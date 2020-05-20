Это был приговор для Канады. Глупое удаление Нэша подарило России самую яркую победу на ЧМ

Прошло 15 долгих лет, разделивших два хоккейных золота чемпионата мира для России. В 1998-м могла сбыться сказка в Нагано, но у соперника нашёлся Гашек. В 2002-м чемпионами впервые в истории стали словаки — нашим не хватило сил на финал и досталось серебро. Были бронзовые медали в 2005 и 2007 годах. Но Квебек-2008 многие хорошо помнят и сейчас, потому что это был действительно исторический турнир в новейшей истории сборной России.

Историческим он был хотя бы потому, что проходил в Канаде, что обычно не практикуется. Это было связано со 100-летним юбилеем Международной федерации хоккея, которая в годы своего создания называлась на французском языке Ligue Intrenationale de Hockey sur Glace, поскольку Канада была преимущественно французской колонией. Сборной России руководил тогда Вячеслав Аркадьевич Быков, которого оставили у руля команды после бронзы в 2007 году, когда чемпионат мира проходил в России. Наставник сделал необходимые выводы и к новому турниру подготовил свежие идеи, в том числе, и поработав над извечным вопросом «как обустроить Овечкина»: была использована клубная связка Семин — Фёдоров — Овечкин.

От ничьей с Италией до победы над «пьяными» канадцами. Первое золото сборной России Это было неожиданно, интересно и дерзко. Но после этой победы последовали 15 мрачных лет без побед.

«Волнения перед турниром у меня не было. Была очень сильная концентрация. Я играл в звене с Сашей Овечкиным и Сашей Сёминым. Мы играли так в «Вашингтоне» достаточно долго, чтобы понимать нашу связку», — говорил позже Сергей Фёдоров.



Важнейшим моментом стал приезд в сборную голкипера «Сан-Хосе» Евгения Набокова, который в те годы был одним из лучших вратарей НХЛ и который внёс солидный вклад в итоговую победу.

Незабитый буллит Ковальчука

На групповом этапе сборная России попала в четвёрку к чехам, датчанам и итальянцам. В стартовом матче против Италии российская команда вышла на лёд в ретро-свитерах сборной СССР образца 1956 года. Именно тогда, в Кортина-д'Ампеццо, наша ледовая дружина завоевала первые в своей истории золотые медали Олимпийских игр. Примета сработала — первый матч был проведён успешно (7:1), а его главным героем стал Александр Сёмин, набравший 3 (1+2) очка.



После разминки с Италией последовал матч с чехами, где всё было намного сложнее. Россияне одержали победу в овертайме (5:4 ОТ), но обе команды по два раза вели в счёте в ходе игры. Когда Патрик Элиаш на 44-й минуте реализовал большинство и сделал счёт 4:3 в пользу Чехии, соперник начал играть в свою знаменитую «защепку», но россиян спас быстрый ответный гол Корнеева. На первой минуте овертайма Илья Ковальчук не реализовал штрафной бросок в ворота Гнилички, но три минуты спустя Алексей Морозов принёс победу.



Матч с датчанами завершал первый групповой этап и получился довольно спокойным. Сборная России выиграла со счётом 4:1, забивая размеренные, рабочие голы. Единственное, что не удалось в этой игре, — сохранить «сухарь» для Евгения Набокова, который пропустил за две с половиной минуты до финальной сирены.

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Неуступчивые белорусы

Далее состоялся квалификационный этап, где команды разделили на две новые группы по шесть в каждой, причём матчи внутри новых шестёрок проводились только между теми сборными, кто друг с другом ещё не играл. 4 лучшие сборные выходили в плей-офф, остальным надо было биться в утешительном раунде.

