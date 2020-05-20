Главный скандал в истории «Ак Барса». Как из Казани уходил Сергей Зиновьев

Сергей Зиновьев – один из самых загадочных российских хоккеистов начала XXI века. Его мастерство никогда и никем не ставилось под сомнение, при этом все в хоккейной семье знали, что Зиновьев – человек тяжёлый. Слегка высокомерный, нелюдимый, замкнутый, капризный, упрямый – с таким характером Сергею Олеговичу, пожалуй, подошло бы амплуа вратаря, ведь голкиперы в любом виде спорта – отдельная каста людей с особыми тараканами в голове.



Но Зиновьев был блестящим центральным нападающим и, увы, ужасным членом коллектива. У него не было друзей-хоккеистов, он всегда держался обособленно и не раскрывал душу, а тренеру команды, пусть даже известному и опытному, ещё нужно было заработать у Сергея авторитет. Многие, правда, с этим справлялись (Сергей Николаев, Юрий Моисеев, Владимир Вуйтек), но вот Зинэтуле Билялетдинову добиться уважения Зиновьева не удалось. Тренер и игрок отработали вместе в «Ак Барсе» четыре года, выиграли золото Суперлиги в 2006-м, но понять друг друга так и не смогли. А осенью 2008 года между Зиновьевым и Билялетдиновым разгорелся самый настоящий конфликт, потушить который у обеих сторон не было ни возможности, ни желания.



Вспоминаем уход Зиновьева из Казани, ставший главным скандалом в истории «Ак Барса», и пытаемся разобраться в его причинах.

«Парень, который живёт только для себя»

Сергей Зиновьев родился в Прокопьевске, суровом шахтёрском крае, хоккеем начал заниматься в школе новокузнецкого «Металлурга» — главной команде региона. Человеком он хоть и был не простым, зато трудолюбивым – другой бы не смог понравиться строгому Сергею Николаеву, приехавшему работать в Новокузнецк в конце 90-х. Сеич, собственно, и открыл Зиновьева для большого хоккея: увидел что-то в молодом парнишке, подтянул ему катание, научил держать шайбу, не спешить с передачей, отдавать пас только в клюшку партнёру. Об этом сам Николаев позднее вспоминал в одном из интервью. В нём же Сеич рассказывал, что лично «сосватал» Зиновьева в Ярославль («Локомотив» — вторая команда в карьере Сергея), а затем, в сезоне-2000/2001, в последний раз пересёкся с нападающим в «Салавате Юлаеве».



До прихода в «Ак Барс» Зиновьев долго искал «свою» команду. В Ярославле и Уфе не задержался, затем уехал в «Спартак», но и там больше года не отыграл. Уходил в Казань из стана красно-белых Сергей, кстати, со скандалом. Клуб не предоставил нападающему квартиру в Москве, нарушив условия контракта, и Зиновьев всё лето настаивал на расторжении договора. «Спартак» стоял на своём, но арбитраж ПХЛ в принудительном порядке освободил хоккеиста от обязательств перед клубом. Борис Майоров, работавший в начале нулевых президентом красно-белых, Зиновьева так и не простил. «Это парень, который живет для себя», — говорила спартаковская легенда уже в 2009 году.



Во время судебной тяжбы Зиновьев, тоже нарушая регламент, тренировался уже в команде Юрия Моисеева в столице Татарстана. Так началась казанская история строптивого нападающего.

Илья Ковальчук и Сергей Зиновьев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Сразу понял, что с этим человеком конфликтов избежать не получится»

Впрочем, в первые годы в «Ак Барсе» у Зиновьева не было никаких проблем с тренерами. Наоборот, Сергей отлично уживался и с Моисеевым, и со сменившим его Плющевым, а затем и с Владимиром Вуйтеком. Чех руководил «Ак Барсом» в сезоне-2003/2004, и по ходу того чемпионата Зиновьев вернулся в Казань из неудачной командировки за океан.

Зиновьев: Вуйтеку в Казани просто не дали работать, расчистив место для Билялетдинова.

В 2004-м «Ак Барс» возглавил Зинэтула Билялетдинов, и спокойная жизнь Зиновьева закончилась. По крайней мере он сам рассказывал, что отношения с новым наставником не сложились с первых дней совместной работы. «Проблемы начались при первой же встрече, еще на предсезонке. Сразу понял, что с этим человеком конфликтов избежать не получится. Я задержался из отпуска по уважительной причине. Привез документы из больницы, где проходил курс лечения. И услышал от главного тренера: «Да такие справки можно нарисовать, подделать и купить...». Мы ещё ни минуты не проработали вместе, а уже недоверие. Было обидно», — вспоминал Зиновьев в интервью «Спорт-экспрессу».



