Хомутова и Немчинова), канадцы разгромили Норвегию (8:0), а чехи были сильнее ФРГ (3:0), определилась четвёрка финалистов. В неё вошла наша команда, Канада, Швеция и Чехословакия, но на кону оставался ещё титул чемпионов Европы. Он достался шведам, поскольку в последней игре этапа сборная Советского Союза сыграла вничью с канадцами (3:3), у которых в составе блистали Айзерман, Флёри, Нуиндайк, Коффи, Гилмор и Макиннис. «Тре крунур» на одно очко опередили подопечных Тихонова, так как сборная СССР уступила скандинавам (1:3).

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Ирбе — 6 матчей, 5 пропущенных голов

Зато в финальном турнире всё было чётко, слаженно и уверенно. В первом матче сборная Советского Союза взяла реванш у шведов, обыграв соперника со счётом 3:0. Голы Макарова, Хомутова и Христича принесли сборной победу, а главным героем матча стал вратарь Артур Ирбе, отыгравший на ноль, и вчистую выигравший дуэль у визави Рольфа Риддервалля.



Второй матч финального этапа стал для сборной СССР лучшим на турнире. В великолепном стиле (7:1) были биты канадцы: уже на второй минуте Михаил Татаринов открыл счёт, спустя минуту Быков удвоил преимущество, а Каменский и Фёдоров к 15-й минуте довели преимущество нашей команды до четырёх шайб. Всё, что смогла сделать Канада — это лишить Ирбе «сухаря», когда в середине второй двадцатиминутки Стив Айзерман пробил латышского стража ворот. В параллельном матче шведы сыграли вничью с Чехословакией (5:5), и этот результат был на руку советской команде.

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В заключительном матче против чехов зрители снова увидели матч на ноль в исполнении Ирбе, который «отдуэлил» Доминика Гашека (5:0). Первый период оказался безголевым, но начиная со второй двадцатиминутки оборона Чехословакии не смогла сопротивляться мощному нападению сборной СССР. Вячеслав Быков забил гол, ставший победным, а Валерий Каменский оформил дубль, что, в итоге, принесло команде золотые медали.



Лучшим голкипером турнира признали Гашека, хотя Ирбе, пропустивший в 6 матчах лишь 5 шайб, сыграл как минимум не хуже. Хотя вратарь не скрывал, что не любил играть за эту страну: «Я гордился тем, что мог играть в советской сборной с такими мастерами. Но когда мы побеждали на чемпионате мира, я не поднимал глаза, я не смотрел на советский флаг. Во время гимна смотрел в лёд. Это была моя форма протеста».

Многие из той сборной СССР впоследствии станут обладателями Кубка Стэнли, а Быков и Хомутов станут швейцарскими знаменитостями и поднимут интерес к хоккею в альпийской стране. А наша страна и наша сборная вскоре серьёзно ослабнут, попав в эпоху глобальных перемен. В 1994 году на пост ИИХФ придёт Рене Фазель, по российскому телевизору впервые покажут финал Кубка Стэнли, где бились друг с другом Буре и Ковалёв, а болельщики, неожиданно выдохнув в 1993-м, будут с ностальгией вспоминать Красную машину, которая всегда была фаворитом.