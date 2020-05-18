«Интернет, удали это!» Издевательский финт на Кутюре — один из лучших шедевров Дацюка

Павла Дацюка в НХЛ не зря прозвали Волшебником. Его игра завораживает и восхищает. Забивать и отдавать умеют многие, но с каким изяществом и элегантностью оставлять соперников в дураках мог, пожалуй, только он. Он филигранно обманывал вратарей и забивал им издевательские голы, виртуозно просачивался сквозь нескольких защитников, сталкивая их лбами, мастерски «крал» шайбу с чужой клюшки прежде, чем соперники осознавали, что происходит, и облапошивал их на носовом платке. За океаном даже специальный термин придумали – «дацюковский финт».

Гениальный буллит Дацюка собрал 3,5 млн просмотров! Он обманул вратаря броском из-за спины Голкипер «Трактора» Гарнетт не устоял перед магией Волшебника. Это был последний матч Дацюка перед возвращением в НХЛ.

Один из лучших шедевров Дацюка

Один из лучших шедевров Дацюк сотворил в 2013 году в матче с «Сан-Хосе». Этот издевательский финт даже не привёл к голу («Детройт» проиграл 0:2), но стал незабываемым подарком Логану Кутюру в его день рождения.

Получив шайбу у борта, Дацюк ловким движением рук не дал нападающему «Шаркс» отобрать шайбу, а затем уложил его на лёд, даже не дотронувшись! Вы наверняка уже не раз видели этот момент, но его хочется пересматривать ещё и ещё.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «Твиттере».

«Ваш друг любит НБА и постоянно восхищается кроссоверами? Покажите ему Павла Дацюка, он тоже так умеет. На коньках», — писал Yahoo Sports.

Кутюр после игры нашёл в себе силы пошутить, написав в «Твиттере»: «Эй, Дацюк, ну в самом деле? В мой день рождения… Хорош! Кто-нибудь, почините этот лёд в углу», — написал Кутюр.

«К счастью, я далеко не единственный, кто пал жертвой Павла»

Наверное, Кутюр уже свыкся, что ему напоминают об этом эпизоде чуть ли не каждый год. В 2015-м он написал для Player’s Tribune колонку о лучших центрах НХЛ. «Больше всего удовольствия мне доставляет наблюдать за Павлом. В ранние годы мы часто встречались с «Детройтом» в плей-офф, я постоянно выходил против него на лёд в сериях, и это было непросто. Он сделал меня гораздо лучше, и сам он здорово играет, гордится тем, как действует в обороне. Павел лучше всех умеет подкрасться сзади, подбить клюшку и отобрать шайбу. Он не идёт напролом, а ждёт идеального момента, чтобы подбить тебе клюшку и чисто отобрать шайбу.

В нападении он творит невероятные вещи. Он не раз оставлял меня в дураках. Чтобы показать, что у меня есть чувство юмора, вот один эпизод, который партнёры никогда не дадут мне забыть (дальше приложено видео того самого эпизода). Хуже всего, что у меня был день рождения. Но мы хотя бы выиграли. К счастью, я далеко не единственный, кто пал жертвой Павла. У него – лучшие руки в НХЛ», — написал Кутюр.

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Год назад «Детройт» поздравил Дацюка с днём рождения, приложив видео знаменитого эпизода. Кутюр не остался в стороне и прокомментировал: «Интернет, удали это!»

Конечно, никто не будет ничего удалять. Этим шедевром будут любоваться и через 10, и через 50 лет. Это не просто маленький эпизод рядовой игры, это – произведение искусства, которое создал единственный и неповторимый Волшебник.

«У меня было задание опекать Дацюка, шла игра «четыре на четыре», он получил шайбу в зоне атаки и накрутил с ней кругов 12, ну, как он обычно делает. Я хотел выбить у него шайбу, а он подбил мне клюшку, ну, как всегда. Заставил меня почувствовать себя дураком. Затем он остановился в углу, сделал пару финтов клюшкой у меня под ногами, и я упал прямо на задницу, а наша домашняя арена загудела: «Уууу!». Слава богу, они не забили!», — вспоминал Кутюр пару месяцев назад. Он ещё внукам будет рассказывать байку о том, как его облапошил Дацюк.