Тем удивительнее, что при новом тренере Зиновьев не просто надолго задержался в «Ак Барсе», но и стал живой легендой клуба. Одновременно с Билялетдиновым в Казань приехал из НХЛ Алексей Морозов, образовавший вскоре с Зиновьевым и Данисом Зариповым одну из лучших троек нападения в истории всего отечественного хоккея. Легендарный ЗЗМ придумал именно Билялетдинов. В сезоне-2005/2006 это сочетание привело «Ак Барс» к званию чемпионов России, на следующий год установило рекорд Суперлиги по заброшенным шайбам для одной тройки форвардов (73 гола) и довело казанцев до финала плей-офф, где «Ак Барс» довольно обидно проиграл золото «Металлургу».

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Внешне у Зиновьева в Казани всё складывалось блестяще, но тогда мало кто мог предположить, что Билялетдинов практически не общался с одним из своих лучших нападающих и, по словам Сергея, всячески провоцировал игрока на конфликты. Но слухи о драке с тренером Зиновьев категорически опровергал: «Драки не было. Да и быть не могло. Были инициированные с его стороны конфликты. Есть люди, которые пытаются провоцировать через игроков. А сам Билялетдинов в жизни не пойдёт на конфликт напрямую».

Зиновьев: В Казани сложно не быть тренером. Селекционная работа налажена, а бюджет позволяет по ходу чемпионата поменять едва ли не всю команду. Хоть третью тройку, хоть первую. Пожелал — завтра у тебя будет новое нападение. Для меня настоящий тренер тот, кто раскрывает молодых. А не просто бьётся за результат.

Позднее оказалось, что Зиновьев никогда не был высокого мнения о тренерских способностях Билялетдинова. Чемпионство-2006 он приписывал появившимся в команде «хорошим ребятам из «Динамо», которые «сплотили коллектив», но никак не работе Зинэтулы Хайдяровича. Зиновьев никогда не отзывался лестно о наставнике, ставшем со временем символом «Ак Барса», критиковал его методы, называя их «отголосками 80-х, когда люди боялись тренеров», обвинял Билялетдинова в том, что он никогда не брал вину на себя в случае неудач команды, регулярно находя громоотвод.

Зиновьев в «Ак Барсе» был на особом счету

Но глупо предполагать, что Зиновьев, с его-то характером, сам был белым и пушистым. Ситуация, которая в результате привела к скандалу в 2008-м, явно была спровоцирована не одним только Билялетдиновым, вдруг невзлюбившим хоккеиста на ровном месте.



Среди причин размолвки «Ак Барса» и Зиновьева называют, в том числе, тщеславие игрока, которого угнетала главенствующая роль в тройке ЗЗМ Алексея Морозова, хотя центральным в ней был именно Зиновьев. Это порождало мини-конфликты Сергея не только с Билялетдиновым, но и с партнёрами.



Кроме того, ни для кого не было секретом, что Зиновьев поддерживает особые отношения с руководством «Ак Барса». Сергею позволялось то, что не позволялось другим: приехать в аэропорт на собственной машине, а не на клубном автобусе, взять жену на заграничные сборы, отужинать с командными начальниками и пообсуждать главного тренера. Такое подчёркнутое выделение Зиновьева, конечно, отрицательно сказывалось на отношении к нему со стороны коллег. А тут ещё и его недовольство Билялетдиновым, который, почему-то, со всеми остальными ребятами легко находил общий язык.



Сложный характер Зиновьева столкнулся лоб в лоб с не менее упрямым и жёстким нравом Зинэтулы Хайдяровича. Рано или поздно в «Ак Барсе» должно было полыхнуть.

«Есть договор, подписанный кровью, и его нужно отработать»

Конфликт между тренером и игроком перешёл в активную стадию в начале первого сезона КХЛ. Старт турнира Зиновьев пропустил из-за травмы, Билялетдинов поставил в первую тройку к Зарипову и Морозову Тони Мортенссона, а когда Сергей вернулся в октябре, то тренер не стал ничего менять. Зиновьева Билялетдинов отправил в центр второго звена, к Дмитрию Обухову и Олегу Петрову. В этой тройке форвард смотрелся уже не так ярко, но Зинэтула Хайдярович не спешил возвращать его к привычным партнёрам: если и приходилось убирать Мортенссона из первой линии по разным причинам, то туда вместо шведа вставал Нико Капанен, а не Зиновьев.



Вероятно, это был воспитательный момент для зарвавшегося нападающего, но было бы наивно ждать, что Зиновьев сделает какие-то выводы. Билялетдинов это прекрасно понимал, но в тот момент тренеру от Сергея уже ничего не было нужно. Команда нормально жила и без Зиновьева, да и потеря одного хоккеиста, который к тому же не лучшим образом влиял на атмосферу в коллективе, никак бы «Ак Барс» не обеднила.



В какой-то момент Билялетдинов просто вывел Зиновьева из состава, отрезал его от остальной команды и заставил тренироваться по индивидуальному графику. Сергей не понимал, чем недоволен тренер, требовал объяснений, но Зинэтула Хайдярович полагал, что решения наставника не обсуждаются.



