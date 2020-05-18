24 клуба в плей-офф НХЛ. Как в Америке планируют разыграть Кубок Стэнли

Пока нет ни сроков, ни точных данных, ни чёткого плана. Но хоккей будет, в этом почти нет сомнений.

Похоже, что Национальная хоккейная лига готова к активным действиям и выработке конкретного плана по возвращению хоккея этим летом. Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн информировал о том, что НХЛ и профсоюз игроков достигли существенного прогресса в деле обсуждения формата предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли. Как и ожидалось, это будет формат из 24 команд, которые попадут в плей-офф — окончательно подтвердить это решение стороны должны в ближайшие пару дней.

Как будут играть

В плей-офф выйдут сразу 24 команды, а это значит, что в доигровке регулярного чемпионата не будет смысла и регулярка-2019/2020 войдёт в историю как сезон, в котором команды сыграли неодинаковое количество матчей (от 71 до 68). Кроме этого, образуется группа из семи команд, которой не светит участие даже в таком расширенном плей-офф, и для которой предстоящее возобновление матчей ничего не значит — играть они всё равно не будут до старта нового сезона. В число этой семёрки входят худшие клубы лиги по набранным очкам: «Детройт», «Оттава», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес», «Анахайм», «Нью-Джерси» и «Баффало».

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Впрочем, по информации того же Лебрюна, тем, кто попал в число 24 команд, пока не стоит излишне радоваться — перед стартом плей-офф возможен предварительный отборочный раунд, который не будет входить в непосредственный розыгрыш Кубка Стэнли, а лишь отсеет лишних.

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По ещё одной версии, семь худших команд окончательно завершат сезон, а посредством «турнира 24 команд» определятся те, кто попадут в восьмёрки обычной сетки плей-офф. Результаты же будут хитро рассчитываться из комбинации очков, набранных в регулярном чемпионате, и в «турнире 24». Это сильно усложнит понимание и возможность прогнозировать, но, как говорил Гэри Беттмэн, один из ключевых принципов для НХЛ — это честность, поэтому просто так дарить путёвки в плей-офф никто не будет.



«Стороны стали намного ближе друг к другу. Как только комитет «Возвращаемся к игре» согласует формат, исполнительный совет профсоюза игроков, куда входит



31 хоккеист, должен будет проголосовать и утвердить его. Нужно пояснить, что далеко не каждый игрок НХЛ хочет возвращения хоккея в нынешнем сезоне, потому что есть серьёзные опасения за здоровье и безопасность. Но неофициальные данные говорят о том, что большинство игроков хотят играть, к тому же, здесь есть серьёзные финансовые соображения», — отметил Лебрюн.



Впрочем, при всём позитиве этих новостей для возвращения НХЛ к жизни всё ещё остаётся очень много трудностей. Первая — это процесс возвращения европейцев на североамериканский континент, поскольку сразу после этого все должны будут сесть на двухнедельный карантин. Это испортит всю затею с выходом в «Фазу номер два», когда игрокам разрешат собираться небольшими группами и заниматься на льду — игроки из Европы, сидящие на карантине, будут лишены этой возможности.



«Лично у меня начинается мигрень, когда я думаю обо всех деталях и нюансах возвращения игроков к тренировкам», — откровенно сказал Лебрюн.



— Если

* — процент очков посчитан по состоянию на 11 марта 2020 года. — Если НХЛ выберет схему «12 лучших команд в каждой конференции», то в число 24 участников плей-офф попадут «Рейнджерс» и «Чикаго».— Если НХЛ выберет схему «6 лучших команд из каждого дивизиона», то вместо «рейнджеров» (56,4% набранных очков) в плей-офф попадёт «Баффало» (49,3%), а вместо «Чикаго» (51,4%) — «Анахайм» (47,2%).

Где будут играть

Пример немецкой бундеслиги уже показал, что матчи без зрителей, хотя и лишены нужной атмосферы и некоторого драйва, вполне имеют право на существование и вызывают большой интерес. В этой связи НХЛ продолжает прорабатывать вопрос об организации своеобразных хоккейных хабов в нескольких городах, где могли бы базироваться клубы лиги, скомпонованные по географическому принципу. Первоначально говорилось о том, что таких городов может быть четыре, но, согласно новой информации, схема может упроститься — два города с 12 командами в каждом.

