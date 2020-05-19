НХЛ – не только для звёзд. 10 россиян, которые, оказывается, играли в Америке

В конце 80-х годов прошлого века в СССР пал железный занавес, и десятки русских хоккеистов хлынули покорять НХЛ. За более чем 30 лет, свои силы в Америке попробовали сотни наших игроков, а хотя бы раз на лёд в официальном матче НХЛ вышло около 250 хоккеистов. Многие из них стали настоящими звёздами, обросли большим количеством командных и индивидуальных наград и навсегда вписали свои имена в историю.

Но далеко не у всех сложились удачные заокеанские карьеры, и фамилии некоторых русских хоккеистов у широкой публики совсем не ассоциируются с НХЛ. Рассказываем о игроках, чей опыт в лучшей лиге мира мог пройти мимо вас. Сегодня речь о тех ребятах, которые сейчас имеют прямое отношение к КХЛ.

Даниил Тарасов

Фото: Claus Andersen/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезон-2014/2015, «Сан-Хосе», 5 игр, 1 (0+1) очко

Где играет сейчас: «Динамо» (Москва)



Воспитанник московского «Динамо» Даниил Тарасов в 18 лет уехал в Северную Америку, решив развиваться не в системе родного клуба, а за океаном. Оказавшись там в 2009 году, Даниил много поиграл в USHL, ECHL и АХЛ, а в 2013-м всё-таки подписал контракт с «Сан-Хосе». За «акул» в НХЛ Тарасов дебютировал в феврале 2015-го, в первой же игре против «Ванкувера» отметился результативной передачей, но закрепиться в основе «Шаркс» не сумел.



В следующее межсезонье уставший от американских приключений Тарасов вернулся в систему «Динамо», за которое и выступает до сих пор. В минувшем сезоне запомнился покером в матче с «Амуром» и игрой в ведущем звене бело-голубых с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Яшкиным. Контракт с «Динамо» у Тарасова действует ещё два года, в следующем чемпионате в клубе на него рассчитывают, как на игрока топ-6.

Фото: Jeff Gross/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2008/2009 – 2009/2010, «Даллас», 5 игр, 2 (0+2) очка

Где играет сейчас: без команды



Воспитанник барнаульского «Мотора» в середине нулевых считался весьма перспективным русским защитником, Вишневскому прочили интересное будущее. Поиграв в юниорском возрасте за фарм-клуб «Лады» в Высшей лиге, Иван в 17 лет уехал в Америку, там отыграл сезон в юниорской лиге Квебека, после чего был выбран в первом раунде драфта НХЛ «Далласом».



Несмотря на выдаваемые авансы, результативную игру в QMJHL и подписанный в 2007 году контракт новичка с «Далласом», путь Вишневского до НХЛ оказался долгим, а само пребывание в сильнейшей лиге мира – очень коротким. Русский защитник большую часть времени проводил в АХЛ, а за «Даллас» за два сезона отыграл лишь 5 матчей. В последнем матче за «Старз» Вишневский отметился обидным автоголом, после чего вернулся в АХЛ, а вскоре и вовсе был обменян в «Атланту».



Видео автогола Ивана Вишневского.



Не сыграв за «дятлов» ни одной встречи, Вишневский в межсезонье отправился в «Чикаго» по новому обмену, но и в «Блэкхоукс» Ивану не дали шанса на уровне НХЛ. Промаявшись в фарм-клубе «чёрных ястребов» целый сезон, Вишневский в 2011 году принял решение вернуться в Россию. В КХЛ Иван и выступает до сих пор, регулярно меняя команды. Минувший чемпионат Вишневский заканчивал в составе «Спартака», но красно-белые уже объявили, что продлевать контракт с защитником они не будут.

Не последние хоккеисты сидят без работы в КХЛ. На что им рассчитывать? Трудоустроятся не все, так как конкуренция за место в составе при жёстком потолке зарплат усиливается.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2008/2009 – 2009/2010, «Оттава», 11 игр, 2 (0+2) очка

Где играет сейчас: «Спартак»



Челябинец Илья Зубов начинал игровую карьеру в родном «Тракторе» в Высшей лиге, в 2005 году был выбран «Оттавой» в третьем раунде драфта НХЛ, тогда же перебрался в «Спартак», а до отъезда за океан успел ещё поиграть за «Химик» и «Салават Юлаев». В 2007 году Илья отправился в Канаду, где провёл два года, но пробиться в основу «сенаторов» центрфорварду так и не удалось. Большую часть времени Зубов выступал в АХЛ за «Бингхэмптон», а в НХЛ сыграл лишь 11 матчей за два сезона.



В 2009 году, поняв, что в Америке дела не складываются, Зубов вернулся в Россию, где до сих пор востребован на уровне КХЛ. На родине талантливый, но нестабильный нападающий сменил немало клубов, а с сезона-2018/2019 играет за московский «Спартак».