Из новых соперников россиянам достались команды Беларуси, Швеции и Швейцарии, и сложнее всего пришлось с парнями из союзного государства. Уже к 12-й минуте матча с белорусами наша команда «горела» со счётом 0:2, и лишь во второй половине встречи наступил перелом. В середине второго периода Афиногенов отквитал одну шайбу, а на 48-й минуте Овечкин забил важнейший гол, сумев сравнять счёт. Когда же за семь минут до конца всё тот же Безумный Макс оформил дубль, всё располагало к волевой победе в основное время, но три минуты спустя Угаров снова восстановил равновесие и победа пришла к России лишь в серии буллитов (4:3 Б).

Последнее золото для сборной СССР. Ирбе помог выиграть стране, которую не любил «Красную машину» уже раздирали противоречия, но она всё ещё была сильнее всех.

Этот матч позволил россиянам слегка встряхнуться и на матч со Швецией команда Быкова вышла более мобилизованная, хотя матч поначалу тоже складывался трудно. Вейнхандль и Мортенссон дважды выводили скандинавов вперёд, но проявленный характер в битве с Беларусью позволил отыграться, а за 5 секунд до финальной сирены Александр Овечкин забросил победную шайбу (3:2).



Фрагменты матча Россия — Швеция можно посмотреть в YouTube.

Последним матчем квалификации стала игра со Швейцарией, в которой стратегически важно было победить. Первое место в группе обеспечивало нам более лёгкий путь в плей-офф, и в этом случае первым матчем кубковой стадии снова был бы поединок с командой Ральфа Крюгера. Так оно и получилось: в группе россияне выиграли 5:3 (голевой дубль на счету Максима Сушинского), а в плей-офф последовал разгром швейцарцев со счётом 6:0 (дубль Афиногенова).

Спокойный полуфинал

Полуфинальные пары составили Россия — Финляндия и Канада — Швеция. Наш полуфинал был первым и получился в меру интересным: россияне забили по голу в первом и втором периодах (отличились Фёдоров и Зарипов), Евгений Набоков выиграл вратарскую дуэль у Никласа Бекстрёма, а два гола в концовке закрепили победу подопечных Быкова.

Куда интересней всё складывалось во втором полуфинале, где хозяевам турнира дали бой шведы. Первый период завершился со счётом 1:1, а во втором скандинавы усилиями Рикарда Валлина вышли вперёд, но затем пропустили две шайбы подряд и были вынуждены догонять. Счёт 3:3, установившийся в середине второго отрезка, канадцы превратили в 5:3, а роковым для Швеции стало двойное удаление Фрёгрена в конце периода — гол Майка Грина за 7 секунд до перерыва стал для «кленовых победным».

Фрагменты финала Россия — Канада можно посмотреть в YouTube.

Самый знаменитый финал

О победном финале с Канадой подробно писать нет смысла — настолько классическим и популярным получился его сюжет, уже многократно описанный и проанализированный. Финал получился голливудским, когда главный герой сначала прилично страдает и переживает серьёзные трудности, чтобы потом всё успешно преодолеть и стать триумфатором. Канадцы уже видели золото, но всё изменилось. «Терещенко — 49-я, Ковальчук — 55-я. Глупое удаление Нэша в овертайме за выброс шайбы – это был приговор для Канады. Ковальчук — золотой гол на 63-й», — так тогда писали в текстовых онлайнах.

«Символично, что удалось прервать серию без побед именно в Канаде, ещё и из-за того, что в этот год отмечалось 100-летие хоккея. Приятно было осчастливить всю страну. Каждая победа нашей сборной по любому виду спорта — это всегда радость в стране, хорошие эмоции, настроение и добавляет сплочённости стране», — вспоминал позже Максим Сушинский.

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Та победа принесла всей стране такой нужный заряд позитива и патриотизма, что его эхо ещё долго чувствовалось после окончания турнира. Особенную радость россиянам доставила победа именно на канадской земле, поскольку мы свои домашние турниры проводили крайне неудачно.



«Мы победим вас на Олимпиаде в Ванкувере! В финале», — говорил тогда знаменитый канадский телеведуший Дон Черри. Увы, его прогноз сбылся самым обидным образом, но это не умаляет победы в Квебеке-2008, которая вошла в число самых значимых побед российского хоккея.