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«Два города-хаба с 12 командами — такая возможность остаётся. Она будет обсуждаться во вторник на совете управляющих НХЛ», — отметил обозреватель TSN Даррен Дрегер. С большой долей вероятности, хотя бы одним из этих городов-«пузырей» будет город в Канаде — назывались кандидатуры Торонто, Ванкувера, Эдмонтона и Калгари.



Во-первых, это серьёзно подогреет и без того высокий интерес к хоккею в Канаде, и даже при отсутствии возможности продавать билеты маркетологи НХЛ найдут способ заработать на местных жителях. Уже ходят слухи о создании специальной рекламной кампании с атрибутикой, сувенирами и прочими товарами, где главным месседжем будет уникальность нынешнего сезона — дескать, у всех купивших эту продукцию появляется шанс приобщиться к очень интересной истории, которой раньше не бывало. Во-вторых, Канада меньше пострадала от коронавируса, и таких страстей, какие были в Калифорнии или Нью-Йорке, там не наблюдалось.

Кроме Канады, предлагал свои услуги и Лас-Вегас, где под НХЛ готовы выделить несколько отелей целиком и даже создать своеобразный комфортабельный микрорайон, где всё будет безопасно, и куда никто не сможет проникнуть извне. «Лиге уже предлагал свои услуги целый курорт в Вегасе. Проблем с доступом к стадиону «Ти-мобайл Арена» тоже не будет», — отметил обозреватель TSN Боб Маккензи.

Как будут показывать

Телевизионщики тоже пытаются что-то придумать, чтобы зияющие пустотой трибуны не давали ощущение скуки и чего-то ненастоящего. Так, телекомпания Sportsnet разрабатывает специальную программу симуляции присутствия зрителей в зале: во время трансляций в паузах по-прежнему будет звучать музыка, а во время игры может осуществляться имитация шума фанатов, причём он будет разным по интенсивности в зависимости от остроты игрового момента. Не исключено, что трибуны будут закрывать специальными полотнами, где непременно будет реклама (куда же без неё), но которые одновременно с этим должны придавать ощущение присутствия зрителей.



Две хоккейные команды, тренерские штабы, врачи, массажисты, экипировщики;

Бригада арбитров, хронометрист, судьи за столиком, сотрудники статистической бригады;

Инженеры и рабочие стадиона, заливщики, уборщики льда и помещений;

Телевизионные техники, операторы, режиссёры, журналисты. Для проведения трансляции одного матча НХЛ без зрителей нужно около 300 человек:Две хоккейные команды, тренерские штабы, врачи, массажисты, экипировщики;Бригада арбитров, хронометрист, судьи за столиком, сотрудники статистической бригады;Инженеры и рабочие стадиона, заливщики, уборщики льда и помещений;Телевизионные техники, операторы, режиссёры, журналисты.

«Иногда хочется сорвать с людей маски и сказать: «Чего вы боитесь-то, что с вами будет?» Большое интервью с Дарюсом Каспарайтисом – о политике, коронавирусе, хоккее, желании поиграть ещё и стать тренером.

«Сан-Хосе Шаркс», на домашней арене которого раньше других ввели ограничения, уже готовился к проведению матчей без зрителей в марте. Более того, стадионный звукорежиссёр даже экспериментировал с фонограммой шума болельщиков, но остался недоволен результатом — в звуке было слишком много эха, которое резало слух свой искусственностью в пустом зале. Эхо смешивало реакции, что становилось явно видно при динамичной и быстрой игре, когда два разных события могли разделять очень небольшое количество времени — это могло привести к откровенному курьёзу, когда бешеная радость фонограммных фанатов отмечала бы гол в свои ворота. Не исключено, что от фонограммы откажутся в пользу большего количества звука непосредственно с площадки, куда вмонтируют дополнительные микрофоны.



Ещё один вариант привлечения телеаудитории — новые неожиданные ракурсы и варианты показа, поскольку отсутствие болельщиков позволяет поставить камеру туда, где раньше сидели люди. «Да, теперь у нас будет больше возможности перемещать камеры. Это даст возможность найти скрытые жемчужины в показе, мы это прорабатываем. Желание вернуть хоккей в эфир огромно. А поскольку трибуны будут пусты, то телевизионная аудитория становится как никогда важной», — сказал вице-президент Sportsnet Роберт Корт.



Словом, возвращение НХЛ не за горами. Каким оно будет в деталях, мы пока не знаем, поскольку не потеряла актуальности ключевая фраза последних двух месяцев — «Ничего ещё не определено». Но сомнений в том, что мы всё же увидим нечто уникальное и небывалое ранее, становится всё сильнее.