Последнюю игру за «Ак Барс» Зиновьев провёл 12 ноября 2008 года против «Торпедо», причём был снят с матча после второго периода. Журналистам Билялетдинов сказал, что форвард получил травму, но Зиновьев позднее это опроверг. Крайне редко выступавший в прессе нападающий внезапно сделал ряд громких заявлений, после чего ситуация в команде стала достоянием общественности.

Зиновьев: готов уйти в другой клуб, даже на меньшую зарплату

Зиновьев: не хочу больше играть в Казани

В казанском клубе поначалу сделали вид, что ничего серьёзного не происходит. «О чём вы говорите? Контракт Зиновьева будет действовать четыре сезона. Какой резонанс, мальчики? Есть договор, подписанный кровью, и его нужно отработать. Вы поняли?» — грозно заявлял вице-президент казанцев Равиль Шавалеев. Билялетдинов же стоял на том, что у Зиновьева травма, и как только форвард от неё оправится, то вернётся в состав.

Зиновьев: Я отчасти согласен со словами Билялетдинова, что у меня бывали травмы. Но не так же часто! Каждый конфликт списывался на очередное несуществующее повреждение. Это факт. А журналисты подхватывали: «Опять у Зиновьева травма, опять он что-то придумал...» Виноватым снова оказывался я один.

Но шила в мешке было уже не утаить, к тому же Зиновьев больше явно не собирался играть под началом Билялетдинова, а об уходе тренера из «Ак Барса» речи не шло. 26 ноября 2008-го Сергей написал письмо президенту КХЛ Александру Медведеву с просьбой разобраться в ситуации, которая, по его мнению, была спровоцирована Билялетдиновым.

Письмо Зиновьева в КХЛ. Полный текст

«Меня обвиняют в том, что я не захотел отправиться с «барсами» на выезд. Но в то же время меня принудили заниматься по индивидуальному графику. В те дни у нас состоялся разговор с Шавалеевым и главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. Я задал наставнику ряд вопросов. В частности: «Почему вы, как тренер, регулярно снимаете меня с игры без объяснения причин?». Второй вопрос звучал так: «Если не хотите побеждать со мной, то зачем я вам нужен?». Моё игровое время составляет чуть более 12 минут за встречу. Для меня это ненормально. Как и место в центре четвёртой пятёрки. Это не моя позиция.

Может, сначала договориться, как именно играть, на какой позиции, какая роль у меня должна быть в команде? Мне же не 18 лет. Выходить на лёд из-под палки не могу. Я готов исполнять свои обязанности. Но у меня нет психологического контакта с тренером.



Билялетдинов умышленно ничего не делает. Ему выгоден конфликт в команде, на который можно списать любые неудачи. Может, даже свою тренерскую несостоятельность. А вот мне конфликт не выгоден. В этом и разница», — говорил Зиновьев в интервью «Советскому спорту».

Развязка

6 декабря 2008-го КХЛ, рассмотрев заявление нападающего «Ак Барса», приняла решение разрешить игроку расторгнуть контракт с клубом в одностороннем порядке без выплаты компенсации казанцам.



8 декабря «Ак Барс» в заявлении на своём сайте назвал решение правления КХЛ незаконным и нарушающим регламент лиги, а также созвал другие клубы на неофициальное собрание.

"Ак Барс": решение правления КХЛ по Зиновьеву незаконно!

9 декабря 19 из 24 клубов КХЛ потребовали у лиги не отпускать Зиновьева из «Ак Барса».

"Ак Барс": решение правления КХЛ по Зиновьеву незаконно!

Однако, несмотря на протесты «Ак Барса» и поддерживающих его других клубов, осталось в силе решение лиги от 6 декабря о присвоении Зиновьеву статуса неограниченно свободного агента. Ещё с той даты, несмотря на разбирательства, с агентом хоккеиста вели переговоры разные команды (в основном те, кто не требовал у КХЛ аннулирования решения), и 16 декабря Сергей Зиновьев стал игроком московского «Динамо».

Сергей Зиновьев в «Динамо» Фото: photo.khl.ru

Вот так, некрасиво и скандально, закончилась эпопея Зиновьева в «Ак Барсе». Клуб, конечно, не хотел терять игрока с действующим четырёхлетним контрактом (кстати, странно, что Сергей его подписал, зная, что тренером будет Билялетдинов), но разрулить этот конфликт полюбовно уже было невозможно. Равно как и занять сторону хоккеиста, пожертвовав тренером. Странно только, почему Зиновьева просто не удалось обменять в другую команду, без расторжений и скандалов.

Ягр: Зиновьева в НХЛ обменяли бы в два счёта

Время показало, что «Ак Барс» ничего не потерял от ухода Зиновьева. Без строптивого форварда казанцы взяли два Кубка Гагарина подряд, а Морозов и Зарипов засверкали с новыми партнёрами.



Зиновьев же, доиграв сезон-2008/2009 в «Динамо», затем ушёл в «Салават Юлаев». В Уфе Сергей провёл пять лет, выиграл свой Кубок в 2011-м, а в 2014 году повесил коньки на гвоздь.