Фото: Paul Bereswill/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2009/2010 – 2011/2021, «Нью-Джерси», 82 игры, 14 (2+12) очков

Где играет сейчас: «Салават Юлаев»



Уроженец Павловского Посада Владимир Жарков начинал играть в системе ЦСКА, в сезоне-2005/2006 дебютировал в Суперлиге. Летом 2006-го был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ и после ещё двух лет в России отправился покорять Америку. Жарков с молодых лет был хорош, прежде всего, как чекер, и в состав «дьяволов» он отправлялся именно для этих задач. Проведя год в АХЛ, Владимир дебютировал в НХЛ в ноябре 2009 в матче с «Айлендерс», этому же сопернику Жарков забросил свою первую шайбу на уровне НХЛ.



В «Нью-Джерси» форвард провёл три сезона с постоянными ссылками в фарм-клуб, в плей-офф-2012, в котором «Девилз» дошли до финала Кубка Стэнли, Жарков участие не принимал. Летом 2012-го Владимир вернулся в Россию, подписав контракт с ЦСКА. В «армейском» клубе Жарков провёл шесть сезонов, стал чемпионом России в 2015 году, а перед сезоном-



2018/2019 перебрался в «Салават Юлаев». В Уфе сильный ролевик и полезный двусторонний нападающий пришёлся ко двору, здорово сыгрался с элитным чекером Александром Кадейкиным, и, как минимум, следующий сезон эта связка должна провести в столице Башкортостана.

Курносов: информация об обменах Жаркова или Солодухина не имеет под собой оснований

Фото: Justin K. Aller/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2008/2009 – 2011/2012, «Коламбус», 22 игры, 3 (2+1) очка

Где играет сейчас: без команды

В то же время, что и Жарков, пытался пробиться в НХЛ и Максим Майоров, ещё один форвард «Салавата» в минувшем сезоне. Уроженец узбекского Андижана начинал свою карьеру в 2006-м в альметьевском «Нефтянике», затем перешёл в команду с тем же названием из Лениногорска, а летом следующего года был выбран «Коламбусом» в четвёртом раунде драфта НХЛ.



Несмотря на низкий номер драфта и всего лишь 10 матчей за «Ак Барс» на уровне Суперлиги в сезоне-2007/2008, Майоров решился на отъезд в Америку. В системе «Коламбуса» Максим задержался на четыре года, но большую часть времени провёл в АХЛ, сыграв в лучшей лиге мира только 22 матча в нижних звеньях «Блю Джекетс». В сезоне-2011/2012 «Коламбус» вообще ни разу не поднял Майорова из АХЛ, и форвард решил вернуться в Россию. Здесь он начал выступать за «Атлант», потом ненадолго оказался в московском «Динамо», а в 2015 году перебрался в Уфу. За «Салават» Майоров провёл пять сезонов, став важным игроком нижних звеньев «юлаевцев», но в это межсезонье в столице Башкортостана новый контракт ему предлагать не стали, и Максим стал неограниченно свободным агентом.

Богдан Якимов

Фото: Jeff Gross/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезон-2014/2015, «Эдмонтон», 1 игра, 0 очков

Где играет сейчас: СКА



Габаритный нападающий, который по своим антропометрическим данным прекрасно подходил для НХЛ, провёл в сильнейшей лиге мира лишь одну встречу. Случилось это в первом же сезоне Якимова в Северной Америке, когда «Ойлерз» решили поднять форварда с неплохой статистикой в АХЛ в основу. К сожалению для Богдана, одной игрой в регулярке всё и ограничилось. Следующий сезон он ещё провел в составе «Бейкерсфилда» (фарм-клуб «Эдмонтона»), а затем, не видя перспектив в НХЛ, вернулся в Россию.



Якимов подписал контракт с родным «Нефтехимиком», но даже на уровне КХЛ форвард не впечатлял. Габаритами умел пользоваться далеко не всегда, а кроме своих размеров Якимову удивлять было нечем. После трёх с небольшим сезонов в Нижнекамске, Богдан, транзитом через «Авангард», оказался в «Северстали», в составе которой выдал в прошлом хоккейном году пока лучший сезон в карьере. В результате фактурным форвардом заинтересовался СКА, где Якимов в следующем чемпионате предпримет очередную попытку «выстрелить».

Евгений Грачёв

Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2010/2011 – 2011/2012, «Рейнджерс»/«Сент-Луис», 34 игры, 4 (1+3) очка

Где играет сейчас: «Авангард»



Грачёв – по сути, такой же «летающий шкаф» без особых умений, как и Якимов, но с чуть более счастливой судьбой в НХЛ. Здесь Евгению удалось провести более-менее полный сезон в «Сент-Луисе» и даже забросить одну шайбу.



