«Это же не Кросби с Лемье». Как победа бойцовского «Витязя» превратилась в посмешище

Лимит – как много в этом звуке для хоккея русского слилось: легионеры, вратари, вратари-легионеры в заявке (штрафы, количество матчей), молодые игроки. Из-за иностранцев КХЛ и ФХР бились насмерть — например, в 2014 году президент лиги Александр Медведев прямым текстом обвинял федерацию в желании вернуться во времена застоя (1994-2008), а Владислав Третьяк в ответ ходил с козырей и обвинял лигу в неспособности помочь сборной, подкрепляя своё мнение авторитетной поддержкой Владимира Путина и Минспорта.

Тогда, шесть лет назад, в лиге голосовали за увеличение легионерской квоты с пяти до семи иностранных хоккеистов в заявке, а ФХР пыталась продавить решение о сокращении иностранцев до трёх игроков в составе – в итоге после затяжного противостояния лимит остался прежним. Александр Медведев выразил надежду, что «через четыре-пять лет вопрос о легионерах отпадёт сам собой». Однако, как пела группа «Сплин», сколько лет прошло, всё о том же «гудят провода» – разговоры об ужесточении, ослаблении, пользе и вреде лимита на легионеров по-прежнему активно ведутся, но решающий голос за Министерством спорта и более пяти иностранцев на игру российским командам заявлять нельзя. Хотя на заре КХЛ правила по легионерам были ещё жёстче – пять легионеров (четыре, если один из иностранцев является вратарём) в ростере на сезон и не более четырёх в заявке на матч. Руководители лиги (и Яромир Ягр) уже тогда продвигали идею смягчения лимита в массы, но неожиданно всех опередил чеховский «Витязь» и выдал уникальный перформанс.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Первое правило бойцовского клуба в Чехове – о нём должны знать все. Теневые хозяева города после тяжёлых, утомительных будней, находили отдушину в хоккейных матчах, где местный «Витязь» развлекал как владельцев, так и болельщиков. На кону победа не стояла – было важно, насколько пострадает соперник на радость публике и куратору. В Чехове варились в собственном соку – игроков прессовали и требовали драться (по воспоминаниям тафгая Рида Сипмсона, боссов могла не устроить победа даже со счётом 7:1, если игра прошла без драк), а мотивированные деньгами и угрозами хоккеисты выходили на лёд и выполняли поставленные задачи.



В КХЛ «Витязь» начал за здравие – в первом же домашнем матче с ХК МВД новобранец чеховцев Крис Саймон и рекордсмен Суперлиги по штрафным минутам Дарси Веро подрались с «милиционерами» Алексеем Кровопусковым и Михаилом Федосеевым, а защитник Алексей Литвиненко получил матч-штраф за толчок на борт. Через две недели в воротах «витязей» дебютировал вратарь Дмитрий Петцольд – первая игра в КХЛ для голкипера, продолжительное время выступавшего в Северной Америке (в прошлом сезоне Петцольд провёл три игры в НХЛ за «Сан-Хосе»), стала последней. Петцольд пропустил пять шайб от «Спартака», и, по словам защитника Дениса Баева, после игры авторитетные люди, раздосадованные игрой вратаря, взяли Дмитрия с собой в неприятную поездку в лес. Ровно через сутки Петцольд разорвал контракт с «Витязем» и улетел домой в Германию, исчезнув из заявки команды. По понятным причинам в стане «витязей» пренебрежительно относились к регламенту и различным важным документам, предпочитая решать вопросы «на месте» – и в конце октября чеховцы выставили себя посмешищем на всю лигу.

Дарси Веро Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Матч «Витязя» и «Трактора» мог заинтересовать нейтрального болельщика лишь по одной причине – возможная драка Криса Саймона и Мартена Гренье, ведущих тафгаев лиги. Перед матчем генеральный менеджер чеховцев Алексей Жамнов прогнозировал, что драка неизбежна, Саймон заявлял, что он вообще не в курсе, кто такой Гренье, а игрок челябинцев, напротив, называл Криса своим кумиром.

Главный тренер «Трактора» Андрей Назаров, в свою очередь, уверял, что у команды «нет потребности доказывать что-то кому-то кулаками», а Гренье силён не только в кулачных боях. Драку в итоге отложили – пока Саймон занимался прямыми обязанностями нападающего и набрал три очка, Гренье в конце встречи сцепился с Перро и уложил соперника на лёд. Удивительно другое: «Витязь» внезапно сыграл здорово (это отмечал и Андрей Назаров), перебросал гостей и в кои-то веки выиграл (3:1). Но вскоре уверенность во взятии долгожданных трёх очков пошатнулась.

"Почему пятеро? Потому что я не знал регламент..." "Чемпионат.ру" - о подробностях инцидента с техническим поражением "Витязя" в матче с "Трактором": в разговоре с Назаровым, Гомоляко и сотрудником КХЛ.

