Чего ждут? Клубы КХЛ, которые по-прежнему не укомплектовали составы

Трансферная кампания в КХЛ в самом разгаре, но некоторые клубы не спешат укомплектовывать свои составы. Рассказываем про команды, которым пора начинать активничать, иначе качественных игроков на рынке свободных агентов попросту не останется.

Кто и как из клубов КХЛ работает на трансферном рынке. Западная конференция Некоторые клубы уже почти готовы начинать новый сезон, а кто-то до сих пор не совершил ни одной сделки.

Западная конференция «Динамо» (Минск)

В минском «Динамо» пока что больше говорят, нежели работают. Генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков уже успел пожаловаться, что ему не позвонил агент бывших хоккеистов белорусского клуба Дмитрий Ерёмин. Видите ли, он должен бы связаться с руководством и оповестить о том, что Олег Евенко и Кирилл Готовец получили предложения от других команд. Но ведь и Евенко, и Готовец – неограниченно-свободные агенты, поэтому ни они, ни их агент никому ничего не должны. Получив заманчивые предложения от «Трактора» и «Авангарда», оба игрока логично их приняли. Покинул Минск и перешёл в «Нефтехимик» и нападающий Андрей Костицын. В «Динамо» же по-прежнему тишина. Ни продлений контрактов, ни подписаний новичков. В клубе не делается ровным счётом ничего для того, чтобы в следующем году команда выступала успешно.

«Динамо» (Рига)

Полная тишина и в рижском «Динамо». По словам председателя совета директоров рижан Юриса Савицкиса, в клубе ждут подтверждения финансирования на следующий сезон, но хоть какую-то трансферную активность можно было бы начать проявлять, а не ждать подачек с барского стола. Для начала динамовцам нужно определиться с главным тренером, так как после окончания прошлого сезона было объявлено, что Гиртс Анкипанс покидает этот пост. Кроме того, нет усиления состава. Пока только потери: из скрытой аренды в свои клубы вернулись нападающие Протапович и Слепец.

Фото: photo.khl.ru

«Торпедо»

Более-менее началась работа в «Торпедо». По крайней мере там продлевают контракты со своими игроками. Говорят, вся проблема заключалась в том, что не было полной определённости с главным тренером. Дэвид Немировски то продлевал соглашение, то вдруг собирался уходить. В связи с этим тормозилась и селекционная работа. На днях нижегородцы наконец-то пополнили свой состав первыми новичками – защитниками Дмитрием Шулениным и Брэди Остином. Но до полной комплектации «автозаводцам» ещё очень далеко. Работы в Нижнем Новгороде непочатый край.

Кто и как из клубов КХЛ работает на трансферном рынке. Восточная конференция «Ак Барс» уже готов начать новый сезон, но есть команда, до сих пор не совершившая ни одной сделки.

Восточная конференция

«Куньлунь Ред Стар»

Последние новости из «Куньлуня» датированы концом марта, когда новый контракт с китайской командой заключил чешский голкипер Шимон Грубец. Продлено соглашение и с главным тренером Куртом Фрейзером. Всё, больше никаких новостей из стана «драконов» не поступало. Более того, нет чёткого понимания, будет ли вообще «Куньлунь» выступать в следующем сезоне КХЛ. И если да, то где? Ведь именно Китай стал очагом мирового распространения коронавируса. Раз уж глобальных вопросов китайский коллектив по-прежнему решить не может, то в вопросах селекции и подавно ничего не происходит. Видимо, комплектация состава будет быстрой, по большей степени канадцами и американцами второго-третьего эшелона их АХЛ.

«Амур»

Если бы не обмен со СКА Руденков – Плотников, инициатором которого явно был не хабаровский клуб, то вспомнить у дальневосточников можно разве что подписание контрактов со своими игроками уровня ВХЛ. Ни с братьями Зогорна, ни с братьями Ушениными новых соглашений по-прежнему нет, как и новичков с рынка свободных агентов. Теперь же, после того как на «тигров» свалился 75-миллионный двухлетний контракт Плотникова (за два года он получит 150 млн руб.), активности от «Амура» не стоит ждать и подавно. Состав у команды Александра Гулявцева слабый, нуждающийся в качественной комплектации.

Фото: photo.khl.ru

«Нефтехимик»

В последние годы нижнекамский клуб всё больше испытывает проблемы с финансированием, которое постоянно сокращают и оптимизируют. Отсюда и проблемы с комплектованием состава. После открытия трансферного окна новости об ушедших из Нижнекамска игроках посыпались одна за другой. Покинули клуб все легионеры, Пайгин, Атюшов, Шарипзянов, Падакин, Куликов… Напрашивался вопрос: кем «Нефтехимик» собрался играть в следующем сезоне? Позднее «волки» подписали Андрея Костицына, Кучерявенко и Граборенко, но дыр в составе по-прежнему хоть отбавляй.

«Барыс»

Казахстанский клуб разочаровывает. Мало того что назначение главного тренера там превратили в некое цирковое действо, так ещё и от прежнего состава практически ничего не осталось. Ушёл Андрей Скабелка, выстроивший в Нур-Султане отличный коллектив, а вместе с ним и Охтамаа, Паскуале, Найт, Пакаринен. Команду покидают ключевые легионеры, не подписано нового контракта с Линусом Виделлем. Хорошо, что хотя бы со Старченко и Михайлисом сумели договориться, иначе впору было бить в набат и подавать сигнал бедствия. Посмотрим на «Барыс» в следующем сезоне, но на трансферном рынке клуб пока работает слабо.