Грачёв родился в Хабаровске, в 17 лет оказался в системе «Локомотива», за «железнодорожников» и дебютировал в Суперлиге в сезоне-2007/2008 одним матчем, а следующим летом уехал покорять Америку. Там Грачёв прошёл через юниорскую лигу Онтарио (где, кстати, показал отменную результативность, набрав 80 очков в 60 матчах), затем попал в АХЛ, а в сезоне-2010/2011 дебютировал в НХЛ в составе «Рейнджерс». В следующем чемпионате габаритный форвард оказался уже в «Сент-Луисе», который, кстати, и драфтовал Грачёва, но закрепиться в «Блюз» Евгению не удалось. Два года он не вылезал из АХЛ, а в 2013-м решил вернуться в Россию. На родине нападающий поиграл за «Адмирал», «Локомотив», «Амур», «Торпедо» и «Автомобилист», укрепившись в роли чекера для функций «биться-бороться», а в прошлое межсезонье подписал двухлетний контракт с «Авангардом».

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезон-2010/2011, «Атланта», 4 игры, 1 (0+1) очко

Где играет сейчас: «Спартак»



Зубарев – воспитанник уфимского хоккея, за «Салават Юлаев» начал играть с 2003 года. Карьера крепкого защитника-домоседа проходила в России, после Уфы Андрей стал выступать за «Ак Барс», с которым стал чемпионом страны в 2006-м, а затем и «Атлант», но в 2010 году недрафтованный 23-летний Зубарев неожиданно решил попробовать свои силы за океаном, подписав контракт с «Атлантой».



В «Трэшерз» у Зубарева не сложилось. Большую часть сезона-2010/2011 он провёл в АХЛ, а в НХЛ получил шанс лишь на четыре игры. Пробиваться дальше Зубарев не стал и вернулся в Россию, где подписал контракт с «Атлантом». Впоследствии Андрей провёл три года в «Салавате», а затем на пять лет оказался в обойме СКА. В это межсезонье контракт с 33-летним Зубаревым в Санкт-Петербурге продлевать не стали, и он перешёл в «Спартак», где будет играть под руководством Олега Знарка. С этим тренером Андрей в прошлые годы выигрывал Кубок Гагарина, чемпионат мира и Олимпийские игры.

Максим Кондратьев

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2003/2004 – 2005/2006, 2007/2008, «Торонто»/«Рейнджерс»/«Анахайм», 40 игр, 3 (1+2) очка

Где играет сейчас: без команды



Воспитанник тольяттинского хоккея Кондратьев в 2001 году был выбран «Торонто» на драфте НХЛ в шестом раунде драфта. До отъезда в Америку, Максим провёл три сезона в Суперлиге и прошёл отличную школу Петра Воробьёва, однако закрепиться в «Мэйпл Лифс» Кондратьеву это не помогло. В сезоне-2003/2004 он сыграл в НХЛ лишь семь матчей, большую часть времени проводя в АХЛ.



Локаутный год Кондратьев отыграл в «Ладе», а за океан вернулся уже в состав «Рейнджерс», но и на Бродвее не преуспел. Максим был лишь 8-9 защитником в обойме «синерубашечников», не вылезал из фарм-клуба и в 2006-м вернулся в Россию. На родине Кондратьев провёл сезон в Тольятти, затем предпринял ещё одну попытку заиграть в НХЛ, но в «Анахайме» у Максима тоже ничего не вышло, и он перебрался в российский хоккей уже навсегда. С 2007 года Кондратьев сменил немало клубов, в 2011-м выиграл Кубок Гагарина с «Салаватом», а последние четыре сезона выступал за «Амур». По ходу минувшего чемпионата 37-летний защитник угодил в неприятную бытовую историю, которая может поспособствовать завершению его карьеры.

Кондратьев виноват сам? Подробности нашумевшего дела капитана «Амура» Хоккеист Максим Кондратьев получил серьёзные повреждения, но в самой истории не всё так однозначно, как казалось ранее.

Фото: Elsa Hasch /Allsport

Где и когда играл в НХЛ: сезон-1996/1997, «Анахайм», 22 игры, 1 (0+1) очко

Где работает сейчас: «Салават Юлаев»



Новоиспечённый помощник главного тренера уфимцев большую часть своей игровой карьеры провёл в России. Помимо родного «Салавата» защитник Цулыгин поиграл за ЦСКА, «Ак Барс», «Северсталь», «Магнитку», «Нефтехимик», московское «Динамо», «Сибирь», а коньки на гвоздь повесил после сезона-2007/2008 в «Торпедо». Но была у Цулыгина и заокеанская страница в биографии. В 1993-м его во втором раунде драфта НХЛ выбрал «Анахайм», куда Николай приехал играть в 1995 году. Цулыгин провёл в Америке четыре года, но за «уток» отыграл лишь 22 матча в сезоне-1996/1997, а остальное время выступал в ИХЛ и АХЛ. В своих энхаэловских перспективах защитник разочаровался в 1999 году и вернулся в Россию, подписав контракт с «Ак Барсом».