Уже на раскатке стало заметно, что «Витязь» вновь настроен играть по своим правилам, но на этот раз с изюминкой: видимо, от излишней любви к канадским легионерам вопреки лимиту на лёд вышло пять легионеров: Волзер, Веро, Перро, Спайло и Саймон. Ошибку, судя по всему, устранять никто не собирался: чеховская команда как ни в чём не бывало провела матч, задействовав всех пятерых канадцев – Волзер и Спайло отыграли по 17 минут, Веро трижды удалился, Перро подрался, а Саймон был в ударе у чужих ворот.



На послематчевой пресс-конференции Андрей Назаров сначала пожурил свою команду за слабую реализацию моментов, а затем заявил, что «Трактор», при всём уважении к сопернику, опротестует итоги матча, так как «налицо факторы, которые поставили команды заведомо в неравное положение и повлияли на результат». В ответ главный тренер хозяев Сергей Гомоляко выстроил довольно странную линию защиты: я регламент не знал и не изучал, заявкой занимаются другие люди, да и вообще у нас не Кросби с Лемье играют, чтобы количество легионеров напрямую влияло на результат, ребята заслужили эту победу и «по поводу запрета на пять легионеров нам никто ничего не сказал».



Главный судья матча Рафаэль Кадыров отметил, что следить за количеством легионеров в заявке не в его компетенции, а протест «Трактора» на результат он внёс в протокол. «Витязь» довольно забавно пытался спасти вожделенную победу – Волзера вычеркнули из заявки после матча и убрали его фамилию из онлайн-трансляции. Но проблема в том, что защитник, так скажем, «спалился» на телекамерах, да и на скамейке легионеры неоднократно оказывались в полном составе. Сергей Гомоляко также бравировал тем, что «в регламенте санкции штрафные не описаны и забрать три очка будет просто некрасиво».

КХЛ засчитала "Витязю" техническое поражение

КХЛ не оценила уровень игры «Витязя» и по итогам заседания, которое длилось меньше часа, аннулировала результат матча, присудила техническое поражение 0:5 хозяевам за нарушение регламента и оштрафовала на полмиллиона рублей. Начальник департамента КХЛ по проведению соревнований Сергей Козлов отметил, что комиссия КХЛ даже не собиралась, так как налицо было явное нарушение регламента, а в ответ на слова Гомоляко о «заслуженности победы» посоветовал найти человека, который ошибся и дал такой состав на матч.

Был недоволен и Крис Саймон (канадца в кои-то веки прорвало на голы и передачи, а они и не пригодились): канадца удивляло, что «команда из Казахстана может раздевать сколько угодно иностранцев, а российская команда может выставить только четверых». Гомоляко бушевал: лига приняла несправедливое решение, непонятно, как ребята отойдут после таких перипетий, у нас «три легионера из пяти кататься не умеют» и «я лично точно не буду подавать апелляцию, у нас есть люди, которые этим занимаются».



Беспечность «Витязя» и последующая детская обида, словно на отобранную конфету, вводила в ступор: тренерский штаб о нарушении регламента узнал в середине второго периода, ассистент Гомоляко Сергей Кремлёв преспокойно подписывает протокол перед началом игры, а за час до матча, как выяснилось, в Чехов звонили оператору онлайн-трансляции и уведомили о пяти иностранцах в заявке, но на другом конце провода не отреагировали. Непонятно, какого снисхождения от КХЛ ждали в Чехове: мол, все же знают, что у нас тут свои порядки, может, пронесёт? Дескать, не по понятиям отнимать чистую победу из-за регламента? К тому же были свежи в памяти события двухнедельной давности, когда в Чехове Алексею Черепанову не могли оказать своевременную помощь из-за отсутствия кареты скорой помощи и работающего дефибриллятора. «Витязь» своими руками создал вокруг себя негативный фон и старательно ковал дурную славу – естественно, клубу, где работаю некомпетентные сотрудники, которые не могут запомнить положения регламента, навстречу никто идти не собирался.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сергея Гомоляко уволили через полторы недели (вряд ли за невнимательное чтение регламента), и команду возглавил Майк Крушельницки, с которым команда в Суперлиге выходила в плей-офф. В декабре состоялся бой между Саймоном и Гренье, победу одержал игрок «Трактора». В апреле с лимитом на легионеров запутаются уже в российском футболе – «Зенит» по ошибке выпустит семь легионеров на поле вместо разрешённых шести. Перед решением КДК в прессе вспоминали матч «Трактора» и «Витязя», и питерцам светило техническое поражение – но «Зенит» отделался лишь штрафом. А в КХЛ в следующем сезоне ввели лимит на пять легионеров, который сохраняется и по сей день.